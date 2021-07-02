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РБК: Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию на неопределённый срок из-за изменений закона Статьи редакции

Компания отправляет партнёрам письмо о приостановке отгрузок, подтвердили источники.

  • Прекращение поставок связано с поправками к закону «О регулировании алкогольной продукции», указано в письме. Его подлинность подтвердили РБК три источника на рынке.
  • Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.
  • Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.
  • Проект поправок одобрил Совет Федерации 23 июня, теперь должен подписать президент.
  • Изменения потребуют от «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус» (дистрибутор Moet Hennessy в России) пересертифицировать шампанские вина и изменить маркировку продукции.
  • Компания в письме сообщает, что производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка».
  • Louis Vuitton Moet Hennessy пока не комментировали информацию РБК.

#новости #алкоголь

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мЕдь

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Документ разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

Вот это я понимаю национализация. 

Ответить

Злобный Капитан Немо

мЕдь
13

Шампань наш

Ответить

мЕдь

Злобный
10

Возвращается в родную гавань.

Ответить

Коровка говорит

мЕдь
2

осталось только в стиле Гурбангулы Бердымухамедова переименовать всю алкашку в элексир Путина и будет хорошо

Ответить

мЕдь

Коровка
0
Ответить

Коровка говорит

мЕдь
2

Шампанское- в Путин Игристый
Вино в - Виноградная лоза Путина
Пиво - Пшеничный Путин
Сидр - Путин- Пи**р

Ответить

мЕдь

мЕдь
11

С Шампаня на месте ребята?

Ответить

Ангел Предохранитель

мЕдь
6

Да, с улицы Моетовского

Ответить

Кирилл Вселенский

мЕдь
1

Охуевшие

Ответить

Любовный Филипп

мЕдь
1

Да там и следующее тоже хорошо заходит:
Производители шампанских вин из региона Шампань обязаны переименовать напитки в «Игристое вино», указано в документе.

Я как-то на новый год хотел купить шампанское и мне продавец сказал, что шампанское как раз только из региона Шампань, а все остальное это игристые вина. Хотелось бы узнать весь путь идеи, который привел к абсурду, что шампанское теперь игристые вина, а игристые вина - шампанское.

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Александр Матюхин

Любовный
0

Там в прошлом веке же патентные войны были и в итоге все хитро договорились: вот всём мире champagne и cognac - это ®, а в России и СНГ - шампанское и коньяк, т.е. на латинице - это одно, а на кириллице - другое, и настоящие шампанские вина и французские коньяки кириллицей не подписываются. Видимо, сейчас наши решили это соглашение переписать в одностороннем порядке и доебаться до этикеток на русском, ведь все равно на таможенной наклейке французского оригинала писали на кириллице, перевод же обязательный.

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AZP

12

Вообще в мире наоборот - шампанское из Шампани, всё остальное - игристое вино.
Аналогично и с коньяком.
Но у России свой путь.

Ответить

AZP

AZP
2

Я был в Шампании, кстати.

Шампания
Шампания (укр. Шампанія) — посёлок в Звенигородском районе Черкасской области Украины. Население…
ru.m.wikipedia.org
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AZP

AZP
0

Бля, когда-то впервые попробовал портвейн. Который из Португалии, из Вила-Нова-ди-Гайя (через мост от Порту), только там его можно производить. Даже самый скромный, там он 5€ стоит, у нас здесь +- 7 на акции.
Это же отличный напиток! Очень достойный.
А до этого привык, что портвейн - это дешевейшая дрянь в тетрапаке.
Все названия совки извратили и с тех времён тянется. (:

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Глухой инструмент

8

ниче не понимаю. за эти две недели уже два пакета поправок принял СФ которые угробили две довольно таки большие сферы в РФ - оружейку и алкоголь.

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Металлический велосипед

Глухой
4

еще корма для животных

Ответить

Металлический велосипед

Металлический
1

получается, что Русский остается без оружия, выпивки и еды. Закат цивилизации.

