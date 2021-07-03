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Sasha Shambilova

В Бийске загорелось предприятие «Алтайский бройлер». В огне 2,5 тысячи квадратных метров Статьи редакции

В МЧС сообщают, что пострадавших нет.

Видео из «ВКонтакте» Елены Мельниковой 

О пожаре на улице Лесной в Бийске сообщает МЧС России по Алтайскому краю.

В министерстве заявили, что о происшествии сообщили с опозданием. Когда на место приехала спасательная бригада, уже частично обрушилась кровля цеха. Площадь возгорания — 2500 тысячи квадратных метров. Сейчас пожар локализован.

По данным МЧС, раненых нет, работники самостоятельно эвакуировались из здания предприятия.

Видео из «ВКонтакте» Елены Мельниковой

#новости #регионы #происшествия

1339 просмотров
36 36 комментариев
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Дмитрий Орлов

17

Раненых нет, работники самостоятельно эвакуировались из здания предприятия.

Понятно, а что с курами?

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Сладкий пёс_анон

Дмитрий
22

Теперь куры - гриль

Ответить

Костя Васильев

Дмитрий
8

@Куриный Сок нужен оперативный комментарий 

Ответить

Достаточный холод

Костя
5

@Куриный бульон, мои полномочия тут уже всё

Ответить

Ангел Предохранитель

Дмитрий
3

"Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц"

Ответить

A patient patient

Дмитрий
0

Подорожают.
Это в принципе ответ на любую новость в РФ.

Ответить

Jenny Smith

5

 пострадавших нет

а куры? =_=

Ответить

Lanker

Jenny
5

Они и так бы умерли там

Ответить

Щячло Попячтса

Lanker
2

Но не в огне

Ответить

Andrew Muralov

Jenny
1

А что сразу куры? 

Ответить

andorus

4
Ответить

Самостоятельный лолипоп

andorus
3

Урожай арбузов тоже пропал.

Ответить

andorus

Самостоятельный
2
Ответить

Анна Давыдова

4

Затворник и шестипалый, но без хэппи энда

Ответить

Алексей Егоров

3

Крупнейший в мире ресторан жареной курицы.

Ответить

Прямой динозавр

1

Да что за день сегодня?

Ответить

Р О Б А Т

Прямой
2

Суббота 

Ответить

Прямой динозавр

Р
1

Точно

Ответить

Андрей Охапкин

–1

Бог наказал.😔 Потому что людям давно нужно было перестать эксплуатировать животных  🤦‍♀️☝️

Ответить

Одетый огонь

Андрей
3

Хватит эксплуатировать соболь

Ответить

AZP

Одетый
1

Я бы её поэксплуатировал.

Ответить

Вячеслав Андреев

Андрей
2

Бог умер. Ещё в новостях в 1881 году было.

Ответить

Андрей Охапкин

Вячеслав
0

У меня тогда телевизора не было

Ответить

N/a

Андрей
0

Поэтому бог сжег кур?

Ответить

Андрей Охапкин

N/a
0

Куры попали в рай.

Ответить

Шахматный колос

Андрей
0

Вс-вышний такой хуйни не говорил!

Ответить

A patient patient

Андрей
0

Поэтому бог решил испепелить курочек. Чтобы не ели.

Ответить

Дефицитный Сервелат

Андрей
0

Так люди кур и не эксплуатируют, а едят.

Ответить

Польский франт

1

Алтайский копчёный бройлер

Ответить

AZP

1

Алтайский Боинг.

Ответить

Alex Blake

1
Ответить

Антон Лисин

0

Вот так цены и повышаются искусственно 

Ответить

Р О Б А Т

0

Кфс не нужен) 

Ответить

Джордж Харви

0

Сегодня день пожаров?

Ответить

Андрей Николаевич

0

> МЧС сообщают, что пострадавших нет.

Куры не в счет

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Музыкальный Женя

0

Altay Fried Chicken

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