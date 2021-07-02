У гражданина-банкрота впервые в России забрали единственное жильё — пятикомнатную квартиру Статьи редакции
Ему предоставили взамен новую квартиру, почти в пять раз меньше прежней.
В Екатеринбурге на торгах продали двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью почти 150 м² Аркадия Поторочина — единственное жильё мужчины с долгами в 21,4 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Квартиру купила компания «Правознай» за 8,25 миллиона рублей, начальная цена составляла 9,1 миллиона рублей. Поторочин просил исключить квартиру из конкурсной массы как единственное жилье. Сначала суд удовлетворил его просьбу, но затем суд вышестоящей инстанции отправил спор на новое рассмотрение.
Кредиторы проголосовали за замену двухуровневой квартиры на однокомнатную в том же городе площадью 31,7 м². Суд заявил, что эта квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».
По словам опрошенных «Коммерсантом» юристов, это первый известный в России случай продажи единственного жилья банкрота. По оценкам экспертов, квартиру Поторочина продали на четверть дешевле её рыночной стоимости.
27 апреля Конституционный суд РФ отменил полный запрет на изъятие единственного жилья за долги. Он допустил возможность размена «дорогих» квартир: частью денег можно будет погасить долг, а на оставшиеся купить жильё попроще.
КС РФ повторно потребовал законодательно урегулировать правила, по которым единственное жильё граждан-должников может быть изъято.
Типичный банкрот с квартирой на 9 млн
Единственная квартира, единственная машина, единственная яхта. А вот гражданство, возможно, не единственное)
9 млн. для квартиры в Москве это средний спальник.
Просто «типичный банкрот с квартирой на 9 млн» для москвича это совсем не так звучит, это средненький достаток.
Так пишут же что продали в несколько раз дешевле, т.е реальная стоимость больше 9кк
Как раз это типичный банкрот. Человек не всегда может гарантировать что его бизнес пойдёт как надо и не всегда получается выполнить все обязательства. Это очень типично в бизнесе и происходит постоянно и зачастую не специально.
Ну это риск обычный, пускай продает сам квартиру и отдает долги. Если ты банкрот, то это не значит, что ты никому ничего не должен теперь.
Ну и в России исторически через банкротство кидали просто, т.к. раньше нельзя ничего было взыскать с учредителей, но сейчас все несколько изменилось. Но кидать продолжают и больше половины банкротств это кидалово. Взял денег но не смог построить бизнес объект кому-то? Да давайте обанкротимся просто, нахуй 20 лямов отдавать.
Схуали он должен это делать? Я предприниматель и не хочу своей квартирой рисковать в бизнесе, это совершенно не значит что я хочу кинуть кого то
Я предприниматель и не хочу своими деньгами рисковать в бизнесе
Тогда найди инвесторов. Если сможешь.
Только если дело прогорит, то инвесторы будут действовать похлеще коллекторов.
«Схуали он должен это делать? Я предприниматель и не хочу своей квартирой рисковать в бизнесе, это совершенно не значит что я хочу кинуть кого то»
можешь это перечитать?
Я хочу рисковать, чтобы сорвать куш
Я не хочу рисковать, чтобы сорвать куш
Потому что это бизнес, детка
ты либо рискуешь, либо иди работай на рискующего, либо землянка или изба, либо плановая экономика, либо мефедрон, галоперидол, либо живи в холодильнике, либо блоггеруй, либо онанируй, чем хочешь займись, но долги отдавай, я общалсь с этим банкротами умыляющимися, ебаные отщипенцы человеческого генофонда, олигофрены рваные
отжал деньги в кредит, а потом такой: я в домике, я банкротик! улю-лю-лю
Регай ООО и не занимайся мутными делами
Вот бы сейчас мне как владельцу айти компании учиться вести тут бизнес )
Я тоже руководитель компании, пытаюсь всех научить вести их дела, но никто меня не слушает :(
Владелец чутка рангом выше
Руководитель работник, я не работаю
Иди на хуй )
Так и не рискуй, не бери больше отвественности, чем можешь на первых этапах. Тебе понравится, если тебя основной контрагент кинет на 100% твоей годовой прибыли, из-за банкротства? Ты будешь с ним судиться, или просто пожалеешь? Ну а чо, он ведь рисковал, понять и простить надо.
