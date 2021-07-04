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Sasha Shambilova

Moet Hennessy возобновит поставки в Россию. Шампанское будет называться игристым вином Статьи редакции

В компании пообещали сделать это «как можно скорее».

Moet Hennessy пообещало маркировать бутылки в соответствии с российским законодательством, чтобы возобновить поставки в страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

2 июля стало известно, что компания планирует приостановить поставки из-за изменений в российском законе. Это заявление сочли шантажом в Союзе виноградарей и виноделов России.

Согласно документу, Moet Hennessy должна изменить маркировку бутылок с «шампанского» на «игристое вино». Понятие «шампанское» теперь можно использовать только российским производителям.

#новости #алкоголь

3310 просмотров
106 106 комментариев
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Максоний

29

уж я-то думал, что все эти эстеты со своими защищёнными географическими наименованиями должны были вонь развести на этот счёт

Но бабки, оказалось, не пахнут

Ответить

Alexander Sh

Максоний
34

Взгляни на это с их перспективы: да им абсолютно похую, как на варварской кириллице будут называть их шампанское. 

Ответить

Максоний

Alexander
13

толика правды в этом есть, но какой смысл 100 с лишним лет защищать наименование, если ты потом позволяешь каким-то варварам называть твоё шампанское "игристым", а их бурду явно не из Шампани — "шампанским"?

Ответить

Alexander Sh

Максоний
19

Ну вот если «советское шампанское» попытается на международный рынок выйти под брендом champagne  — вот тогда увидишь, что случится. А так всем насрать, как и в чем мы друг друга топим.

Ответить

Иван Иванович

Alexander
8

Что-то в духе этого мема

Ответить

Alexander Sh

Иван
0

нет

Ответить

Madegghead

Alexander
0

будь им по..., они бы не платили Армении за отказ от коньяка...

Ответить

Alexander Sh

Madeggh…
1

Ну так это же на международном рынке. 

Ответить

Диванный Аналитик

Максоний
6

Но бабки, оказалось, не пахнут

ШОК!

Ответить

Сплошной жар

Максоний
2

Они здраво оценили потенциальные затраты на маркетинг и суды, юристов, смм и прочее в случае отказа от поставок. Напечатать пару процентов этикеток с другим текстом оказалось дешевле

Ответить

Максоний

Сплошной
5

Они здраво оценили потенциальные затраты на маркетинг и суды, юристов, смм

скорее они оценили прибыль от рынка в России. Будь она номинальной — можно представительство закрыть с потрохами и ни о каких судах и иных убытках не может быть и речи

Ответить

Сплошной жар

Максоний
0

Ну ты мой коммент дочитай до конца

Ответить

некипишуй

Максоний
0

на айфонах продаваемых в Китае нет надписи "assembled in california", и это не просто так

Ответить

Максоний

некипишуй
1

assembled in California

Ну потому что ни один айфон не собрани в Калифорнии...
А че сказать хотел?

Ответить

некипишуй

Максоний
0

только во всем остальном мире эта надпись есть - Эпл также прогнулись под Китай
короче мировая практика,изучай:
https://www.nytimes.com/2021/05/17/technology/apple-china-censorship-data.html

Censorship, Surveillance and Profits: A Hard…
Apple built the world’s most valuable business on top of China. Now it has to answer to the…
www.nytimes.com
Ответить

Равный кавалер

33

прогнулись под режим ееее

Ответить

Bibba La Bibba

Равный
10

А если бы заставили называть все иностранные вина «мочой»?

Ответить

Вкусный паркур

Bibba
25

Не подсказывай

Ответить

Федя Прозоров

Вкусный
15

Это на новый год!

Ответить

House M.D.

Bibba
0

Тогда советы доктора Малахова заиграли бы новыми красками...

Ответить

мЕдь

Равный
0

Сейчас режим войдёт во вкус. 

Ответить

Николай Николаевич

мЕдь
1

Заходит мужик в бар и говорит бармену:
- Стакан водки, пожалуйста!
Бармен подает стакан водки и спрашивает:
- Простите, а что такое случилось, что нужно водки?
Мужик отвечает:
- да знаете, у меня сегодня был первый минет...
Бармен:
- Ооо! Поздравляю! Но, может быть, по такому случаю, лучше шампанского?
Мужик:
- нет, шампанским этот вкус не перебить...

Ответить

Грустная Псина

21

Маркировка у moët  в России через 10 лет «раствор пузыристый спирта винного ароматизированный» 

Ответить

Р О Б А Т

14

Три самые большие неправды - это "я не буду кончать тебе в рот", "я верну тебе долг", "Советское шампанское"

Ответить

Футбольный звук

Р
3

Сука

Ответить

Максоний

Футбольный
9

я больше не буду кончать тебе в рот

Ответить

AZP

Р
4

Советское шампанское

Когда в Украине запретили слово "советское", пришлось выкручиваться.
Сделали другие варианты, чтобы совки брали привычную бутылку.
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16254076194031424586680.jpg
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16254076643181080370834.jpg

Ответить

alexferman

AZP
0

в Украине запретили слово "советское"

Серьёзно? 😂

Ответить

AZP

alexfer…
1

Нет, если это слово на улице сказать, то в колонию не поведут.
Но пришлось переделать.

