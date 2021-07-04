Moet Hennessy возобновит поставки в Россию. Шампанское будет называться игристым вином Статьи редакции
В компании пообещали сделать это «как можно скорее».
Moet Hennessy пообещало маркировать бутылки в соответствии с российским законодательством, чтобы возобновить поставки в страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
2 июля стало известно, что компания планирует приостановить поставки из-за изменений в российском законе. Это заявление сочли шантажом в Союзе виноградарей и виноделов России.
Согласно документу, Moet Hennessy должна изменить маркировку бутылок с «шампанского» на «игристое вино». Понятие «шампанское» теперь можно использовать только российским производителям.
уж я-то думал, что все эти эстеты со своими защищёнными географическими наименованиями должны были вонь развести на этот счёт
Но бабки, оказалось, не пахнут
Взгляни на это с их перспективы: да им абсолютно похую, как на варварской кириллице будут называть их шампанское.
Ну вот если «советское шампанское» попытается на международный рынок выйти под брендом champagne — вот тогда увидишь, что случится. А так всем насрать, как и в чем мы друг друга топим.
Что-то в духе этого мема
будь им по..., они бы не платили Армении за отказ от коньяка...
Они здраво оценили потенциальные затраты на маркетинг и суды, юристов, смм и прочее в случае отказа от поставок. Напечатать пару процентов этикеток с другим текстом оказалось дешевле
только во всем остальном мире эта надпись есть - Эпл также прогнулись под Китай
короче мировая практика,изучай:
https://www.nytimes.com/2021/05/17/technology/apple-china-censorship-data.html
А если бы заставили называть все иностранные вина «мочой»?
Вкусный паркур
Не подсказывай
Заходит мужик в бар и говорит бармену:
- Стакан водки, пожалуйста!
Бармен подает стакан водки и спрашивает:
- Простите, а что такое случилось, что нужно водки?
Мужик отвечает:
- да знаете, у меня сегодня был первый минет...
Бармен:
- Ооо! Поздравляю! Но, может быть, по такому случаю, лучше шампанского?
Мужик:
- нет, шампанским этот вкус не перебить...
Маркировка у moët в России через 10 лет «раствор пузыристый спирта винного ароматизированный»
Три самые большие неправды - это "я не буду кончать тебе в рот", "я верну тебе долг", "Советское шампанское"
Футбольный звук
Сука
Советское шампанское
Когда в Украине запретили слово "советское", пришлось выкручиваться.
Сделали другие варианты, чтобы совки брали привычную бутылку.
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16254076194031424586680.jpg
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16254076643181080370834.jpg
в Украине запретили слово "советское"
Серьёзно? 😂
Нет, если это слово на улице сказать, то в колонию не поведут.
Но пришлось переделать.
Кончить в рот, наобещав золотые горы, а после дать запить «Советским шампанским», выдавая за Крюг. Комбо.
Прогнулись под великую страну
Союзе виноградарей и виноделов России
Вот и выяснились лоббисты этого говна
Наши князья в виноделов решили поиграться на старости лет.
Винный продукт из Европы, скоро в магазинах нашей страны.
Понятие «шампанское» теперь можно использовать только российским производителям.
Кажется, они опять все перепутали
Моэт и шпротный паштет по акции брать будете?
Длительный якорь
В компании пообещали сделать это «как можно скорее».
бля быстрее бабки бабки сука бабки
Моет на полках магнитов и пятерочек? Да ты че
Длительный якорь
да он там есть , не в каждой , но там где винная витрина побольше представлена , есть. ну ок , может не в этих масс маркетах, но в КБ он тоже будет стоять среди прочих игристых вин
LVMH со своим Моетом в РФ вообще не про масс-маркеты, а про свадьбы дочек чиновников.
Че ты вообще так распереживался, словно ты телка с Московских Патриарших?
Длительный якорь
да потому что не только этот сраный моет себя будет так вести. так везде и во всём. бомбануло с лицемерия , вчера еще они не знали что делать , сегодня поняли ( надо булки раздвинуть ) . ууухсукаъ
Да они не знали, что делать, не оттого, что ах и ох, у нас тоталитарный режим. Они всю дорогу с удовольствием потчевали на вечеринах наших коррупционеров икоркой с шампанским.
Ключевой шмель
Кажишь ты обиделся
дя(
Ключевой шмель
Это холдин LVMH- детище Бернаро Арно. Если им перекроют выручку по всему фронту, то россияне лишатся Луи Витона, Диора, Живанши, а французы одних из самых приверженных своих покупателей лакшери барахла.
россияне
беда сугубо жителей рублево успенского шоссе. ваще пахую чего им там не будет хватать
Меня эта тупость, требуемая по соглашению с ЕС и Украины поразила, нет теперь у нас шампанского знаете ли, им может называться только из Шампани игристое вино.
Советское игристое вино ребята
Это да, соглашусь, Советское шампанское как оксюморон
А что тебя не устраивает? То что в СССР и России малясь плевали на авторские права на значит, что во всем мире так.
Интересный факт: это часть транснациональной компании Louis Vuitton - Moët Hennessy (LVMH). Крупнейший в мире производитель предметов роскоши. На сегодняшний день её президентом является богатейший человек в мире Арно Бернар.
Ну если сумки Луи виттон на каждом базаре продаются, то какое у них может быть шампанское? Шмурдяк один.
Сплошной жар
Кто это
Жена сына Арно Бернара
И что?
Вам бумерам лишь бы во всём искать смысл
Гиннес тоже не пиво по этикетке. Хотя и по вкусу тоже не пиво
Это зависит от того, какой ты берешь: российский или импортный
Армянский коньяк уже бренди)
Длительный якорь
нагнули рыночника
Уважаемый фитиль
Как раз нет. Просто наивно полагать, что существует какая-то невидимая справедливая рука рынка. Любая рука управляется головой. А у головы есть рот, что бы кушать.
Он и так на нем регулярно. Через девочек, которые его пьют) Че вы все рветесь, будто этот Моет — ваше все?
Мрачный браслет
Принципы наше все.
У Моета их нет. Разве не было очевидно?
У любого бизнеса один принцип - деньги зарабатывать.
Не у любого. И не любой ценой. Но вся эта лакшери дребедень в РФ — она же на коррупционерах живет и ими дышит.
Не у любого
Ничоси
Мрачный браслет
Теперь очевидно
Ну с подключением :( Видишь телку в Балансиаге — можешь с точностью до 80% оценить ее морально-этические нормы. Ну и т.п.