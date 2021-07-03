Они были популярны в последние полтора года — ещё до вхождения прививок в оборот.

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Такой вывод учёные сделали после анализа более семи миллионов репостов, в 2,6 из них встречаются слухи о вакцинации. Всего они выделили 314 сюжетов слухов. Об этом «Би-би-си» рассказала старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС Александра Архипова.

По её словам, страхи перед прививками существовали всегда. Именно поэтому с самого начала распространения Covid-19 слухи о вакцинации так популярны. С марта 2021 года репосты таких рассказов встречаются регулярно и пока «совершенно не собираются уменьшаться».

Архипова рассказала, что чаще всего репостят слух о страшных болезнях, например, бесплодии или раке, причинами которых становятся вакцины. Он встречается более чем в ста тысячах публикациях. Второе и третье место по популярности занимает сюжет о том, что прививки создали для сокращения численности населения, в том числе в этом может быть замешан Билл Гейтс.

Отдельно антрополог выделила политические слухи. Согласно им, российская элита прививается только вакциной Pfizer, которую тайно выписывает из-за границы, а для рекламы «Спутника V» они платят деньги людям, согласным пропагандировать российский препарат. Также некоторые верят, что если включить Bluetooth в метро, то можно будет поймать сигналы с чипов вакцинированных.

Но самое безумное, что распространяется прямо сейчас: это то, что привитые заражают не-привитых ковидом (потому что на самом деле вакцина — это вирус). Вдумайтесь в это: якобы привитые выделяют некий «Ц-белок, который смертельно опасен». Александра Архипова старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС

Три года назад ВОЗ включила недоверие части людей к вакцинам в десять глобальных проблем, которые необходимо решить в 2019 году. Пандемия коронавируса, а затем и создание препаратов для вакцинации обострили эту проблему.