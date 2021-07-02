Мэра подмосковной Коломны нашли мёртвым в квартире. Предварительная причина смерти — самоубийство Статьи редакции
Следствие рассматривает и версию убийства.
О смерти Дениса Лебедева сообщают ТАСС и «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники.
«Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой», — сказал собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» и РБК подтвердил эту информацию.
По данным Life, Лебедев погиб в результате огнестрельного ранения. Ему было 46 лет.
Источник ТАСС сказал, что Лебедев несколько дней перед смертью пил алкоголь. Life пишет, что мэр города решил покончить с собой из-за участившихся бытовых конфликтов.
Обновление. СК подтвердил, что главу Коломны нашли мёртвым с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
Лебедев был главой Коломенского городского округа с 2017 года. В 2014-2016 годах он возглавлял городской округ Озёры (сейчас входит в состав г.о. Коломна).
С 2008 года Лебедев был председателем коломенского отделения партии «Справедливая Россия». До того, как стать политиком, он работал в службах безопасности частных фирм.
Пока ситуация неопределенности, можно поцепляться к редактуре
А в чём молния то? Самоубился ну и что?
Он прям сейчас онлайн. Понятно, что пресс-служба наверное в его аккаунте.
Значит ли это, что Путин бог?
Жители Колмны, что скажете про него? Нам радоваться или грустить?
Ну город в принципе развивался неплохо. Заслуга ли это мэра - другой вопрос.
Митинги не разрешал. Против свалок подавлялись, одного парня даже посадили
Где-то слышал на ЭХО, что работа мэром в России самая опасная за последние 10 лет. Типа каждый 9й сел, и ещё какой-то процент отъехал на тот свет.
Невкусную пастилу съел?
Высадил себе обойму в сердце, затем перезарядил пистолет и сделал два контрольных в голову, я надеюсь?