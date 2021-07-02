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Новости
Артём Мазанов

У гражданина-банкрота впервые в России забрали единственное жильё — пятикомнатную квартиру Статьи редакции

Ему предоставили взамен новую квартиру, почти в пять раз меньше прежней.

149 149 комментариев
7810 просмотров

В Екатеринбурге на торгах продали двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью почти 150 м² Аркадия Поторочина — единственное жильё мужчины с долгами в 21,4 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Квартиру купила компания «Правознай» за 8,25 миллиона рублей, начальная цена составляла 9,1 миллиона рублей. Поторочин просил исключить квартиру из конкурсной массы как единственное жилье. Сначала суд удовлетворил его просьбу, но затем суд вышестоящей инстанции отправил спор на новое рассмотрение.

Кредиторы проголосовали за замену двухуровневой квартиры на однокомнатную в том же городе площадью 31,7 м². Суд заявил, что эта квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

По словам опрошенных «Коммерсантом» юристов, это первый известный в России случай продажи единственного жилья банкрота. По оценкам экспертов, квартиру Поторочина продали на четверть дешевле её рыночной стоимости.

27 апреля Конституционный суд РФ отменил полный запрет на изъятие единственного жилья за долги. Он допустил возможность размена «дорогих» квартир: частью денег можно будет погасить долг, а на оставшиеся купить жильё попроще.

КС РФ повторно потребовал законодательно урегулировать правила, по которым единственное жильё граждан-должников может быть изъято.

#новости

149 149 комментариев
38
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149 комментариев
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Necronomicon

75

Типичный банкрот с квартирой на 9 млн

Ответить

Alexander Sh

Necronomicon
47

Единственная квартира, единственная машина, единственная яхта. А вот гражданство, возможно, не единственное)

Ответить

Evil Pechenka

Necronomicon
–8

9 млн. для квартиры в Москве это средний спальник.

Ответить

мЕдь

Evil
27

Так речь о Екатеринбурге.

Ответить

Evil Pechenka

мЕдь
10

Просто «типичный банкрот с квартирой на 9 млн» для москвича это совсем не так звучит, это средненький достаток.

Ответить

Paco Official

Evil
–1

Так пишут же что продали в несколько раз дешевле, т.е реальная стоимость больше 9кк

Ответить

Антон Сциталов

Paco
1

на четверть дешевле, читайте внимательнее

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Paco
0

На четверть дешевле, то есть на 25%

Ответить

Дима Орлов

Necronomicon
5

Как раз это типичный банкрот. Человек не всегда может гарантировать что его бизнес пойдёт как надо и не всегда получается выполнить все обязательства. Это очень типично в бизнесе и происходит постоянно и зачастую не специально.

Ответить

Иванов Олег

Дима
11

Ну это риск обычный, пускай продает сам квартиру и отдает долги. Если ты банкрот, то это не значит, что ты никому ничего не должен теперь.

Ну и в России исторически через банкротство кидали просто, т.к. раньше нельзя ничего было взыскать с учредителей, но сейчас все несколько изменилось. Но кидать продолжают и больше половины банкротств это кидалово. Взял денег но не смог построить бизнес объект кому-то? Да давайте обанкротимся просто, нахуй 20 лямов отдавать.

Ответить

Дима Орлов

Иванов
–4

Схуали он должен это делать? Я предприниматель и не хочу своей квартирой рисковать в бизнесе, это совершенно не значит что я хочу кинуть кого то

Ответить

Полезный нос

Дима
14

Я предприниматель и не хочу своими деньгами рисковать в бизнесе

Ответить

Дима Орлов

Полезный
3

Тогда найди инвесторов. Если сможешь.

Ответить

Полезный нос

Дима
1

Только если дело прогорит, то инвесторы будут действовать похлеще коллекторов.

Ответить

Дима Орлов

Полезный
0

Это уже твои фантазии

Ответить

Полезный

Дима
1

Нет, твои.

Ответить

Ann Partovi

Дима
2

«Схуали он должен это делать? Я предприниматель и не хочу своей квартирой рисковать в бизнесе, это совершенно не значит что я хочу кинуть кого то»

можешь это перечитать? 

