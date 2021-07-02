РБК: Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию на неопределённый срок из-за изменений закона Статьи редакции
Компания отправляет партнёрам письмо о приостановке отгрузок, подтвердили источники.
- Прекращение поставок связано с поправками к закону «О регулировании алкогольной продукции», указано в письме. Его подлинность подтвердили РБК три источника на рынке.
- Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
- Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
- Проект поправок одобрил Совет Федерации 23 июня, теперь должен подписать президент.
- Изменения потребуют от «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» (дистрибутор Moet Hennessy в России) пересертифицировать шампанские вина и изменить маркировку продукции.
- Компания в письме сообщает, что производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка».
- Louis Vuitton Moet Hennessy пока не комментировали информацию РБК.
Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
Вот это я понимаю национализация.
Шампань наш
осталось только в стиле Гурбангулы Бердымухамедова переименовать всю алкашку в элексир Путина и будет хорошо
Шампанское- в Путин Игристый
Вино в - Виноградная лоза Путина
Пиво - Пшеничный Путин
Сидр - Путин- Пи**р
Любовный Филипп
Да там и следующее тоже хорошо заходит:
Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
Я как-то на новый год хотел купить шампанское и мне продавец сказал, что шампанское как раз только из региона Шампань, а все остальное это игристые вина. Хотелось бы узнать весь путь идеи, который привел к абсурду, что шампанское теперь игристые вина, а игристые вина - шампанское.
Там в прошлом веке же патентные войны были и в итоге все хитро договорились: вот всём мире champagne и cognac - это ®, а в России и СНГ - шампанское и коньяк, т.е. на латинице - это одно, а на кириллице - другое, и настоящие шампанские вина и французские коньяки кириллицей не подписываются. Видимо, сейчас наши решили это соглашение переписать в одностороннем порядке и доебаться до этикеток на русском, ведь все равно на таможенной наклейке французского оригинала писали на кириллице, перевод же обязательный.
Вообще в мире наоборот - шампанское из Шампани, всё остальное - игристое вино.
Аналогично и с коньяком.
Но у России свой путь.
Я был в Шампании, кстати.
Бля, когда-то впервые попробовал портвейн. Который из Португалии, из Вила-Нова-ди-Гайя (через мост от Порту), только там его можно производить. Даже самый скромный, там он 5€ стоит, у нас здесь +- 7 на акции.
Это же отличный напиток! Очень достойный.
А до этого привык, что портвейн - это дешевейшая дрянь в тетрапаке.
Все названия совки извратили и с тех времён тянется. (:
Металлический велосипед
еще корма для животных
Металлический велосипед
получается, что Русский остается без оружия, выпивки и еды. Закат цивилизации.
Погодите, но российское шампанское это же помои?
А че с оружием?
Глухой инструмент
да там куча запретительных мер приняли , типа от шутеров , и попутно перевели калибр 336 ткм , который в 2015 наши изобрели и по сути это спасло оружейку от закрытия , в разряд нарезного оружия. а с ним столько гемора что с ним лучше не связываться.
у 715 хороший ролик на эту тему, но блогеры поздно спохватились
надеюсь, еще роллс ройс в автоваз заставят переименоваться
Надеюсь Ксероксы с Джипами тоже без внимания не оставят.
Это замаскированная панорама, или очередное пробитие дна абсурда?
Какой смысл спрашивать, если очевидно, что Панорама. Мир сошёл с ума, но явно не настолько.
Это и не удивительно, называть российскую ослинную мочу шампанским? Ну так в России и уголовника из подворотни называют президентом.
Уверен что в России есть много достойных людей которых можно назвать президентом, но в России особый путь и предпочитают называть призидентом плешивое дерьмо. Так же и с пойлом.
а коньяк они не приказали переименовать?
А в России есть хороший коньяк?
старейшина пять звезд с колой норм так
что дальше?
Переименовать Байдена в Петю?
Евросоюз в Московскую область?
Да они охуели вконец. Сначала захуярили бренд с заведомо ложной инфой. А теперь запретили шампанское в России полностью?