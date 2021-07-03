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Новости
Sasha Shambilova

В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для всех взрослых Статьи редакции

Прививки будут ставить гражданам бесплатно.

18 18 комментариев
600 просмотров

Теперь все граждане страны старше 18 лет обязаны поставить прививку от Covid-19. Обращение Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции Covid-19 в Таджикистане передаёт агенство «Ховар».

Те, кто будут въезжать на территорию страны, обязаны пройти диагностику на Covid-19 вне зависимости от наличия ПЦР-теста и в течение 10 дней соблюдать режим самоизоляции. Также ведомство рекомендовало сократить количество гостей на свадьбах и торжествах.

Таджикистан стал третьей страной, в которой ввели обязательную вакцинацию взрослого населения. С 1 августа 2021 года в Саудовской Аравии должны привиться сотрудники всех государственных и частных компаний, отказавшимся от вакцинации запретят пользоваться общественным транспортом и посещать торговые центры. В Индонезии обязательную вакцинацию ввели ещё в феврале. За отказ гражданам грозят штрафы.

Сейчас в Таджикистане выявлено 13 548 случаев заболевания, погибли 92 человека. В стране доступны вакцины от AstraZeneca и китайская CoronaVac.

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Такие же постановления приняли ещё в более 20 регионов России. Минтруд РФ разрешил отстранять отказавшихся от прививок работников без сохранения зарплаты.

Обязательная вакцинация от Covid-19 — это…
Ещё недавно Путин утверждал о невозможности таких мер, а сегодня в Москве вводят штрафы до 300…
tjournal.ru

#новости #covid19

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Андрей Иванов

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Вакцинация будет проходить в Москве, так как позволит охватить почти все взрослое население республики. 

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Антон Лисин

3

Ебаните сразу от всех болезней 

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Металлический бокал

Антон
1

ты че так бизнес не делается. продавать подписку выгоднее чем продать сейчас фулл пак

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Отдельный Паша

0

А чем таджики планируют прививаться?

Ответить

Николай Николаевич

Отдельный
4

Стало интересно - погуглил. У них есть АстраЗенека, covishield, coronavac и будет спутник.

Ответить

Металлический бокал

Николай
3

даже таджик может себе позволить выбор и разнообразие

Ответить

Антон Лисин

0

Спутник уже страны возвращать начали России обратно. Вот и начали распиливать нуждающимся народам 

Ответить

Евгений Абрамовских

Антон
0

Можно хоть один линк, где именно что "начали" возвращать спутник? Не говоря о том, что в новости про coronavac и astrazeneca говорится. 

Ответить

Николай Николаевич

Евгений
0

Сербия вроде 160к вакцин возвращает из-за отсутствия спроса.

Мелькала где-то новость.

Ответить

Максим Шпилёв

Николай
0

Сообщение удалено

Ответить

Михаил Зеленин

Николай
0

Не Сербия, а Словакия. Продадут Гватемале, там как раз контракт горит 

Ответить

Максим Шпилёв

Евгений
0

Вот

Россия выкупила у Словакии 160 тысяч доз вакцины…
Россия выкупила у Словакии 160 тысяч неиспользованных доз вакцины «Спутник V», сообщила…
meduza.io
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Наташа Буринская

0

А если не привьешься, то что? 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Наташа
0

Не выпустят из страны

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Антон Лисин

Наташа
0

То пизда 

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Алексей Иванов

0

Ну так таджики носители корон

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Антон Лисин

Алексей
0

Их духуя в квд. Так что не только 

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Степан Анейчик

0

Скоро астразенека будет у всех кроме нас

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