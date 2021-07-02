«Бойскауты Америки» выплатят 850 миллионов долларов жертвам сексуального насилия. Всего пострадали 60 тысяч детей Статьи редакции
Организация пришла к мирному соглашению с истцами, но разозлила страховщиков.
Компенсация по делам о сексуальном насилии в размере 850 миллионов долларов станет одной из крупнейших в истории США. Об этом сообщает Associated Press.
Помимо выплаты, адвокаты «Бойскаутов Америки» (BSA) и жертв пришли к соглашению о реструктуризации организации. После этого страховые компании обвинили BSA в том, что они дали возможность адвокатам потерпевших бойскаутов переписать план реорганизации, включив в него условия, благоприятные для их клиентов, и позволив «Бойскаутам Америки» продолжать работу.
Кроме этого, в документе адвокаты жертв заявили, что отвергают соглашение с The Hartford, одним из страховщиков BSA. Благодаря этому соглашению страховая компания смогла выплатить меньшую сумму — 650 миллионов долларов.
Адвокаты потерпевших посчитали, что их клиентам должно быть выплачено от 2,4 до 7,1 миллиарда долларов, включая страховку. Доверенное лицо в деле о банкротстве всех жертв оценил стоимость более 80 тысяч исков примерно в 103 миллиарда долларов.
«Бойскауты Америки» — одна из старейших молодёжных организаций в США. Её основали в 1910 году. С тех пор участие в её программах приняли более 110 миллионов человек. Сейчас в ней состоят около 2,4 миллиона человек, тогда как, например, в 1970-е годы показатель равнялся шести миллионам.
В 2018 году организация объявила о допуске девочек ко всем уровням своей программы, до этого они допускались только до части. В этом же году «Бойскауты» разрешили вступать в свои ряды трансгендерам.
В феврале 2020 года «Бойскауты Америки» подали заявление о защите от банкротства из-за роста судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Тогда организация пообещала создать фонд, чтобы выплатить справедливые компенсации потерпевшим. Процедура также должна была помочь начать реорганизацию, чтобы BSA смогли продолжить работу.
Кавказский чайник
не пизди, ты не был ни в каких пионерлагерях, был бы нормальным человеком вырос
Психологический файл
Я эталон человека и человечности
как относишься к бану Димы Орлова?
Психологический
Не знаю кто это и судьбами животных не интересуюсь
Почему его забанили опять? Он же такие же набросы набрасывал, что и остальные
Густой корабль
Привет, пример тут ты и пионер лагерь
Глухой инструмент
бля чисто уроки обж с походами в ближайший лес с географом и боже храни америку
Густой корабль
В ближайший лес на глиномес
но вроде еще во время войны с комуняками , могли по лесам шаритса и сдавать врагов
Творческий Даниль
Пионерия
Глухой инструмент
у меня еще от родителей досталась "записная книжка пионера". если выбросить из нее всю хрень про идеологию и пафос , то вполне себе годный буклет с бытовыми лайфхаками
Можно мне тоже выплату? Хоть бойскаутом не был, но в Америке был и там в лагере меня точно домогались, Твитер тому доказательство
Обращайтесь в пенсионный фонд.