Я хочу рисковать, чтобы сорвать куш
Я не хочу рисковать, чтобы сорвать куш

Ответить

Сергей Макаров

Ann
0

Потому что это бизнес, детка

Ответить

Ann Partovi

Сергей
4

ты либо рискуешь, либо иди работай на рискующего, либо землянка или изба, либо плановая экономика, либо мефедрон, галоперидол, либо живи в холодильнике, либо блоггеруй, либо онанируй, чем хочешь займись, но долги отдавай, я общалсь с этим банкротами умыляющимися, ебаные отщипенцы человеческого генофонда, олигофрены рваные

отжал деньги в кредит, а потом такой: я в домике, я банкротик! улю-лю-лю

Ответить

Сергей Макаров

Дима
2

Регай ООО и не занимайся мутными делами

Ответить

Дима Орлов

Сергей
1

Вот бы сейчас мне как владельцу айти компании учиться вести тут бизнес )

Ответить

Сергей Макаров

Дима
1

Я тоже руководитель компании, пытаюсь всех научить вести их дела, но никто меня не слушает :(

Ответить

Дима Орлов

Сергей
0

Владелец чутка рангом выше

Ответить

Сергей

Дима
0

шо

Ответить

Дима Орлов

Сергей
0

Руководитель работник, я не работаю

Ответить

Alexander

Дима
0

Ну давай тогда оборот свой годовой выложи. И норму прибыли. А то «владелец айти компании» несколько расплывчато, чтобы письками мериться.

Ответить

Сергей

Alexand…
1

https://www.rusprofile.ru/id/10501965

ООО "Грей Шоп"
Ключевые сведения о ООО "Грей Шоп" из официальных источников.
www.rusprofile.ru
Ответить

Alexander

Сергей
0

Итак, Сергей, вам противостоит: Дима Орлов, ставки на спорт! :) Или, как он сам описывает свой бизнес: 
Тот который приносит деньги, всей бюрократической херней занимаются у меня специалисты.

Ответить

Сергей

Alexand…
1

У меня три (Карл, ТРИ) бухгалтера и все равно часть бюрократии лежит на мне, т.к. это нормальная практика

Ответить

Alexander

Сергей
0

Ты просто ничего в бизнесе не понимаешь, очевидно же. Херней какой-то занимаешься. Отчетность какая-то, цифирки, буковки, ничего не ясно, скучно и вообще. Центровые пацаны уже давно бы на твоем месте миллиардерами стали, просто лень. 

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
0
Ответить

Alexander

Дима
1

Я ничего не понял. Оборот-то какой? И норма прибыли? Зачем мне банковская выписка хз откуда?

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
–2

Иди на хуй )

Ответить

Alexander

Дима
1

Ну вот и поговорили) Очень солидный джентльмен, сразу видно!

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
–1

Солидность не обещал

Ответить

Alexander

Дима
1

И то правда

Ответить

Сергей

Alexand…
0

Я этим оборотам доверяю только в формате бух отчетности. Все остальное это петушиная возня

Ответить

Alexander

Сергей
0

Кстати, судя по 2020, вы норм справляетесь. Мои поздравления прям. 

Ответить

Сергей

Alexand…
0

ну мы работаем, в том числе занимаемся всей бюрократической херней

Ответить

Иванов Олег

Дима
1

Так и не рискуй, не бери больше отвественности, чем можешь на первых этапах. Тебе понравится, если тебя основной контрагент кинет на 100% твоей годовой прибыли, из-за банкротства? Ты будешь с ним судиться, или просто пожалеешь? Ну а чо, он ведь рисковал, понять и простить надо.

Ответить

Дима Орлов

Иванов
0

Не буду слушать уроки людей без бизнеса на тж

Ответить

Иванов Олег

Дима
1

Ахаха, ну ясно всё с тобой, балабол интернетный. У меня то есть хотя бы сраный ИП, а ты похож на пиздабола местного. Отрицаешь очевидные факты, умышленные банкротсва это рак бизнеса, это очевидно всем, кто нюхал бизнес хоть раз, потому что у всех есть знакомые, которые обжигались на таких контрагентах.

