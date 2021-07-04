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Новости
Sasha Shambilova

На Кипре бушует сильнейший за 50 лет пожар. Власти просят о помощи Евросоюз и Израиль Статьи редакции

Погибло четыре человека, подозреваемого в поджоге задержали.

32 32 комментария
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Фото Getty Images

Пожар начался около населённого пункта Аракапас в провинции Лимасол. Огонь охватил 55 квадратных километров, уже полностью уничтожены четыре деревни. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на главу местного МВД Никола Нуриса.

Это трагедия. Самый большой пожар с 1974 года. Разрушены жизни, недвижимость, земля и лес. Правительство немедленно поможет пострадавшим и семьям погибших. Мы никого не бросим.

Никос Анастасиадис
президент Кипра

Кипр не может самостоятельно справиться с пожаром, власти страны попросили помощи у Евросоюза и Израиля. По данным Европейской комиссии, на тушение огня уже вылетели самолёты из Греции. Также помощь планирует отправить Италия.

Сообщается о четверых погибших. Все они предположительно были гражданами Египта.

Видео из «ВКонтакте» Александра Сидорова

3 июля полиция задержала 57-летнего подозреваемого в поджоге. По данным местных жителей, он жёг солому в месте, где начался пожар, но не смог проконтролировать распространение огня.

#новости #кипр #происшествия

32 32 комментария
20
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Alexander Sh

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он жёг солому в месте, где начался пожар, но не смог проконтролировать распространение огня.

Вот это — плохой день. А у меня все отлично!

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Павел Каташев

Alexander
0

С ковидом так же было

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Николай Николаевич

Павел
0

И с ВИЧ.

Ответить

Жизненный Слава

9

Почему Россия не помогает спасать своё главное хранилище?

Ответить

Равный кавалер

Жизненный
7

кипрский хостинг TJ?

получается мы можем буквально сгореть сейчас....

Ответить

Бесконечный Данила

Равный
–1

Разве они не в Selectel?

Ответить

Jenny Smith

Жизненный
4

офис Танков?

Ответить

AZP

Жизненный
1

Помогает молитвами.

Ответить

кир шумов

Жизненный
0

Давно ,уже ,не главное.

Ответить

#realfiddy

4

Жалко животных 

Ответить

Миша Копейкин

#realfiddy
8

Вау, ты такой циник

Ответить

Roman Sapon

Миша
1

Ох, только после твоего комментария понял, что он имел ввиду

Ответить

Алексей Штейн

0

А чего не Турцию, из же остров 

Ответить

Николай Николаевич

Алексей
3

Нашёл пару источников что Турция отказывается помочь.

Turkey shuns Cyprus, refuses to assist in…
2 votes and 0 comments so far on Reddit
reddit.com
Ответить

alexferman

Николай
7

Мелочные уёбки

Ответить

Roman Sapon

Николай
0

Логично, Кипр спорная территория

Ответить

AZP

Алексей
0

Не весь.

Ответить

Roman Sapon

0

Уже задержали виновного, это был козёл отпущения, посадим его на 10 лет и НИХУЯ не сделаем противопожарных мероприятий... 
А причём тут Израиль?

Ответить

Николай Николаевич

Roman
3

Израиль близко. И уже помогает тушить во-всю.

Ответить

Roman Sapon

Николай
0

У Израиля много самолётов для тушения пожаров?

Ответить

Евгений Лазарев

Roman
5

А ты че доебался?

Ответить

Roman Sapon

Евгений
0

Ты откуда вылез тут пиздеть

Ответить

Евгений Лазарев

Roman
2

Извини, не хотел обидеть 

Ответить

Roman Sapon

Евгений
0

Мне было просто любопытно, 

Ответить

Евгений

Roman
0

Мне тоже 

Ответить

Конкретный

Roman
2

Какая разница, если есть хоть один, уже помогут

Ответить

Roman Sapon

Конкрет…
2

А чёйта вы агрессивные такие, я любопытства ради, ТЖ напряжен я вижу

Ответить

Конкретный

Roman
0

Да вроде нет агрессии, просто рассуждение на тему )

Ответить

Николай

Конкрет…
0

Отправили 2 насколько я нашёл.

Следом полез искать на Flightradar24 их, но пока че-то безуспешно.

Там пока вот так судя по всему.

Ответить

Николай

Roman
1

Столько сколько нужно.

Ответить

Р О Б А Т

0

Пут...Израиль, памаги

Ответить

Сергей Сергеич

0

https://tjournal.ru/news/405715-v-krymu-iz-za-silnyh-livney-iz-beregov-vyshli-tri-reki-podtopilo-bolee-50-domov
Надо Кипр присоединить к Крыму, читай к России, и будет баланс.

В Крыму из-за сильных ливней из берегов вышли…
Также снова затапливает Ялту.
tjournal.ru
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