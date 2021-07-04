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Sasha Shambilova

В Москве задержали шесть противников обязательной вакцинации. Они хотели провести митинг Статьи редакции

Задержанные также собирались подписать письмо.

Об этом одна из задержанных рассказала «ОВД-Инфо».

По её словам, они хотели организовать митинг на Пушкинской площади, чтобы подписать коллективное письмо против вакцинации. Сейчас всех задержанных везут в ОВД «Тверской». К ним уже выехал адвокат.

26 июня в Новопушкинском сквере в Москве проходил митинг против обязательной вакцинации. Они называли её экспериментами на людях. Встречу организовал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Тогда задержали не менее 10 человек.

#новости #covid19 #протесты #москва

1616 просмотров
61 61 комментарий
12
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Andrew Muralov

17

Как недавно было сказано, свобода слова - это основная причина провала обязательной вакцинации.

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Владислав Недзвецкий

0

А если бы навальный сейчас клепал свои выпуски, он бы как комментировал вакцинацию?

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Длительный якорь

Владислав
27

я думаю он бы сильно и много говорил о том что не надо воспринимать это как вставание перед путиным на колено , надо пойти вакцинироваться для своего же здоровья. критиковал бы их рукожопость в агитации , но в целом надо здраво смотреть на ситуацию

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Егор Васильев

Владислав
5

Ну за Навального мы наверное не узнаем, но вот Жданов (на канале Навального) выпустил такой видос. https://youtu.be/uj659d4fPuY
Если влом смотреть, то там он по дефолту ругал власть, за проявленную агитацию по вакцинации, по тому что не пускает зарубежные вакцины и что их критиковали в СМИ, за то что Путин не показал как он прививается и тп. Те в целом сама идея вакцинация там одобряется.

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Владислав Недзвецкий

Егор
0

Сенкс за инфу

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Madegghead

Владислав
0

ну те видео которые он успел выпустить до отравления были антиваксерские

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Gidevan

Madegghead
1

Если под словом «антиваксерские» вы подразумеваете анитипрививочные, то похоже вы не смотрели ни одно из тех видео про которые тут пишете. 

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Madegghead

Gidevan
1

в рунете боты называют антиваксером любого человека, кто говорит хоть что-то против российской вакцины от орви...
И он довольно много говорил такого как раз. 

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Stanislav

Madeggh…
1

Зачем ты все время повтопяешь слово ОРВИ? Если от какого-то типа ОРВИ умирает 10 или 30 процентов(или 50 в случае MERS) заболевших эта аббривеатура делает его по-твоему безопаснее? Не отрицание неиспытанной и возможно потенциально опасной вакцины делает вас антипрививочниками, а отрицание реальности по ту сторону прививок

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Madegghead

Stanisl…
0

ну были вроде несколько таких ОРВИ, лень гуглить названия.
Но такое ОРВИ быстро само кончается само собой, т.к. при такой высокой летальности у него проблемы с распространением возникают обычно...
Но мы же говорим о конкретном ОРВИ, которое конкретно простуда(да короновирусов много и они вызывают простуду), и имеет летальность сопоставимую с гриппом(очень опасное ОРВИ, но к которому привыкли).

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Stanislav

Madeggh…
0

4млн за год+квартал в условиях локдауна половины мира это все же не грипп с его обычными 500к в год. А избыточная смертность в РФ в 500к с момента первой вспышки по-вашему получилась исключительно потому что ковидиоты из-за паникеров с насморком закрыли доступ к медицине для настоящих больных?

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Mikhail

Stanisl…
0

За 1.5 года уже, квартал закончился второй.

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Madegghead

Stanisl…
0

да, это больше. Потому что он гораздо заразнее гриппа, плюс длинный инкубационный и высокая  доля бессмиптомных носителей.
Но в целом подобные случаи в мире и раньше бывали раз в 10 лет в среднем при появлении нового штамма гриппа как правило.
Да, я считаю что в РФ большая часть избыточной смертности - это медицина которую много лет резали и недофинсировали, и которая легла в условиях минимальной доп.нагрузки. И большая часть погибших - это разные пожилые хроники, которые выжили бы без данного паралича частично вызванного именно тем что каждый с насморком вызывает скорую и хочет в больницу... И на Западе еще с прошлой осени часть прессы об этом писала и про себя.

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Gidevan

Madeggh…
0

такое ОРВИ быстро само кончается само собой, т.к. при такой высокой летальности у него проблемы с распространением возникают обычно

Похоже у вас не только рунет особый, но и 2021 год, потому что в моем 21 году ковид никуда не рассосался и не собирается. 

