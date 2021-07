{"items":[{"comment_id":5856046,"subsite_id":232504,"user_id":404952,"type":"comment_add","id":5856046,"hash":"dbd99df3d8e7f6942ac32746978aad04","date":1625332257,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/405351?comment=5856046","text":"\u0421\u043f\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0447\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":404952,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/404952-ann-partovi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4a0dc582-6deb-5845-8b70-e514dd512d65\/","name":"Ann Partovi","isVerified":false},"content":{"id":405351,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/405351","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856050,"subsite_id":232504,"user_id":67373,"type":"comment_add","id":5856050,"hash":"fa13b431219400acda3224a396dd220b","date":1625332279,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/405421?comment=5856050","text":"\u0435\u0431\u0430\u0442\u044c, \u0430 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0442\u0443\u0442 \u043c\u0435\u0434\u0438\u043a\u0438 ? \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0442\u0430\u043a\u0438 \u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e 8-10 \u043b\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u043f\u0430\u0445\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 15-20\u043a \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":67373,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/67373-mirzhan-dosymbaev","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/ae\/48\/41\/cbb1a14b84b7dc.jpg","name":"\u041c\u0438\u0440\u0436\u0430\u043d \u0414\u043e\u0441\u044b\u043c\u0431\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":405421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/405421","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856052,"subsite_id":245416,"user_id":329144,"type":"comment_add","id":5856052,"hash":"43b938e1808526acc8c36634cbc55c10","date":1625332322,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405416-v-tadzhikistane-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh?comment=5856052","text":"\u0421\u043a\u043e\u0440\u043e \u0430\u0441\u0442\u0440\u0430\u0437\u0435\u043d\u0435\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u043d\u0430\u0441","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":329144,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/329144-stepan-aneychik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e851f879-b3c2-dcd3-3adc-6972c5f676bd\/","name":"\u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d \u0410\u043d\u0435\u0439\u0447\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":405416,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405416-v-tadzhikistane-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh","title":"\u0412 \u0422\u0430\u0434\u0436\u0438\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0442 Covid-19 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856053,"subsite_id":245416,"user_id":166503,"type":"comment_add","id":5856053,"hash":"66a8eae896cc611bbc93c6a3d5c6c082","date":1625332345,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405405-antropologi-podschitali-bolee-300-syuzhetov-sluhov-o-covid-19-iz-nih-83-okazalis-pro-vakcinaciyu?comment=5856053","text":">\u00a0\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0440\u044f\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c Bluetooth \u0432 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e, \u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0439\u043c\u0430\u0442\u044c \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u044b \u0441 \u0447\u0438\u043f\u043e\u0432 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445.

\u041f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0441\u0431\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0447\u0443\u0448\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u0435\u0448\u043a\u0443 \u0441 \u0431\u0440\u0435\u0434\u043e\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f \u043a\u0430\u043a \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u0430, \u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b. \u0427\u0438\u043f\u044b \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0432 \u0434\u043e\u043b\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043c\u0435\u0442\u0440\u0430, \u0441 \u0430\u043d\u0442\u0435\u043d\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0430, \u043f\u0438\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0443\u043a\u0435, \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e (\u043a\u0430\u043a\u0443\u044e?) \u043f\u043e 2,4 \u0413\u0433\u0446 \u043d\u0430 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432.

