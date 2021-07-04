На Кипре бушует сильнейший за 50 лет пожар. Власти просят о помощи Евросоюз и Израиль Статьи редакции
Погибло четыре человека, подозреваемого в поджоге задержали.
Пожар начался около населённого пункта Аракапас в провинции Лимасол. Огонь охватил 55 квадратных километров, уже полностью уничтожены четыре деревни. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на главу местного МВД Никола Нуриса.
Кипр не может самостоятельно справиться с пожаром, власти страны попросили помощи у Евросоюза и Израиля. По данным Европейской комиссии, на тушение огня уже вылетели самолёты из Греции. Также помощь планирует отправить Италия.
Сообщается о четверых погибших. Все они предположительно были гражданами Египта.
3 июля полиция задержала 57-летнего подозреваемого в поджоге. По данным местных жителей, он жёг солому в месте, где начался пожар, но не смог проконтролировать распространение огня.
он жёг солому в месте, где начался пожар, но не смог проконтролировать распространение огня.
Вот это — плохой день. А у меня все отлично!
С ковидом так же было
Равный кавалер
кипрский хостинг TJ?
получается мы можем буквально сгореть сейчас....
Жалко животных
Вау, ты такой циник
А чего не Турцию, из же остров
Нашёл пару источников что Турция отказывается помочь.
Уже задержали виновного, это был козёл отпущения, посадим его на 10 лет и НИХУЯ не сделаем противопожарных мероприятий...
А причём тут Израиль?
Израиль близко. И уже помогает тушить во-всю.
У Израиля много самолётов для тушения пожаров?
А ты че доебался?
Ты откуда вылез тут пиздеть
Извини, не хотел обидеть
Какая разница, если есть хоть один, уже помогут
А чёйта вы агрессивные такие, я любопытства ради, ТЖ напряжен я вижу
https://tjournal.ru/news/405715-v-krymu-iz-za-silnyh-livney-iz-beregov-vyshli-tri-reki-podtopilo-bolee-50-domov
Надо Кипр присоединить к Крыму, читай к России, и будет баланс.