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yannlll

В Ижевске на станции подъёма воды произошёл выброс хлора, пары которого раздражают органы дыхания, глаза и кожу Статьи редакции

МЧС посоветовало срочно покинуть район города, но вскоре удалило пост.

Выброс произошёл на территории микрорайона Городок Металлургов, сообщает ТАСС.

«На станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а, произошёл выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию Городка Металлургов», — говорилось в сообщении местного управления МЧС. Почему публикацию позже удалили, в экстренных службах не сказали.

По словам источника ТАСС, с «Ижводоканала» сбросили около 800 кг хлора.

Девять рабочих предприятия эвакуировали. РИА «Новости» пишет, что при утечке никто не пострадал.

#новости #происшествия #регионы

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Иван Грозный

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Товарищ Колбасный

Иван
11
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Иван Грозный

Иван
0

Бля
Булычев был прав
"смерть этажом ниже"
очередная книга о которой я забыл

Ответить

AZP

16

МЧС посоветовало срочно покинуть

Россию

Ответить

Bad Mother Fucker

AZP
10
Ответить

Товарищ Колбасный

15

Сука, где мой 86-й.. На Чернобыльской атомной станции имени Ленина произошел пожар с незначительным выбросом радиации. Авария локализована, создана правительственная комиссия. Далее к международным новостям. 

Ответить

Кирилл Вселенский

13

Отрицательное очищение воздуха

Ответить

Антон Сциталов

Кирилл
3

Ну смотря от чего очищать)
От людей, бактерий, вируса, Хроноса, эроса…

Ответить

Глухой инструмент

7

800 кг хлора это пиздец

Ответить

Иван Грозный

Глухой
8

Ижевский сахар

Ответить

Глухой инструмент

Иван
4

папей ижевск

Ответить

Великий кубок

3

нихуя номера

Ответить

Густой корабль

2

ещё одна знакомая история

Ответить

Ядерный Артем

1

@Ушёл в закат го ко мне в пригород, я вам обоим средства химзащиты скину за полцены)

Ответить

Плохой пришелец

Ядерный
1

Лучше стаю пидоров на дикой территории трахнуть

Ответить

Ядерный Артем

Плохой
1

не спорю, но такого условия не было

Ответить

Плохой пришелец

Ядерный
1

когда я играл было

Ответить

Ядерный Артем

Плохой
0

 штош ...

Ответить

Плохой пришелец

Ядерный
0

хуёш, давай мне стаю пидоров

Ответить

Плохой пришелец

Плохой
0

@Ербол Балкенов хуя тебя корёжит

Ответить

Плохой

Плохой
0

Хотел кенчанского на отсылки к сталкеру позвать, а тут такое

Ответить

Святой каякер

1

Че, пацаны, Чернобыль 2.0?

Ответить

Глухой инструмент

Святой
1

хорошо хоть не бейрут 2.0

Ответить

Святой каякер

Глухой
0

Ещё не вечер 🔥🔥🔥

Ответить

Глухой

Святой
3

с такими рукожопами у нас и свой раккун сити появится

Ответить

Dmitry Smirnoff

Глухой
0

Хочешь сказать у нас т-вирус смогут сделать?

Ответить

Глухой

Dmitry
0

чувак я живу в городе где этот центр вектор делает вакцины ))) у них в прошлом году был пожар был и они такие "да там всё ок , ниче страшного" ))) а в нем и без короны содержатся образцы всякой опасной хуйни типа тифа сибирской язвы, испанки и тп

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Иван Грозный

0

химики приглашаются в студию
800кг хлора - это сколько потенциального газа?

Из 6000 баллонов на фронте 6 км в течение 5 мин было выпущено 120 т хлора, который распространился на глубину 5–8 км. Потери составили 15000 человек.

Ответить

Madegghead

Иван
3

800 кг

Ответить

Иван Грозный

Madegghead
2

я контрольную по химии списал в 11м классе. знаю, что ты пиздишь

Ответить

Глухой инструмент

Иван
0

это ты про атаку мертвецов в первую мировую ?

Ответить

Иван Грозный

Глухой
1

не
про
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Ответить

Глухой

Иван
0

не исключено что пригодится в будущем

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Иван Грозный

Глухой
0

я там коммент выше оставил
Булычева книга 
"смерть этажом ниже"
1 в 1 

Ответить

Густой корабль

1

Это Мединский снимает фильм про оборону Осовеца

Ответить

Густой корабль

Густой
0

всё аутентично делает

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Антон Лисин

1

Страна ссыкунов руководителей 

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Robo Krabe

0

Хотел посмотреть что же это такое, а тут шляпа какая то, а не станция подъёма воды 

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Егор Макаренко

Robo
0
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Научно-Технический нос

0

МЧС надо было вообще никакого сообщения не выпускать.

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Природный крюк

0

Почему публикацию позже удалили, в экстренных службах не сказали.

А всё уже, всё:

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Mikhail Nisparelevich

Природный
0

Дружно товарищи берём паклю и идём герметезировать свою, продуваемую всеми ветрами, панельку, предварительно покинув опасный район. 

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Roman Belous

0

Это нихуя страшного. Ветром сдует и заебись будет. Никто не умрет может быть даже

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Олег Феоктистов

0

 МЧС посоветовало срочно покинуть район города, но вскоре удалило пост.

not great, not terrible

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