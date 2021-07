{"items":[{"comment_id":5850916,"subsite_id":246497,"user_id":186592,"type":"comment_add","id":5850916,"hash":"154449ce61da310f97bbf1585a194aa6","date":1625239103,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404935-nuzhen-perevodchik-kto-sharit-po-rumynski?comment=5850916","text":"\u0411\u043b\u044f, \u0443\u0436\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e... \u041d\u0443 \u0434\u0430 \u0445\u0443\u0439 \u0441 \u043d\u0438\u043c, \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":186592,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/186592-bkmz-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ee5cbe6-89d3-53e8-8954-b8b504f080d2\/","name":"Bkmz \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":404935,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404935-nuzhen-perevodchik-kto-sharit-po-rumynski","title":"\u041d\u0443\u0436\u0435\u043d \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0447\u0438\u043a. \u041a\u0442\u043e \u0448\u0430\u0440\u0438\u0442 \u043f\u043e \u0440\u0443\u043c\u044b\u043d\u0441\u043a\u0438(?)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850918,"subsite_id":246497,"user_id":343722,"type":"comment_add","id":5850918,"hash":"a3c2815ad348990708f27f53cd6631bc","date":1625239134,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892?comment=5850918","text":"\u041f\u043e \u0438\u0434\u0435\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0432\u0435\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0439\u043d\u0443 \u0437\u0430 \u0442\u0435 \u0437\u0435\u043c\u043b\u0438 (\u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u042f\u043a\u0443\u0442\u0438\u044f, \u0430 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f) - \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c. \u0427\u0442\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0432\u044b \u0436\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0435\u0439, \u0430 \u043d\u0430\u043c \u0434\u0430\u043d\u044c. \u0410 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0435 \u0434\u0430\u043d\u044c, \u0430 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u0443\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":343722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/343722-ryzhiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9d39a79-44b7-d424-e0ed-824ec330e978\/","name":"\u0420\u044b\u0436\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":404892,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850922,"subsite_id":246497,"user_id":325457,"type":"comment_add","id":5850922,"hash":"5b52fc6a261dc46df07501206b46bc72","date":1625239184,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892?comment=5850922","text":"\u041d\u0438\u043a\u0442\u043e \u0432\u0430\u043c \u0437\u0430 \u0443\u0431\u043e\u0440\u043a\u0443 \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e 100\u043a \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442, \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325457,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/325457-andrej-krav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e6a05dcf-4796-352a-b2f9-30578fc8267b\/","name":"Andrej Krav","isVerified":false},"content":{"id":404892,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850923,"subsite_id":246497,"user_id":330629,"type":"comment_add","id":5850923,"hash":"c037474e0be9bd28de1bab76ed2f0390","date":1625239185,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892?comment=5850923","text":"\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442-\u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442: \u0421\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0440\u0430\u0436\u0443, \u0438\u0437\u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0443\u0431\u0438\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.

>\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043e\u0431\u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c, \u0443 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438!



\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u0431\u0430\u0431\u0430: \u0431\u044b\u0447\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u0430

