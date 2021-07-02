Власти Узбекистана ограничили работу ряда соцсетей, не назвав их. Пользователи отметили сбои у «ВК», Twitter и TikTok Статьи редакции
Их использование запретили до «устранения выявленных недостатков».
Работу нескольких социальных сетей ограничили из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом сообщает Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана («Узкомназорат»).
Пользователи заметили, что не работают «ВКонтакте», Twitter и TikTok. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти соцсети внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
В мае «Узкомназорат» отправил уведомление о необходимости выполнить требования закона Узбекистана о персональных данных Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Tencent Wechat, TikTok, Twitter и Yandex. Согласно нему, иностранные компании должны разместить сервисы с данными на территории страны.
С 2015 года в России действует закон «О персональных данных»,по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.
Их использование запретили до «устранения выявленных недостатков».
будут ждать пока из твиттера все нытики и феминистки уйдут?
Опять решил поныть о нытиках?
Что самое смешное в этой ситуации:
Если не обращать внимание на странные хештеги и читать только свою ленту, которую ты собрал нажимая на кнопку "Читать" - Нытики куда то уходят на второй план и ты используешь твиттер, что бы узнать мнение отдельного человека, чем твиттер и задумывался в первую очередь.
Че, выборы на носу?
Лол, выборы президента в октябре, да
Клевый там замес, местный гуриев и местный филипп киркоров хотят участвовать, второй бросил музыку тк она не совместима с шариатом https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Президентские_выборы_в_Узбекистане_(2021)
требования закона Узбекистана о персональных данных Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Tencent Wechat, TikTok, Twitter и Yandex. Согласно нему, иностранные компании должны разместить сервисы с данными пользователей на территории страны.
ну а если не откроют то что ? перекроют поставки плова?
Мне казалось, что после смерти каримова Узбекистан стал более свободным, но что-то такой же унылый.
Там вроде начали реформы, а теперь обратно гайки крутят
типичный постсовок
Проклятье прям какое-то, хоть бы одна страна уже взяла да показала, как надо делать реформы, так нет же)