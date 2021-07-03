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Новости
Sasha Shambilova

Полиция Теннесси отобрала у женщины «оскорбительный» номерной знак. Он состоял из года высадки на Луну и термина «pwn» Статьи редакции

В игровом мире это означает безоговорочную победу над противником.

50 50 комментариев
4380 просмотров
Фото FOX News

Жительница Нашвилла Лия Гиллиам зарегистрировала номерной знак «69PWNDU» десять лет назад, однако полиция только сейчас решила отобрать его, назвав табличку «оскорбительной». Об этом сообщает FOX News.

Адвокаты Гиллиам рассказали, что она увлекается астрономией и любит компьютерные игры. Именно поэтому женщина выбрала число «69» от года первой высадки на Луну и игровой термин «pwn». Его используют геймеры, чтобы принизить того, кто только что проиграл.

Письмо об отзыве таблички Гиллиам направили из Налогового департамента США, признав нарушение. Пресс-секретарь отказался комментировать ситуацию, но заявил, что отбирать номерные знаки, которые «могут иметь коннотации, оскорбительные для хорошего вкуса и порядочности», законно.

Вы можете подать заявку на другую персонализированную табличку или запросить обычную, неперсонализированную табличку для замены отозванной. Закон требует, чтобы вы немедленно вернули отозванный номерной знак... Вы не сможете продлить регистрацию транспортного средства до тех пор, пока не сделаете этого.

письмо Налогового департамента США

Сейчас Гиллиам собирается вернуть себе табличку через суд. Её адвокаты ссылаются на Первую поправку к Конституции США, которая запрещает правительству дискриминировать граждан на основе точки зрения, которую они выражают. Также адвокаты считают, что отзыв таблички незаконен из-за субъективности вынесенного решения.

Безобидная табличка Гиллиам должна быть защищена Первой поправкой. Единственное, что незаконно в этой ситуации, — это решение Налогового департамента Теннесси.

Дэниел Хорвиц
адвокат Лии Гиллиам

#новости #сша

50 50 комментариев
9
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50 комментариев
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Прямой динозавр

29

она увлекается астрологией

Именно поэтому женщина выбрала число «69» от года первой высадки на Луну

Серьезно?

Ответить

Sasha Shambilova

Прямой
6

астрономией)
поправила, спасибо 

Ответить

Прямой динозавр

Sasha
3

Спасибо )

Ответить

Степан Анейчик

Sasha
2

Спалилась

Ответить

dead

Прямой
4

продолжаю охуевать от новых редакторов

Ответить

Александр Борродач

16

Организация запрещена, но номера не отбирают

Ответить

Горячий Наруто

Александр
5

АУЕ, АУЕ, ЗЕКИ СКАЧУТ НА ХУЕ

Ответить

Виолетта Фетова

Горячий
0

Вот он, педик вылез)) Спрячься жаба!

Ответить

Горячий Наруто

Виолетта
1

Виолетта

Девушка-педик? Што?

Ответить

Morgan

15

Именно поэтому женщина выбрала число «69» от года первой высадки на Луну

Ответить

Николай Николаевич

10

А я сначала подумал про безоговорочную  победу позы 69.

Ответить

Степан Анейчик

Николай
0

Да ладно. Нихуя себе. Вот это да

Ответить

Николай Николаевич

Степан
0

Сам в шоке

Ответить

Синь Мохлеев

4

Ничо не понял, кто в этот раз оскорбился?

Ответить

Славой Жижек

Синь
17

Лунатики

Ответить

умный человек

Славой
0

С лунатизмом 

Ответить

Zakhar Zakharov

Синь
2
Ответить

Ozabot

Синь
1

Сторонники теории, что никакой высадки на Луне не было, а это все Голливуд

Ответить

Прямой динозавр

Синь
0

Прост

Ответить

Антигравитационный торт

7

ЧТО БЛЯ ЗА ГОВНО ВЫ НЕСЁТЕ НА САЙТ? 

Ответить

Кремлевский яд

Антигравитацион…
0

это все с пикабу несут дурачки) думают там спиздят тут прославятся)

Ответить

Кирилл Вселенский

Кремлевский
1

Это редакция…

Ответить

Кремлевский яд

Кирилл
0

еба еще страшнее

Ответить

Кирилл

Кремлев…
2

Я вообще заметил что оня взяли уклон на переводы каких-то странной хуйни и забили пересказывать медузу, приходится снова туда заходить

Ответить

Uzbek Khandyg

Антигравитацион…
–3

За информационным мусором читайте медиазону

Ответить

Максим Манчестер

3

Поза 69 является равноправной, скоро заставят трахаться только так.

Ответить

Простой клуб

Максим
3

это только если боком

Ответить

Кремлевский яд

3

демократично

Ответить

Иван Прохоров

2

отбирать номерные знаки, которые «могут иметь коннотации, оскорбительные для хорошего вкуса и порядочности», законно

Новый мировой опыт в очереди на перенятие

Ответить

Иван Прохоров

Иван
0

оскорбительные для хорошего вкуса и порядочности

🤦 Интересно, у них есть комитет, который утверждает хороший вкус?

Ответить

Кристобаль Фейра

Иван
0

По-моему, правильно в этом плане поступили в Грузии: просто запретили выбирать номера, сделав единственным типом выдачи номера лотерею.

Ответить

Илья Гераськин

2

Почему pwn если pwnd? Типа pwned you

Ответить

Простой клуб

1

))))

Ответить

Lee

1
Ответить

Михаил Никитин

1
Ответить

Николай

1

женщина выбрала число «69» от года первой высадки на Луну

Я бы выбрал число 69 не только по этой причине ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Какие вам еще нужны доказательства?

Ответить

Uzbek Khandyg

0

Почему в США ущемляют свободу слова?

Ответить

Жених приехал

Uzbek
0

Перегибы на местах.

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Что она хотела этим сказать?

Ответить

Картошка Фри

0

НашВилл

Ответить

Evil Pechenka

0

Я ничего не понял: 69, год высадки на Луну, pwn, но написано pwndu. Что это значит? Кого это оскорбило и почему?

Ответить

Андрей Охапкин

0

Где тег "РЕПРЕССИИ"?

Ответить

мЕдь

Андрей
0

Не в России же, так что не репрессия, а законное решение.

Ответить

Природный инструмент

0
Ответить

Иван Дмитриев

0

Угнетение

Ответить

Р О Б А Т

0

1st world problems

Ответить

Миша Копейкин

–2
Ответить

badResistor

Миша
–2
Ответить

badResistor

badResistor
0

upd: Да вы вообще смотрите что там на фоне?!

Ответить
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