>\u0420\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0451 \u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e! \u0428\u043e\u0432\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c, \u043a\u0441\u0435\u043d\u043e\u0444\u043e\u0431\u0438\u044f!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":330629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/330629-vladimir-goryachev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/64ec8f8c-526b-6524-e7b9-b8d9ab34756d\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0413\u043e\u0440\u044f\u0447\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":404892,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850924,"subsite_id":214344,"user_id":23874,"type":"comment_add","id":5850924,"hash":"66f974a7dd5f1a213d0b221b85b92f58","date":1625239201,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android?comment=5850924","text":"\u042d\u0442\u043e \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f + \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0438\u0434\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23874,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/23874-eduard-surovyy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da0c928d-18ad-5621-12b6-888eae8d39cd\/","name":"\u042d\u0434\u0443\u0430\u0440\u0434 \u0421\u0443\u0440\u043e\u0432\u044b\u0439","isVerified":false},"content":{"id":404342,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android","title":"Google \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430 APK \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 App Bundle \u0441 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u043a\u043e\u0439 \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0443. \u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 Android"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850925,"subsite_id":246497,"user_id":325457,"type":"comment_add","id":5850925,"hash":"05a580e0ecab64b1da4bb9ec6e21b385","date":1625239216,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892?comment=5850925","text":"\u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0446\u0438\u0437\u043c\u0430, \u043a\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u044f \u0441\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b \u043d\u0430\u0444\u0438\u0433 \u0441 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0439\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325457,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/325457-andrej-krav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e6a05dcf-4796-352a-b2f9-30578fc8267b\/","name":"Andrej Krav","isVerified":false},"content":{"id":404892,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850927,"subsite_id":247728,"user_id":273399,"type":"comment_add","id":5850927,"hash":"03322b28489c577f9f8638c64786acb0","date":1625239231,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/404945-zhal?comment=5850927","text":"\u0416\u0430\u043b\u044c \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b\u0436\u0438\u043b))))\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":273399,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/273399-shalom-slavyane","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad3f80c4-f07a-2022-e6cf-e64655dea13d\/","name":"\u0448\u0430\u043b\u043e\u043c \u0441\u043b\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":404945,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/404945-zhal","title":"\u0416\u0430\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850928,"subsite_id":246497,"user_id":109469,"type":"comment_add","id":5850928,"hash":"3d10555a5068cf17fa86f14a36b1008d","date":1625239235,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892?comment=5850928","text":"\u043d\u0443, \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0439, \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0435\u0449\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0433\u0435\u0440\u043e\u0438\u043d \u0432 \u0430\u043d\u0443\u0441\u0435 \u0438 \u0442\u0440\u0443\u043f \u0440\u0443\u043c\u044b\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u043a\u0438 \u0432 \u0431\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u0438\u043a\u0435, \u044d\u0442\u043e \u043c\u044b \u0441 \u0442\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c.\u00a0



\u042f \u0431\u0435\u0440\u0443 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u0432\u0430\u043a\u0443\u0443\u043c\u0435, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043d\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u0435\u043d \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442, \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043e\u043d \u0442\u043e \u0435\u0439 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":109469,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/109469-sanek-igoshev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/84efbac8-bab4-5603-a496-3e3d2aca8147\/","name":"Sanek Igoshev","isVerified":false},"content":{"id":404892,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850930,"subsite_id":245416,"user_id":387500,"type":"comment_add","id":5850930,"hash":"8d77ed8b3d1cce0561707b60579e7a9d","date":1625239243,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404753-u-grazhdanina-bankrota-vpervye-v-rossii-zabrali-edinstvennoe-zhile-pyatikomnatnuyu-kvartiru?comment=5850930","text":"\u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u043e \u043a\u0443\u0447\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c. \u041f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443 \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435, \u0430 \u0431\u044b\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a \u0432 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u043e\u043c \u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u0430 \u043d\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433 \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u043e\u043d \u0432\u043e\u0448\u0435\u043b \u0432 \u0441\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0447\u0442\u043e \u0431\u044b \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0432\u044b\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0438\u0437 \u043f\u043e\u0434 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430 50\\50, \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0445\u0430\u0442\u0443 \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387500,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387500-drink-smoke","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/23614c04-1b93-55f9-83dd-f8fb513deb37\/","name":"DrinK Smoke","isVerified":false},"content":{"id":404753,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404753-u-grazhdanina-bankrota-vpervye-v-rossii-zabrali-edinstvennoe-zhile-pyatikomnatnuyu-kvartiru","title":"\u0423 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0438\u043d\u0430-\u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0436\u0438\u043b\u044c\u0451 \u2014 \u043f\u044f\u0442\u0438\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850934,"subsite_id":246497,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":5850934,"hash":"c1fd66cfbfb98e51e079d78287d2998d","date":1625239286,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404935-nuzhen-perevodchik-kto-sharit-po-rumynski?comment=5850934","text":"\u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e, \u0434\u0430...

