Соответсвующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В расширенном списке запрещённых для ввоза товаров из Украины теперь находятся:

В постановлении правительства от 29 декабря 2019 года с Россию уже запретили ввоз зерна, шоколада, пива и консервированные фрукты и овощи. Также запрет распространяется на некоторое промышленное оборудование, например, на газовые турбины и тракторы.