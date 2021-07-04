Также снова затапливает Ялту.

447 просмотров

Фото из паблика «ВКонтакте» «Бельбекская долина. Крым»

Три реки — Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе и Бага в Байдарской долине — вышли из берегов из-за ливней. Подтоплено около 50 частных домов, началась эвакуация населения. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

В селе Соколиное на дорогу сошёл селевой поток. Там также присутствует вероятность подтоплений. В районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин.

Мэр Ялты Янина Павленко также сообщила о затоплениях в городе. Она заверила жителей, что всё под контролем, а службы МЧС оперативно справляются со стихией.

Традиционная перекличка!!! Дождь идёт с ночи, есть подтопления (снова — Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах — оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливнёвок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов. Сообщайте в комментариях о проблемных участках!!!! Янина Павленко мэр Ялты

Видео из фейсбука

По всему полуострову объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля.