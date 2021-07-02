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Новости
Ольга Щербинина

Американские военные и их союзники полностью покинули Баграм — ключевую авиабазу в Афганистане Статьи редакции

По данным СМИ, в стране остались около тысячи военнослужащих США.

23 23 комментария
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. «Все американские солдаты и военнослужащие НАТО покинули авиабазу Баграм», — рассказал он агентству.

Хотя некоторые военные ещё не покинули другую базу в Кабуле, вывод из Баграма фактически положил конец самой продолжительной войне в истории Америки.

«Мы считаем это позитивным шагом. При полном выводе иностранных сил афганцы могут приблизиться к стабильности и миру», — сказал официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Базу официально передадут правительству Афганистана 3 июля. При этом представитель министерства обороны США заявил, что генерал Остин Миллер, главный командующий войск США в Афганистане, «по-прежнему сохраняет все возможности и полномочия для защиты военных», размещённых в столице страны Кабуле.

По данным CNN, в стране остались около тысячи военнослужащих, которые будут обеспечивать безопасность кабульского аэропорта, а также посольства США. В ближайшее время их число может снизиться до 650, сообщали источники AP.

В январе по указу бывшего президента США Дональда Трампа количество американских солдат в Афганистане снизилось до 2500 — минимального числа со времён вторжения США в страну почти 20 лет назад.

Решение приняли по договору с «Талибаном» — самой могущественной исламской группировкой в стране, с повстанцами которой Штаты и развязали войну из-за того, что в 2001 году её члены отказались выдать организатора теракта 11 сентября Усаму бен Ладена.

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#новости #афганистан #сша

23 23 комментария
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Llaren Hlaalo

14

«Мы считаем это позитивным шагом. При полном выводе иностранных сил афганцы могут приблизиться к стабильности и миру», — сказал официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

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Глухой инструмент

Llaren
3

будут только мирные теракты

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Люц Шнайдер

8

Ух, блть, Америка!!! Всех победила в который раз. НАТО-НАТО!!!!

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Ангел Предохранитель

Люц
4

Справедливости, никто ни разу не выигрывал войну с Афганистаном. Хотя США виноваты в первую очередь, что произошла жопа в Афганистане еще в 80-х. Если бы они не поддерживали модджахедов, то и войны в 2003 не было

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Люц Шнайдер

Ангел
3

Странно, а я думал, что они хотели показать русским, как нужно воевать в Афганистане. Так сказать утереть нос коммунистам.

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Глухой

Люц
0

а я думал это коммунисты поддерживали боевую обезьяну в афгане для продвижения соцлагеря , но там нашлись моджахеды пожелавшие их скинуть

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Ангел

Глухой
3

То ли дело, мудрые моджахеды, которые несли просвещение и равноправие для всех жителей Афганистана.

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Люц Шнайдер

Глухой
1

Ну поддерживали там одного бородача,  которого потом пришлось десятилетия ловить. Забыл как его звали. Напомнишь?

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Глухой

Люц
0

в 1978 году произошла Саурская (Апрельская) революция, и новой властью стала Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), провозгласившая Демократическую Республику Афганистан.

Руководителем НДПА являлся Нур Мохаммад Тараки

опять строили Демократическую народную республику. что то как то не задается с этитми республиками

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Глухой

Глухой
0

хуй знает. обе стороны плохие, а матерям погибших воинов что из Иркутска что из Техаса не очень интересно как там будет жить афганец

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Alexander Sh

Люц
0

Тихо ты! А то придут!!!

Ответить

Компьютерный диод

1

Героин подешевеет

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Николай Николаевич

Компьютерный
0

В России.

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Глухой инструмент

1

афганцы могут приблизиться к стабильности и миру», — сказал официальный представитель «Талибана»

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Р О Б А Т

1

В баграме всё спокойно 

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мЕдь

Р
0

А в Багдаде как оно?

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Люц Шнайдер

0

Всех моджахедов победили?

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Глухой инструмент

Люц
1
Ответить

Люц Шнайдер

Глухой
1

Великий Афганистан!!!

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Marhal_New _Arleana

0

Турецкие войска должны остаться вроде

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Zero-one-one

0

Талибы говорят спасибо

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Юрий Лазебный

0

Какая-то лавровско-ху*ловская лексика: «вторжение в страну».
Вы за своим плешивым лучше проследите. Он наследил и навторгался много где.

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Люц Шнайдер

Юрий
0

Держи

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