Ответить

Дима Орлов

Иванов
–1

Еще один…

Ответить

Иванов

Дима
2

Что это за параша? Заработок в интернете? Давай свой ИНН или скриншот из банкинга нормальный. Это скрин из какой-то крипто срани поди, какой это бизнес нахуй?

Ещё и аккаунт физика какой-то, судя по описаниям.

Ответить

Alexander

Иванов
1

Схватил судьбу за холку, 6 лямов на счету. Все, на вершине и на нас сверху поплевывает.

Ответить

Иванов

Alexand…
3

Да это ставки на спорт у него, я пробил. Это вообще полный хохотач.

Ответить

Дима Орлов

Иванов
0

Хохочи , я не против )

Ответить

Alexander

Иванов
0

Уоу. Ну у меня нет слов. Цитируя нашего визави: 
Не буду слушать уроки людей без бизнеса на тж

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
0

Да хватит уже завидовать

Ответить

Alexander

Дима
0

Я пытаюсь прекратить. Просто умение быть беззаботным — это очень крутая черта. 

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
0

Тогда мир?

Ответить

Alexander

Дима
0

Да я и не ссорился. Вот еще. Друзьями мы вряд ли будем, но искренне желаю успехов. 

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
0

6 Лямов это выставленное к оплате

Ответить

Дима Орлов

Иванов
0

Тот который приносит деньги, всей бюрократической херней занимаются у меня специалисты.

Ответить

Alexander

Дима
0

Ох Дима, сидишь ты на пороховой бочке. Вот тебе добрый совет: разберись, как устроен твой бизнес. 
Ты ж от этой «херни» зависишь. 

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
0

Тебе напомнить куда идти со своими советами?

Ответить

Alexander

Дима
0

А, ну да, солидность ты не обещал. Добрых советов тоже не надо. Ну ладно, дело твое. 

Ответить

Сергей

Иванов
0

забей) Это какой-то мусор невнятный

Ответить

Alexander

Иванов
0

Ну отчего, возможно, мама с папой на свадьбу подогнали денег, он инвестировал в бизнес. Только отчего-то кичится тем, что не управляет им, а является «владельцем». 

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
0

Мать одиночка, работала официанткой

Ответить

Меньший Петя

Иванов
1

не бери больше отвественности, чем можешь на первых этапах.

А причем тут первый этап? Чем больше бизнес, тем проще влезть в долги, уж сейчас, когда закрылось огромное количество заведений из-за локдауна это должно быть понятно. 

Ответить

Дима Орлов

Меньший
0

Да ну, кому ты объясняешь, тут все экономисты с тремя Ооо

Ответить

Иванов Олег

Меньший
0

Потому что чем больше опыта, тем больше ты можешь прогнозировать. У нас 20%  бизнеса живет за счет кредитов постоянных (например почти весь сельхоз бизнес), и ничего, работает. Просто одно дело честно бизнес вести, а другое перекинуть ответственность на других при первой проблеме.

Ответить

Dmitry Novikov

Дима
0

1) Общество с ограниченной ответственностью – это учреждённое одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставной капитал которого разделён на доли. При этом участники общества — учредители не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном капитале общества, но только до тех пор, пока общество не находится в стадии банкротства (см. п.1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью - это сообщество, объединяющее одного или нескольких лиц, которое имеет уставной капитал, состоящий из долей учредителей. Этими деньгами, как и другим имуществом Общества с ограниченной ответственностью, организация отвечает по долгам, причем эта обязанность относится к разряду солидарных. При банкротстве общества участники несут субсидиарную ответственность по долгам общества всем имеющимся у них имуществом.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью предназначено прежде всего для мелких и средних предпринимателей, которые не хотят рисковать всем своим имуществом. Но также в такой форме может осуществляться и ведение крупного бизнеса.

2) ИП отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, за исключением того, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Добро пожаловать на школьный курс обществознания, ну либо на доклад уровня первого курса экономического

Ответить

Дима Орлов

Dmitry
0

Слушай, я даже не буду читать эту телегу

Ответить

Dmitry Novikov

Дима
0

Тут вроде ничего сложного. Не хочешь отвечать по обязательствам - регаешь ООО, а не ИП

Ответить

Сергей Макаров

Дима
5

Для этого есть ООО, а не ИП. В случае каких-то таких движух, если не было поручительства со стороны учредителей, они не отвечают своим имуществом

Ответить

Иванов Олег

Сергей
1

Ну сейчас с учредителей тоже взыскивают иногда, так что не получился через ООО кидать.

