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Артём Мазанов

Путин подписал закон о втором бесплатном высшем образовании для людей с творческими способностями Статьи редакции

Наличие таких способностей определят на вступительных испытаниях.

Владимир Путин подписал закон о праве россиян с высшим образованием получить бесплатно второе или последующее высшее образование по образовательным программам в области искусств. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

По действующему законодательству в России бесплатно можно получить только одно высшее образование. Авторы документа считают, что в творческие профессии люди зачастую приходят в зрелом возрасте, уже получив первое высшее образование.

Принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей.

авторы закона

Списки конкретных вузов и творческих специальностей, для которых будет доступно бесплатное получение второго высшего образования, определит правительство РФ.

#новости #право #образование

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Глухой инструмент

15

технари/гумы/экономисты , желающие получить второе высшее или повысить бакалавриат на магу : идите на хуй!

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Влюбленный Паша

Глухой
3

У вас разве маг платная?

Ответить

Глухой инструмент

Влюбленный
4

у нас и бака не для всех то бесплатная , и на маге тоже есть бюджет и контракт

Ответить

Владислав Егоров

Глухой
10

Не не для всех а не везде, поступайте на бюджетную и учитесь на бюджете

Ответить

Глухой

Владисл…
6

если ты бедный просто разбогатей

Ответить

Владислав Егоров

Глухой
9

Охуенное сравнение, к чему оно вообще? в чем проблема в России на бюджете учиться? Места пропали?

Ответить

Глухой

Владисл…
0

в России

Россия это не только Москва, Спб , Иннополис и НГУ. есть обычные вузы где квоты на бюджетные места режут как колбасу на бутеры.

Ответить

Владислав

Глухой
2

Замечал такую тенденцию только для экономистов, юристов и гуманитариев, на технические и естественно-научные спецухи всегда места есть

Ответить

Ilya I.

Владисл…
1

Ок. Вся страна должна в технари записаться, а
 гуманитарные науки для элиты?

Ответить

Владислав

Ilya
9

Нет, кому надо тот поступает, или вы хотите чтоб по месту в вузе с рождения закреплено было? Ебучая российская установка в которой вышка это дефолтная для каждого человека вещь если что это неправильно нихуя, вышка это ступень в науку, для большинства нужно развивать колледжи и прочие средне специальные учреждения, у кого есть конкретная цель и он знает на кого хочет учиться не испытывает проблем с поступлением, ноют как правило те кто вообще хуй знает че хочет и нахуя ему вуз, но мама отправляет да и отсрочка заодно

Ответить

Полезный

Владисл…
3

В колледжи и прочие средне специальные учреждения как и в ВУЗы должны идти учиться те, у кого есть конкретная цель и они знают на кого хотят учиться. Но в России к 9-11 классу в школе у людей в большинстве нет понимая, кем они хотят стать. Школа всех равняет по линейке, мало возможностей для выявления и развития индивидуальных способностей и предпочтений, для расширения кругозора. Вот и идут все в экономисты, да юристы (чтобы деньги были и не посадили).

Ответить

Владислав

Полезный
8

Ящетаю главная проблема в срочной службе, парни прутся откосить и девушки по инерции под эти ложные установки попали, очень мало кому в голову приходит, что не обязательно сразу после школы идти и поступать, можно в любое время (даже с седыми волосами) пойти сдать егэ и поступить в вуз если ещё не поступал, а если хуево сдал егэ подготовиться получше и пересдавать сколько угодно, а пока либо в колледже потусить либо поработать, но у всех эта установка что надо бежать учиться срочно а то убежит, отсюда все проблемы, отсюда все эти лишние в вузе люди, все эти бесполезные дипломы и прочее

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Глухой

Владисл…
2

давай еще не забывать проблему совместного проживания с родителями , не все родители хотят чтобы их чада сидели на шее , иждивении и пиздовали в вузы чтобы переселиться в общаги или на съемные хаты

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Полезный

Глухой
0

Такие тоже бывают, но чаще родители боятся свою диточку отпустить из-под своего подола.

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Глухой

Полезный
1

эх, а меня вот к 18 так заебал домашний гиперконтроль шо я не стал ждать пока что то там накопится

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Глухой
1

Меня с 14 лет родители поставили на счётчик за квартплату: "получил паспорт - можешь работать, так работай", с 18 лет уже полноценно раскидывали плату: 1/3 мама, 1/3 бабушка, 1/3 я. Когда через полтора года умерла бабушка - уже делили 50/50.

