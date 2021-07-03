В Бийске загорелось предприятие «Алтайский бройлер». В огне 2,5 тысячи квадратных метров Статьи редакции
В МЧС сообщают, что пострадавших нет.
О пожаре на улице Лесной в Бийске сообщает МЧС России по Алтайскому краю.
В министерстве заявили, что о происшествии сообщили с опозданием. Когда на место приехала спасательная бригада, уже частично обрушилась кровля цеха. Площадь возгорания — 2500 тысячи квадратных метров. Сейчас пожар локализован.
По данным МЧС, раненых нет, работники самостоятельно эвакуировались из здания предприятия.
Раненых нет, работники самостоятельно эвакуировались из здания предприятия.
Понятно, а что с курами?
@Куриный Сок нужен оперативный комментарий
пострадавших нет
а куры? =_=
Самостоятельный лолипоп
Урожай арбузов тоже пропал.
Бог наказал.😔 Потому что людям давно нужно было перестать эксплуатировать животных 🤦♀️☝️
Одетый огонь
Хватит эксплуатировать соболь
Бог умер. Ещё в новостях в 1881 году было.