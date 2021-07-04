«В Москве задержали шесть противников обязательной вакцинации. Они хотели провести митинг

Задержанные также собирались подписать письмо.

Об этом одна из задержанных рассказала «ОВД-Инфо».

По её словам, они хотели организовать митинг на Пушкинской площади, чтобы подписать коллективное письмо против вакцинации. Сейчас всех задержанных везут в ОВД «Тверской». К ним уже выехал адвокат.

26 июня в Новопушкинском сквере в Москве проходил митинг против обязательной вакцинации. Они называли её экспериментами на людях. Встречу организовал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Тогда задержали не менее 10 человек.