Путин подписал закон о бесплатном доступе к российским «социально значимым» сайтам Статьи редакции
В список войдут госуслуги, сайты госорганов и органов местного самоуправления.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дополняет закон «О связи». Согласно ему, услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включённым в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».
В список войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будет определять специальная правительственная комиссия.
Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.
Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить россияне, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе.
Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля, но его продлили до 31 декабря.
За два месяца таким доступом воспользовались 500 тысяч абонентов. Изначально в списке сайтов был 391 ресурс, в июне их количество сократилось до 371. В июле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что провайдеры домашнего интернета недополучили до 220 миллионов рублей за время эксперимента Минкомсвязи.
Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит
Человеку, который боится Интернета
TJ войдёт в список? "Естественное право на свежие мемчики" все дела
Свежие?
Свойственный американец
Не переживайте, весь банкет за ваш счёт скоро во всех тарифах.
Чудовищный шмель
Никогда не задумывался, что интернет и банкет это однокоренные слова
Путин продолжает ломать интернет своим дедовским мышлением, ничего нового.
Чудовищный шмель
Да какие ещё тебе значимые сайты нужны??
О, так это большинство людей загонят в бесплатный "интернет", а с интернетом потом можно делать что хочешь, никто и не заметит. Красиво вайтлист пропихнули, средний гречневый только спасибо скажет