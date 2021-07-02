Мэру Риги запретили въезд в Россию. Он снял российский флаг во время чемпионата мира по хоккею Статьи редакции
И заменил его на флаг с символикой Олимпийского комитета России.
О запрете заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. По её словам, поступок Мартиньша Стакиса был «абсолютно беспрецедентной русофобской выходкой».
Причиной запрета на въезд в Россию стало то, что Стакис в мае 2021 года снял российский флаг. Он вместе с флагами других стран был размещён в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею. Политик заменил его на флаг с символикой Олимпийского комитета России.
МИД РФ назвал действия мэра «неприкрытым неуважением к государственной символике России». «Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки — такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий», — заявила тогда Захарова.
В тот же день Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич убрали из центра Риги белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который сейчас является символом оппозиции.
следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии
Другому политику, госпожа Захарова, другому...
Что-то мне подсказывает, что раз он этот флаг снял, то в целом он не то, чтобы сильно хотел или вообще планировал в россию ехать...
Не отдохнуть ему теперь на курортах Саратова (
Ну вот, не сможет отдохнуть на отечественных курортах.
В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия
То ли дело в России, просто идеальные условия по всем фронтам
Средняя зарплата в Латвии — 1100 евро, в РФ — 580 евро.
Уж как они там нищие, живут то, без великой державы, не пойму
Жизнь нужно стараться прожить так, чтобы тебе запретили въезд в Россию.
Молодец! Нефиг было пробирки с мочой менять!
В тот же день Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич убрали из центра Риги белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белый флаг, который сейчас является символом оппозиции.