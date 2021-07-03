В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для всех взрослых Статьи редакции
Прививки будут ставить гражданам бесплатно.
Теперь все граждане страны старше 18 лет обязаны поставить прививку от Covid-19. Обращение Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции Covid-19 в Таджикистане передаёт агенство «Ховар».
Те, кто будут въезжать на территорию страны, обязаны пройти диагностику на Covid-19 вне зависимости от наличия ПЦР-теста и в течение 10 дней соблюдать режим самоизоляции. Также ведомство рекомендовало сократить количество гостей на свадьбах и торжествах.
Таджикистан стал третьей страной, в которой ввели обязательную вакцинацию взрослого населения. С 1 августа 2021 года в Саудовской Аравии должны привиться сотрудники всех государственных и частных компаний, отказавшимся от вакцинации запретят пользоваться общественным транспортом и посещать торговые центры. В Индонезии обязательную вакцинацию ввели ещё в феврале. За отказ гражданам грозят штрафы.
Сейчас в Таджикистане выявлено 13 548 случаев заболевания, погибли 92 человека. В стране доступны вакцины от AstraZeneca и китайская CoronaVac.
16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться 60% работников сферы услуг. Такие же постановления приняли ещё в более 20 регионов России. Минтруд РФ разрешил отстранять отказавшихся от прививок работников без сохранения зарплаты.
Вакцинация будет проходить в Москве, так как позволит охватить почти все взрослое население республики.
Ебаните сразу от всех болезней
Металлический бокал
ты че так бизнес не делается. продавать подписку выгоднее чем продать сейчас фулл пак
Стало интересно - погуглил. У них есть АстраЗенека, covishield, coronavac и будет спутник.
Спутник уже страны возвращать начали России обратно. Вот и начали распиливать нуждающимся народам
Можно хоть один линк, где именно что "начали" возвращать спутник? Не говоря о том, что в новости про coronavac и astrazeneca говорится.
Сербия вроде 160к вакцин возвращает из-за отсутствия спроса.
Мелькала где-то новость.
Не Сербия, а Словакия. Продадут Гватемале, там как раз контракт горит
А если не привьешься, то что?
Ну так таджики носители корон