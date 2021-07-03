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Новости
Sasha Shambilova

Антропологи подсчитали более 300 сюжетов слухов о Covid-19. Из них 83 оказались про вакцинацию Статьи редакции

Они были популярны в последние полтора года — ещё до вхождения прививок в оборот.

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Такой вывод учёные сделали после анализа более семи миллионов репостов, в 2,6 из них встречаются слухи о вакцинации. Всего они выделили 314 сюжетов слухов. Об этом «Би-би-си» рассказала старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС Александра Архипова.

По её словам, страхи перед прививками существовали всегда. Именно поэтому с самого начала распространения Covid-19 слухи о вакцинации так популярны. С марта 2021 года репосты таких рассказов встречаются регулярно и пока «совершенно не собираются уменьшаться».

Архипова рассказала, что чаще всего репостят слух о страшных болезнях, например, бесплодии или раке, причинами которых становятся вакцины. Он встречается более чем в ста тысячах публикациях. Второе и третье место по популярности занимает сюжет о том, что прививки создали для сокращения численности населения, в том числе в этом может быть замешан Билл Гейтс.

Отдельно антрополог выделила политические слухи. Согласно им, российская элита прививается только вакциной Pfizer, которую тайно выписывает из-за границы, а для рекламы «Спутника V» они платят деньги людям, согласным пропагандировать российский препарат. Также некоторые верят, что если включить Bluetooth в метро, то можно будет поймать сигналы с чипов вакцинированных.

Но самое безумное, что распространяется прямо сейчас: это то, что привитые заражают не-привитых ковидом (потому что на самом деле вакцина — это вирус). Вдумайтесь в это: якобы привитые выделяют некий «Ц-белок, который смертельно опасен».

Александра Архипова
старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС

Три года назад ВОЗ включила недоверие части людей к вакцинам в десять глобальных проблем, которые необходимо решить в 2019 году. Пандемия коронавируса, а затем и создание препаратов для вакцинации обострили эту проблему.

Многие люди приводят аргументы, которые не подтверждаются с научной точки зрения, часто получив ту или иную новость «через третьи руки».

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#новости #covid19 #вакцинация

52 52 комментария
11
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Польский франт

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российская элита прививается только вакциной Pfizer, которую тайно выписывает из-за границы, а для рекламы «Спутника V» они платят деньги людям, согласным пропагандировать российский препарат.

Разве это не так?

Ответить

Достаточный холод

Польский
4

Не так, они просто в той же европе спокойно колятся пфизером или модерной

Ответить

Политический Никита

Достаточный
0

Туда же невакцинированных не пускают?

Ответить

Анна Давыдова

Политич…
2

Туда пускают резидентов 

Ответить

Миша Копейкин

Анна
1

Резидентов Камеди Клаб?

Ответить

Александр

Миша
1
Ответить

Сомнительный блик

Польский
1

Конечно не так. Если все об этом знают, то какое ж это "тайно"?

Ответить

Alexei Kuksin

Польский
1

Как это не странно звучит, но они ставились Спутником еще до начала третьей фазы испытаний. Пример - Собянин, который в прошлом месяце ревакционировался. По его словам он ставил вакцину в июне прошлого года.

Ответить

Madegghead

Alexei
0

а ты веришь его словам?

Ответить

Alexei Kuksin

Madeggh…
0

Были еще сообщения до Собянина. В частности BBC писал про вакцинацию среди российских чиновников. 

Ответить

Анна Давыдова

8

Привилась пфайзером, ребят. Чувствую, как по венам начала течь _голубая_кровь_

Ответить

Сергей Крючков

Анна
3

Это антифриз

Ответить

Рыжий

Сергей
0

Может она хотела зеленый((

Ответить

Eugard

Анна
1

Тоже привился на днях им, ни хрена вообще не чувствую, рука только болит.

Ответить

Владислав Косинов

Анна
1

Вторую дозу на днях кольнули. Проходя мимо 5G вышек, чувствую непреодолимое желание зайти на фейсбук или купить чего-нибудь на амазоне. 

Ответить

Dmitry Yashin

5

На днях ехал на прививку на такси. Перед этим мне позвонил мой близкий друг, который, к моему охуению, начал меня убеждать её не делать. С трудом отбившись от него, сел в такси, водитель которого всю дорогу заёбывал меня тем, что её не следует ставить, потому что Путин хочет всех убить. Мне стоило больших усилий молчать.

Ответить

Сомнительный блик

Dmitry
–3

И принудительная вакцинация уже не кажется плохой идеей.

Ответить

Dmitry Yashin

Сомнительный
–3

Не, я, всё же, думаю, что принудительная история - это очень плохая идея. И я всецело поддерживаю Правительство, которое вводит такие меры: не хочешь прививаться - окай, но тогда соси хуй без работы, сиди дома и т.п., это твоё право.