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Mikhail Dragunov

Stanisl…
0

Из 180 миллионов официально заразившихся и имеющих/имевших симптомы, умерло 4 миллиона, это 2.2%
Зачем передергивать цифры?

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Gidevan

Madeggh…
0

рунете боты называют антиваксером любого человека, кто говорит хоть что-то против российской вакцины от орви

Видимо у вас какой-то особый рунет, потому что Гугл и Яндекс про таких потов похоже не знают. 

Ответить

Madegghead

Gidevan
0

зайди тут в любую тему про ковид и увидишь соревнование лахты...

Ответить

Gidevan

Madeggh…
0

Уже зашёл, это она)

Ответить

AZP

Владислав
0

Он бы топил за. И хуесосил тех, кто не привился.
По всяким Плющевым и Фельгенгауэр это видно.

Ответить

Madegghead

AZP
3

двум сотрудникам госрадио?
Да уж, оппозиционеры шо пипец

Ответить

Alexander Sh

3

И принудительно вакцинировали)

Ответить

Сознательный Артем

Alexander
8

Шампанским

Ответить

Alexander Sh

Сознательный
6

После этого у них отвалилась жопа

Ответить

Миша Копейкин

2

Я понимаю, что тут вряд ли много юристов и правозащитников, но может кто-то сможет мне внятно пояснить один вопрос?
Есть такая штука как Свобода собраний - право проводить митинги, пикеты, демонстрации, а также собираться в помещениях; принадлежит к правам человека «первого поколения» (гражданским и политическим). Свобода собраний закреплена в статье 20 Всеобщей декларации прав человека, статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, статье 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Так вот вопрос: Не нарушает ли такая штука как согласование митингов эту Свободу? Ну то есть "согласование" потенциально даёт возможность недобропорядочным властным органам "не согласовывать". А на защиту от недобропорядочных властей эта форма протеста вроде как и направлена. Если бы какие-нибудь другие права тоже были бы по согласованию, например чтобы реализовать "Право на жизнь", надо было бы согласовывать. И если не согласовали, то увы, нет у тебя такого права, но всё по закону, и ты не имеешь права ничего с этим поделать. Абсурд же, так почему со Свободой собраний это прокатывает?
И как с этим обстоят дела в других странах?

Шучу, мне похуй, не надо отвечать.

Ответить

Antony Divnich

Миша
0

Во-первых, ты в России. Тут четко действуют только те законы, которые предполагают наказание. Во-вторых, очевидно что антиваксеры это городские сумашедшие, а с такими ребятами нужно действовать строго. В-третьих, ты в России.

Ответить

Роман Новиков

Миша
2

Тебя даже вчерашний шторм не разбудил, а?

Ответить

Никон Макиенко

Миша
1

Авторитаризм

Ответить

Los Nov

Миша
1

Лол, с подключением в Россию 🤭

Ответить

Виктор Капустин

Миша
0

Не нарушает ли такая штука как согласование митингов эту Свободу

Ты проспал стратегию 31?

Ответить

Михаил Кометов

Миша
0

Не нарушает ли такая штука как согласование митингов эту Свободу?

Доброе утро

Ответить

Святозавр

2

Так их задержали отдельно друг от друга ещё до проведения митинга?

Ответить

Константин Байдак

0

«В Москве задержали шесть противников обязательной вакцинации. Они хотели провести митинг

Задержанные также собирались подписать письмо.»
..но задачи оказались слишком сложными для антипрививочников.

Ответить

Р О Б А Т

1

ох уж этот Рашкин

Ответить

Вася Пражкин

Р
1

Коммунист 1990-х: вывел на площадь десятки тысяч человек.
Коммунист 2020-х: вывел 6 человек, всех запаковали в отдел еще до начала митинга.

Ответить

Тбилисский сверчок

0

К ним уже выехал психиатр

Ответить

Roman Sapon

0

Когда в ЕС можно будет вакцинироваться одобренным Спутничком ?

Ответить

Andrew Muralov

Roman
0

В октябре.