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Ilya.A—Pet

Полезный
0

По-моему, это жесть какая-то

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Полезный

Ilya.A…
0

Ну, мама - учительница, так что ей одной было бы тяжело тянуть всех. Да и эмоционально я с родственниками не очень-то связан: дошло до того, что не только каждый себе готовит сам, а даже холодильники были у каждого свои.

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Владислав

Глухой
0

Ну да, я как раз про родительские ложные установки, дети то как правило как раз понимают что им необязательно поступать, а уже срочно прям сразу после школы так тем более, ну и найти работу чтоб снимать хату всегда можно и тусоваться с друзьями, главное в яму не попасть профессиональную но это везде можно

Ответить

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Владисл…
0

Интересная мысль. Подумаю об этом.

Ответить

Глухой

Владисл…
1

ебучая установка российских работодателей на нормальные вакансии требовать высшее а не среднее профессиональное

Ответить

Владислав

Глухой
–1

Щас бы ориентироваться на то что хрюши-кадровички от пизды в вакансиях пишут, приходишь на собеседование и общаешься

Ответить

Глухой

Владисл…
0

да хрюши ладно . в компании сб будет проверять доки , попросят диплом , бизнес процесс нарушится и извините мы вам перезвоним

Ответить

Владислав

Глухой
0

Много где сб доки проверяет? Не назвал бы свою трудовую книжку дюже толстой, но за где то семь мест работы такое было только в конструкторском бюро с формой допуска

Ответить

Глухой

Владисл…
0

ну у меня лично в трудовой таких две , это большая финтех - корпорация и госбанк

Ответить

Владислав

Глухой
0

Ну наверное в финтех корпорацию таки все таки оправдана вышка?

Ответить

Глухой

Владисл…
0

ну я бы сказал что на мою позицию куда я устраивался до повышения , справился бы и выпускник профильного колледжа. а вот на следующей должности уже надо бы

Ответить

Леха

Ilya
0

Я почему-то очень сомневаюсь в качестве нашего гуманитарного образования в далеко не топовых униках, может и не зря режут 

Ответить

Глухой

Владисл…
0

ну это так то дофига желающих )

Ответить

Полезный нос

Владисл…
1

Места пропали?

Ну вообще-то да, их постоянно сокращают.

Ответить

Влюбленный Паша

Глухой
4

В омерике берут кредиты

Ответить

Глухой

Влюблен…
5

а в россии микрозаймы

Ответить

Антон Пострунин

Глухой
1

Если ты тупой просто поумней. 

Ответить

Влюбленный Паша

Глухой
1

Ясненько 

Ответить

Адмирал Ламбер

Влюбленный
4

Конечно. Год дороже чем на бакалавриате

Ответить

Влюбленный Паша

Адмирал
2

Ну видишь есть и бюджет 

Ответить

Глухой

Влюблен…
2

10 мест на спецуху . при потоке человек в 60

Ответить

Влюбленный Паша

Глухой
2

У нас примерно так же. Бывает

Ответить

Сергей Сергеич

Глухой
2

Ну так то да. Их и так жопой жуй уже.

Ответить

Глухой инструмент

Сергей
1

зато артистов и художников дефецит!)

Ответить

Задумчивой Кот

Глухой
2

Мне как экономисту еще в 2010 сказали: "Что что то дохуя нас развелось, так что хуй тебе, а не отсрочка - пиздуй в армию."

Ответить

Александр Мирошников

Глухой
0

Ну потому что нечего умных людей плодить, они тут не нужны

Ответить

Madao

Глухой
0

Всм? Сейчас же спокойно можно получить второе высшее, но за деньги. А если денег нет, то нахуй воообще идти на второе? 

Ответить

Глухой инструмент

Madao
0

ну например мне 40 и я хочу переквалифицироваться

Ответить

Madao

Глухой
0

Ну? В чём проблема? Или ты к 40 настолько успешен, что не можешь заплатить за своё образование? 

Ответить

Глухой

Madao
0

ты в курсе что цены на образование тоже растут , причем быстрее зарплат?)

Ответить

Madao

Глухой
0

 что образование тоже растут

Всм цены на образование? 
Я в упор не понимаю жизненную необходимость во второй (и даже первой) вышке. Почему она должна быть полностью бесплатна. И зачем получать вторую вышку если у тебя в принципе нет денег — на что жить-то, пока учишься. 

