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Новости
Sasha Shambilova

В Японии сошёл оползень. Более 20 человек пропали без вести Статьи редакции

Без электричества остались почти три тысячи домов.

6 6 комментариев
93 просмотров
Видео из твиттера Half-ketsu prince (半ケツ王子)

Оползень сошёл в японской префектуре Сидзуока, в городе Атами. В районе начались поисково-спасательные работы. Местная администрация запросила помощи у сил самообороны Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Из района Идзусан эвакуировали 14 человек. Их отправили в городской музей искусства, где развернули центр временного пребывания. По данным японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), более 2800 домов остались без электричества.

Для почти 21 тысячи жилых домов объявлен наивысший уровень опасности. Власти призвали эвакуироваться более 35 тысяч человек. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провёл совещание с членами кабмина для оценки ущерба и составления плана по его устранению.

По данным метеорологов, за последние 48 часов до происшествия в Атами выпало 313 миллиметров осадков, что превышает июльскую норму в 242,5 миллиметров. В соседней с Токио префектуре Канагава также идут обильные дожди. Там власти призвали эвакуироваться около 200 тысяч человек.

Nakajima Mako @522Kmkm
助けて、どうしていいかわかんない https://t.co/bod6nxeooT
Я не знаю, что сделать, чтобы помочь.

#новости #япония #происшествия

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Громкий франт

1

Заслуженная кара за аниме

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Р О Б А Т

1

Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
Всем селом прогноз смотрели, нихуя не поняли

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Блаженный Филипп

1

Все равно в Японию хочу 

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Вероятный бокал

0

жесть..

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Madegghead

0

больше похоже на сель чем на оползень

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Миша Копейкин

0

Вот так живёшь себе, домик у тебя двухэтажный пиздатый, бизнес, семья хорошая, горя не знаешь. А потом раз - и ничего этого нет.

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