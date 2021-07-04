{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

На Филиппинах разбился военный самолёт. Минимум 29 человек погибли Статьи редакции

Около 40 человек удалось спасти.

39 39 комментариев
4100 просмотров
Видео из твиттера The Broadcaster

Самолёт С-130 Hercules упал на юге Филиппин, когда не смог приземлиться на взлётно-посадночную полосу при посадке на острове Холо. О крушении сообщил глава вооружённых сил страны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Филиппин Дельфина Лоренцану, на борту воздушного судна находилось 92 человека, среди них — трое пилотов и пять членов экипажа. В основном, это военные, летевшие на борьбу с терроризмом на острове.

40 человек удалось спасти, погибших — 17. Спасённых доставили в госпиталь.

Обновлено (13:01) На месте крушения нашли 29 тел, как минимум ещё 17 считаются пропавшими без вести.

Службы работают на месте крушения, мы молимся, чтобы спасти больше жизней.

Сирилито Собехана
генерал вооружённых сил Филиппин

#новости #филиппины #происшествия

39 39 комментариев
25
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0438\u043b\u0438\u043f\u043f\u0438\u043d\u044b","\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 39, "likes": 25, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 405597, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 04 Jul 2021 10:13:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сережа Семенов

17

Хорошо хоть 40 человек спасли, обычно же все насмерть

Ответить

Максимальный ящик

–33

Почему "На Филлипинах", а не "В Филлипинах" — вы что не уважаете Филлипины??

Ответить

Дмитрий Орлов

Максимальный
12

это остров

Ответить

Максимальный ящик

Дмитрий
–6

это госсударство. 

Ответить

Marhal_New

Максима…
4

И остров

Ответить

Марина Литвинова

Marhal_…
2

Островное государство

Ответить

Marhal_New

Марина
0

Остров и государство

Ответить

Традиционный

Marhal_…
0

Капитан и пароход

Ответить

Длительный якорь

Максимальный
6

Ты нашел новость для подобных шуточек

Ответить

Андрей Охапкин

Длительный
9

Ну когда вертолёт с росгвардейцами разбился в комментариях тоже шутили. Но это другое, надо понимать

Ответить

Длительный якорь

Андрей
0

Ну я не шутил

Ответить

Традиционный

Длитель…
3

жаль

Ответить

Андрей Охапкин

Длитель…
2

Ты молодец, к тебе претензий нет  😉

Ответить

Максимальный ящик

Длительный
–6

оу, сын филиппинского полка порвался

Ответить

Длительный якорь

Максима…
1

Чё в Барнаул молочку не привезли що ты рвешься?)

Ответить

Marhal_New _Arleana

Максимальный
0

Филиппины это остров

Ответить

Длительный якорь

Marhal_New
0

на территории Филлипин

Ответить

Традиционный

Длитель…
4

Так называемых Филлипин

Ответить

Максимальный ящик

–40

Путин буком лично с ми-8 подьбил.

Ответить

Миша Копейкин

Максимальный
20

Хуйню ты какую-то высрал, если честно

Ответить

Максимальный ящик

Миша
15

Михаил, давайте будем честны...... Я всегда высираю хуйню

Ответить

Традиционный

Максима…
1

Ёршиком чисти-чисти-чисти!

Ответить

Смешной велосипед

1

филлипин не существует

Ответить

Традиционный бокал

Смешной
4
Ответить

iFlow Games

1

Это еще один самолет? Была же новость про боинг?!

Ответить

Азат Салихьянов

iFlow
3

Грузовой боинг приземлился в море, вроде оба пилота спаслись
Ан-2 разбился в Казахстане, 2 пилота в больнице
Где-то в районах Гаити разбился частный самолёт, 5 или 6 погибло
Теперь этот транспортникна Филиппинах

Это за последние 2-3 дня

Ответить

iFlow Games

Азат
0

Что то жестко

Ответить

Шило

iFlow
0

На воду - помягче

Ответить

Р О Б А Т

0

Началось в колхозе утро... 

Ответить

Максимальный ящик

Р
1

на колхозе

Ответить

Robo Krabe

Максимальный
–1

В республике Филиппины, а на колхозе - это там где тебя высрали 

Ответить

Традиционный

Robo
0

И нахуя оскорблять?

Ответить

Денис Сенькин

Традици…
0

это тж, детка

Ответить

CiZerin

Денис
0

А на ты чего?

Ответить

Денис Сенькин

CiZerin
0

ну это да,согласен, это он некрасиво поступил

Ответить

CiZerin

Денис
1

Автокоррекция всю шутку заруинила (

Ответить

KSA

0

Пока не вернут нормальный туризм это совершенно не интересно

Ответить

vvtwittep

0

А привились бы - точно бы выжили!

Ответить

Эпапа

–3

Даже не сомневался, что упал американский самолет)

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
Обсуждаемое
Беларусь
Лукашенко: в Белоруссии вскрыты «спящие» террористические ячейки, чья цель — «насильственная смена власти в день икс»
Также президент сообщил о покушении на журналиста государственного телеканала Григория Азарёнка.
187
Новости
РБК: Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию на неопределённый срок из-за изменений закона
Компания отправляет партнёрам письмо о приостановке отгрузок, подтвердили источники.
191
Новости
В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для всех взрослых
Прививки будут ставить гражданам бесплатно.
128
Популярное за три дня
Новости
«Семья — не столько родство по крови или штамп в паспорте»: «ВкусВилл» в рекламе показал ЛГБТ-пару
Из-за этого материалу пришлось присвоить рейтинг 18+.
452
Интернет
Кот Степан печально смотрит на алкоголь под хиты прошлого. В соцсетях его считают символом каждой грустной вечеринки
Поговорили с хозяйкой кота, чтобы убедиться: Степан не грустит — он просто засыпает.
92
Интернет
В Зимбабве учитель без образования организовал курсы подготовки к экзаменам, используя лишь дешёвый смартфон и WhatsApp
Максвелл Чимедза не смог оплатить своё обучение, хотя успешно сдал 14 экзаменов — и решил готовить к ним других учеников со всей страны.
77
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null