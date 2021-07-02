О смерти Дениса Лебедева сообщают ТАСС и «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники.

«Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой», — сказал собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» и РБК подтвердил эту информацию.

По данным Life, Лебедев погиб в результате огнестрельного ранения. Ему было 46 лет.

Источник ТАСС сказал, что Лебедев несколько дней перед смертью пил алкоголь. Life пишет, что мэр города решил покончить с собой из-за участившихся бытовых конфликтов.

Обновление. СК подтвердил, что главу Коломны нашли мёртвым с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.