Ответить

Рыжий

Dmitry
3

Тут еще в чем прикол - даже если ты по работе сидишь дома, то ты все равно должен быть привитым, иначе ты будешь сидеть дома без работы. Ибо никого не ебет, что ты на удаленке сидишь (может быть в другом регионе страны даже), главное чтобы план был выполнен

Ответить

Металлический

Рыжий
1

это я вам еще не рассказывал как у нас на работе агитируют прививаться. если вкрации то кнут и кнут

Ответить

Рыжий

Металли…
2

Агитация за вакцинацию это вообще оксюморон какой-то. Если вирус опасный - то люди без агитации пойдут(или побегут) вакцинироваться. Если вирус неопасный - то только агитацией(читай - манипуляцией) или угрозами(что и делается) можно убедить привиться

Ответить

Металлический

Рыжий
3

а всего то надо было сказать что вакцины хватит только на олигархов и богатых . эффект айфона бы больше возымел действия

Ответить

Рыжий

Металли…
2

Я реально не понимаю, почему так не сделали. Ну если предположить, что вирус реально опасный и реально нужно вакцинироваться иначе все умрем и Россия прекратит свое существование

Ответить

Металличес

Рыжий
2

потому же почему мы на прямой линии не знаем где Троицк и почему около 2 миллионов граждан верят в то что земля плоская

Ответить

Рыжий

Металли…
2

Про Троицк вообще орнул. Это же шиза, когда гребанный замкадыш 2к км знает, где Троицк, а президент страны (у которого этот Троицк под боком) не знает

Ответить

Металличес

Рыжий
1

бля, он с видео здоровался. ой да ну этот цирк , было бы смешно если бы не было грустно

Ответить

Рыжий

Dmitry
3

 не хочешь прививаться - окай, но тогда соси хуй без работы

Даже если ты электрик или сварщик, который не может никого заразить...
Смысл принудительной вакцинации же в том, чтобы привить тех людей, которые работают в сфере обслуживания и могут заразить других? Или в том, чтобы привить просто людей в сфере обслуживания и не важно, кого они обслуживают - других людей или железные устройства?

Ответить

Сомнительный блик

4

Рептилоиды для себя тайно выписывают вакцину на основе наноботов с Нибиру, а для рекламы земных вакцин платят деньги людям, согласным их пропагандировать.

Ответить

Анастасия Лукьянова

3

Кто-нибудь может обосновать, почему именно про фертильность полез слух в первую очередь? Кого ни спроси — «А вот вдруг я через 10 лет не смогу зачать ребёнка», оба пола ведь даже. В моей голове это вообще никак не укладывается, может, я в курсе биологии что-то пропустила. Должна же быть хоть какая-то логическая нитка.

Ответить

Дмитрий Орлов

Анастасия
3

Хотели нанести основной удар по скрепам: жена, дети, ипотека. Без этого супового набора нельзя считаться успешным

Ответить

knight_killer

Анастасия
2

Рен-тв

Ответить

Нижний интернет

Анастасия
2

Потому что фертильность - важнейшее свойство абсолютно любого организма. Чисто биологически мы живем ради того, чтобы размножаться. Соответственно и самые глубинные страхи произрастают на почве фертильности. 

Ответить

Сомнительный блик

Анастасия
1

Раз тебе внятно ответить не могут, и в гугле забанили, то судя по всему слух этот начал распространение в массах после выступления активистки
https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/rnk-vakciny-vedut-k-smerti-i-besplodiyu-razbiraem-vyskazyvaniya-dolores-kexill/
А матчасть этого слуха была разработана бывшим работников Пфайзер
https://www.statnews.com/2021/03/25/infertility-myth-covid-19-vaccines-pregnancy/
Забавно, что вся эта критика и выкладки касаются только мРНК вакцин. А Спутник, да и большинство остальных, имеют в основе другой принцип.

Ответить

Анастасия Лукьянова

Сомнительный
0

Мм, пассивная агрессия, кайф

Ответить

Сомнительный

Анастас…
0

Скорее приобретённая токсичность. Побочный эффект долгого пребывания на данном сайте.

Ответить

Madegghead

Анастасия
1

ну я слышал про это от очень неплохого медика, и с обоснованием медицинским...

Ответить

некипишуй

Анастасия
1

потому что "невозможность зачать" выглядит намного страшнее чем например "отвалится жопа"

Ответить

Алый паук например

2

Ц-Белок

Т-Вирус

Ответить

Политический Никита

Алый
1

Цэ — белок.

Ответить

Игорь Рачук

Политический
2
Ответить

Александра

Игорь
0

Ты чево наделал? 

Ответить

Р О Б А Т

1

Ц-белок

Целка-белок

Ответить

Металлический бокал

1

Три года назад ВОЗ включила недоверие части людей к вакцинам в десять глобальных проблем, которые необходимо решить в 2019 году.

Ответить

Итальянский татарин

0

Также некоторые верят, что если включить Bluetooth в метро, то можно будет поймать сигналы с чипов вакцинированных

Звучит как завязка фильма про апокалипсис.

Ответить

Сергей Крючков

Итальянский
1

Bluetooth все делает лучше, даже зомби. 

Ответить

Имя Фамилия

–1

Люди, которые считают, что ковид не существует и антипрививочники это одни и те же люди?

Ответить

Полноценный цвет

Имя
0

практически. до первой своей смерти

Ответить

Политический Никита

Полноценный
1

Одно другому не мешает

Ответить

Денис Ваймс

0

Антропологи подсчитали 

А зачем антропологи это посчитали?

Ответить

Вячеслав Ширшов

0

Собянин ставил Спутник V, плешивый - КовиВак, а конспирологов и в этом треде вагон, я смотрю.

Ответить

Сергей Сергеич

0

Пять раз прочитал заголовок, но так и не понял, о чем речь.

Ответить

Владислав Косинов

0

 Также некоторые верят, что если включить Bluetooth в метро, то можно будет поймать сигналы с чипов вакцинированных.

Понятно что не имеет смысла разбирать этот сборник чуши в пересмешку с бредом больных людей, но меня как электронщика, от этот пассаж особенно порадовал. Чипы размером в доли миллиметра, с антеннами сравнимого размера, питающиеся от неизвестного науке, источника энергии, передают информацию (какую?) по 2,4 Ггц на дистанции как минимум в несколько метров.
Мне бы такую фантазию, романы бы писал.

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