На Филиппинах разбился военный самолёт. Минимум 29 человек погибли Статьи редакции
Около 40 человек удалось спасти.
Самолёт С-130 Hercules упал на юге Филиппин, когда не смог приземлиться на взлётно-посадночную полосу при посадке на острове Холо. О крушении сообщил глава вооружённых сил страны.
Как сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Филиппин Дельфина Лоренцану, на борту воздушного судна находилось 92 человека, среди них — трое пилотов и пять членов экипажа. В основном, это военные, летевшие на борьбу с терроризмом на острове.
40 человек удалось спасти, погибших — 17. Спасённых доставили в госпиталь.
это остров
Максимальный ящик
это госсударство.
И остров
Островное государство
Остров и государство
Длительный якорь
Ты нашел новость для подобных шуточек
Ну когда вертолёт с росгвардейцами разбился в комментариях тоже шутили. Но это другое, надо понимать
Длительный якорь
Ну я не шутил
Максимальный ящик
оу, сын филиппинского полка порвался
Филиппины это остров
Длительный якорь
на территории Филлипин
Хуйню ты какую-то высрал, если честно
Это еще один самолет? Была же новость про боинг?!
Грузовой боинг приземлился в море, вроде оба пилота спаслись
Ан-2 разбился в Казахстане, 2 пилота в больнице
Где-то в районах Гаити разбился частный самолёт, 5 или 6 погибло
Теперь этот транспортникна Филиппинах
Это за последние 2-3 дня
Началось в колхозе утро...
Максимальный ящик
на колхозе
В республике Филиппины, а на колхозе - это там где тебя высрали
Традиционный
И нахуя оскорблять?
это тж, детка