Ответить

Сергей Макаров

Иванов
2

Так я говорю, это в случае если он давал поручительство, был договор займа или еще чего такое. Знаю огромное кол-во примеров, когда через ООО покупают машины/квартиры и так далее, потом нахреначивают займов на свою ИП (или фиктивных выплат), а потом ноют, в итоге бизнес накрывается медным тазом и начинается нытье "А МЕНЯ ЗА ШО?!"

Ответить

Иванов Олег

Сергей
0

Вообще не надо ничего подписывать и поручительства давать, если злой умысел найдут или типа того. Довольно свежая практика, но только по крупных долгам.

Ответить

Владислав

Сергей
0

Субсидиарка же

Ответить

Сергей Макаров

Дима
0

А если он дал поручительство или вёл деятельность через ИП, ну что, он сам виноват

Ответить

Дима Орлов

Сергей
0

Если

Ответить

Alexander Sh

Дима
0

Ну как бы суд был. Они ж не наобум квартиру его отняли. 

Ответить

Дима Орлов

Alexand…
0

Конечно, в России суды отнюдь не наобум решают, а там где есть интерес судьи

Ответить

Alexander Sh

Дима
0

Дяденька, а вы точно владелец компании? 

Ответить

Иванов

Alexand…
2

Уважаемый и успешный, не забывает напоминанть

Ответить

Свойственный холод

27

А я думал двухэтажная квартира гены Букина это все вымысел, а оказывается в Екб это не так дорого...

Ответить

Madegghead

Свойственный
1

ну лямов 30 такая хата стоит в Екб. Большинству на ТЖ это вряд ли недорого

Ответить

мЕдь

Madegghead
0

Вон выше скину расценки. Никаких 30лямов там нет. 

Ответить

Дефицитный Сервелат

Madegghead
0

Да и 9кк не очень-то дёшево.

Ответить

Художественный коктейль

22

8,25 за двухуровневую пятикомнатную? Охренеть. И типа на рынке она стоила всего 11? Дважды охренеть.

Ответить

Madegghead

Художественный
2

нет таких цен сейчас в миллионниках из-за льготной ипотека...
Клоповники 80-100р м2. Такая элитная квартира в центре легко может стоит 200-250 р/м2. Т.е. 30 мультов...

Ответить

Иванов Олег

Madegghead
3

Вы чё в глаза долбитесь, это спальник в ЕКБ, какие 30 лямов, если это не элитная хата. Если бы была элитная, то владелец сам бы продал, там были все возможности самостоятельно реализовать, а не принудительно

Ответить

Madegghead

Иванов
1

Бывают планировки 2 уровня 150 квадратов в не элитных домах?
Ты смеешься?
В клоповниках планировки максимум 70-80 м2.

Ответить

Иванов Олег

Madeggh…
0

Найти двухэтажную квартиру при желании можно почти в любом районе. Довольно много их, к примеру, в микрорайоне Мичуринском, где немалая часть домов сдавалась с двухуровневыми квартирами. Сейчас в базе есть такое жильё — например, трёшку с общей площадью 70 квадратных метров можно купить за 4 миллиона 480 тысяч рублей. На первом этаже — кухня-гостиная и санузел, на втором — две небольшие спальни.

Ответить

Yura Svinaryov

Madeggh…
0

Не знаю про ЕКБ, но у меня в городе у одноклассника в обычной кирпичной пятиэтажке в спальном районе была большая двухуровневая квартира

Ответить

Илья Гераськин

Madeggh…
0

Купил две квартиры на разных этажах по 75м2, прорубил дыру между ними, ..., Profit!

Ответить

Нелицеприятный ананас

Художественный
1

Так это же не Москва или Питер

Ответить

Художественный коктейль

Нелицеприятный
1

У нас даже нихуя не Екб, но двухуровневые квартиры схожей площади без отделки на этапе котлована начинаются от 15. После сдачи, ремонта, с мебелью можно смело умножать на 1,5-2.

