В Крыму из-за сильных ливней из берегов вышли три реки. Подтопило более 50 домов Статьи редакции
Также снова затапливает Ялту.
Три реки — Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе и Бага в Байдарской долине — вышли из берегов из-за ливней. Подтоплено около 50 частных домов, началась эвакуация населения. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.
В селе Соколиное на дорогу сошёл селевой поток. Там также присутствует вероятность подтоплений. В районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин.
Мэр Ялты Янина Павленко также сообщила о затоплениях в городе. Она заверила жителей, что всё под контролем, а службы МЧС оперативно справляются со стихией.
По всему полуострову объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля.
В ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячные нормы осадков. Затопило более 260 домов, больницы и более 100 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 40 тысяч человек, в том числе — более восьми тысяч детей. 18 июня затопило Ялту, там за шесть часов выпала месячная норма осадков. Власти ввели режим ЧС по всему полуострову.
Откуда? Там же нет воды.
Ого, а такое только в Крыму или по всей территории Украины?
Не умеете Вы позитивно писать, не возьмут Вас на госТВ. Можно ж было написать так: "В Крыму теперь нет проблемы с водой" или так "Скоро в Крыму будут построены 50 новеньких домов".