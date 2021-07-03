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Sasha Shambilova

Правительство запретило ввозить из Украины сахар, макароны и мороженое Статьи редакции

Запрет также коснулся майонеза, кетчупа и других продуктов.

Соответсвующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В расширенном списке запрещённых для ввоза товаров из Украины теперь находятся:

  • ячмень;
  • пальмовое масло;
  • готовые и консервированные продукты из мяса;
  • готовые или консервированные ракообразные;
  • необезжиренная какао-паста;
  • макароны, попкорн и мюсли;
  • майонез, кетчуп и томатные соусы, а также продукты для их приготовления;
  • супы и бульоны;
  • мороженое;
  • минеральная вода и газированные напитки;
  • жмыхи и продукты, используемые для корма животным;
  • лесоматериалы, ящики, коробки и другие изделия из дерева.

В постановлении правительства от 29 декабря 2019 года с Россию уже запретили ввоз зерна, шоколада, пива и консервированные фрукты и овощи. Также запрет распространяется на некоторое промышленное оборудование, например, на газовые турбины и тракторы.

#новости #украина #политика

1592 просмотров
Спасибо за наводку Kir Kirsky
18 18 комментариев
6
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18 комментариев
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Рабочий фонарь

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напиши "из" вместо "с", че за сельский диалект

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Kir Kirsky

Рабочий
0

на

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Рабочий фонарь

Kir
1

типа поправил? не вижу

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Kir Kirsky

Рабочий
1

на Украине

Ответить

Рабочий фонарь

Kir
1

ты ебобо?

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Ann Partovi

Рабочий
0

Слыш извинис дон

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супрематизм 2.0

0

Что больше любят в России: белорусские креветки или украинское пальмовое масло?

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Vlad Steyck

супрематизм
0

русского краба

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Владимир Филатов

0

сукраина - страна сукра? 

Ответить

Ann Partovi

0

Да

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Sergey Smirnov

0

А из Донецка можно?

Ответить

A patient patient

0

ввозить из

ввозить

из

Может стоило добавить, что правительство РФ?

Ответить

Металлический бокал

0

то есть всё это время до сегодняшнего дня можно было (я покупал кетчуп чумак в магните, видимо предатель родины теперь ) .
глобальные вопросы почему их нельзя ввозить задавать не буду. потому что.

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Andrew Muralov

0

Что будут есть малообеспеченные русские, если украинский жмых запретили? 

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Automatique

–7

Теперь я конфеты Гондон в шоколаде не попробую
Или Гондон на палочке
Блин долбаный т9, хотел написать Гордон

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Грустная Псина

Automatique
0

Мы поняли, что ты конфета-гондон. Это что-то на пидерском диалекте. 

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Automatique

Грустная
0

Гондон в шоколаде, глупая ты псина

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Грустная Псина

Automat…
0

Ладно, будешь гондоном в шоколаде. 

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