Ответить

AZP

Художественный
0

Там Ройзман в углу насрал, вот и скидка.

Ответить

Владислав Тихонов

Художественный
0

Квартиры с торгов всегда идут с большим дисконтом из за больших рисков оспаривания сделки

Ответить

Художественный коктейль

Владислав
0

по оценке экспертов скидка всего 25%

Ответить

Владислав

Художес…
0

А четверть цены это, по вашему, мало? Оо

Ответить

Художественный

Владисл…
0

По-моему это крайне низкая рыночная оценка. Подробнее вот совсем рядом написано.

Ответить

Газовый Илья

13

Большинство жителей страны хитроумно защитились и заблаговременно въехали в нано-халупы. 

Ответить

Сергей Сергеич

Газовый
3

Не въехали, а прописались. А въехать лучше в двухуровневую пятикомнатную.

Ответить

Zzzzzzz

Газовый
1

Дак вот зачем такие квартиры

Ответить

FUNGAME

Газовый
0

Если "линия партии" будет и дальше развиваться теми же темпами и в том же направлении, то скоро из нано-халуп будут выселять в землянки и обществом это будет восприниматься как норма. Будут говорить так же как и сейчас на разные пиздецы мол "В России же живём, чё удивляться".

Ответить

Густой корабль

12

за 8,25 миллиона рублей

АХХАХАХАХА СУКА

Ответить

Глухой инструмент

Густой
0

без НДС

Ответить

Ангел Предохранитель

3

В Екатеринбурге на торгах продали двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью почти 150 м²

Квартиру купила компания «Правознай» за 8,25 миллиона рублей

Чет дешево за такую квартиру, или это потому что на ней ограничения висят?

Ответить

Повседневный Паша

Ангел
13

Потому что скидка в десяток-другой миллионов — неплохой подгон для корешей.

Ответить

Masha Kovalyova

Повседневный
9

Скидкой в десяток миллионов там вообще не пахнет, вот история циана по тому дому

Ответить

Повседневный

Masha
1

У меня когнитивный диссонанс

Ответить

мЕдь

Повседн…
3

Московский диссонанс. 

Ответить

Повседневный

мЕдь
0

Я не из Москвы (и не из Питера)

Ответить

Ангел Предохранитель

Повседневный
3

Не, это все же распространенная практика, если на квартире большой долг, то ее естественно не продадут за рыночную, а ниже рыночной, чтобы купили

Прощай, квартира: чем опасна покупка жилья у…
В чем заключаются риски сделок с должниками и как обезопасить себя от возможных проблем — в…
realty.rbc.ru
Ответить

Повседневный

Ангел
0

На 60%?

Ответить

Ангел

Повседн…
0

Ты видел долг ебать?

Ответить

Повседневный

Ангел
0

Причём тут долг? Мы про стоимость недвижимости говорим.

Ответить

Ангел

Повседн…
0

Продешевили из-за долга, никто с таким диким долгом за фулпрайс брать не будет

Ответить

Повседневн

Ангел
3

Долг не на квартире висит, а на физическом лице, чью квартиру пустили с молотка по сомнительно низкой стоимости.

Ответить

Ангел

Повседн…
0

 >На банкротных торгах цена продажи почти всегда сильно ниже. Так, по данным ЕФРСБ, за последние пять лет реализовать имущество должников на первых-вторых торгах (с начальной ценой на 10% меньше рыночной стоимости, определенной оценщиком) удается лишь в 5–7% случаев. В остальных случаях продать актив удается только при публичном предложении (на третьих или четвертых торгах) со снижением цены на 70–80% к рыночной.

Банкротство с выселением
У несостоятельного гражданина впервые забрали квартиру
www.kommersant.ru
Ответить

Иванов

Ангел
5

Долги здесь не при чем, просто продают дешевле, чтобы продать быстро. Никто не будет за тебя квартиру продавать по нормальной цене. А у банкрота было несколько вариантов самому продать, даже после суда.

Ответить

Повседневн

Ангел
0

Я хотел сейчас затереть про то, что они там не дедову плесневелую халупу продают, но там выше в ветке скинули цены в этом доме и я вообще перестал понимать, что у них там в Ёбурге происходит.

