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Sasha Shambilova

Власти Узбекистана ограничили работу ряда соцсетей, не назвав их. Пользователи отметили сбои у «ВК», Twitter и ​TikTok Статьи редакции

Их использование запретили до «устранения выявленных недостатков».

Работу нескольких социальных сетей ограничили из-за нарушения закона о персональных данных. Об этом сообщает Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана («Узкомназорат»).

Пользователи заметили, что не работают «ВКонтакте», Twitter и TikTok. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эти соцсети внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В мае «Узкомназорат» отправил уведомление о необходимости выполнить требования закона Узбекистана о персональных данных Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Tencent Wechat, TikTok, Twitter и Yandex. Согласно нему, иностранные компании должны разместить сервисы с данными на территории страны.

С 2015 года в России действует закон «О персональных данных»,по которому вся информация о российских пользователях должна храниться на территории страны. В 2016 году за отказ соблюдать закон Роскомнадзор объявил о блокировке LinkedIn.

#новости #соцсети #блокировки

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Мистер Блондин

8

Их использование запретили до «устранения выявленных недостатков».

будут ждать пока из твиттера все нытики и феминистки уйдут?

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Миша Копейкин

Мистер
7

Опять решил поныть о нытиках?

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Мистер Блондин

Миша
3

перманентное состояние сознания 

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Dmitry Sursin

Миша
0

Что самое смешное в этой ситуации:
Если не обращать внимание на странные хештеги и читать только свою ленту, которую ты собрал нажимая на кнопку "Читать" - Нытики куда то уходят на второй план и ты используешь твиттер, что бы узнать мнение отдельного человека, чем твиттер и задумывался в первую очередь.

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Вечерний Петя

Dmitry
0

Ну, не знаю.
А если у тебя лента собрана из нытиков

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Кирилл Вселенский

2

Че, выборы на носу?

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Кирилл Вселенский

Кирилл
2

Лол, выборы президента в октябре, да

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Кирилл Вселенский

Кирилл
0

Клевый там замес, местный гуриев и местный филипп киркоров хотят участвовать, второй бросил музыку тк она не совместима с шариатом https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Президентские_выборы_в_Узбекистане_(2021)

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Кирилл Вселенский

Кирилл
0

А че с фейсбуком? Насколько знаю там все в нем сидят

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Глухой инструмент

2

требования закона Узбекистана о персональных данных Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Tencent Wechat, TikTok, Twitter и Yandex. Согласно нему, иностранные компании должны разместить сервисы с данными пользователей на территории страны.

ну а если не откроют то что ? перекроют поставки плова?

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Глухой инструмент

Глухой
0

и нормально так китайцам указывать что они должны с вичатом.

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Владимир Филатов

1

Узкомназорат

Согласен, узковато

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Владимир Филатов

0

Мне казалось, что после смерти каримова Узбекистан стал более свободным, но что-то такой же унылый.

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Кирилл Вселенский

Владимир
1

Там вроде начали реформы, а теперь обратно гайки крутят

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Владимир Филатов

Кирилл
0

типичный постсовок

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Кирилл

Владимир
0

Только киргизы молодцы

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Arthur Zugrov

Кирилл
0

Проклятье прям какое-то, хоть бы одна страна уже взяла да показала, как надо делать реформы, так нет же)

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Алексей Егоров

0

О. Ну, ждем перенятия лучших практик дружественной страны!

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Леха

0

Братский народ 

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MedievalRain

0

Всё, к чему прикасается государство ломается или начинает хуже работать. 

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ouxen

0

похуй

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Р О Б А Т

0

Узкомнасрат

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