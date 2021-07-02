В редакцию Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке сайта издания. У них не было решения суда Статьи редакции
Readovka считает это попыткой давления на редакцию.
Издание отказалось получать это постановление. Там рассказали, что приставы пришли на следущий день после суда с депутатом «Единой России» Дмитрием Саблиным. «Но никаких требований о блокировке cайта судьей озвучено не было», — уточнили в Readovka.
Депутат требовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он не указал в декларации о доходах.
Пристав сообщил журналистам, что «вынес постановление минувшим днем, но отказался сообщать, в рамках какого судебного решения».
Депутат требовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он не указал в декларации о доходах.
Идеальный пример эффекта Стрейзанд.
Ядерный Артем
оставим для упрощения поиска
Охуеть, прикинь у тебя есть почти триста лярдов и ты вместо каких либо инвестиций в окружающий мир и будущее покупаешь себе ебаное корыто чтобы что
Глухой
шоб продать
чтобы потом о тебе на TJ написали. Это, знаешь ли, дорогого стоит.
Хз, я бесплатно могу с твинка, а за такие деньги можно весь комитет выкупить и даже не почувствовать убытка
Глухой инструмент
я почитал , у него еще и медаль за участие в боевых действиях, но он ...никогда не воевал
Глухой
вот из-за таких потом все эти военные медали и обесцениваются
Тоже с деда снял и теперь продать не можешь?
Глухой
шутка не понята. а , теперь понял .
но теперь несмешно , у меня вся семья военных
Кавказский чайник
@Вахтёр ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Почему украинцу интересно что происходит в РОССИИ?
У нас хотя бы президент норм мужик, а не к л о у н!
1.Не говори за всех.
У нас человек который остался при власти благодаря конституционному перевороту – *человек говорящий неправду*, бредит в прямой эфира, с магией преследования, и мне очень жаль что он твой президент.
2. Почему непонятному человеку интересно что пишет человек не из РОССИИ?
У них хотя бы президент норм мужик, а не к л о у н!
У меня все хойофо! Зяводы новые откьывяются, зяйпляти лястют! Все лязьвивяется, а ня укьяине тойко и мёгют пьо Пютиня и ЛОССИЮ дюмять, своего то нету ничега!
Почему тебе интересно что происходит в другом дворе? Иди в свой двор!
Норм мужик, который ходит на каблуках и любит страпон от Кабаихи