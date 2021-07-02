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Новости
Ольга Щербинина

Мэру Риги запретили въезд в Россию. Он снял российский флаг во время чемпионата мира по хоккею Статьи редакции

И заменил его на флаг с символикой Олимпийского комитета России.

29 29 комментариев
1518 просмотров
Мартиньш Стакис Фото LETA

О запрете заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. По её словам, поступок Мартиньша Стакиса был «абсолютно беспрецедентной русофобской выходкой».

В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам.

Мария Захарова

Причиной запрета на въезд в Россию стало то, что Стакис в мае 2021 года снял российский флаг. Он вместе с флагами других стран был размещён в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею. Политик заменил его на флаг с символикой Олимпийского комитета России.

МИД РФ назвал действия мэра «неприкрытым неуважением к государственной символике России». «Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки — такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий», — заявила тогда Захарова.

В тот же день Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич убрали из центра Риги белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который сейчас является символом оппозиции.

#новости #политика

29 29 комментариев
8
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Саша Ринцлер

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 следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии

Другому политику, госпожа Захарова, другому...

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AZP

Саша
9

госпожа

Алкожа

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Р О Б А Т

AZP
2

Наркоша

Ответить

Alexander

Р
11

Пресс-алкаше.

Ответить

Р О Б А Т

Alexand…
2

То мишка леонтьев

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Alexander Personazhe

15

Что-то мне подсказывает, что раз он этот флаг снял, то в целом он не то, чтобы сильно хотел или вообще планировал в россию ехать...

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Кавказский чайник

Alexander
2

Я думаю откровенно похуй

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Р О Б А Т

10

Не отдохнуть ему теперь на курортах Саратова (

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Глухой инструмент

Р
11

бля а как он заберет свой вклад из совкомбанка.

Ответить

Р О Б А Т

Глухой
12

Совком из банки

Ответить

мЕдь

11

Ну вот, не сможет отдохнуть на отечественных курортах. 

Ответить

AZP

мЕдь
6

У него имение под Энгельсом. Не сможет туда приехать.

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Р О Б А Т

AZP
2

Между марксом и энгельсом

Ответить

AZP

Р
3

Там реально рядом.

Маркс, Саратовская обл. / Энгельс
Найти информацию о местных компаниях, посмотреть карты и получить указания о маршруте в Картах…
maps.app.goo.gl
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Р О Б А Т

AZP
3

Блять... 

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Даниил Баздырев

8

 В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия

То ли дело в России, просто идеальные условия по всем фронтам

Ответить

Лим Кирсанов

Даниил
7

Средняя зарплата в Латвии — 1100 евро, в РФ — 580 евро.

Уж как они там нищие, живут то, без великой державы, не пойму

Ответить

Alexander Personazhe

5

Жизнь нужно стараться прожить так, чтобы тебе запретили въезд в Россию.

Ответить

Zero-one-one

4

Очередная шутка про курорт

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Каменный космос

3

да выпей рюмку, расслабься, шо ты кипишуешь

Ответить

Кавказский чайник

Каменный
2

выпила 3 

Ответить

Честной крюк

3

Он действовал по протоколу, а МИДу лишь бы раздуть из мухи слона.

Ответить

Федя Прозоров

2

Обижульки

Ответить

AZP

2

В ответ Латвия запретит въезд Чулпан Хаматовой, у которой там ВНЖ и домик.

Ответить

AshleyNightingale

1

Молодец! Нефиг было пробирки с мочой менять!

Ответить

сироп от щекотки

AshleyNightinga…
0

В тот же день Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич убрали из центра Риги белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который сейчас является символом оппозиции.

Ответить

Николай Николаевич

сироп
0

так он дважды молодец?

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Владимир Филатов

сироп
0

ну и? 

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Ann Partovi

0

Марии Захаровой похер на ситуацию в стране, Путин же великий

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