\u0411\u043e\u0440\u0446\u044b \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043e\u043a\u0441\u0435\u0440\u043e\u0432.

\u0422\u044b \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c \u043e \u0447\u0435\u043c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u044c.

\u0423 \u043d\u0430\u0441 \u0431\u044b\u043b \u0442\u0440\u0435\u043d\u0435\u0440 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u043c \u0432 \u0431\u043e\u044f\u0445 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432 90-\u0445, \u0438 \u0443\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u043c...

\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043e\u043d \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0442\u043e \u043d\u0430\u0441 \u0443\u0447\u0438\u043b \u043e\u043f\u0430\u0441\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u043e\u0440\u0446\u043e\u0432, \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u043d\u043e\u0433\u0438, \u0442\u043e \u0432\u0430\u043c \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":404935,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404935-nuzhen-perevodchik-kto-sharit-po-rumynski","title":"\u041d\u0443\u0436\u0435\u043d \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0447\u0438\u043a. \u041a\u0442\u043e \u0448\u0430\u0440\u0438\u0442 \u043f\u043e \u0440\u0443\u043c\u044b\u043d\u0441\u043a\u0438(?)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850935,"subsite_id":214344,"user_id":14178,"type":"comment_add","id":5850935,"hash":"6a187b0016509360f79805e52163ca7d","date":1625239287,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android?comment=5850935","text":"\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0433\u0443\u0433\u043b\u0430\u0433, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u043d \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0435\u0442 \u0441\u0443\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430-\u043d\u0438\u0442\u044c \u0432\u044b\u043f\u0438\u043b\u044f\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0442\u0430\u043c \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":14178,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/14178-tvitterskiy-zhuk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2eff8efb-1a02-b3d1-59aa-a4b4a90ba895\/","name":"\u0422\u0432\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0416\u0443\u043a","isVerified":false},"content":{"id":404342,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android","title":"Google \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430 APK \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 App Bundle \u0441 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u043a\u043e\u0439 \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0443. \u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 Android"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850936,"subsite_id":246497,"user_id":343722,"type":"comment_add","id":5850936,"hash":"0e7bccdd7e6ad08ca2970dae51357c2b","date":1625239294,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404909?comment=5850936","text":">\u00a0 \u043a\u0443\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435 \u0438 \u043b\u0435\u0433\u0447\u0435 \u043e\u0442\u044b\u0433\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435

\u0423 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0448\u0430\u043d\u0441 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438. \u0423 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u044b\u0439\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u044c, \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0448\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043a\u0443. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c. \u041d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0436\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 3\u0443\u044e \u0432\u043e\u043b\u043d\u0443 \u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432 \u0438\u044e\u043b\u0435...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":343722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/343722-ryzhiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9d39a79-44b7-d424-e0ed-824ec330e978\/","name":"\u0420\u044b\u0436\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":404909,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404909","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850937,"subsite_id":214343,"user_id":123012,"type":"comment_add","id":5850937,"hash":"bf3131f027fd6bd12c21bcbccfd7c34b","date":1625239296,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404746-blogery-spustya-25-let-povtorili-oboi-windows-xp-na-drugom-holme-originalnyy-bolshe-ne-pohozh-na-bezmyatezhnost?comment=5850937","text":"\u0410 \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d \u043f\u0438\u0432\u043e \u043f\u044c\u0451\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":123012,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/123012-farouchemn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa8e06f4-8c63-ac3a-47a6-85a1a3ca38d3\/","name":"FaroucheMn","isVerified":false},"content":{"id":404746,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404746-blogery-spustya-25-let-povtorili-oboi-windows-xp-na-drugom-holme-originalnyy-bolshe-ne-pohozh-na-bezmyatezhnost","title":"\u0411\u043b\u043e\u0433\u0435\u0440\u044b \u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f 25 \u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043e\u0438 Windows XP \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u0445\u043e\u043b\u043c\u0435 \u2014 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436 \u043d\u0430 \u00ab\u0411\u0435\u0437\u043c\u044f\u0442\u0435\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850938,"subsite_id":246497,"user_id":233710,"type":"comment_add","id":5850938,"hash":"d00361ce31748196875d4b17eebbefcd","date":1625239296,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892?comment=5850938","text":"\u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0435\u0445\u0430\u043b. \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0443\u0437 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u0430, \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0435 (\u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432, \u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u043e\u0432, \u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0430\u0439\u043c\u0430\u043a\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u0442.\u0434.), \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430 \u0438\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0435.\u00a0

