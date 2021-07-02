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Новости
Ольга Щербинина

На Госуслугах произошёл сбой: части пользователей предлагается ожидать до 30 минут для входа на сайт Статьи редакции

Это может быть связано с новыми выплатами для семей.

42 42 комментария
1333 просмотров

Сайт Госуслуги лёг, не выдержав потока пользователей. На главной странице появляется сообщение, что услуги заказывают более 500 тысяч посетителей. Часть пользователей вообще не может воспользоваться сервисом: таким людям демонстрируют таймер в виртуальной очереди.

Одному из редакторов TJ предложили подождать 30 минут.

Точные причины сбоя неизвестны, но есть несколько предположений. Сегодня, 2 июля, Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к «социально значимым» сайтам, в список которых входят Госуслуги.

В этот же день президент подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет — её также можно оформить через сервис.

#новости #госуслуги

42 42 комментария
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Женя Кузьмин

30

ребят, а кто крайний? мне просто спросить на госуслугах кое-че надо, можно пройду?

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LR

Женя
5

Я в очереди) 

Ответить

Женя Кузьмин

LR
17

ну а вы за кем занимали? я вас если честно не помню, может вы только сейчас подошли

Ответить

Максим Мекеня

Женя
10

Я тут вообще с самого утра стою, в туалет отходил!

Ответить

Женя Кузьмин

Максим
9

ТАЛОНЧИК ПОКАЖИТЕ! я вас таких уже двоих сегодня на сайт госуслуг пропустил, больше не поведусь. знаете как умные люди говорят жопу поднял место потерял

Ответить

Alex P

Женя
4

так мужчина, истерики заканчивайте и вставайте в конце очереди!!!!!!!!!!!!

Ответить

Серебряный

Женя
2

Ты через чур хорошо знаешь эту ситуацию, может ты бабка?

Ответить

Женя Кузьмин

Серебря…
3

блин мне в прошлом году пс5 не привозили, я позвонил в поддержку, прождал в очереди и начал разговор с поддержкой со слов типа «извольте объяснить, где моя плейстейшн, я требую объяснений» и в тот момент подумал откуда во мне взялась эта скандальная бабка вообще

Ответить

Серебряный

Женя
1

ИЗВИНИТИ, ПС5 И ПС4 ЭТО РАЗНОЕ!

Ответить

LR

Женя
2

Ну мне очень надо. Кредитную историю проверить. Я на секундочку только спросить

Ответить

Владимир Климов

Женя
0

я за тобой если что ;)

Ответить

Честной крюк

Женя
5
Ответить

Марк Варламов

13

Лол

Ответить

Марк Варламов

Марк
13

document.getElementById('minutes').innerHTML = "0";
document.getElementById('seconds').innerHTML = "0";
или
document.getElementById('timer-turned-off').classList.remove('hidden');
или
setCookieAndReloadPage('e-m-3', 'true')

Ответить

Марк Варламов

Марк
12
Ответить

s1yrat

Марк
3
Ответить

Иван Иванович

Марк
1
Ответить

CiZerin

Марк
0

Они че, просто таймер на фронте прикрепили, без привязки к бэку…это просто кек

Ответить

Марк Варламов

CiZerin
0

От наплыва мамок с пособиями спасет

Ответить

CiZerin

Марк
0

Ну какое-то самоуважение должно же быть у прогеров 

Ответить

Вадим Кондратьев

CiZerin
0

На самом деле норм решение. 99% юзеров отсечёт это и снизит нагрузку

Ответить

Alex P

Марк
2

тот самый русский хакер

Ответить

Сержант Волков

Марк
0

Это на вкладке Sources меняется?

Ответить

s1yrat

Сержант
2

Просто в console копируйте и Enter 

Ответить

Глухой инструмент

Марк
0

привет , это техподдержка госуслуг. ты че сделал ? ты не видишь у нас и так руки кривые, ты еще доламываешь

Ответить

пиу-пиу

7

Там новый аддон вышел?

Ответить

Трансгендолёт

4

С чем это связано, неизвестно.

Путин подписал закон о бесплатном доступе к российским «социально значимым» сайтам. В список войдут госуслуги, сайты госорганов и органов местного самоуправления.

Очевидно же, все халявщики ломанулись на госуслуги)

Ответить

Марк Захаров

Трансгендолёт
3

 Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей

Может с этим?

Ответить

Миша Копейкин

Марк
3

А может с этим?

Ответить

Алексей Штейн

3

причины - детские выплаты. Мамаши ломанулись

Ответить

мЕдь

2

А проверка qr отрабатывает?

Ответить

Zero-one-one

1

Наплыв мамок

Ответить

Polina Malahova

1

ddos, что ли?

Ответить

Федя Прозоров

Polina
2

Только сами россияне ддосят

Ответить

Vladislav Nikolaevich

1

Время идёт только когда браузер развёрнут
Если свернуть - время не идёт
А если обновить страницу оно идёт сначала.

Ответить

Жуткий фитиль

1

Все сломалось 

Ответить

Р О Б А Т

1

Яжмамки пособия щеманулись оформлять

Ответить

Evgeniy Telegin

0

https://twitter.com/teleginzhenya/status/1410889225889853440

Evgeniy Telegin @teleginzhenya
@A_Kapustin Как не ждать 30 минут, а пройти за 30 секунд ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/X2z3xA3Pce
Ответить

Шоггот2

0

Рановато все ломанулись

Ответить

AZP

Шоггот2
0

У меня особенности здоровья.
Я ТЖшник.

Ответить

Рыжий

AZP
0

Это особенность ориентации же

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Вадим Кондратьев

0

Просто через инспектор меняешь циферки и оно начинает от них отсчитывать. Не благодарите

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