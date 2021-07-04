В Москве задержали шесть противников обязательной вакцинации. Они хотели провести митинг Статьи редакции
Задержанные также собирались подписать письмо.
Об этом одна из задержанных рассказала «ОВД-Инфо».
По её словам, они хотели организовать митинг на Пушкинской площади, чтобы подписать коллективное письмо против вакцинации. Сейчас всех задержанных везут в ОВД «Тверской». К ним уже выехал адвокат.
26 июня в Новопушкинском сквере в Москве проходил митинг против обязательной вакцинации. Они называли её экспериментами на людях. Встречу организовал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Тогда задержали не менее 10 человек.
Как недавно было сказано, свобода слова - это основная причина провала обязательной вакцинации.
А если бы навальный сейчас клепал свои выпуски, он бы как комментировал вакцинацию?
Длительный якорь
я думаю он бы сильно и много говорил о том что не надо воспринимать это как вставание перед путиным на колено , надо пойти вакцинироваться для своего же здоровья. критиковал бы их рукожопость в агитации , но в целом надо здраво смотреть на ситуацию
Ну за Навального мы наверное не узнаем, но вот Жданов (на канале Навального) выпустил такой видос. https://youtu.be/uj659d4fPuY
Если влом смотреть, то там он по дефолту ругал власть, за проявленную агитацию по вакцинации, по тому что не пускает зарубежные вакцины и что их критиковали в СМИ, за то что Путин не показал как он прививается и тп. Те в целом сама идея вакцинация там одобряется.
ну те видео которые он успел выпустить до отравления были антиваксерские
Если под словом «антиваксерские» вы подразумеваете анитипрививочные, то похоже вы не смотрели ни одно из тех видео про которые тут пишете.
в рунете боты называют антиваксером любого человека, кто говорит хоть что-то против российской вакцины от орви...
И он довольно много говорил такого как раз.
Зачем ты все время повтопяешь слово ОРВИ? Если от какого-то типа ОРВИ умирает 10 или 30 процентов(или 50 в случае MERS) заболевших эта аббривеатура делает его по-твоему безопаснее? Не отрицание неиспытанной и возможно потенциально опасной вакцины делает вас антипрививочниками, а отрицание реальности по ту сторону прививок
ну были вроде несколько таких ОРВИ, лень гуглить названия.
Но такое ОРВИ быстро само кончается само собой, т.к. при такой высокой летальности у него проблемы с распространением возникают обычно...
Но мы же говорим о конкретном ОРВИ, которое конкретно простуда(да короновирусов много и они вызывают простуду), и имеет летальность сопоставимую с гриппом(очень опасное ОРВИ, но к которому привыкли).
4млн за год+квартал в условиях локдауна половины мира это все же не грипп с его обычными 500к в год. А избыточная смертность в РФ в 500к с момента первой вспышки по-вашему получилась исключительно потому что ковидиоты из-за паникеров с насморком закрыли доступ к медицине для настоящих больных?
да, это больше. Потому что он гораздо заразнее гриппа, плюс длинный инкубационный и высокая доля бессмиптомных носителей.
Но в целом подобные случаи в мире и раньше бывали раз в 10 лет в среднем при появлении нового штамма гриппа как правило.
Да, я считаю что в РФ большая часть избыточной смертности - это медицина которую много лет резали и недофинсировали, и которая легла в условиях минимальной доп.нагрузки. И большая часть погибших - это разные пожилые хроники, которые выжили бы без данного паралича частично вызванного именно тем что каждый с насморком вызывает скорую и хочет в больницу... И на Западе еще с прошлой осени часть прессы об этом писала и про себя.
Из 180 миллионов официально заразившихся и имеющих/имевших симптомы, умерло 4 миллиона, это 2.2%
Зачем передергивать цифры?
зайди тут в любую тему про ковид и увидишь соревнование лахты...
И принудительно вакцинировали)
Сознательный Артем
Шампанским
Я понимаю, что тут вряд ли много юристов и правозащитников, но может кто-то сможет мне внятно пояснить один вопрос?
Есть такая штука как Свобода собраний - право проводить митинги, пикеты, демонстрации, а также собираться в помещениях; принадлежит к правам человека «первого поколения» (гражданским и политическим). Свобода собраний закреплена в статье 20 Всеобщей декларации прав человека, статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, статье 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Так вот вопрос: Не нарушает ли такая штука как согласование митингов эту Свободу? Ну то есть "согласование" потенциально даёт возможность недобропорядочным властным органам "не согласовывать". А на защиту от недобропорядочных властей эта форма протеста вроде как и направлена. Если бы какие-нибудь другие права тоже были бы по согласованию, например чтобы реализовать "Право на жизнь", надо было бы согласовывать. И если не согласовали, то увы, нет у тебя такого права, но всё по закону, и ты не имеешь права ничего с этим поделать. Абсурд же, так почему со Свободой собраний это прокатывает?