Почему на Украине не будет ни "советского", ни…
По любимому новогоднему напитку "советских людей" - "Советскому шампанскому" - на Украине нанесен…
www.bbc.com
Ответить

Alexander Sh

Р
0

Кончить в рот, наобещав золотые горы, а после дать запить «Советским шампанским», выдавая за Крюг. Комбо.

Ответить

Роман Александров

Alexander
1

За Крот

Ответить

Alexander Sh

Роман
0

Бари Каримович, вы?

Ответить

Михаил Зинчук

8

Прогнулись под великую страну

Ответить

Откровенный цветок

Михаил
7

Бери выше - Великого Президента

Ответить

Равный кавалер

Михаил
6

здесь ни слова про Чечню.....

Ответить

Финский кран

Михаил
0

Под великую стену

Ответить

Федя Прозоров

9

Союзе виноградарей и виноделов России

Вот и выяснились лоббисты этого говна

Ответить

Plan 🇧&🇨

Федя
3

Союз ебарей 

Ответить

Федя Прозоров

Plan
2

Союз спасения

Ответить

Dmitry Smirnoff

Федя
3

Наши князья в виноделов решили поиграться на старости лет.
Винный продукт из Европы, скоро в магазинах нашей страны.

Ответить

Артём Мазанов

7

Понятие «шампанское» теперь можно использовать только российским производителям.

Кажется, они опять все перепутали 

Ответить

Джон Кроули

7
Ответить

Длительный якорь

5

ну и удачи им затеряться среди прочих игристых вин на полках магнитов и пятерочек. да и в пизду , всё равно не то чтобы пил.
казалось бы корпорации в 21 веке должны быть сильнее государств. но нет , подсираем.

Ответить

Грустная Псина

Длительный
6

Моэт и шпротный паштет по акции брать будете? 

Ответить

Ranae Est

Грустная
4

шпротный паштет - тема. с батоном за 10р и спредгарином неплохо заменяет ужин.

Ответить

Paavo Ulmanis

Ranae
0

А чем шпроты не угодили как есть?

Ответить

Длительный якорь

Длительный
4

В компании пообещали сделать это «как можно скорее».

бля быстрее бабки бабки сука бабки

Ответить

Alexander Sh

Длительный
2

Моет на полках магнитов и пятерочек? Да ты че

Ответить

Длительный якорь

Alexander
0

да он там есть , не в каждой , но там где винная витрина побольше представлена , есть. ну ок , может не в этих масс маркетах, но в КБ он тоже будет стоять среди прочих игристых вин

Ответить

Alexander Sh

Длитель…
4

LVMH со своим Моетом в РФ вообще не про масс-маркеты, а про свадьбы дочек чиновников.  

Ответить

Alexander Sh

Длитель…
3

Че ты вообще так распереживался, словно ты телка с Московских Патриарших?

Ответить

Длительный якорь

Alexand…
1

да потому что не только этот сраный моет себя будет так вести. так везде и во всём. бомбануло с лицемерия , вчера еще они не знали что делать , сегодня поняли ( надо булки раздвинуть ) . ууухсукаъ

Ответить

Alexander Sh

Длитель…
2

Да они не знали, что делать, не оттого, что ах и ох, у нас тоталитарный режим. Они всю дорогу с удовольствием потчевали на вечеринах наших коррупционеров икоркой с шампанским. 

Ответить

Ключевой шмель

Длительный
1

Кажишь ты обиделся

Ответить

Длительный якорь

Ключевой
0

дя(

Ответить

Ключевой шмель

Длитель…
0

Это холдин LVMH- детище Бернаро Арно. Если им перекроют выручку по всему фронту, то россияне лишатся Луи Витона, Диора, Живанши, а французы одних из самых приверженных своих покупателей лакшери барахла. 

Ответить

Длительный якорь

Ключевой
3

россияне

беда сугубо жителей рублево успенского шоссе. ваще пахую чего им там не будет хватать

Ответить

Многий Денис

3

Продажные суки. Всё, больше моёт не пью

Ответить

AZP

Многий
7

А пил?

Ответить

Многий Денис

AZP
14

Неть

Ответить

Мрачный браслет

AZP
0

Я да. Поэтому пошли в жопу

Ответить

AZP

Мрачный
0

Я да

Здравствуйте, налоговая инспекция беспокоит.  Вы слишком жирно живёте.