\u041c\u043d\u0435 \u0431\u044b \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u0444\u0430\u043d\u0442\u0430\u0437\u0438\u044e, \u0440\u043e\u043c\u0430\u043d\u044b \u0431\u044b \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":166503,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/166503-vladislav-kosinov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6e363036-e08c-5df9-8ac9-d3402cc1e05a\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041a\u043e\u0441\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":405405,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405405-antropologi-podschitali-bolee-300-syuzhetov-sluhov-o-covid-19-iz-nih-83-okazalis-pro-vakcinaciyu","title":"\u0410\u043d\u0442\u0440\u043e\u043f\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 300 \u0441\u044e\u0436\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0441\u043b\u0443\u0445\u043e\u0432 \u043e Covid-19. \u0418\u0437 \u043d\u0438\u0445 83 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856056,"subsite_id":246497,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5856056,"hash":"078bdc4f6232be5681baa9316c79ccce","date":1625332389,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/405427?comment=5856056","text":"\u044f\u0431\u043b\u043e\u043a\u043e \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043a\u0442\u043e ? \u043b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u043b\u044b - \u043f\u0440\u0438\u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043b\u0435\u043d\u0446\u044b ?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":405427,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/405427","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856057,"subsite_id":243936,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5856057,"hash":"1e0a01f9555c252d4f90102663e903cc","date":1625332392,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/links\/405424-muzhchina-nater-bekonom-dom-semi-musulman-i-ugodil-v-policiyu?comment=5856057","text":"\u0420\u0435\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u043f\u0430\u0440\u043d\u044f\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":405424,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/links\/405424-muzhchina-nater-bekonom-dom-semi-musulman-i-ugodil-v-policiyu","title":"\u041c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0442\u0435\u0440 \u0431\u0435\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043c \u0441\u0435\u043c\u044c\u0438 \u043c\u0443\u0441\u0443\u043b\u044c\u043c\u0430\u043d \u0438 \u0443\u0433\u043e\u0434\u0438\u043b \u0432 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856059,"subsite_id":245416,"user_id":6693,"type":"comment_add","id":5856059,"hash":"bcdc0eebd74dccbc32682529cb472439","date":1625332400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405416-v-tadzhikistane-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh?comment=5856059","text":"\u0421\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6693,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6693-maksim-shpilev","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/df\/dd\/8f\/53611b0d7ea1de.jpg","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0428\u043f\u0438\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":405416,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405416-v-tadzhikistane-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh","title":"\u0412 \u0422\u0430\u0434\u0436\u0438\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0442 Covid-19 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856062,"subsite_id":245416,"user_id":218476,"type":"comment_add","id":5856062,"hash":"5b6bdb684b9b2845813984eb31f50f3b","date":1625332419,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404204-sud-otkazalsya-izbavit-britni-spirs-ot-opeki-otca?comment=5856062","text":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0432 \u043d\u0430\u0442\u043a\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0443 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e.

1. \u041f\u043e\u0433\u0443\u0433\u043b\u0438\u0442\u044c Britney Spears Dementia.

2. \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u043a\u0443 BBC \"The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservatorship\". \u041d\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u044e\u0442\u0443\u0431\u0435, \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0440\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445. \u041d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e, \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434, \u044f \u0432 \u043d\u0451\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0441\u044c.

3. \u041d\u0430 \u044e\u0442\u0443\u0431\u0435 \u0433\u043b\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c \u0441\u0435\u0440\u0438\u044e \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u043e\u043a \u043f\u0440\u043e \u043c\u0438\u0441\u0441 \u0421\u043f\u0438\u0440\u0441 \u043e\u0442 Deep Dive. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430, \u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0443\u0431\u0442\u0438\u0442\u0440\u044b.

4. \u041a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0443\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":218476,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/218476-postmodernovyy-sindrom","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/54ddc157-78f3-015e-6407-eb916fefccf8\/","name":"\u043f\u043e\u0441\u0442\u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u043c","isVerified":false},"content":{"id":404204,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404204-sud-otkazalsya-izbavit-britni-spirs-ot-opeki-otca","title":"\u0421\u0443\u0434 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0411\u0440\u0438\u0442\u043d\u0438 \u0421\u043f\u0438\u0440\u0441 \u043e\u0442 \u043e\u043f\u0435\u043a\u0438 \u043e\u0442\u0446\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856063,"subsite_id":245416,"user_id":6693,"type":"comment_add","id":5856063,"hash":"50ac268cbb6ed959d81ea8987b088bcc","date":1625332424,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405416-v-tadzhikistane-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh?comment=5856063","text":"\u0412\u043e\u0442","media":[{"type":"link","value":"meduza.io"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6693,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6693-maksim-shpilev","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/df\/dd\/8f\/53611b0d7ea1de.jpg","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0428\u043f\u0438\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":405416,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405416-v-tadzhikistane-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh","title":"\u0412 \u0422\u0430\u0434\u0436\u0438\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0442 Covid-19 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5856064,"subsite_id":245416,"user_id":174400,"type":"comment_add","id":5856064,"hash":"a5792e6cababf8c1a4a2aaaa0b807bb1","date":1625332431,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405416-v-tadzhikistane-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh?comment=5856064","text":"\u041d\u0435 \u0421\u0435\u0440\u0431\u0438\u044f, \u0430 \u0421\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a\u0438\u044f. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0434\u0443\u0442 \u0413\u0432\u0430\u0442\u0435\u043c\u0430\u043b\u0435, \u0442\u0430\u043c \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442 \u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/174400-mihail-zelenin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d45a878c-65cd-71d6-e463-bb5314277505\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":405416,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405416-v-tadzhikistane-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-dlya-vseh-vzroslyh","title":"\u0412 \u0422\u0430\u0434\u0436\u0438\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0442 Covid-19 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0445"},"isAnonymous":false}]}