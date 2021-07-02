На Госуслугах произошёл сбой: части пользователей предлагается ожидать до 30 минут для входа на сайт Статьи редакции
Это может быть связано с новыми выплатами для семей.
Сайт Госуслуги лёг, не выдержав потока пользователей. На главной странице появляется сообщение, что услуги заказывают более 500 тысяч посетителей. Часть пользователей вообще не может воспользоваться сервисом: таким людям демонстрируют таймер в виртуальной очереди.
Одному из редакторов TJ предложили подождать 30 минут.
Точные причины сбоя неизвестны, но есть несколько предположений. Сегодня, 2 июля, Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к «социально значимым» сайтам, в список которых входят Госуслуги.
В этот же день президент подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет — её также можно оформить через сервис.
ребят, а кто крайний? мне просто спросить на госуслугах кое-че надо, можно пройду?
ну а вы за кем занимали? я вас если честно не помню, может вы только сейчас подошли
Я тут вообще с самого утра стою, в туалет отходил!
ТАЛОНЧИК ПОКАЖИТЕ! я вас таких уже двоих сегодня на сайт госуслуг пропустил, больше не поведусь. знаете как умные люди говорят жопу поднял место потерял
Ты через чур хорошо знаешь эту ситуацию, может ты бабка?
блин мне в прошлом году пс5 не привозили, я позвонил в поддержку, прождал в очереди и начал разговор с поддержкой со слов типа «извольте объяснить, где моя плейстейшн, я требую объяснений» и в тот момент подумал откуда во мне взялась эта скандальная бабка вообще
Лол
document.getElementById('minutes').innerHTML = "0";
document.getElementById('seconds').innerHTML = "0";
или
document.getElementById('timer-turned-off').classList.remove('hidden');
или
setCookieAndReloadPage('e-m-3', 'true')
От наплыва мамок с пособиями спасет
На самом деле норм решение. 99% юзеров отсечёт это и снизит нагрузку
Это на вкладке Sources меняется?
Глухой инструмент
привет , это техподдержка госуслуг. ты че сделал ? ты не видишь у нас и так руки кривые, ты еще доламываешь
С чем это связано, неизвестно.
Путин подписал закон о бесплатном доступе к российским «социально значимым» сайтам. В список войдут госуслуги, сайты госорганов и органов местного самоуправления.
Очевидно же, все халявщики ломанулись на госуслуги)
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей
Может с этим?
ddos, что ли?
Время идёт только когда браузер развёрнут
Если свернуть - время не идёт
А если обновить страницу оно идёт сначала.
Рановато все ломанулись
Просто через инспектор меняешь циферки и оно начинает от них отсчитывать. Не благодарите