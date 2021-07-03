Правительство запретило ввозить из Украины сахар, макароны и мороженое Статьи редакции
Запрет также коснулся майонеза, кетчупа и других продуктов.
Соответсвующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В расширенном списке запрещённых для ввоза товаров из Украины теперь находятся:
- ячмень;
- пальмовое масло;
- готовые и консервированные продукты из мяса;
- готовые или консервированные ракообразные;
- необезжиренная какао-паста;
- макароны, попкорн и мюсли;
- майонез, кетчуп и томатные соусы, а также продукты для их приготовления;
- супы и бульоны;
- мороженое;
- минеральная вода и газированные напитки;
- жмыхи и продукты, используемые для корма животным;
- лесоматериалы, ящики, коробки и другие изделия из дерева.
В постановлении правительства от 29 декабря 2019 года с Россию уже запретили ввоз зерна, шоколада, пива и консервированные фрукты и овощи. Также запрет распространяется на некоторое промышленное оборудование, например, на газовые турбины и тракторы.
типа поправил? не вижу
Что больше любят в России: белорусские креветки или украинское пальмовое масло?
Теперь я конфеты Гондон в шоколаде не попробую
Или Гондон на палочке
Блин долбаный т9, хотел написать Гордон
Мы поняли, что ты конфета-гондон. Это что-то на пидерском диалекте.
Гондон в шоколаде, глупая ты псина