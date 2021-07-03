В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар Статьи редакции
Предварительная причина — утечка углеводородов из регулирующего клапана между морскими платформами.
Возгорание произошло на газопроводе Pemex у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече. Огонь поднимался с глубины 78 метров. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает телеканал Televisia.
Платформа, на которой произошло возгорание, работает в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Это крупнейшее месторождение — здесь добывают около 95 баррелей нефти в сутки.
Пожар удалось потушить спустя пять часов, на месте работали три пожарных судна. Pemex начала анализ причин возгорания. По предварительным данным, это произошло из-за утечки углеводородов из регулирующего клапана между морскими платформами.
Защитить то же самое судно, которое водой заливает? Почему просто не отплыть подальше?
"Пожар удалось потушить спустя часов"
Что случилось с TJ? Все хуже и хуже качество статей
Да заебала эта Гретта. Никто ей мир не оставляет, все в нем живем.
Гретта красава. У неё есть глобальная идея и хребет, чтобы эту идею воплощать. Пока большинство её сверстниц танцуют в тиктоке, бухают на вписках и пишут комментарии на ТЖ, она не боится делать реально масштабные вещи. Она сталкивается с огромным количеством хейт и инфорационной компанией против неё, но продолжает делать то, во что верит. Конечно, было бы круто, если бы она одновременно с этим ещё и делала всё круто и максимально эффективно. Но это дело наживное. Я был бы рад, если бы было больше таких людей как она, с твёрдой гражданской позицией.
В мексиканском заливе проблемы с углеводородами, возгорание на нефтяной платформе...
95 баррелей нефти в сутки? Шамбилова конечно молодец, держится ещё, но видимо не долго осталось.
«…здесь добывают около 95 баррелей нефти в сутки...»
Это никого до сих пор не смутило?