Не буду слушать уроки людей без бизнеса на тж
Ахаха, ну ясно всё с тобой, балабол интернетный. У меня то есть хотя бы сраный ИП, а ты похож на пиздабола местного. Отрицаешь очевидные факты, умышленные банкротсва это рак бизнеса, это очевидно всем, кто нюхал бизнес хоть раз, потому что у всех есть знакомые, которые обжигались на таких контрагентах.
Еще один…
Да хватит уже завидовать
Тот который приносит деньги, всей бюрократической херней занимаются у меня специалисты.
Тебе напомнить куда идти со своими советами?
Меньший Петя
не бери больше отвественности, чем можешь на первых этапах.
А причем тут первый этап? Чем больше бизнес, тем проще влезть в долги, уж сейчас, когда закрылось огромное количество заведений из-за локдауна это должно быть понятно.
Потому что чем больше опыта, тем больше ты можешь прогнозировать. У нас 20% бизнеса живет за счет кредитов постоянных (например почти весь сельхоз бизнес), и ничего, работает. Просто одно дело честно бизнес вести, а другое перекинуть ответственность на других при первой проблеме.
1) Общество с ограниченной ответственностью – это учреждённое одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставной капитал которого разделён на доли. При этом участники общества — учредители не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или акций в уставном капитале общества, но только до тех пор, пока общество не находится в стадии банкротства (см. п.1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Таким образом, общество с ограниченной ответственностью - это сообщество, объединяющее одного или нескольких лиц, которое имеет уставной капитал, состоящий из долей учредителей. Этими деньгами, как и другим имуществом Общества с ограниченной ответственностью, организация отвечает по долгам, причем эта обязанность относится к разряду солидарных. При банкротстве общества участники несут субсидиарную ответственность по долгам общества всем имеющимся у них имуществом.
Отметим, что общество с ограниченной ответственностью предназначено прежде всего для мелких и средних предпринимателей, которые не хотят рисковать всем своим имуществом. Но также в такой форме может осуществляться и ведение крупного бизнеса.
2) ИП отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, за исключением того, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.
Добро пожаловать на школьный курс обществознания, ну либо на доклад уровня первого курса экономического
Слушай, я даже не буду читать эту телегу
Тут вроде ничего сложного. Не хочешь отвечать по обязательствам - регаешь ООО, а не ИП
Для этого есть ООО, а не ИП. В случае каких-то таких движух, если не было поручительства со стороны учредителей, они не отвечают своим имуществом
Ну сейчас с учредителей тоже взыскивают иногда, так что не получился через ООО кидать.
Так я говорю, это в случае если он давал поручительство, был договор займа или еще чего такое. Знаю огромное кол-во примеров, когда через ООО покупают машины/квартиры и так далее, потом нахреначивают займов на свою ИП (или фиктивных выплат), а потом ноют, в итоге бизнес накрывается медным тазом и начинается нытье "А МЕНЯ ЗА ШО?!"
Вообще не надо ничего подписывать и поручительства давать, если злой умысел найдут или типа того. Довольно свежая практика, но только по крупных долгам.
А если он дал поручительство или вёл деятельность через ИП, ну что, он сам виноват
Если
Ну как бы суд был. Они ж не наобум квартиру его отняли.
Конечно, в России суды отнюдь не наобум решают, а там где есть интерес судьи
Дяденька, а вы точно владелец компании?
ну лямов 30 такая хата стоит в Екб. Большинству на ТЖ это вряд ли недорого
нет таких цен сейчас в миллионниках из-за льготной ипотека...
Клоповники 80-100р м2. Такая элитная квартира в центре легко может стоит 200-250 р/м2. Т.е. 30 мультов...
Вы чё в глаза долбитесь, это спальник в ЕКБ, какие 30 лямов, если это не элитная хата. Если бы была элитная, то владелец сам бы продал, там были все возможности самостоятельно реализовать, а не принудительно
Бывают планировки 2 уровня 150 квадратов в не элитных домах?
Ты смеешься?
В клоповниках планировки максимум 70-80 м2.