Ответить

Ангел

Повседн…
1

Где нибудь в ебенях Ебурга стоит, поэтому и так стоит

Ответить

Some Dude

Ангел
0

По оценкам экспертов, квартиру Поторочина продали на четверть дешевле её рыночной стоимости.

не хватило сил дочитать?)

Ответить

Ангел Предохранитель

Some
0

Так в нынешнее время квартиры ниже рыночной с нихуя не продают

Ответить

Великий кубок

3

Когда переселят Пут ина???

Ответить

Some Dude

Великий
3

хочешь нового соседа?)

Ответить

Александр Борродач

3

ЕЕЕЕЕ, СССР

Почему переселили не в коммуналку?

Ответить

Антон Сциталов

Александр
0

Потому что норма закона такая. Ещё весной было прописано, читайте в нормативах:

1. Норма предоставления площади жилого помещения в собственность или по договору социального найма составляет:

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одного человека;

2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - на семью из трех и более человек.

Ответить

Вторичный ихтиандр

3

fixed:
 По оценкам экспертов, квартиру Поторочина продали [кому надо] на четверть дешевле её рыночной стоимости.

Ответить

Закомплексованная Душа

Вторичный
2

Так с торгов почти все продают своим по чуть заниженной стоимости

Ответить

Антон Unknown

3

Следующий шаг - выделение квартиры 30м в другом городе. Например в Воркуте. 
И тоже будет законно. 
Жилья на лишили минимум оставили, долги забрали. 

Ответить

AZP

Антон
1

Выделение кровати в Чёрном дельфине.

Ответить

Честной крюк

3

Неплохо кто-то так наварился

Ответить

Меньший Петя

3

Тут почему-то люди не понимают, что это очень-очень печальный прецедент и что теперь за долги у любого могут продать квартиру и переселить его в халупу трехметровую. 

Не заплатил штраф 500к за поход на митинг? Выселяйся из квартиры. 

Ответить

FUNGAME

Меньший
0

Вообще да, печально, что многие этого не понимают, но если взглянуть с другой стороны, когда это начнёт проявляться к людям которые "вне политики", то они резко политизируются и очевидно в каком направлении политизируются. Ну и чем больше людей которым "нечего терять", тем больше шансов таки сменить власть и сменить клептократический режим, на какой-нибудь другой, более цивилизованный. А людей жалко да, и тех кто не понимает и тех кого "нагнут".

Ответить

Р О Б А Т

2

Сложно ему посочувствовать

Ответить

мЕдь

Р
3

Может он был честный бизнесмен, а власть треклятая его обанкротила. В новости про него лично ничего нет. 

Ответить

Вася Пражкин

2

Квартиру купила компания «Правознай» за 8,25 миллиона рублей, начальная цена составляла 9,1 миллиона рублей.

Вот так надо мотивировать студентов изучать юриспруденцию. Правознай!

Ответить

Сергей Сергеич

0

А что за Аркадий то, собственно? Как заработал на квартиру? Чем знаменит? А то мы не знаем, кидаться палками в него или в судей.

Ответить

Повседневный Паша

Сергей
3

Перепродажа чужого имущества за бесценок (фактически его отжатие), не имеет отношения к вопросу происхождения денег на него. Мы не Вавилоне живём.

Ответить

Сергей Сергеич

Повседневный
0

Ой не надо тут. Если бы написали, что Аркаша - чиновник, его бы хуесосили тут впуть.

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Повседневный

Сергей
0

Я не из этих

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Сергей Сергеич

Повседн…
0

Красава

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Vladimir Ignatov

Сергей
1

Да он буржуй был, по-любому. Ну откуда в России у человека такая большая квартира, явно спиздил. Так что поделом ему 

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AZP

Сергей
0

Укупник

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Maxim Donika

1

Щелкнули по носу, нормально

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Chaotic Neutral

1

"Гражданин-банкрот" звучит как новый проект Ефремова 

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IO

0

Тем кто говорят мол слишком дёшево продали квартиру советую открыто авито, таких предложений море. Только везде условие что ебаться с собственником будете сами.

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Madegghead

IO
1

так, тут же она продана по официальной процедуре. Какие риски?

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