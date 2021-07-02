Американские военные и их союзники полностью покинули Баграм — ключевую авиабазу в Афганистане Статьи редакции
По данным СМИ, в стране остались около тысячи военнослужащих США.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. «Все американские солдаты и военнослужащие НАТО покинули авиабазу Баграм», — рассказал он агентству.
Хотя некоторые военные ещё не покинули другую базу в Кабуле, вывод из Баграма фактически положил конец самой продолжительной войне в истории Америки.
«Мы считаем это позитивным шагом. При полном выводе иностранных сил афганцы могут приблизиться к стабильности и миру», — сказал официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.
Базу официально передадут правительству Афганистана 3 июля. При этом представитель министерства обороны США заявил, что генерал Остин Миллер, главный командующий войск США в Афганистане, «по-прежнему сохраняет все возможности и полномочия для защиты военных», размещённых в столице страны Кабуле.
По данным CNN, в стране остались около тысячи военнослужащих, которые будут обеспечивать безопасность кабульского аэропорта, а также посольства США. В ближайшее время их число может снизиться до 650, сообщали источники AP.
В январе по указу бывшего президента США Дональда Трампа количество американских солдат в Афганистане снизилось до 2500 — минимального числа со времён вторжения США в страну почти 20 лет назад.
Решение приняли по договору с «Талибаном» — самой могущественной исламской группировкой в стране, с повстанцами которой Штаты и развязали войну из-за того, что в 2001 году её члены отказались выдать организатора теракта 11 сентября Усаму бен Ладена.
«Мы считаем это позитивным шагом. При полном выводе иностранных сил афганцы могут приблизиться к стабильности и миру», — сказал официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.
Ух, блть, Америка!!! Всех победила в который раз. НАТО-НАТО!!!!
Справедливости, никто ни разу не выигрывал войну с Афганистаном. Хотя США виноваты в первую очередь, что произошла жопа в Афганистане еще в 80-х. Если бы они не поддерживали модджахедов, то и войны в 2003 не было
Странно, а я думал, что они хотели показать русским, как нужно воевать в Афганистане. Так сказать утереть нос коммунистам.
а я думал это коммунисты поддерживали боевую обезьяну в афгане для продвижения соцлагеря , но там нашлись моджахеды пожелавшие их скинуть
Ну поддерживали там одного бородача, которого потом пришлось десятилетия ловить. Забыл как его звали. Напомнишь?
в 1978 году произошла Саурская (Апрельская) революция, и новой властью стала Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), провозгласившая Демократическую Республику Афганистан.
Руководителем НДПА являлся Нур Мохаммад Тараки
опять строили Демократическую народную республику. что то как то не задается с этитми республиками
Глухой
хуй знает. обе стороны плохие, а матерям погибших воинов что из Иркутска что из Техаса не очень интересно как там будет жить афганец
Всех моджахедов победили?
Какая-то лавровско-ху*ловская лексика: «вторжение в страну».
Вы за своим плешивым лучше проследите. Он наследил и навторгался много где.