Самолёт С-130 Hercules упал на юге Филиппин, когда не смог приземлиться на взлётно-посадночную полосу при посадке на острове Холо. О крушении сообщил глава вооружённых сил страны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Филиппин Дельфина Лоренцану, на борту воздушного судна находилось 92 человека, среди них — трое пилотов и пять членов экипажа. В основном, это военные, летевшие на борьбу с терроризмом на острове.