\u0442\u0443\u0442 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0435\u0437\u0436\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0434\u043e. \u0430 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0443\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":233710,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/233710-zakhar-zakharov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f4acbda1-ce62-938a-6ba2-404bd901a001\/","name":"Zakhar Zakharov","isVerified":false},"content":{"id":404892,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404892","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850939,"subsite_id":214343,"user_id":338629,"type":"comment_add","id":5850939,"hash":"b0264dd9a55f60eb33b49f4a8bb5a70f","date":1625239306,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404863-facebook-nachal-sprashivat-polzovateley-net-li-sredi-ih-znakomyh-ekstremistov?comment=5850939","text":"\u0424\u0435\u0439\u0441\u0431\u0443\u043a- \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u043e\u043a. \u041f\u043e\u0433\u0440\u044f\u0437 \u0432 \u0431\u044e\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0438 \u0431\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f\u00a0\u0440\u0435\u0437\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0434\u043e\u0438\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u043c\u044b, \u043f\u0440\u043e\u0451\u0431\u044b\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0446\u0430\u043c, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0442\u043e\u043b, \u0433\u0435\u043d\u0441\u0435\u043a \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0442, \u043a\u0443\u0434\u0430 \u043f\u043b\u044b\u0432\u0443\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":338629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/338629-onemanshow","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d9acefe4-efb7-55e0-b8f4-52d431736524\/","name":"onemanshow","isVerified":false},"content":{"id":404863,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404863-facebook-nachal-sprashivat-polzovateley-net-li-sredi-ih-znakomyh-ekstremistov","title":"Facebook \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u043d\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0438\u0445 \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u0445 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850940,"subsite_id":246497,"user_id":310141,"type":"comment_add","id":5850940,"hash":"ea25ff5c493dae95c785f9c4f021f8ac","date":1625239317,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404910?comment=5850940","text":"\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u0445\u043e\u0434\u044f\u0442))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":310141,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/310141-jakub-marona","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fec43792-2353-99ff-601d-ac26a05f1028\/","name":"Jakub Marona","isVerified":false},"content":{"id":404910,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404910","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5850942,"subsite_id":245416,"user_id":387500,"type":"comment_add","id":5850942,"hash":"fbe8224e10d9a461b695d172e058dc7e","date":1625239367,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404766-putin-podpisal-zakon-o-besplatnom-dostupe-k-rossiyskim-socialno-znachimym-saytam?comment=5850942","text":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 - \u0447\u0438\u0442\u0430\u0439 \u043a\u0430\u043a \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u043e\u043f\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0443\u043b\u0435 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387500,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387500-drink-smoke","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/23614c04-1b93-55f9-83dd-f8fb513deb37\/","name":"DrinK Smoke","isVerified":false},"content":{"id":404766,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404766-putin-podpisal-zakon-o-besplatnom-dostupe-k-rossiyskim-socialno-znachimym-saytam","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435 \u043a \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u00ab\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u043c\u00bb \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u043c"},"isAnonymous":false}]}