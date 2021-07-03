Антропологи подсчитали более 300 сюжетов слухов о Covid-19. Из них 83 оказались про вакцинацию Статьи редакции
Они были популярны в последние полтора года — ещё до вхождения прививок в оборот.
Такой вывод учёные сделали после анализа более семи миллионов репостов, в 2,6 из них встречаются слухи о вакцинации. Всего они выделили 314 сюжетов слухов. Об этом «Би-би-си» рассказала старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС Александра Архипова.
По её словам, страхи перед прививками существовали всегда. Именно поэтому с самого начала распространения Covid-19 слухи о вакцинации так популярны. С марта 2021 года репосты таких рассказов встречаются регулярно и пока «совершенно не собираются уменьшаться».
Архипова рассказала, что чаще всего репостят слух о страшных болезнях, например, бесплодии или раке, причинами которых становятся вакцины. Он встречается более чем в ста тысячах публикациях. Второе и третье место по популярности занимает сюжет о том, что прививки создали для сокращения численности населения, в том числе в этом может быть замешан Билл Гейтс.
Отдельно антрополог выделила политические слухи. Согласно им, российская элита прививается только вакциной Pfizer, которую тайно выписывает из-за границы, а для рекламы «Спутника V» они платят деньги людям, согласным пропагандировать российский препарат. Также некоторые верят, что если включить Bluetooth в метро, то можно будет поймать сигналы с чипов вакцинированных.
Три года назад ВОЗ включила недоверие части людей к вакцинам в десять глобальных проблем, которые необходимо решить в 2019 году. Пандемия коронавируса, а затем и создание препаратов для вакцинации обострили эту проблему.
Многие люди приводят аргументы, которые не подтверждаются с научной точки зрения, часто получив ту или иную новость «через третьи руки».
Достаточный холод
Не так, они просто в той же европе спокойно колятся пфизером или модерной
Политический Никита
Туда же невакцинированных не пускают?
Туда пускают резидентов
Сомнительный блик
Конечно не так. Если все об этом знают, то какое ж это "тайно"?
Как это не странно звучит, но они ставились Спутником еще до начала третьей фазы испытаний. Пример - Собянин, который в прошлом месяце ревакционировался. По его словам он ставил вакцину в июне прошлого года.
а ты веришь его словам?
Были еще сообщения до Собянина. В частности BBC писал про вакцинацию среди российских чиновников.
Привилась пфайзером, ребят. Чувствую, как по венам начала течь _голубая_кровь_
Это антифриз
Вторую дозу на днях кольнули. Проходя мимо 5G вышек, чувствую непреодолимое желание зайти на фейсбук или купить чего-нибудь на амазоне.
На днях ехал на прививку на такси. Перед этим мне позвонил мой близкий друг, который, к моему охуению, начал меня убеждать её не делать. С трудом отбившись от него, сел в такси, водитель которого всю дорогу заёбывал меня тем, что её не следует ставить, потому что Путин хочет всех убить. Мне стоило больших усилий молчать.
Сомнительный блик
И принудительная вакцинация уже не кажется плохой идеей.
Не, я, всё же, думаю, что принудительная история - это очень плохая идея. И я всецело поддерживаю Правительство, которое вводит такие меры: не хочешь прививаться - окай, но тогда соси хуй без работы, сиди дома и т.п., это твоё право.
это я вам еще не рассказывал как у нас на работе агитируют прививаться. если вкрации то кнут и кнут
а всего то надо было сказать что вакцины хватит только на олигархов и богатых . эффект айфона бы больше возымел действия
потому же почему мы на прямой линии не знаем где Троицк и почему около 2 миллионов граждан верят в то что земля плоская
не хочешь прививаться - окай, но тогда соси хуй без работы
Даже если ты электрик или сварщик, который не может никого заразить...
Смысл принудительной вакцинации же в том, чтобы привить тех людей, которые работают в сфере обслуживания и могут заразить других? Или в том, чтобы привить просто людей в сфере обслуживания и не важно, кого они обслуживают - других людей или железные устройства?
Кто-нибудь может обосновать, почему именно про фертильность полез слух в первую очередь? Кого ни спроси — «А вот вдруг я через 10 лет не смогу зачать ребёнка», оба пола ведь даже. В моей голове это вообще никак не укладывается, может, я в курсе биологии что-то пропустила. Должна же быть хоть какая-то логическая нитка.
Хотели нанести основной удар по скрепам: жена, дети, ипотека. Без этого супового набора нельзя считаться успешным
Потому что фертильность - важнейшее свойство абсолютно любого организма. Чисто биологически мы живем ради того, чтобы размножаться. Соответственно и самые глубинные страхи произрастают на почве фертильности.
Сомнительный блик
Раз тебе внятно ответить не могут, и в гугле забанили, то судя по всему слух этот начал распространение в массах после выступления активистки
https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/rnk-vakciny-vedut-k-smerti-i-besplodiyu-razbiraem-vyskazyvaniya-dolores-kexill/
А матчасть этого слуха была разработана бывшим работников Пфайзер
https://www.statnews.com/2021/03/25/infertility-myth-covid-19-vaccines-pregnancy/
Забавно, что вся эта критика и выкладки касаются только мРНК вакцин. А Спутник, да и большинство остальных, имеют в основе другой принцип.
Мм, пассивная агрессия, кайф
Сомнительный
Скорее приобретённая токсичность. Побочный эффект долгого пребывания на данном сайте.
ну я слышал про это от очень неплохого медика, и с обоснованием медицинским...
Политический Никита
Цэ — белок.
Люди, которые считают, что ковид не существует и антипрививочники это одни и те же люди?
Полноценный цвет
практически. до первой своей смерти
Собянин ставил Спутник V, плешивый - КовиВак, а конспирологов и в этом треде вагон, я смотрю.
Также некоторые верят, что если включить Bluetooth в метро, то можно будет поймать сигналы с чипов вакцинированных.
Понятно что не имеет смысла разбирать этот сборник чуши в пересмешку с бредом больных людей, но меня как электронщика, от этот пассаж особенно порадовал. Чипы размером в доли миллиметра, с антеннами сравнимого размера, питающиеся от неизвестного науке, источника энергии, передают информацию (какую?) по 2,4 Ггц на дистанции как минимум в несколько метров.
Мне бы такую фантазию, романы бы писал.