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Артём Мазанов

В редакцию Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке сайта издания. У них не было решения суда Статьи редакции

Readovka считает это попыткой давления на редакцию.

Издание отказалось получать это постановление. Там рассказали, что приставы пришли на следущий день после суда с депутатом «Единой России» Дмитрием Саблиным. «Но никаких требований о блокировке cайта судьей озвучено не было», — уточнили в Readovka.

Депутат требовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он не указал в декларации о доходах.

Пристав сообщил журналистам, что «вынес постановление минувшим днем, но отказался сообщать, в рамках какого судебного решения».

Единственное, что Readovka удалось узнать - постановление относится к прошлогоднему делу о нашей публикации о депутате Саблине и должно быть исполнено в срок до 8 июля. Хотя суд отменил обеспечительные меры по блокировке всего сайта readovka.ru, пристав уверил нас, что мы можем ознакомиться с постановлением на «Госуслугах», но ни по почте, ни электронном виде редакция его не получала.

Readovka

#новости #медиа

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Спасибо за наводку Дмитрий Харламов
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мЕдь

22

Депутат требовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он не указал в декларации о доходах.

Идеальный пример эффекта Стрейзанд. 

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Ядерный Артем

мЕдь
10

оставим для упрощения поиска

Карманный флот депутата. Что не вошло в…
Госслужащий скрывал яхту, стоимость которой превышает 1 млрд рублей
readovka.ru
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Женя К

Ядерный
1

Сначала охерел с того, что яхта может стоить миллиард, но потом погуглил и узнал что самая дорогая "History Supreme" стоит 294 470 000 000. Есть куда ему стремиться.

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Владислав Егоров

Женя
1

Охуеть, прикинь у тебя есть почти триста лярдов и ты вместо каких либо инвестиций в окружающий мир и будущее покупаешь себе ебаное корыто чтобы что

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Глухой

Владисл…
0

шоб продать

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Владислав Егоров

Глухой
0

Ультра хай левл перекупа

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Вася Пупкин

Владисл…
0

чтобы потом о тебе на TJ написали. Это, знаешь ли, дорогого стоит.

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Владислав Егоров

Вася
0

Хз, я бесплатно могу с твинка, а за такие деньги можно весь комитет выкупить и даже не почувствовать убытка

Ответить

мЕдь

мЕдь
3

Прям из палаты мер и весов. 

Ответить

Глухой инструмент

мЕдь
7

я почитал , у него еще и медаль за участие в боевых действиях, но он ...никогда не воевал

Ответить

Глухой

Глухой
2

вот из-за таких потом все эти военные медали и обесцениваются

Ответить

Покажи, где

Глухой
3

Тоже с деда снял и теперь продать не можешь?

Ответить

Глухой

Покажи,
1

шутка не понята. а , теперь понял .
но теперь несмешно , у меня вся семья военных

Ответить

Вечерний Петя

Глухой
1

один ты такой...

Ответить

Глухой

Вечерний
1

я такой один...

Ответить

Вечерний

Глухой
2

А щас хз.
Есть Митя Мурасов, а еще просто какой-то Митя

Ответить

Глухой

Вечерний
1

а в миру я Дмитрий

Ответить

Ваша Закладко

Глухой
1

молодой ветеран прост. cod можт

Ответить

Кавказский чайник

13

Когда будет тег РЕПРЕССИИ или хотя бы ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ???? 

Ответить

Кавказский чайник

Кавказский
7

@Вахтёр ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Ответить

мЕдь

Кавказский
6

Зачем ты преследуешь вахтёра?

Ответить

Везучий

Кавказский
–20

Почему украинцу интересно что происходит в РОССИИ?
У нас хотя бы президент норм мужик, а не к л о у н!

Ответить

Bkmz Иванов

Везучий
2

1.Не говори за всех.
У нас человек который остался при власти благодаря конституционному перевороту – *человек говорящий неправду*, бредит в прямой эфира, с магией преследования, и мне очень жаль что он твой президент.
2. Почему непонятному человеку интересно что пишет человек не из РОССИИ?
У них хотя бы президент норм мужик, а не к л о у н!

Ответить

Smaug The

Bkmz
2

Мммм, магия преследования...
Извините

Ответить

Леха

Везучий
0

Почему глубинному народу не интересно что происходит в России?

Ответить

Везучий

Леха
–13

У меня все хорошо! Заводы новые открываются, зарплаты растут! Все развивается, а на украине только и могут про Путина и РОССИЮ думать, своего то нету ничего!

Ответить

Кхалиси Бот

Везучий
3

У меня все хойофо! Зяводы новые откьывяются, зяйпляти лястют! Все лязьвивяется, а ня укьяине тойко и мёгют пьо Пютиня и ЛОССИЮ дюмять, своего то нету ничега!

Ответить

Глухой

Кхалиси
0

ЛОССИЮ

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Ангел

Глухой
1

ЛОССИЯ, ЛОССИЯ ВЬ ЕТОМ СЛИВЕ МОСЧЬ И СЫРЫ

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Леха

Везучий
1

@Кхалиси Бот 

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Кавказский чайник

Везучий
0

Клоун тут сейчас только ты 

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Миша Копейкин

Везучий
0

Почему тебе интересно что происходит в другом дворе? Иди в свой двор!

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Smaug The Terrible

Везучий
0

Норм мужик, который ходит на каблуках и любит страпон от Кабаихи

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KSA

Везучий
0

С 17 мая, а уже -292

Везучий

−292

На проекте с 17 мая 2021

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Р О Б А Т

3

Чё за ридовка

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Британский торшер

0

Только что узнал о существовании данного издания

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