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Новости
yannlll

Мэра подмосковной Коломны нашли мёртвым в квартире. Предварительная причина смерти — самоубийство Статьи редакции

Следствие рассматривает и версию убийства.

39 39 комментариев
4659 просмотров
мэр Коломны Денис Лебедев 

О смерти Дениса Лебедева сообщают ТАСС и «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники.

«Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой», — сказал собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» и РБК подтвердил эту информацию.

По данным Life, Лебедев погиб в результате огнестрельного ранения. Ему было 46 лет.

Источник ТАСС сказал, что Лебедев несколько дней перед смертью пил алкоголь. Life пишет, что мэр города решил покончить с собой из-за участившихся бытовых конфликтов.

Обновление. СК подтвердил, что главу Коломны нашли мёртвым с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Лебедев был главой Коломенского городского округа с 2017 года. В 2014-2016 годах он возглавлял городской округ Озёры (сейчас входит в состав г.о. Коломна).

С 2008 года Лебедев был председателем коломенского отделения партии «Справедливая Россия». До того, как стать политиком, он работал в службах безопасности частных фирм.

#новости #происшествия

39 39 комментариев
14
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Густой корабль

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КОЛОБОК ПОВЕСИЛСЯ 

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Глухой инструмент

Густой
1

застрелился же

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Катя Лукаверова

Густой
0

Путин расстроится, это его любимая сказка 

Ответить

Серебряный пёс_анон

9

Блин, напишите вектор комментариев. Чувствую, что потерялся. 
То ли винить режим, то ли радоваться

Ответить

Alexander Matveev

Серебряный
4

Пока ситуация неопределенности, можно поцепляться к редактуре

Ответить

Alexander Sh

Серебряный
1

Все беды от баб. Развивай эту мысль.

Ответить

супрематизм 2.0

Серебряный
0

Охрим умер.

Ответить

ziggy stardust

10

кто-то должен был это сделать.

Ответить

Общественный Мурод

7

МОЛНИЯ: Ебанулись!

Ответить

Максим Манчестер

6

МОЛНИЯ. Ебанулись?

Ответить

Илья Потапов

5

А в чём молния то? Самоубился ну и что? 

Ответить

FUNGAME

Илья
1

Лебедев, перелогинься.

Ответить

Повседневный Паша

FUNGAME
0

Лебедев застрелился

Ответить

Федя Прозоров

Илья
0

Он не единорос

Ответить

Фёдор Клименко

0

Он прям сейчас онлайн. Понятно, что пресс-служба наверное в его аккаунте.

Ответить

Р О Б А Т

Фёдор
9

На том свете тоже есть доступ к социально значимым сайтам 

Ответить

Нелицеприятный ананас

Р
2

Значит ли это, что Путин бог?

Ответить

Федя Прозоров

Нелицеп…
2

Он больше, чем бог

Ответить

Ангел Предохранитель

3

Жители Колмны, что скажете про него? Нам радоваться или грустить?

Ответить

yannlll

Ангел
3

не всё так однозначно

Ответить

Арсений Веснин

Ангел
2

Ну город в принципе развивался неплохо. Заслуга ли это мэра - другой вопрос.

Ответить

Арсений Веснин

Ангел
2

Митинги не разрешал. Против свалок подавлялись, одного парня даже посадили

Ответить

Глухой инструмент

2

До того, как стать политиком, он работал в службах безопасности частных фирм.

оно и видно

Ответить

Антон Лисин

2

 Выборы выборы. Останется сильнейший 

Ответить

Егор Владимирович

2

Где-то слышал на ЭХО, что работа мэром в России самая опасная за последние 10 лет. Типа каждый 9й сел, и ещё какой-то процент отъехал на тот свет. 

Ответить

Акционерный дым

Егор
0

Шульман говорила. Да и не только она, уверен.

Ответить

Joel Miller

0

Невкусную пастилу съел?

Ответить

Rond

Joel
2

Следствие рассматривает версию слипания жёпы

Ответить

Тёма Смольянинов

1

Про него был вопрос на прямой линии?

Ответить

Р О Б А Т

0
Ответить

Andrew Muralov

0

Коронавирус на фоне сопутствующей патологии. 

Ответить

Нижний интернет

0

Высадил себе обойму в сердце, затем перезарядил пистолет и сделал два контрольных в голову, я надеюсь?

Ответить

Максим Манчестер

0

И ЧО?

Ответить

Типичный кофе

0

самая опасная должность в рф 

Ответить

Имя И Фамилия

0

Обсуждаем всей страной (нет)

Ответить

Честной крюк

0

Побольше бы таких хороших политиков и чиновников!

Ответить

Фургон для моей МА

0

В России изобрели Самоневыдвижение

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Андрей Галицкий

0

все о народе думал, не выдержал

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Automatique

–1

когда попилил деньги из бюджета и заставили вернуть

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