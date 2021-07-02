Путин подписал закон о втором бесплатном высшем образовании для людей с творческими способностями Статьи редакции
Наличие таких способностей определят на вступительных испытаниях.
Владимир Путин подписал закон о праве россиян с высшим образованием получить бесплатно второе или последующее высшее образование по образовательным программам в области искусств. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
По действующему законодательству в России бесплатно можно получить только одно высшее образование. Авторы документа считают, что в творческие профессии люди зачастую приходят в зрелом возрасте, уже получив первое высшее образование.
Списки конкретных вузов и творческих специальностей, для которых будет доступно бесплатное получение второго высшего образования, определит правительство РФ.
У вас разве маг платная?
Глухой инструмент
у нас и бака не для всех то бесплатная , и на маге тоже есть бюджет и контракт
Не не для всех а не везде, поступайте на бюджетную и учитесь на бюджете
если ты бедный просто разбогатей
Охуенное сравнение, к чему оно вообще? в чем проблема в России на бюджете учиться? Места пропали?
в России
Россия это не только Москва, Спб , Иннополис и НГУ. есть обычные вузы где квоты на бюджетные места режут как колбасу на бутеры.
Нет, кому надо тот поступает, или вы хотите чтоб по месту в вузе с рождения закреплено было? Ебучая российская установка в которой вышка это дефолтная для каждого человека вещь если что это неправильно нихуя, вышка это ступень в науку, для большинства нужно развивать колледжи и прочие средне специальные учреждения, у кого есть конкретная цель и он знает на кого хочет учиться не испытывает проблем с поступлением, ноют как правило те кто вообще хуй знает че хочет и нахуя ему вуз, но мама отправляет да и отсрочка заодно
В колледжи и прочие средне специальные учреждения как и в ВУЗы должны идти учиться те, у кого есть конкретная цель и они знают на кого хотят учиться. Но в России к 9-11 классу в школе у людей в большинстве нет понимая, кем они хотят стать. Школа всех равняет по линейке, мало возможностей для выявления и развития индивидуальных способностей и предпочтений, для расширения кругозора. Вот и идут все в экономисты, да юристы (чтобы деньги были и не посадили).
Ящетаю главная проблема в срочной службе, парни прутся откосить и девушки по инерции под эти ложные установки попали, очень мало кому в голову приходит, что не обязательно сразу после школы идти и поступать, можно в любое время (даже с седыми волосами) пойти сдать егэ и поступить в вуз если ещё не поступал, а если хуево сдал егэ подготовиться получше и пересдавать сколько угодно, а пока либо в колледже потусить либо поработать, но у всех эта установка что надо бежать учиться срочно а то убежит, отсюда все проблемы, отсюда все эти лишние в вузе люди, все эти бесполезные дипломы и прочее
давай еще не забывать проблему совместного проживания с родителями , не все родители хотят чтобы их чада сидели на шее , иждивении и пиздовали в вузы чтобы переселиться в общаги или на съемные хаты
Такие тоже бывают, но чаще родители боятся свою диточку отпустить из-под своего подола.
Глухой
эх, а меня вот к 18 так заебал домашний гиперконтроль шо я не стал ждать пока что то там накопится
Меня с 14 лет родители поставили на счётчик за квартплату: "получил паспорт - можешь работать, так работай", с 18 лет уже полноценно раскидывали плату: 1/3 мама, 1/3 бабушка, 1/3 я. Когда через полтора года умерла бабушка - уже делили 50/50.
По-моему, это жесть какая-то
Полезный
Ну, мама - учительница, так что ей одной было бы тяжело тянуть всех. Да и эмоционально я с родственниками не очень-то связан: дошло до того, что не только каждый себе готовит сам, а даже холодильники были у каждого свои.
Ну да, я как раз про родительские ложные установки, дети то как правило как раз понимают что им необязательно поступать, а уже срочно прям сразу после школы так тем более, ну и найти работу чтоб снимать хату всегда можно и тусоваться с друзьями, главное в яму не попасть профессиональную но это везде можно
ебучая установка российских работодателей на нормальные вакансии требовать высшее а не среднее профессиональное
да хрюши ладно . в компании сб будет проверять доки , попросят диплом , бизнес процесс нарушится и извините мы вам перезвоним
ну у меня лично в трудовой таких две , это большая финтех - корпорация и госбанк
В омерике берут кредиты
Конечно. Год дороже чем на бакалавриате
Ну так то да. Их и так жопой жуй уже.
Мне как экономисту еще в 2010 сказали: "Что что то дохуя нас развелось, так что хуй тебе, а не отсрочка - пиздуй в армию."
Глухой инструмент
ну например мне 40 и я хочу переквалифицироваться
ты в курсе что цены на образование тоже растут , причем быстрее зарплат?)
вот твой вопрос путину бы задать когда он про творческие профессии на вторую вышку подписывал . ну да ладно что с деда взять , он потерял таблетки.
цены на образование. ну это которое за семестр платишь, если на бюджет не попал.
жизненная необходимость в трудоустройстве в "дорогие" вакансии в больших или окологоскомпаниях . ну и армия , оттянуть время призыва.
а почему она должна быть только платна ? мы уже вышли на уровень эмиратов чтобы каждый мог себе позволить платное образование не напрягаясь ?
Великий кубок
ты удалил резюме всего за одну минуту после публикации....