Ответить

Глухой

Madao
0

вот твой вопрос путину бы задать когда он про творческие профессии на вторую вышку подписывал . ну да ладно что с деда взять , он потерял таблетки.
цены на образование. ну это которое за семестр платишь, если на бюджет не попал.
жизненная необходимость в трудоустройстве в "дорогие" вакансии в больших или окологоскомпаниях . ну и армия , оттянуть время призыва.
а почему она должна быть только платна ? мы уже вышли на уровень эмиратов чтобы каждый мог себе позволить платное образование не напрягаясь ?

Ответить

Густой корабль

5

Сообщение удалено

Ответить

Великий кубок

Густой
11

ты удалил резюме всего за одну минуту после публикации....

Ответить

Великий кубок

Великий
12

а говорят проблемы на рынке труда

Ответить

Густой корабль

Великий
6

произошел отклик

Ответить

Глухой инструмент

Густой
2

я видел . готов на две ставки ?

Ответить

Густой корабль

Глухой
1

допуск не дают

Ответить

Повседневный Паша

6

Золотой дождь подачек от Путина

Ответить

Ядерный Артем

Повседневный
5

свой электорат надо задобрить к сентябрю, чтоб он с меньшими моральными преградами был пригнан на участки

Ответить

Владислав Егоров

Ядерный
8

Электорату то это вообще не всралось, у них максимум средне специальное

Ответить

Ядерный Артем

Владисл…
4

вы недооцениваете лоялистов, они представлены во всех слоях общества, а самое первое, что приходит на ум - это бюджетники, которые для своих детей явно хотят лучшей жизни, в том числе и через возсожность получнения вышек в свой послужной списк

Ответить

Глухой

Ядерный
3

да всё равно странный ход. сколько балерин и актеров гостеатра он сгонит на участки ? уралвагонзавод в недоумении

Ответить

Ядерный Артем

Глухой
3

в таком свете важна не действительность, а создаваемая картинка, и она красиво выглядит на первый взгляд

Ответить

Владислав Егоров

Ядерный
2

Бюджетник сразу после бакалавриата заберёт чадо в свою госпонос шарагу, и скорее всего даже магу не даст закончить ибо нефиг штаны просиживать в университетах работать надо

Ответить

Ядерный Артем

Владисл…
2

с чего такие выводы? если есть статистика, я готов ознакомиться с настроениями в этом вопросе

Ответить

Владислав Егоров

Ядерный
3

Какая статистика? Нахуя кому то идти на доп образование? Это будет нишевая вещь которой будут пользоваться минимальное количество энтузиастов, как правило тех кто может себе позволить ещё проебать времени в универе на спорную с прикладной точки зрения спецуху, а значит уже успешных или с папамамами. Бюджетники вообще такими категориями не мыслят, какое нахуй творчество, вуз нужен чтобы диплом был, любой, потому что в госпоносе требуется диплом, любой. Все

Ответить

Ядерный

Владисл…
0

Какая статистика?

вы написали ультимативнно про натроения и намерения огромной социальной группы, откуда вы это взяли и почему говорите за всю старату?
Бюджетники вообще такими категориями не мыслят

откуда такое мнение? если будут настоящие аргументы - соглашусь со всем, пока же я не признаю такой ультимативный взгляд

Ответить

Владислав

Ядерный
1

Ну ладно, не признавай

Ответить

Ядерный

Владисл…
0

спасибо

Ответить

Магомед Шереметьев

Ядерный
2

Пусть тогда призыв отменит.

Ответить

Ядерный Артем

Магомед
0

а зачем? кто будет обслуживать военное хозяйство нашей необъятной родины?

Ответить

Магомед

Ядерный
2

Никто. Оно не нужно

Ответить

Ядерный Артем

Магомед
0

Слабовики во власти так не считают

Ответить

CiZerin

Ядерный
1

Гастарбайтеры 

Ответить

Ядерный Артем

CiZerin
0

гастарбайтеров быть не должно в их нынешенм виде
а идея отдать на аутсорс хозяйственно-бытовые моменты в армии при специальном договоре и обязательствах - очевидная мысль

Ответить

Ядерный Артем

3

это как-то согласуется с отсрочками?

