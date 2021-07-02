Это может быть связано с новыми выплатами для семей.

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Сайт Госуслуги лёг, не выдержав потока пользователей. На главной странице появляется сообщение, что услуги заказывают более 500 тысяч посетителей. Часть пользователей вообще не может воспользоваться сервисом: таким людям демонстрируют таймер в виртуальной очереди.

Одному из редакторов TJ предложили подождать 30 минут.

Точные причины сбоя неизвестны, но есть несколько предположений. Сегодня, 2 июля, Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к «социально значимым» сайтам, в список которых входят Госуслуги.