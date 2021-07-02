Организация пришла к мирному соглашению с истцами, но разозлила страховщиков.

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Статуя возле штаб-квартиры «Бойскаутов Америки» Фото AP

Компенсация по делам о сексуальном насилии в размере 850 миллионов долларов станет одной из крупнейших в истории США. Об этом сообщает Associated Press.

Помимо выплаты, адвокаты «Бойскаутов Америки» (BSA) и жертв пришли к соглашению о реструктуризации организации. После этого страховые компании обвинили BSA в том, что они дали возможность адвокатам потерпевших бойскаутов переписать план реорганизации, включив в него условия, благоприятные для их клиентов, и позволив «Бойскаутам Америки» продолжать работу.

С учётом того, что только лиса охраняет курятник, результат полностью противоречит тому, что, по утверждению самого BSA, было необходимо для подтверждаемого плана и допустимо в соответствии с кодексом о банкротстве. заявление страховых компаний

Кроме этого, в документе адвокаты жертв заявили, что отвергают соглашение с The Hartford, одним из страховщиков BSA. Благодаря этому соглашению страховая компания смогла выплатить меньшую сумму — 650 миллионов долларов.

Адвокаты потерпевших посчитали, что их клиентам должно быть выплачено от 2,4 до 7,1 миллиарда долларов, включая страховку. Доверенное лицо в деле о банкротстве всех жертв оценил стоимость более 80 тысяч исков примерно в 103 миллиарда долларов.

Мы разочарованы тем, что «Бойскауты Америки» решили отринуть принцип организации, заключающийся в выполнение обещаний, стремясь отказаться от продуманной и взаимно согласованной сделки. Мэттью Стурдевант пресс-секретарь The Hartford

«Бойскауты Америки» — одна из старейших молодёжных организаций в США. Её основали в 1910 году. С тех пор участие в её программах приняли более 110 миллионов человек. Сейчас в ней состоят около 2,4 миллиона человек, тогда как, например, в 1970-е годы показатель равнялся шести миллионам.

В 2018 году организация объявила о допуске девочек ко всем уровням своей программы, до этого они допускались только до части. В этом же году «Бойскауты» разрешили вступать в свои ряды трансгендерам.