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Новости
Sasha Shambilova

В Крыму из-за сильных ливней из берегов вышли три реки. Подтопило более 50 домов Статьи редакции

Также снова затапливает Ялту.

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Фото из паблика «ВКонтакте» «Бельбекская долина. Крым»

Три реки — Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе и Бага в Байдарской долине — вышли из берегов из-за ливней. Подтоплено около 50 частных домов, началась эвакуация населения. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

В селе Соколиное на дорогу сошёл селевой поток. Там также присутствует вероятность подтоплений. В районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин.

Мэр Ялты Янина Павленко также сообщила о затоплениях в городе. Она заверила жителей, что всё под контролем, а службы МЧС оперативно справляются со стихией.

Традиционная перекличка!!! Дождь идёт с ночи, есть подтопления (снова — Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах — оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливнёвок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов. Сообщайте в комментариях о проблемных участках!!!!

Янина Павленко
мэр Ялты
Видео из фейсбука 

По всему полуострову объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля.

В ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячные нормы осадков. Затопило более 260 домов, больницы и более 100 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 40 тысяч человек, в том числе — более восьми тысяч детей. 18 июня затопило Ялту, там за шесть часов выпала месячная норма осадков. Власти ввели режим ЧС по всему полуострову.

#новости #регионы #происшествия

10 10 комментариев
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Marhal_New _Arleana

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Надеюсь без жертв

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alexferman

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Если на Кипре нет воды - её вылило в Керчи

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Роман Новиков

0

Откуда? Там же нет воды.

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Romula Daraa

Роман
0

уже полно, до след лета хватит

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Длительный якорь

0

немножечко Японии))

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Авиационный яд

0

Не подтопления, а статически не значимое изменение уровня воды в положительную сторону.

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Lian Niko

0

Ого, а такое только в Крыму или по всей территории Украины?

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Marhal_New _Arleana

Lian
0

У ас тоже ливни прошли, но ничего страшного не случилось

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Вася Пражкин

0

Не умеете Вы позитивно писать, не возьмут Вас на госТВ. Можно ж было написать так: "В Крыму теперь нет проблемы с водой" или так "Скоро в Крыму будут построены 50 новеньких домов".

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Николай Николаевич

Вася
0

В Крыму 50 семей не заболеют Ковид!

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