Ответить

Повседневный Паша

Ядерный
10

Подойди к этому вопросу творчески

Ответить

Ядерный Артем

Повседневный
1

штош

Ответить

Вася Пражкин

Ядерный
2

Подойди к этому вопросу творчески, с вещами, в военкомат.

Ответить

Ядерный Артем

Вася
1

по другому уж и не получится

Ответить

Вася Пражкин

Ядерный
1

Родину это устроит, сынок

Ответить

Федя Прозоров

Ядерный
2

Нет, служи или не мужик

Ответить

Ядерный Артем

Федя
1

а если я мальчик?

Ответить

CiZerin

Ядерный
6

Тогда прислуживай 

Ответить

Ядерный Артем

CiZerin
6

как раз работка для slave

Ответить

Федя Прозоров

Ядерный
3

Станешь мужем комбата

Ответить

Р О Б А Т

Ядерный
1

С просрочками

Ответить

Екатерина Кузнецова

4

можно пожалуйста шанинку 

Ответить

Голодный спрей

Екатерина
4

Сначала покажи способности

Ответить

Художественный коктейль

Голодный
6
Запись пользователя Екатерина Кузнецова
Нарисовала на днях открытку для победительницы конкурса
tjournal.ru
Ответить

Екатерина

Художес…
1

хахах

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Екатери…
1

Красивая открытка, между прочим)

Ответить

Екатерина Кузнецова

Голодный
1

Вот 🤲🏼

Ответить

Голодный спрей

Екатери…
4
Ответить

Екатерина

Голодный
0

так и есть

Ответить

Голодный спрей

Екатери…
3

За свою профессиональную деятельность я встречал много людей у которых были какие-то "способности", но они не развивали их и практически всегда делали хуйню, а также тех у кого на первый взгляд руки из жопы, но своим задротством они поднимались на очень хорошие уровни и делали норм/круто. Поэтому "способности", на мой взгляд, это на самом деле ничто, залог успеха это постоянная работа над собой которая и приводит к крутым результатам.

Ответить

Глухой

Голодный
2

я по этому поводу запомнил из детства ответ на вопрос из "игромании" : упорно работающий над собой бездарь в разы лучше и полезнее ленивого таланта

Ответить

Полезный

Глухой
0

Можно днями разбивать лоб, забивая этим самым лбом гвоздь, а можно взять молоток и за полминуты забить тот гвоздь.
Звёздочку в дневник получит тот, у кого лоб разбит.

Ответить

Viktor

Полезный
1

ебать ты поэт. сложная метафора.
типа смотрят не на результат а на количество усилий потраченных?

Ответить

Полезный

Viktor
0

Ты правильно понял.

Ответить

Viktor

Полезный
0

ну хз

Ответить

Viktor

Viktor
0

почемуто первое что пришло в голову. в родном вологораде был один деятель, унего была группа, да и сейчас есть, группа из разряда в -  каждой жопе затычка. Ему реально не лень было пробивать эти концерты, учавствовать в этих фестивалях бесконечных. Но группа нахуй не упилась никому, конечно.
и рядом есть ребята( ну тоесть теже исходные, тот же город, теже репточки) которые за год стали звездами 
исключительно из-за таланта.
хз странная логика у тебы.все именно на результат смотрят

Ответить

Екатерина

Голодный
1

ты прав. как говорится, талант — количество часов, потраченное на какую-то деятельность 

Ответить

Голодный

Екатери…
0

Стопроцентов

Ответить

Федя Прозоров

Екатерина
1

Добро пожаловать. Жду чек на несколько сотен тысяч рублей

Ответить

AZP

Екатерина
0

Юдин нравится?

Ответить

Екатерина Кузнецова

AZP
0

ты про какого юдина?

Ответить

AZP

Екатери…
0

Я из Шанинки только его знаю прост

Юдин Григорий Борисович
Юдин Григорий Борисович
www.msses.ru
Ответить

Екатерина

AZP
1

а, поняла

Ответить

Goose in Bus

4

пыня подарки!

Ответить

CiZerin

4

Пойду в МАРХИ. Зря что ли художественно-архитектурную школу заканчивал. 

Ответить

Р О Б А Т

3

Бюджет пилить тоже своего рода творческая способность 

Ответить

гачик

1

Я когда первое получал заебался знатно, спасибо, я не фанат экзаменов и учебы в университете.