свой электорат надо задобрить к сентябрю, чтоб он с меньшими моральными преградами был пригнан на участки
Электорату то это вообще не всралось, у них максимум средне специальное
вы недооцениваете лоялистов, они представлены во всех слоях общества, а самое первое, что приходит на ум - это бюджетники, которые для своих детей явно хотят лучшей жизни, в том числе и через возсожность получнения вышек в свой послужной списк
Глухой
да всё равно странный ход. сколько балерин и актеров гостеатра он сгонит на участки ? уралвагонзавод в недоумении
Ядерный Артем
в таком свете важна не действительность, а создаваемая картинка, и она красиво выглядит на первый взгляд
Бюджетник сразу после бакалавриата заберёт чадо в свою госпонос шарагу, и скорее всего даже магу не даст закончить ибо нефиг штаны просиживать в университетах работать надо
с чего такие выводы? если есть статистика, я готов ознакомиться с настроениями в этом вопросе
Какая статистика? Нахуя кому то идти на доп образование? Это будет нишевая вещь которой будут пользоваться минимальное количество энтузиастов, как правило тех кто может себе позволить ещё проебать времени в универе на спорную с прикладной точки зрения спецуху, а значит уже успешных или с папамамами. Бюджетники вообще такими категориями не мыслят, какое нахуй творчество, вуз нужен чтобы диплом был, любой, потому что в госпоносе требуется диплом, любой. Все
Какая статистика?
вы написали ультимативнно про натроения и намерения огромной социальной группы, откуда вы это взяли и почему говорите за всю старату?
Бюджетники вообще такими категориями не мыслят
откуда такое мнение? если будут настоящие аргументы - соглашусь со всем, пока же я не признаю такой ультимативный взгляд
Пусть тогда призыв отменит.
а зачем? кто будет обслуживать военное хозяйство нашей необъятной родины?
Повседневный Паша
Подойди к этому вопросу творчески
штош
Подойди к этому вопросу творчески, с вещами, в военкомат.
Ядерный Артем
по другому уж и не получится
Нет, служи или не мужик
можно пожалуйста шанинку
Голодный спрей
Сначала покажи способности
Художественный коктейль
Вот 🤲🏼
За свою профессиональную деятельность я встречал много людей у которых были какие-то "способности", но они не развивали их и практически всегда делали хуйню, а также тех у кого на первый взгляд руки из жопы, но своим задротством они поднимались на очень хорошие уровни и делали норм/круто. Поэтому "способности", на мой взгляд, это на самом деле ничто, залог успеха это постоянная работа над собой которая и приводит к крутым результатам.
Глухой
я по этому поводу запомнил из детства ответ на вопрос из "игромании" : упорно работающий над собой бездарь в разы лучше и полезнее ленивого таланта
Можно днями разбивать лоб, забивая этим самым лбом гвоздь, а можно взять молоток и за полминуты забить тот гвоздь.
Звёздочку в дневник получит тот, у кого лоб разбит.
Полезный
Ты правильно понял.
почемуто первое что пришло в голову. в родном вологораде был один деятель, унего была группа, да и сейчас есть, группа из разряда в - каждой жопе затычка. Ему реально не лень было пробивать эти концерты, учавствовать в этих фестивалях бесконечных. Но группа нахуй не упилась никому, конечно.
и рядом есть ребята( ну тоесть теже исходные, тот же город, теже репточки) которые за год стали звездами
исключительно из-за таланта.
хз странная логика у тебы.все именно на результат смотрят
ты про какого юдина?
Я из Шанинки только его знаю прост
Я когда первое получал заебался знатно, спасибо, я не фанат экзаменов и учебы в университете.
Голодный спрей
Потому что тебе было не интересно. Когда интересно все эти экзамены и т.д. просто фон. Другое дело что в совковой модели образования зачастую предметы сами по себе не интересно преподносятся, там все уже зависит от препода. Если ему самому по кайфу преподавать то это одно, а если он из тех кто в универ приходит просто свой бюджетный оклад получать, да ещё и долбоебов учить приходится - тогда пиши пропало.
Что насчёт первого?
Не знаю почему, но даже такие новости вызывают мысли депрессивные типа "Нахуй образование никому не упало, вот и пытаются дать его хоть кому-то" или "Хотят по блату провести своих дитачек".
Хороших инициатив от властей на ждёшь уже просто.
Прописываю неделю информационного детокса. Прямо сейчас закрываешь тж и не смотришь новости.
А можно только комментарии оставить?
Новый способ откосить
Полезный нос
Потратить несколько лет жизни чтобы не потратить один год жизни?
На такое творческие люди клюнут!
Ты в течение этих нескольких лет можешь спокойно заниматься социализацией, гулять по городу, знакомиться, ездить отдыхать, приобретать параллельно другие знания, работать, а в итоге ещё и новые профессиональные навыки получишь) Поэтому дело не в количестве, а в качестве.
Если я коммент с 10 лайками на TJ написал - можно меня считать "с творческими способностями"?
Внимательный вентилятор
хаха наебал
Мои комментарии доказывают, что я творческий парень! А посмотрите на эти рисунки! Я ещё умею такие сложносочиненнные предложения производить, что любому тОлстому будет невмоготу. Доведу по 110ук.рф до убийства самосознания похлеще моргенмефендрена. Дайте мне образование, стипендию, и я его буду грызть, шатать, кусать, ковырять, рисовать, музицировать, анализировать, алгоритмизировать, полемизировать, онанировать, поддувать, размывать. растягивать, подламывать, высасывать, раскрашивать и многое другое.
А по факту пошёл ты нахуй Путин, у меня и так открыт широкий спектр возможностей учиться по открытым лекциям МГУ, Оксфорда, MIT и многих многих лекторов в YouTube. Подключите старику Интернет, там всё изменилось.
С Путиным я сегодня поговорила, надо будет залезть на VC.ru поговорить с Дуровым или Илоном Маском
Охуенно, а гумы, решившие вкатиться в точные - сразу нахуй. Даже если за свои бабки первое получал.