И как с этим обстоят дела в других странах?
Шучу, мне похуй, не надо отвечать.
Во-первых, ты в России. Тут четко действуют только те законы, которые предполагают наказание. Во-вторых, очевидно что антиваксеры это городские сумашедшие, а с такими ребятами нужно действовать строго. В-третьих, ты в России.
Не нарушает ли такая штука как согласование митингов эту Свободу
Ты проспал стратегию 31?
Не нарушает ли такая штука как согласование митингов эту Свободу?
Доброе утро
«В Москве задержали шесть противников обязательной вакцинации. Они хотели провести митинг
Задержанные также собирались подписать письмо.»
..но задачи оказались слишком сложными для антипрививочников.
ох уж этот Рашкин
Коммунист 1990-х: вывел на площадь десятки тысяч человек.
Коммунист 2020-х: вывел 6 человек, всех запаковали в отдел еще до начала митинга.
Когда в ЕС можно будет вакцинироваться одобренным Спутничком ?
В октябре.
На самом деле нет объективных причин, чтобы ema ее не одобрила.
Когда вакцинируют 80% своих граждан своими вакцинами тогда и одобрят)
объективная причина есть.
Тесты проведенные в ЕС не совпали со статьей Ланцет. Россия не дает исходные данные и всякое такое.
Очень странно будет если при таких вводных его хоть кто-то зарегает из серьезных организаций
На самом деле нет объективных причин, чтобы ema ее не одобрила.
Вы откуда знаете об отсутствии объективных причин?
Вы входите в состав комитета по медицинским препаратам для применения на людях EMA? Или вам об этом рассказали в твиттере Спутника V и по телевизору представители РФПИ?
https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-medicinal-products-human-use-chmp
Готов с вами поспорить на 100$, что до 31.10.2021 ее одобрят. Серьезных причин действительно нет. Конструкция вакцины вопросов не вызывает, есть мелкие косяки в производстве, но это же Россия, у неё свой gmp с определенными поблажкам)
Всё это мелкие методические недочеты, которые будут устранены.
Я сам не привит и планирую привиться однократной вакциной. И ни за какую вакцину не топлю. В ema не вхожу, но работаю в схожей сфере.
Максимальный ящик
всмысле
В октябре 2021 одобрят, но это не значит что ее будут закупать. Но по крайней мере привитых спутником признают.
Многий Денис
Вот да, хотя бы привитых пускать начали
Нек страны пускают привитых спутником без пцр-теста, но когда возвращаешься обратно в РФ, то надо сдать две пцрки. То есть получается, что наше правительство само не доверяет собственной вакцине.
Сейчас можно неодобренным.
Я подожду, у меня есть пока что естественный иммунитет, а доверие есть только к органам ЕС
Тут главное, чтобы не нагнули, пока будете ждать. В Москве по многим фронтам нагинают тех, купил не очень жаждет колоться непонятно чем.
Почему заставляют колоть препарат не одобренный в ЕС???
А проверяют, можно ли конкретному человеку делать прививку?
Да, тех кто сомневается проверяют спомощью техники ректального термозондирования.
Никто ничего не проверяет. Приходишь делать, заполняешь анкету. У меня зацепились за аллегорические реакции в детстве (лет до 4 температура до 40 скакала) мягко уговаривали не делать, подождать. Чего подождать, правда не пояснили, никаких отводов и прочих официальных вещей, делающих тебя белым человеком (тот же qr код в жральни) давать не собирались. Сказал им, фигли тянуть, всё равно раком нагнут, делайте. Так что никто ничего не проверяет, если какие-то серьезные диагнозы раньше стояли, то могут дать отвод, если нет, то либо делай на удачу, либо не делай, увольняйся с работы, лишайся доступа к значительной части сферы услуг, ну и скоро ещё подъедут ограничения.
Сказал им, фигли тянуть, всё равно раком нагнут, делайте.
Вспомнился анекдот про занимание очередей в субботу, чтобы воскресенье свободное было)
Так падажи йобана, митинг против вакцинации?
Антипрививочники прошли рубикон городских сумасшедших, и теперь представляют угрозу.
На пожизненное, но сначала отпиздить как собак. А потом вакцинировать ещё хахахаха.