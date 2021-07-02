Ему предоставили взамен новую квартиру, почти в пять раз меньше прежней.

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В Екатеринбурге на торгах продали двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью почти 150 м² Аркадия Поторочина — единственное жильё мужчины с долгами в 21,4 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Квартиру купила компания «Правознай» за 8,25 миллиона рублей, начальная цена составляла 9,1 миллиона рублей. Поторочин просил исключить квартиру из конкурсной массы как единственное жилье. Сначала суд удовлетворил его просьбу, но затем суд вышестоящей инстанции отправил спор на новое рассмотрение.

Кредиторы проголосовали за замену двухуровневой квартиры на однокомнатную в том же городе площадью 31,7 м². Суд заявил, что эта квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

По словам опрошенных «Коммерсантом» юристов, это первый известный в России случай продажи единственного жилья банкрота. По оценкам экспертов, квартиру Поторочина продали на четверть дешевле её рыночной стоимости.

27 апреля Конституционный суд РФ отменил полный запрет на изъятие единственного жилья за долги. Он допустил возможность размена «дорогих» квартир: частью денег можно будет погасить долг, а на оставшиеся купить жильё попроще.