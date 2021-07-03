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Новости
Sasha Shambilova

В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар Статьи редакции

Предварительная причина — утечка углеводородов из регулирующего клапана между морскими платформами.

35 35 комментариев
2264 просмотров
Видео из твиттере Disclose.tv

Возгорание произошло на газопроводе Pemex у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече. Огонь поднимался с глубины 78 метров. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает телеканал Televisia.

Платформа, на которой произошло возгорание, работает в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Это крупнейшее месторождение — здесь добывают около 95 баррелей нефти в сутки.

Пожар удалось потушить спустя пять часов, на месте работали три пожарных судна. Pemex начала анализ причин возгорания. По предварительным данным, это произошло из-за утечки углеводородов из регулирующего клапана между морскими платформами.

Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Чрезвычайная ситуация устранена, восстановлены нормальные рабочие условия.

Pemex
Greta Thunberg @GretaThunberg
Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants - granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.
This is the world they are leaving for us. https://twitter.com/blkahn/status/1411074599803142146
Тем временем люди, находящиеся у власти, называют себя «климатическими лидерами», открывая новые месторождения нефти, трубопроводы и угольные электростанции, предоставляя новые лицензии на разведку будущих мест бурения нефтяных скважин. Это мир, который они оставляют для нас.

#новости #мексика #происшествия

Спасибо за наводку Андрей Рядькин
35 35 комментариев
26
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35 комментариев
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Миша Копейкин

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sf

18

Охренительное зрелище конечно 

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Roman Belous

8

На такое можно экскурсии возить. Это ж пиздец как охуенно смотрится

Ответить

Андрей Рядькин

5
Ответить

Alex Nevi

Андрей
7

Тушат водный пожар водой?🤔

Ответить

Andrew Muralov

Alex
4

Азотом тушили. 

Ответить

Грустная Псина

Alex
4

Пожарные-гомеопаты. 

Ответить

Gravitas

Alex
0

Водяная завеса просто, чтобы защитить судно и людей

Ответить

Никита Мязин

Gravitas
2

Защитить то же самое судно, которое водой заливает? Почему просто не отплыть подальше? 

Ответить

Alex Blake

Gravitas
0

Какое судно? 

Ответить

Dennis Ko

6
Ответить

Коммунальный Филипп

6

Спасибо корабликам. Сдержали силы Ада.

Ответить

Sergey Kolomiychuk

3

"Пожар удалось потушить спустя часов"

Что случилось с TJ? Все хуже и хуже качество статей 

Ответить

Грэм Грэмский

Sergey
3

Always has been

Ответить

Alexander Sh

1

Да заебала эта Гретта. Никто ей мир не оставляет, все в нем живем. 

Ответить

Миша Копейкин

Alexander
6

Гретта красава. У неё есть глобальная идея и хребет, чтобы эту идею воплощать. Пока большинство её сверстниц танцуют в тиктоке, бухают на вписках и пишут комментарии на ТЖ, она не боится делать реально масштабные вещи. Она сталкивается с огромным количеством хейт и инфорационной компанией против неё, но продолжает делать то, во что верит. Конечно, было бы круто, если бы она одновременно с этим ещё и делала всё круто и максимально эффективно. Но это дело наживное. Я был бы рад, если бы было больше таких людей как она, с твёрдой гражданской позицией.

Ответить

IO

Миша
8

Не у неё, а у ее родителей есть идея, которая состоит в том чтобы вырастить инфлуенсера и поиметь гешефт

Ответить

Миша Копейкин

IO
5

Пруфов не будет

Ответить

Николай Иванов

IO
0

Осуждаешь?

Ответить

Никита Мязин

Миша
0

У неё есть глобальная идея

Какая? 

Ответить

Фейхтвангер

Alexander
0

Зачем злишься?

Ответить

Kir Kirsky

3

Подводный пожар. Физика вышла из чата

Ответить

Ростислав Коржов

1
Ответить

Леха

Ростислав
3

У тебя Note 7, что показывает рекламу аллахакбара?

Ответить

Металлический бокал

Леха
5

он просто в эмиратах, там цена в дирхамах

Ответить

Дмитрий Кораблёв

2

а как такое тушить? еще воды с вверху зафигачить?

Ответить

Ray Madhope

1

Уже потушили

Ответить

Алексей Иванов

1

 В мексиканском заливе проблемы с углеводородами, возгорание на нефтяной платформе...

Ответить

пиу-пиу

1

Позовите шаманов

Ответить

Маркел Сычев

1

95 баррелей нефти в сутки? Шамбилова конечно молодец, держится ещё, но видимо не долго осталось.

Ответить

Степан Анейчик

1

утечка углеводоров из регулирующего клапана

Это у меня каждое утро

Ответить

#realfiddy

–1

Ебать как над Греттой Тумблер лахать будут через пару лет 

Ответить

Р О Б А Т

0

Подводное задымление 

Ответить

Nikolay Talanov

0

Evergreen meme

Ответить

Dennis Ko

0

«…здесь добывают около 95 баррелей нефти в сутки...»

Это никого до сих пор не смутило?

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