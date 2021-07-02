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Новости
Sasha Shambilova

«Бойскауты Америки» выплатят 850 миллионов долларов жертвам сексуального насилия. Всего пострадали 60 тысяч детей Статьи редакции

Организация пришла к мирному соглашению с истцами, но разозлила страховщиков.

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Статуя возле штаб-квартиры «Бойскаутов Америки» Фото AP

Компенсация по делам о сексуальном насилии в размере 850 миллионов долларов станет одной из крупнейших в истории США. Об этом сообщает Associated Press.

Помимо выплаты, адвокаты «Бойскаутов Америки» (BSA) и жертв пришли к соглашению о реструктуризации организации. После этого страховые компании обвинили BSA в том, что они дали возможность адвокатам потерпевших бойскаутов переписать план реорганизации, включив в него условия, благоприятные для их клиентов, и позволив «Бойскаутам Америки» продолжать работу.

С учётом того, что только лиса охраняет курятник, результат полностью противоречит тому, что, по утверждению самого BSA, было необходимо для подтверждаемого плана и допустимо в соответствии с кодексом о банкротстве.

заявление страховых компаний

Кроме этого, в документе адвокаты жертв заявили, что отвергают соглашение с The Hartford, одним из страховщиков BSA. Благодаря этому соглашению страховая компания смогла выплатить меньшую сумму — 650 миллионов долларов.

Адвокаты потерпевших посчитали, что их клиентам должно быть выплачено от 2,4 до 7,1 миллиарда долларов, включая страховку. Доверенное лицо в деле о банкротстве всех жертв оценил стоимость более 80 тысяч исков примерно в 103 миллиарда долларов.

Мы разочарованы тем, что «Бойскауты Америки» решили отринуть принцип организации, заключающийся в выполнение обещаний, стремясь отказаться от продуманной и взаимно согласованной сделки.

Мэттью Стурдевант
пресс-секретарь The Hartford

«Бойскауты Америки» — одна из старейших молодёжных организаций в США. Её основали в 1910 году. С тех пор участие в её программах приняли более 110 миллионов человек. Сейчас в ней состоят около 2,4 миллиона человек, тогда как, например, в 1970-е годы показатель равнялся шести миллионам.

В 2018 году организация объявила о допуске девочек ко всем уровням своей программы, до этого они допускались только до части. В этом же году «Бойскауты» разрешили вступать в свои ряды трансгендерам.

В феврале 2020 года «Бойскауты Америки» подали заявление о защите от банкротства из-за роста судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Тогда организация пообещала создать фонд, чтобы выплатить справедливые компенсации потерпевшим. Процедура также должна была помочь начать реорганизацию, чтобы BSA смогли продолжить работу.

#новости #сша #домогательства

28 28 комментариев
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Психологический файл

2

Загнивает америка, у нас в пионерлагерях такого не было

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Кавказский чайник

Психологический
13

не пизди, ты не был ни в каких пионерлагерях, был бы нормальным человеком вырос 

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Психологический файл

Кавказский
1

Я эталон человека и человечности

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Кавказский

Психоло…
0

как относишься к бану Димы Орлова? 

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Психологический

Кавказс…
15

Не знаю кто это и судьбами животных не интересуюсь

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Кавказский

Психоло…
2

что и требовалось доказать 

Ответить

Василий Васин

Кавказс…
3

Заебали со своим Орловым.

Ответить

k. wintermute

Кавказс…
0

Почему его забанили опять? Он же такие же набросы набрасывал, что и остальные 

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Кавказский

k.
1

Не подлизал жопу Вахетру 

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Влюбленный Паша

k.
0

Долго рвался

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Густой корабль

Психологический
1

Привет, пример тут ты и пионер лагерь

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Кавказский чайник

Густой
0

Что там Россия? Стоит? 

Ответить

Глухой инструмент

–1

пошел читать чем эти бойскауты занимаются. юнармия дядя сэм эдишн ?

Ответить

Глухой инструмент

Глухой
8

бля чисто уроки обж с походами в ближайший лес с географом и боже храни америку

Ответить

Густой корабль

Глухой
22

В ближайший лес на глиномес

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Кавказский

Густой
4

Мне ОЧЕНЬ тебя жаль 

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Андрей Рядькин

Глухой
2

И ласками

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Сергей Дворниченко

Глухой
1

но вроде еще во время войны с комуняками , могли по лесам шаритса и сдавать врагов

Ответить

Творческий Даниль

Глухой
2

Пионерия

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Глухой инструмент

Творческий
1

у меня еще от родителей досталась "записная книжка пионера". если выбросить из нее всю хрень про идеологию и пафос , то вполне себе годный буклет с бытовыми лайфхаками

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Сергей

Глухой
4

не думал по етой книге тик токи снимать с лайфхаками?)

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Глухой

Сергей
2

есть небольшая проблема у меня с тик током. я умный

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Кирилл Вселенский

4

То ли дело в пионерлагерях только вожатые ебались

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Сергей Анонимович

1

Можно мне тоже выплату? Хоть бойскаутом не был, но в Америке был и там в лагере меня точно домогались, Твитер тому доказательство

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Andrew Muralov

Сергей
2

Обращайтесь в пенсионный фонд. 

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Алексей Егоров

Andrew
0

Так его же не пенсионеры домогались

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Р О Б А Т

2

Гейскауты

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Алексей Егоров

0

Истцы порвались? Жаль.

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