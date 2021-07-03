Полиция Теннесси отобрала у женщины «оскорбительный» номерной знак. Он состоял из года высадки на Луну и термина «pwn» Статьи редакции
В игровом мире это означает безоговорочную победу над противником.
Жительница Нашвилла Лия Гиллиам зарегистрировала номерной знак «69PWNDU» десять лет назад, однако полиция только сейчас решила отобрать его, назвав табличку «оскорбительной». Об этом сообщает FOX News.
Адвокаты Гиллиам рассказали, что она увлекается астрономией и любит компьютерные игры. Именно поэтому женщина выбрала число «69» от года первой высадки на Луну и игровой термин «pwn». Его используют геймеры, чтобы принизить того, кто только что проиграл.
Письмо об отзыве таблички Гиллиам направили из Налогового департамента США, признав нарушение. Пресс-секретарь отказался комментировать ситуацию, но заявил, что отбирать номерные знаки, которые «могут иметь коннотации, оскорбительные для хорошего вкуса и порядочности», законно.
Сейчас Гиллиам собирается вернуть себе табличку через суд. Её адвокаты ссылаются на Первую поправку к Конституции США, которая запрещает правительству дискриминировать граждан на основе точки зрения, которую они выражают. Также адвокаты считают, что отзыв таблички незаконен из-за субъективности вынесенного решения.
Организация запрещена, но номера не отбирают
АУЕ, АУЕ, ЗЕКИ СКАЧУТ НА ХУЕ
Вот он, педик вылез)) Спрячься жаба!
А я сначала подумал про безоговорочную победу позы 69.
Да ладно. Нихуя себе. Вот это да
Ничо не понял, кто в этот раз оскорбился?
Лунатики
ЧТО БЛЯ ЗА ГОВНО ВЫ НЕСЁТЕ НА САЙТ?
Кремлевский яд
это все с пикабу несут дурачки) думают там спиздят тут прославятся)
Это редакция…
Поза 69 является равноправной, скоро заставят трахаться только так.
отбирать номерные знаки, которые «могут иметь коннотации, оскорбительные для хорошего вкуса и порядочности», законно
Новый мировой опыт в очереди на перенятие
оскорбительные для хорошего вкуса и порядочности
🤦 Интересно, у них есть комитет, который утверждает хороший вкус?
По-моему, правильно в этом плане поступили в Грузии: просто запретили выбирать номера, сделав единственным типом выдачи номера лотерею.
женщина выбрала число «69» от года первой высадки на Луну
Я бы выбрал число 69 не только по этой причине ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Почему в США ущемляют свободу слова?
Я ничего не понял: 69, год высадки на Луну, pwn, но написано pwndu. Что это значит? Кого это оскорбило и почему?
Где тег "РЕПРЕССИИ"?