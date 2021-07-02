CNBC: грузовой самолёт Boeing 737 экстренно приземлился в океан около Гавайских островов Статьи редакции
Предварительная причина — неисправность двигателя.
Сразу после взлёта у самолёта начались технические неполадки, из-за чего он пытался вернуться в аэропорт. Крушение произошло по дороге возле побережья Гонолулу. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.
CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США также сообщает, что самолёт не упал, а экстренно приземлился на воду около Гавайских островов. Оба пилота самолёта спасены.
Том Хэнкс был на борту?
Дэнзела Вашингтона точно не было.
Почему?
В тюрьме до сих пор сидит.
Глухой инструмент
их не жалко ронять
Пограничный инструмент
и ждать 10 лет поставки запчастей
Кавказский чайник
нет
*Российские Илы
Вы же китайцам их продали, не?
Кавказский чайник
нет
А чё так? В цене не сошлись или просто кинули узкоглазых?
Кавказский
Политика. Китай первый враг Запад, у нас нельзя такие стратегические предприятия продавать потенциальному врагу. По той же причине Мотор Сич завернули + там русские корни есть.
А вакцину от коронавируса у врага можно покупать? Вдруг она отравлена идеями коммунизма?
А нахуя он упал?
Через 5 лет
Я тоже хочу на побережье гонолулу упасть, с бокалом кокосового сока и таитянкой
Крушение произошло по дороге
Эээ *завис*
Вторичный ихтиандр
Этот летит
Однажды вечером, когда двое или трое из нас бродили, как сонные, по лестнице, втайне мечтая о войне или голоде, Тодхантер, корреспондент отдела городской хроники, промчался мимо нас с радостным криком и ворвался в комнату к помощнику редактора. Мы бросились за ним. Он размахивал над головой записной книжкой и требовал перьев, чернил и бумаги. "Что случилось? - крикнул помощник редактора, заражаясь его возбуждением. - Опять вспышка инфлюэнцы?" "Подымайте выше, - орал Тодхантер, - потонул пароход, на котором была целая экскурсия, погибло сто двадцать человек, - это четыре столбца душераздирающих сцен!" "Клянусь Зевсом, - вырвалось у помощника, - в более подходящий момент это не могло случиться!" Он тут же сел и набросал короткую передовую, в которой распространялся о том, с какой болью и сожалением газета обязана сообщить о несчастье, и обращал внимание читателей на душераздирающий отчет, которым мы обязаны энергии и таланту "нашего специального корреспондента". - Таков закон природы, - сказал Джефсон, - не воображайте, что мы - первые философы, пораженные тем, что несчастье одного человека часто оказывается источником счастья для другого.
Жанр требует душераздирающих подробностей.
"приземлился на воду" - приводнился
Не упал, а резко сел. Не проигрыш, а обратная победа. Не сел, а отрицательно вышел.
Снова Путин???
Российские хакеры
Э... чего? Какие американцы? С чего они вахуе?
Правоохранительный хичхакер
жители сша. не бразилии понимаешь? в ахуе с того что это 5я поломка за 3 года. я не эксперт может просто как у нас гной нагоняют
О Боже! 5-я за три года? Господи, это ж что получается, Боинг производит самые надежные в мире самолеты? У иных то каждый день поломки, прикинь
Я уж молчу о том что это вообще 737-200 которому хрен знает сколько лет, сколько компаний он уже повидал и как обслуживался
что ты доебался ко мне? я просто твитты говорю посмотрел. мне ваще похуй сколько падает боингов и суперджетов
А я просто доебаться решил, скучно
вместе хорошо смотрится
Делать молнию и не включать фотки разбитого самолета, ограничившись какой то картой, это отвратительно
4 8 15 16 23 42
Густой корабль
Сообщение удалено
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
Как там писали инженера Боинга во внутренней переписке компании?
737 спроектировали клоуны под присмотром обезьян? Выходит, что так, уж слишком часто они падают
Ага, выходит так, правда разбился совершенно другой самолёт, который проектировали ещё в 60-х, но это пустяки
«Федеральное управление гражданской авиации США также сообщает, что самолёт не упал, а экстренно приземлился на воду»
Не взрыв, а хлопок!!! Ссссуууукааа.
не, ну это было вынужденное, но контролируемое действие, совершенное пилотами. Если б у него крылья отвалилсь когда летел, то тогда уже упал