Ответить

Голодный спрей

гачик
4

Потому что тебе было не интересно. Когда интересно все эти экзамены и т.д. просто фон. Другое дело что в совковой модели образования зачастую предметы сами по себе не интересно преподносятся, там все уже зависит от препода. Если ему самому по кайфу преподавать то это одно, а если он из тех кто в универ приходит просто свой бюджетный оклад получать, да ещё и долбоебов учить приходится - тогда пиши пропало.

Ответить

гачик

Голодный
2

Да, слышал такую тему. Зато сейчас я ценю свободу как никогда, каждое утро благодарен отсутствию сессий и пересдач.

Ответить

Cерьёзный Валера

2

Первое бы дополучить.

Ответить

Tim Hansen

1

Что насчёт первого?

Ответить

Владислав Егоров

Tim
2

А что у нас бюджетных мест нет нигде больше?

Ответить

Алексей Егоров

1

Не знаю почему, но даже такие новости вызывают мысли депрессивные типа "Нахуй образование никому не упало, вот и пытаются дать его хоть кому-то" или "Хотят по блату провести своих дитачек".

Хороших инициатив от властей на ждёшь уже просто.

Ответить

Диванный Аналитик

Алексей
2

Прописываю неделю информационного детокса. Прямо сейчас закрываешь тж и не смотришь новости.

Ответить

Алексей Егоров

Диванный
0

А можно только комментарии оставить?

Ответить

Диванный

Алексей
0

Конечно нет, ради них сюда и приходим.

Ответить

Полезный нос

Диванный
0

О, гомеопатия.

Ответить

Владислав Микк

1

Новый способ откосить

Ответить

Полезный нос

Владислав
0

Потратить несколько лет жизни чтобы не потратить один год жизни?
На такое творческие люди клюнут!

Ответить

Oleg Kushakov

Полезный
4

Ты в течение этих нескольких лет можешь спокойно заниматься социализацией, гулять по городу, знакомиться, ездить отдыхать, приобретать параллельно другие знания, работать, а в итоге ещё и новые профессиональные навыки получишь) Поэтому дело не в количестве, а в качестве.

Ответить

Федя Прозоров

1

Зачем?

Ответить

Сердечный якорь

1

Наличие таких способностей определят на вступительных испытаниях.

Комиссии будут обнаруживать феноменальные творческие способности в основном у детей силовиков и чиновников.

Ответить

Полезный нос

1

в области искусств

Дискриминация?
Я художник - я так вижу!

Ответить

Сергей Воробьёв

1

"Люди с творческой способностью" это такой медицинский диагноз или шо?

Ответить

Вася Пражкин

1

Если я коммент с 10 лайками на TJ написал - можно меня считать "с творческими способностями"?

Ответить

Полезный нос

Вася
0

я коммент с 10 лайками на TJ написал

Ответить

Внимательный вентилятор

0

прикольно, проголосую за путина теперь

Ответить

Внимательный вентилятор

Внимательный
1

хаха наебал 

Ответить

CiZerin

Внимательный
1

Всегда голосовал за него

Ответить

Внимательный

CiZerin
0

красавчик 

Ответить

Диванный Аналитик

0

Хорошо.

Ответить

умный человек

0

Слышь, учиться

Ответить

Жених приехал

0

Вот это неплохо. Но хуйло лишь своим позорным именем инициативу шкварит.

Ответить

Ann Partovi

0

Мои комментарии доказывают, что я творческий парень! А посмотрите на эти рисунки! Я ещё умею такие сложносочиненнные предложения производить, что любому тОлстому будет невмоготу. Доведу по 110ук.рф до убийства самосознания похлеще моргенмефендрена. Дайте мне образование, стипендию, и я его буду грызть, шатать, кусать, ковырять, рисовать, музицировать, анализировать, алгоритмизировать, полемизировать, онанировать, поддувать, размывать. растягивать, подламывать, высасывать, раскрашивать и многое другое. 

А по факту пошёл ты нахуй Путин, у меня и так открыт широкий спектр возможностей учиться по открытым лекциям МГУ, Оксфорда, MIT и многих многих лекторов в YouTube. Подключите старику Интернет, там всё изменилось. 

С Путиным я сегодня поговорила, надо будет залезть на VC.ru поговорить с Дуровым или Илоном Маском

Ответить

XYU

0

претенденты 

Ответить

Иван Иванович

0

Кринж какой-то

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Охуенно, а гумы, решившие вкатиться в точные - сразу нахуй. Даже если за свои бабки первое получал.

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