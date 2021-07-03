В игровом мире это означает безоговорочную победу над противником.

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Жительница Нашвилла Лия Гиллиам зарегистрировала номерной знак «69PWNDU» десять лет назад, однако полиция только сейчас решила отобрать его, назвав табличку «оскорбительной». Об этом сообщает FOX News.

Адвокаты Гиллиам рассказали, что она увлекается астрономией и любит компьютерные игры. Именно поэтому женщина выбрала число «69» от года первой высадки на Луну и игровой термин «pwn». Его используют геймеры, чтобы принизить того, кто только что проиграл.

Письмо об отзыве таблички Гиллиам направили из Налогового департамента США, признав нарушение. Пресс-секретарь отказался комментировать ситуацию, но заявил, что отбирать номерные знаки, которые «могут иметь коннотации, оскорбительные для хорошего вкуса и порядочности», законно.

Вы можете подать заявку на другую персонализированную табличку или запросить обычную, неперсонализированную табличку для замены отозванной. Закон требует, чтобы вы немедленно вернули отозванный номерной знак... Вы не сможете продлить регистрацию транспортного средства до тех пор, пока не сделаете этого. письмо Налогового департамента США

Сейчас Гиллиам собирается вернуть себе табличку через суд. Её адвокаты ссылаются на Первую поправку к Конституции США, которая запрещает правительству дискриминировать граждан на основе точки зрения, которую они выражают. Также адвокаты считают, что отзыв таблички незаконен из-за субъективности вынесенного решения.