Ответить

Roman Sapon

1

Меня эта тупость, требуемая  по соглашению с ЕС и Украины поразила, нет теперь у нас шампанского знаете ли, им может называться только из Шампани игристое вино. 
Советское игристое вино ребята

Ответить

Plan 🇧&🇨

Roman
10

любое уважающее себя вино не может называть советским.

Ответить

Откровенный цветок

Plan
1
Ответить

Roman Sapon

Plan
0

Это да, соглашусь, Советское шампанское как оксюморон

Ответить

Традиционный

Roman
0

Оксимирон

Ответить

Soul Reaver

Roman
0

А что тебя не устраивает? То что в СССР и России малясь плевали на авторские права на значит, что во всем мире так.

Ответить

Миша Копейкин

3

Интересный факт: это часть транснациональной компании Louis Vuitton - Moët Hennessy (LVMH). Крупнейший в мире производитель предметов роскоши. На сегодняшний день её президентом является богатейший человек в мире Арно Бернар. 

Ответить

Грустная Псина

Миша
5

Ну если сумки Луи виттон на каждом базаре продаются, то какое у них может быть шампанское? Шмурдяк один. 

Ответить

AZP

Миша
0

Его сын женат на Водяновой.

Ответить

Сплошной жар

AZP
0

Кто это

Ответить

alexferman

Сплошной
6

Жена сына Арно Бернара

Ответить

Сплошной жар

alexfer…
0

Ок

Ответить

AZP

Сплошной
0

Модель

Водянова, Наталья Михайловна
Наталья Михайловна Водянова (для работы изменила ударение на Водянова; 28 февраля 1982, Горький…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

AZP

Сплошной
0

 del

Ответить

Федя Прозоров

Миша
0

И что?

Ответить

Миша Копейкин

Федя
0

Вам бумерам лишь бы во всём искать смысл

Ответить

Федя Прозоров

Миша
0

Я филолог, я в дискурсах живу

Ответить

AZP

4

Ради денег, как справедливо написали в Твиттере, они и Крым признают.

Ответить

Павел Мусатов

3

Гиннес тоже не пиво по этикетке. Хотя и по вкусу тоже не пиво

Ответить

Федя Прозоров

Павел
0

Это зависит от того, какой ты берешь: российский или импортный 

Ответить

Павел Мусатов

Федя
5

Импорт тоже уже не тот, наш то всегда ссаниной был

Ответить

Греческий Влад

2

Ну что, с этим разобрались. Осталось заставить переименовать коньяк в бренди, а португальский портвейн в сладкое вино (ведь все должны знать, что коньяк и виньо де порто - исконно русские напитки!), и вот тогда заживём!

Ответить

Alexander Sh

Греческий
0

Армянский коньяк уже бренди)

Ответить

Paavo Ulmanis

Alexander
0

Он и был бренди.

Ответить

Уважаемый фитиль

1

Рыночник порешил. Он всегда решает.

Ответить

Длительный якорь

Уважаемый
1

нагнули рыночника

Ответить

Уважаемый фитиль

Длительный
2

Как раз нет. Просто наивно полагать, что существует какая-то невидимая справедливая рука рынка. Любая рука управляется головой. А у головы есть рот, что бы кушать.

Ответить

Финский кран

1

Бабло победило зло

Ответить

Устойчивый рубин

1

путин опять выебал запад. русский значит победитель

Ответить

Paavo Ulmanis

1

Напишем, что хотите. Пейте и платите.

Ответить

Мрачный браслет

0

Предлагаю моёту пойти теперь нахуй

Ответить

Alexander Sh

Мрачный
2

Он и так на нем регулярно. Через девочек, которые его пьют) Че вы все рветесь, будто этот Моет — ваше все?

Ответить

Мрачный браслет

Alexander
1

Принципы наше все. 

Ответить

Alexander Sh

Мрачный
3

У Моета их нет. Разве не было очевидно? 

Ответить

alexferman

Alexand…
2

У любого бизнеса один принцип - деньги зарабатывать.

Ответить

Alexander Sh

alexfer…
1

Не у любого. И не любой ценой. Но вся эта лакшери дребедень в РФ — она же на коррупционерах живет и ими дышит.

Ответить

alexferman

Alexand…
1

Не у любого

Ничоси

Ответить

Alexander

alexfer…
0

Есть еще порох в пороховницах, не ссы. 

Ответить

Мрачный браслет

Alexand…
0

Теперь очевидно 

Ответить

Alexander Sh

Мрачный
1

Ну с подключением :( Видишь телку в Балансиаге — можешь с точностью до 80% оценить ее морально-этические нормы. Ну и т.п.

Ответить

мЕдь

0

Будут писать мелким шрифтом. 

Ответить

Многий Денис

0

Эта херня будет иметь последствия.
Калифорнийское игристое:

Ответить

Гриша Почуев

0

А если назвать Hennessy шампанским то за это будут еще и сажать?

Ответить

Михаил Платонов

0

Французы решили не разжигать.

Ответить
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