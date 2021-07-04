Погибло четыре человека, подозреваемого в поджоге задержали.

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Пожар начался около населённого пункта Аракапас в провинции Лимасол. Огонь охватил 55 квадратных километров, уже полностью уничтожены четыре деревни. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на главу местного МВД Никола Нуриса.

Это трагедия. Самый большой пожар с 1974 года. Разрушены жизни, недвижимость, земля и лес. Правительство немедленно поможет пострадавшим и семьям погибших. Мы никого не бросим. Никос Анастасиадис президент Кипра

Кипр не может самостоятельно справиться с пожаром, власти страны попросили помощи у Евросоюза и Израиля. По данным Европейской комиссии, на тушение огня уже вылетели самолёты из Греции. Также помощь планирует отправить Италия.

Сообщается о четверых погибших. Все они предположительно были гражданами Египта.

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