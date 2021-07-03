Предварительная причина — утечка углеводородов из регулирующего клапана между морскими платформами.

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Возгорание произошло на газопроводе Pemex у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече. Огонь поднимался с глубины 78 метров. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает телеканал Televisia.

Платформа, на которой произошло возгорание, работает в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Это крупнейшее месторождение — здесь добывают около 95 баррелей нефти в сутки.

Пожар удалось потушить спустя пять часов, на месте работали три пожарных судна. Pemex начала анализ причин возгорания. По предварительным данным, это произошло из-за утечки углеводородов из регулирующего клапана между морскими платформами.

Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Чрезвычайная ситуация устранена, восстановлены нормальные рабочие условия. Pemex