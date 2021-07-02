В Ижевске на станции подъёма воды произошёл выброс хлора, пары которого раздражают органы дыхания, глаза и кожу Статьи редакции
МЧС посоветовало срочно покинуть район города, но вскоре удалило пост.
Выброс произошёл на территории микрорайона Городок Металлургов, сообщает ТАСС.
«На станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а, произошёл выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию Городка Металлургов», — говорилось в сообщении местного управления МЧС. Почему публикацию позже удалили, в экстренных службах не сказали.
По словам источника ТАСС, с «Ижводоканала» сбросили около 800 кг хлора.
Девять рабочих предприятия эвакуировали. РИА «Новости» пишет, что при утечке никто не пострадал.
Бля
Булычев был прав
"смерть этажом ниже"
очередная книга о которой я забыл
МЧС посоветовало срочно покинуть
Россию
Сука, где мой 86-й.. На Чернобыльской атомной станции имени Ленина произошел пожар с незначительным выбросом радиации. Авария локализована, создана правительственная комиссия. Далее к международным новостям.
Отрицательное очищение воздуха
Ну смотря от чего очищать)
От людей, бактерий, вируса, Хроноса, эроса…
@Ушёл в закат го ко мне в пригород, я вам обоим средства химзащиты скину за полцены)
Лучше стаю пидоров на дикой территории трахнуть
не спорю, но такого условия не было
когда я играл было
штош ...
хуёш, давай мне стаю пидоров
Плохой пришелец
@Ербол Балкенов хуя тебя корёжит
Глухой инструмент
хорошо хоть не бейрут 2.0
Святой каякер
Ещё не вечер 🔥🔥🔥
Глухой
с такими рукожопами у нас и свой раккун сити появится
Хочешь сказать у нас т-вирус смогут сделать?
Глухой
чувак я живу в городе где этот центр вектор делает вакцины ))) у них в прошлом году был пожар был и они такие "да там всё ок , ниче страшного" ))) а в нем и без короны содержатся образцы всякой опасной хуйни типа тифа сибирской язвы, испанки и тп
химики приглашаются в студию
800кг хлора - это сколько потенциального газа?
Из 6000 баллонов на фронте 6 км в течение 5 мин было выпущено 120 т хлора, который распространился на глубину 5–8 км. Потери составили 15000 человек.
800 кг
это ты про атаку мертвецов в первую мировую ?
Глухой
не исключено что пригодится в будущем
Хотел посмотреть что же это такое, а тут шляпа какая то, а не станция подъёма воды
Дружно товарищи берём паклю и идём герметезировать свою, продуваемую всеми ветрами, панельку, предварительно покинув опасный район.
Это нихуя страшного. Ветром сдует и заебись будет. Никто не умрет может быть даже
МЧС посоветовало срочно покинуть район города, но вскоре удалило пост.
not great, not terrible