Ответить

Marhal_New

Металли…
1
Ответить

Металлический

Marhal_…
0

ржомбасина))))))))

Ответить

Николай Николаевич

Глухой
2

Погодите, но российское шампанское это же помои?

Ответить

Глухой инструмент

Николай
0

так бегут то не помои

Ответить

Антон Лисин

Николай
–2

Патриоты смакуют эту мочу за 209р

Ответить

Кирилл Вселенский

Глухой
0

А че с оружием?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Кирилл
1

Рррррртатататататататтаа

Ответить

Глухой инструмент

Кирилл
1

да там куча запретительных мер приняли , типа от шутеров , и попутно перевели калибр 336 ткм , который в 2015 наши изобрели и по сути это спасло оружейку от закрытия , в разряд нарезного оружия. а с ним столько гемора что с ним лучше не связываться.
у 715 хороший ролик на эту тему, но блогеры поздно спохватились

Ответить

AttentiveMilk

Глухой
0

Нас такие вещи волновать не должны

Ответить

Коровка говорит мууу

6

надеюсь, еще роллс ройс в автоваз заставят переименоваться

Ответить

Научно-Технический нос

Коровка
0

Не в Автоваз, а в Аурус.

Ответить

Андрей Бугаев

5

Надеюсь Ксероксы с Джипами тоже без внимания не оставят.

Ответить

мЕдь

Андрей
0

Фломастеры ещё. 

Ответить

Кирилл Вселенский

Андрей
0

Джипом именовать только ваз потреот? Остальные паркетниками

Ответить

Eugard

4

Это замаскированная панорама, или очередное пробитие дна абсурда?

Ответить

Миша Копейкин

Eugard
1

Какой смысл спрашивать, если очевидно, что Панорама. Мир сошёл с ума, но явно не настолько.

Ответить

Джон Кроули

2

Это и не удивительно, называть российскую ослинную мочу шампанским? Ну так в России и уголовника из подворотни называют президентом.

Ответить

AZP

Джон
0

В Абрау-Дюрсо, вроде, норм напитки есть.

Ответить

Ангел Предохранитель

AZP
3

Если не пить испанское и французское

Ответить

Джон Кроули

AZP
0

Уверен что в России есть много достойных людей которых можно назвать президентом, но в России особый путь и предпочитают называть призидентом плешивое дерьмо. Так же и с пойлом. 

Ответить

Bad Mother Fucker

1

а коньяк они не приказали переименовать?

Ответить

Николай Николаевич

Bad
0

А в России есть хороший коньяк?

Ответить

Bad Mother Fucker

Николай
3

есть, из Франции привезли

Ответить

Коровка говорит мууу

Николай
0

старейшина пять звезд с колой норм так

Ответить

Николай

Коровка
0

коньяк с колой 

🥴🥴🥴

Ответить

Bad Mother

Коровка
0

да, только сырье испанское

Ответить

Madegghead

Николай
0

да попадается, от 20 лет если.

Ответить

Коровка говорит мууу

0

что дальше?
Переименовать Байдена в Петю?
Евросоюз в Московскую область?

Ответить

Железнодорожный самолет

0

Это точно не новость Панорамы? 

Ответить

Ilia Gurtovoy

–1

Да они охуели вконец. Сначала захуярили бренд с заведомо ложной инфой. А теперь запретили шампанское в России полностью?

Ответить

KSA

Ilia
1

 Сначала захуярили бренд с заведомо ложной инфой.

Сначала почитай историю появления бренда, потом рвись

Ответить

Научно-Технический нос

0

Смешная новость)

Ответить

сироп от щекотки

0

да бляяяяяя

Ответить

KSA

0

Дичь

Ответить

Madao

0

КАК ЖЕ Я ОРУ. 

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Зря моргенштерну за трек башляли

Ответить

Акционерный дым

0

ПИЗДЕЦ!!!!
ОХУЕЛИ ЧТО ЛИ!?!??! КАК БЕЗ ШАМПАНСКОГО ЖИТЬ!?!??!

Ответить

Коровка говорит мууу

–1

Крч Россия такая

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