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Sasha Shambilova

На Филиппинах разбился военный самолёт. Минимум 17 человек погибли Статьи редакции

Около 40 человек удалось спасти.

Видео из твиттера The Broadcaster

Самолёт С-130 Hercules упал на юге Филиппин, когда не смог приземлиться на взлётно-посадночную полосу при посадке на острове Холо. О крушении сообщил глава вооружённых сил страны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Филиппин Дельфина Лоренцану, на борту воздушного судна находилось 92 человека, среди них — трое пилотов и пять членов экипажа. В основном, это военные, летевшие на борьбу с терроризмом на острове.

40 человек удалось спасти, погибших — 17. Спасённых доставили в госпиталь.

Службы работают на месте крушения, мы молимся, чтобы спасти больше жизней.

Сирилито Собехана
генерал вооружённых сил Филиппин

#новости #филиппины #происшествия

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29 29 комментариев
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Сережа Семенов

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Хорошо хоть 40 человек спасли, обычно же все насмерть

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Максимальный ящик

–23

Почему "На Филлипинах", а не "В Филлипинах" — вы что не уважаете Филлипины??

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Дмитрий Орлов

Максимальный
9

это остров

Ответить

Максимальный ящик

Дмитрий
–6

это госсударство. 

Ответить

Marhal_New

Максима…
3

И остров

Ответить

Длительный якорь

Максимальный
4

Ты нашел новость для подобных шуточек

Ответить

Андрей Охапкин

Длительный
3

Ну когда вертолёт с росгвардейцами разбился в комментариях тоже шутили. Но это другое, надо понимать

Ответить

Длительный якорь

Андрей
0

Ну я не шутил

Ответить

Традиционный

Длитель…
1

жаль

Ответить

Максимальный ящик

Длительный
–5

оу, сын филиппинского полка порвался

Ответить

Длительный якорь

Максима…
1

Чё в Барнаул молочку не привезли що ты рвешься?)

Ответить

Marhal_New _Arleana

Максимальный
0

Филиппины это остров

Ответить

Длительный якорь

Marhal_New
0

на территории Филлипин

Ответить

Традиционный

Длитель…
3

Так называемых Филлипин

Ответить

Максимальный ящик

–29

Путин буком лично с ми-8 подьбил.

Ответить

Миша Копейкин

Максимальный
14

Хуйню ты какую-то высрал, если честно

Ответить

Максимальный ящик

Миша
11

Михаил, давайте будем честны...... Я всегда высираю хуйню

Ответить

Традиционный

Максима…
1

Ёршиком чисти-чисти-чисти!

Ответить

Смешной велосипед

1

филлипин не существует

Ответить

Традиционный бокал

Смешной
3
Ответить

Р О Б А Т

0

Началось в колхозе утро... 

Ответить

Максимальный ящик

Р
1

на колхозе

Ответить

Robo Krabe

Максимальный
–1

В республике Филиппины, а на колхозе - это там где тебя высрали 

Ответить

Традиционный

Robo
0

И нахуя оскорблять?

Ответить

iFlow Games

0

Это еще один самолет? Была же новость про боинг?!

Ответить

Азат Салихьянов

iFlow
1

Грузовой боинг приземлился в море, вроде оба пилота спаслись
Ан-2 разбился в Казахстане, 2 пилота в больнице
Где-то в районах Гаити разбился частный самолёт, 5 или 6 погибло
Теперь этот транспортникна Филиппинах

Это за последние 2-3 дня

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iFlow Games

Азат
0

Что то жестко

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Эпапа

0

Даже не сомневался, что упал американский самолет)

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KSA

0

Пока не вернут нормальный туризм это совершенно не интересно

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