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Новости
Ольга Щербинина

Путин подписал закон о бесплатном доступе к российским «социально значимым» сайтам Статьи редакции

В список войдут госуслуги, сайты госорганов и органов местного самоуправления.

26 26 комментариев
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Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дополняет закон «О связи». Согласно ему, услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включённым в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».

В список войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будет определять специальная правительственная комиссия.

Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.

Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить россияне, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе.

Минкомсвязи определило требования к «социально…
Основным языком сайта должен быть русский, а владельцу сайта запрещено размещать информацию о…
tjournal.ru

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля, но его продлили до 31 декабря.

За два месяца таким доступом воспользовались 500 тысяч абонентов. Изначально в списке сайтов был 391 ресурс, в июне их количество сократилось до 371. В июле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что провайдеры домашнего интернета недополучили до 220 миллионов рублей за время эксперимента Минкомсвязи.

#новости #путин

26 26 комментариев
8
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AZP

8

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит

Человеку, который боится Интернета

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Илья Гераськин

AZP
5

Который интернет видел только на распечатках

Ответить

Tony Urban

7

TJ войдёт в список? "Естественное право на свежие мемчики" все дела

Ответить

Андрей Рядькин

Tony
7

Свежие?

Ответить

Tony Urban

Андрей
1

для людей за 30 и без тиктока - это свежачок =)

Ответить

Густой корабль

Tony
6

Только Лига тупых

Ответить

Великий кубок

5

провод к провайдеру тоже бесплатно проведут?

Ответить

Свойственный американец

Великий
8

Не переживайте, весь банкет за ваш счёт скоро во всех тарифах.

Ответить

Чудовищный шмель

Свойственный
2

Никогда не задумывался, что интернет и банкет это однокоренные слова

Ответить

Густой корабль

Великий
4

дурашка, пять-джи модем после спутника все бесплатно передаст

Ответить

Сергей Воробьёв

2

Путин продолжает ломать интернет своим дедовским мышлением, ничего нового. 

Ответить

Глухой инструмент

3

предполагаю что где то там лежит проект закона о том чтобы россияне имели не только бесплатный , но и только к ним и больше ни к каким социально значимым сайтам

Ответить

Чудовищный шмель

Глухой
1

Да какие ещё тебе значимые сайты нужны??

Ответить

Глухой инструмент

Чудовищный
1

мне гитхаб

Ответить

мЕдь

3

Когда там повышение тарифов?

Ответить

Промежуточный шмель

2

А они были платные? 

Ответить

Sergiy Sev

2

А можно туннелинг делать через "значимый сайт" и сидеть на халяву в инете?

Ответить

Al

2

А за чей счет очередное бесплатное? 

Ответить

Distortion

2

О, так это большинство людей загонят в бесплатный "интернет", а с интернетом потом можно делать что хочешь, никто и не заметит. Красиво вайтлист пропихнули, средний гречневый только спасибо скажет

Ответить

Глухой инструмент

1

а вообще пусть теперь провайдер не берет с меня деньги если я в этот день заходил только на бесплатные сайты

Ответить

AZP

Глухой
1

И берёт доплату, если заходил на ПорнХаб

Ответить

Смутный хот-дог

1

А звонить при отрицаиельном балансе ещё не разрешили?

Ответить

Al

Смутный
1

Хуесосы из мегафона отрубают интернет, если ты за него заплатил, но чуть чуть вышел в минус пару копеек. 

Путин, памаги.

Ответить

Semen Semenov

1

Какой список?

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Ден

1

Опять порнхаб прокатили, изверги…

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Р О Б А Т

0

ТЖ где? 

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