Найти двухэтажную квартиру при желании можно почти в любом районе. Довольно много их, к примеру, в микрорайоне Мичуринском, где немалая часть домов сдавалась с двухуровневыми квартирами. Сейчас в базе есть такое жильё — например, трёшку с общей площадью 70 квадратных метров можно купить за 4 миллиона 480 тысяч рублей. На первом этаже — кухня-гостиная и санузел, на втором — две небольшие спальни.
Не знаю про ЕКБ, но у меня в городе у одноклассника в обычной кирпичной пятиэтажке в спальном районе была большая двухуровневая квартира
Купил две квартиры на разных этажах по 75м2, прорубил дыру между ними, ..., Profit!
Так это же не Москва или Питер
Художественный коктейль
У нас даже нихуя не Екб, но двухуровневые квартиры схожей площади без отделки на этапе котлована начинаются от 15. После сдачи, ремонта, с мебелью можно смело умножать на 1,5-2.
Квартиры с торгов всегда идут с большим дисконтом из за больших рисков оспаривания сделки
Не въехали, а прописались. А въехать лучше в двухуровневую пятикомнатную.
Если "линия партии" будет и дальше развиваться теми же темпами и в том же направлении, то скоро из нано-халуп будут выселять в землянки и обществом это будет восприниматься как норма. Будут говорить так же как и сейчас на разные пиздецы мол "В России же живём, чё удивляться".
В Екатеринбурге на торгах продали двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью почти 150 м²
Квартиру купила компания «Правознай» за 8,25 миллиона рублей
Чет дешево за такую квартиру, или это потому что на ней ограничения висят?
Повседневный Паша
Потому что скидка в десяток-другой миллионов — неплохой подгон для корешей.
Скидкой в десяток миллионов там вообще не пахнет, вот история циана по тому дому
Не, это все же распространенная практика, если на квартире большой долг, то ее естественно не продадут за рыночную, а ниже рыночной, чтобы купили
На 60%?
Причём тут долг? Мы про стоимость недвижимости говорим.
Долг не на квартире висит, а на физическом лице, чью квартиру пустили с молотка по сомнительно низкой стоимости.
>На банкротных торгах цена продажи почти всегда сильно ниже. Так, по данным ЕФРСБ, за последние пять лет реализовать имущество должников на первых-вторых торгах (с начальной ценой на 10% меньше рыночной стоимости, определенной оценщиком) удается лишь в 5–7% случаев. В остальных случаях продать актив удается только при публичном предложении (на третьих или четвертых торгах) со снижением цены на 70–80% к рыночной.
ЕЕЕЕЕ, СССР
Почему переселили не в коммуналку?
Потому что норма закона такая. Ещё весной было прописано, читайте в нормативах:
1. Норма предоставления площади жилого помещения в собственность или по договору социального найма составляет:
1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одного человека;
2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;
3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - на семью из трех и более человек.
Так с торгов почти все продают своим по чуть заниженной стоимости
Следующий шаг - выделение квартиры 30м в другом городе. Например в Воркуте.
И тоже будет законно.
Жилья на лишили минимум оставили, долги забрали.
Вообще да, печально, что многие этого не понимают, но если взглянуть с другой стороны, когда это начнёт проявляться к людям которые "вне политики", то они резко политизируются и очевидно в каком направлении политизируются. Ну и чем больше людей которым "нечего терять", тем больше шансов таки сменить власть и сменить клептократический режим, на какой-нибудь другой, более цивилизованный. А людей жалко да, и тех кто не понимает и тех кого "нагнут".
Сложно ему посочувствовать
Квартиру купила компания «Правознай» за 8,25 миллиона рублей, начальная цена составляла 9,1 миллиона рублей.
Вот так надо мотивировать студентов изучать юриспруденцию. Правознай!
А что за Аркадий то, собственно? Как заработал на квартиру? Чем знаменит? А то мы не знаем, кидаться палками в него или в судей.
Повседневный Паша
Перепродажа чужого имущества за бесценок (фактически его отжатие), не имеет отношения к вопросу происхождения денег на него. Мы не Вавилоне живём.
Ой не надо тут. Если бы написали, что Аркаша - чиновник, его бы хуесосили тут впуть.
Да он буржуй был, по-любому. Ну откуда в России у человека такая большая квартира, явно спиздил. Так что поделом ему
Тем кто говорят мол слишком дёшево продали квартиру советую открыто авито, таких предложений море. Только везде условие что ебаться с собственником будете сами.