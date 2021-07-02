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Sasha Shambilova

CNBC: грузовой самолёт Boeing 737 экстренно приземлился в океан около Гавайских островов Статьи редакции

Предварительная причина — неисправность двигателя.

Скриншот Flightradar

Сразу после взлёта у самолёта начались технические неполадки, из-за чего он пытался вернуться в аэропорт. Крушение произошло по дороге возле побережья Гонолулу. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Скриншот Google Maps

CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США также сообщает, что самолёт не упал, а экстренно приземлился на воду около Гавайских островов. Оба пилота самолёта спасены.

Согласно предварительной информации, Береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование.

Федеральное управление гражданской авиации

#новости #происшествия

6979 просмотров
87 87 комментариев
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87 комментариев
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Konstantin Valter

60

Том Хэнкс был на борту?

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Плохой пришелец

Konstantin
13

Он жеж не долбоёб постоянно в такие истории влипать

Ответить

Максим Хрущаков

Konstantin
0

Дэнзела Вашингтона точно не было.

Ответить

Плохой пришелец

Максим
0

Почему?

Ответить

Максим Хрущаков

Плохой
5

В тюрьме до сих пор сидит.

Ответить

Плохой пришелец

Максим
0

А я думал, потому что скидки в KFC на этой неделе хорошие

Ответить

Ze Katze

Konstantin
0

Он бы не упал

Ответить

Металлический велосипед

Konstantin
0

счастье на Гавайях

Ответить

Genesi5 ­

Konstantin
0

Нет, блять, Экхарт

Ответить

Плохой пришелец

Genesi5
0

её тоже точно не было

Ответить

Genesi5 ­

Плохой
0

Может его?

Ответить

Плохой пришелец

Genesi5
0

Тогда был

Ответить

Кавказский чайник

13

Пизда Боингу, надеюсь американцы наконец-то поймут что пора закупать украинские Аны 

Ответить

Глухой инструмент

Кавказский
19

их не жалко ронять

Ответить

raaan

Глухой
2

в отличии от сосиски

Ответить

Пограничный инструмент

Кавказский
6

и ждать 10 лет поставки запчастей

Ответить

Кавказский чайник

Пограничный
1

нет

Ответить

AZP

Кавказс…
0

Слесарь Вася выпилит а гараже за час.

Ответить

Леха

AZP
2

*выпилится

Ответить

Ангел Предохранитель

Кавказский
3

*Российские Илы

Ответить

Кавказский чайник

Ангел
0

через 50 лет они устареют без шансов 

Ответить

Люц Шнайдер

Кавказский
0

Вы же китайцам их продали, не?

Ответить

Кавказский чайник

Люц
0

нет

Ответить

Люц Шнайдер

Кавказс…
0

А чё так? В цене не сошлись или просто кинули узкоглазых?

Ответить

Кавказский

Люц
0

Политика. Китай первый враг Запад, у нас нельзя такие стратегические предприятия продавать потенциальному врагу. По той же причине Мотор Сич завернули + там русские корни есть. 

Ответить

Люц Шнайдер

Кавказс…
0

А вакцину от коронавируса у врага можно покупать? Вдруг она отравлена идеями коммунизма?

Ответить

Eugene SOBI

8

А нахуя он упал?

Ответить

умный человек

Eugene
18

гравитация

Ответить

Художественный коктейль

умный
9
Ответить

Р О Б А Т

умный
1

Бессердечная

Ответить

Genesi5 ­

Eugene
0

Ну вот захотелось ему

Ответить

Gleb Belichenko

12

Через 5 лет

Ответить

Genesi5 ­

Gleb
0

Как изменился Салленбергер за это лето

Ответить

MightyStan

8

Я тоже хочу на побережье гонолулу упасть, с бокалом кокосового сока и таитянкой

Ответить

Р О Б А Т

4

Крушение произошло по дороге

Эээ *завис*

Ответить

Густой корабль

Р
3

на обочину не вылетал

Ответить

AttentiveMilk

4

Бывает

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

Хоть не пассажирский 

Ответить

Вторичный ихтиандр

3

Такие новости надо сразу со ссылкой на флайтрадар публиковть

Ответить

Дмитрий Польных

Вторичный
0

https://www.flightradar24.com/AAH47/28432be3

Этот?

Ответить

Вторичный ихтиандр

Дмитрий
1

Скорее этот https://www.flightradar24.com/data/flights/t4810#2842c404

Ответить

Олег Матвеенко

Дмитрий
0

Этот летит

Ответить

Andrew Kostin

Олег
2

Вынырнул, видимо

Ответить

Дмитрий Григорьев

3

Однажды вечером, когда двое или трое из нас бродили, как сонные, по лестнице, втайне мечтая о войне или голоде, Тодхантер, корреспондент отдела городской хроники, промчался мимо нас с радостным криком и ворвался в комнату к помощнику редактора. Мы бросились за ним. Он размахивал над головой записной книжкой и требовал перьев, чернил и бумаги. "Что случилось? - крикнул помощник редактора, заражаясь его возбуждением. - Опять вспышка инфлюэнцы?" "Подымайте выше, - орал Тодхантер, - потонул пароход, на котором была целая экскурсия, погибло сто двадцать человек, - это четыре столбца душераздирающих сцен!" "Клянусь Зевсом, - вырвалось у помощника, - в более подходящий момент это не могло случиться!" Он тут же сел и набросал короткую передовую, в которой распространялся о том, с какой болью и сожалением газета обязана сообщить о несчастье, и обращал внимание читателей на душераздирающий отчет, которым мы обязаны энергии и таланту "нашего специального корреспондента". - Таков закон природы, - сказал Джефсон, - не воображайте, что мы - первые философы, пораженные тем, что несчастье одного человека часто оказывается источником счастья для другого.