Ответить

Madegghead

Andrew
3

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60d5d2429a79479e6579dbe9

Премьер Италии допустил, что «Спутник V» никогда…
Российская вакцина от коронавируса Спутник V может никогда не получить одобрения Европейского…
www.rbc.ru
Ответить

Andrew Muralov

Madeggh…
2

На самом деле нет объективных причин, чтобы ema ее не одобрила.
Когда вакцинируют 80% своих граждан своими вакцинами тогда и одобрят)

Ответить

Madegghead

Andrew
4

объективная причина есть.
Тесты проведенные в ЕС не совпали со статьей Ланцет. Россия не дает исходные данные и всякое такое.
Очень странно будет если при таких вводных его хоть кто-то зарегает из серьезных организаций

Ответить

Петр Прокопенко

Andrew
2

На самом деле нет объективных причин, чтобы ema ее не одобрила.

Вы откуда знаете об отсутствии объективных причин?

Вы входите в состав комитета по медицинским препаратам для применения на людях EMA? Или вам об этом рассказали в твиттере Спутника V и по телевизору представители РФПИ?

https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-medicinal-products-human-use-chmp

Committee for Medicinal Products Human Use…
Committee for Medicinal Products Human Use (CHMP)
www.ema.europa.eu
Ответить

Andrew Muralov

Петр
1

Готов с вами поспорить на 100$, что до 31.10.2021 ее одобрят. Серьезных причин действительно нет. Конструкция вакцины вопросов не вызывает, есть мелкие косяки в производстве, но это же Россия, у неё свой gmp с определенными поблажкам)
Всё это мелкие методические недочеты, которые будут устранены.
Я сам не привит и планирую привиться однократной вакциной. И ни за какую вакцину не топлю. В ema не вхожу, но работаю в схожей сфере.

Ответить

Длительный якорь

Andrew
2

2024

Ответить

Максимальный ящик

Andrew
0

всмысле

Ответить

Andrew Muralov

Максима…
1

В октябре 2021 одобрят, но это не значит что ее будут закупать. Но по крайней мере привитых спутником признают.

Ответить

Многий Денис

Andrew
0

Вот да, хотя бы привитых пускать начали

Ответить

Andrew Muralov

Многий
3

Нек страны пускают привитых спутником без пцр-теста, но когда возвращаешься обратно в РФ, то надо сдать две пцрки. То есть получается, что наше правительство само не доверяет собственной вакцине.

Ответить

Роман Новиков

Andrew
0

Вакцина не даёт 100% гарантии так-то

Ответить

Алексей Куликов

Roman
1

Сейчас можно неодобренным.

Ответить

Roman Sapon

Алексей
0

Я подожду, у меня есть пока что естественный иммунитет, а доверие есть только к органам ЕС

Ответить

Алексей Куликов

Roman
1

Тут главное, чтобы не нагнули, пока будете ждать. В Москве по многим фронтам нагинают тех, купил не очень жаждет колоться непонятно чем.

Ответить

Roman Sapon

Roman
1

Почему заставляют колоть препарат не одобренный в ЕС???

Ответить

van der Pusch

Roman
0

а причем тут Россия к ЕС?

Ответить

Владимир Филатов

0

А проверяют, можно ли конкретному человеку делать прививку?

Ответить

Andrew Muralov

Владимир
1

Да, тех кто сомневается проверяют  спомощью техники ректального термозондирования.

Ответить

Алексей Куликов

Владимир
1

Никто ничего не проверяет. Приходишь делать, заполняешь анкету. У меня зацепились за аллегорические реакции в детстве (лет до 4 температура до 40 скакала) мягко уговаривали не делать, подождать. Чего подождать, правда не пояснили, никаких отводов и прочих официальных вещей, делающих тебя белым человеком (тот же qr код в жральни) давать не собирались. Сказал им, фигли тянуть, всё равно раком нагнут, делайте. Так что никто ничего не проверяет, если какие-то серьезные диагнозы раньше стояли, то могут дать отвод, если нет, то либо делай на удачу, либо не делай, увольняйся с работы, лишайся доступа к значительной части сферы услуг, ну и скоро ещё подъедут ограничения.

Ответить

Трансгендолёт

Алексей
0

Сказал им, фигли тянуть, всё равно раком нагнут, делайте.

Вспомнился анекдот про занимание очередей в субботу, чтобы воскресенье свободное было)

Ответить

Денис Ваймс

0

Так падажи йобана, митинг против вакцинации?

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0

А митинг против плохой погоды?
Митинг против митингов против 

Ответить

Андрей Иванов

0

Антипрививочники прошли рубикон городских сумасшедших, и теперь представляют угрозу. 

Ответить

Роман Новиков

–1

На пожизненное, но сначала отпиздить как собак. А потом вакцинировать ещё хахахаха.

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