В Японии сошёл оползень. Более 20 человек пропали без вести Статьи редакции
Без электричества остались почти три тысячи домов.
Оползень сошёл в японской префектуре Сидзуока, в городе Атами. В районе начались поисково-спасательные работы. Местная администрация запросила помощи у сил самообороны Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
Из района Идзусан эвакуировали 14 человек. Их отправили в городской музей искусства, где развернули центр временного пребывания. По данным японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), более 2800 домов остались без электричества.
Для почти 21 тысячи жилых домов объявлен наивысший уровень опасности. Власти призвали эвакуироваться более 35 тысяч человек. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провёл совещание с членами кабмина для оценки ущерба и составления плана по его устранению.
По данным метеорологов, за последние 48 часов до происшествия в Атами выпало 313 миллиметров осадков, что превышает июльскую норму в 242,5 миллиметров. В соседней с Токио префектуре Канагава также идут обильные дожди. Там власти призвали эвакуироваться около 200 тысяч человек.
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