Жанр требует душераздирающих подробностей.

Ответить

Дима Щербаков

Дмитрий
0

А че откуда

Ответить

Павел Бокарёв

2

"приземлился на воду" - приводнился

Ответить

Администратор Аккаунта

Павел
0

оговорка по путину

Ответить

Кристиан Бедгер

–6

Не упал, а резко сел. Не проигрыш, а обратная победа. Не сел, а отрицательно вышел.

Ответить

Кирилл Вселенский

Кристиан
4

Не в той стране

Ответить

Никита Борисова

Кристиан
2

Самолёт не россиський.

Ответить

Британский торшер

Кристиан
1

Не шутка, а унылое петросянство.

Ответить

Nevi Lant

0

Снова Путин???

Ответить

Игорь Лущай

Nevi
1

Российские хакеры

Ответить

Никита Борисова

Игорь
0

Такое в DLC к Hacknet было.

Ответить

Правоохранительный хичхакер

1

судя по твиттам американцы дико в ахуе от боинга

Ответить

Никита Дровняшин

Правоохранитель…
0

Э... чего? Какие американцы? С чего они вахуе? 

Ответить

Правоохранительный хичхакер

Никита
1

жители сша. не бразилии понимаешь? в ахуе с того что это 5я поломка за 3 года. я не эксперт может просто как у нас гной нагоняют

Ответить

Никита Дровняшин

Правоох…
4

О Боже! 5-я за три года? Господи, это ж что получается, Боинг производит самые надежные в мире самолеты? У иных то каждый день поломки, прикинь
Я уж молчу о том что это вообще 737-200 которому хрен знает сколько лет, сколько компаний он уже повидал и как обслуживался

Ответить

Правоохранительн

Никита
0

что ты доебался ко мне? я просто твитты говорю посмотрел. мне ваще похуй сколько падает боингов и суперджетов

Ответить

Никита Дровняшин

Правоох…
2

А я просто доебаться решил, скучно 

Ответить

Правоохранительн

Никита
2

аа ну норм уважаю

Ответить

AZP

Правоох…
4

737 - самый популярный самолёт в мире. Поэтому и поломки у них тоже бывают относительно часто.

Ответить

Андрей Галицкий

1

Не худшее место чтоб упасть

Ответить

David Havryliuk

1

Обновят ПО и в этот раз точно летать нормально будет

Ответить

Глухой инструмент

1

в расте вайпнули сервер

Ответить

Vlad Shamanov

1

Совершил отрицательный взлет, где-то мы это уже слышали

Ответить

Сергей Хахалев

1

Вы это кинули пушем чтобы я открыл и понял что все живы и он не упал?

Ответить

Камиль Абдуллин

1

Ппц, сначала так не похуй стало. А потом похуй

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

1

вместе хорошо смотрится

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

unidentified
0

грузовой потому что там был груз 200

Ответить

Baileys

1

Почему это важно?

Ответить

Фургон для моей МА

1

Делать молнию и не включать фотки разбитого самолета, ограничившись какой то картой, это отвратительно 

Ответить

Vladislav Donets

1

4 8 15 16 23 42

Ответить

Vladislav Donets

Vladislav
0

Я все пофиксил! На аватарке подтверждение.

Ответить

Собственный Влад

1

«Крушение» и «экстренно приземлился на воду» немножко разные вещи, не?
…Приземлился на воду — тоже странно выглядит.

Ответить

Густой корабль

0

Сообщение удалено

Ответить

Густой корабль

Густой
0

Сообщение удалено

Ответить

Никита Борисова

Густой
1

[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

Ответить

Genesi5 ­

Никита
0

[ПРОИЗОШЁЛ ВЗЛОМ ЖОПЫ]

Ответить

умный человек

0

Уилсон!

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Надеюсь у него был видеорегистратор 

Ответить

Александр Багно

0

Как там писали инженера Боинга во внутренней переписке компании?
737 спроектировали клоуны под присмотром обезьян? Выходит, что так, уж слишком часто они падают

Ответить

Никита Дровняшин

Александр
0

Ага, выходит так, правда разбился совершенно другой самолёт, который проектировали ещё в 60-х, но это пустяки

Ответить

черепашка

0

Пуш: крушение
Новость: экстренно приземлился
Ни одного UPD в тексте

Ответить

Люц Шнайдер

–3

«Федеральное управление гражданской авиации США также сообщает, что самолёт не упал, а экстренно приземлился на воду»

Не взрыв, а хлопок!!! Ссссуууукааа.

Ответить

Денис Сенькин

Люц
0

не, ну это было вынужденное, но контролируемое действие, совершенное пилотами. Если б у него крылья отвалилсь когда летел, то тогда уже упал

Ответить

Люц Шнайдер

Денис
0

А чё в итоге с самолётом? Он утонул?

Ответить
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