«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой. Статью удалили с сайта компании Статьи редакции
«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков».
По ссылке, где раньше был материал, теперь текст с извинениями компании, а вместо фото с ЛГБТ-семьёй — снимок гетеросексуальной семьи с тремя детьми. «ВкусВилл» назвал первоначальную публикацию «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».
Пост в инстаграме с фотографиями также удалили.
1 июля сеть магазинов «ВкусВилл» пообщалась со своими покупателями и выпустила материал «Рецепты семейного счастья». Внимание пользователей соцсетей привлекла семья, которая состоит из «матриарха» Юмы, сестёр Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши. Материалу присвоили рейтинг 18+.
«Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием», — отметили в компании.
Ну то есть они сначала подставили эту семью, натравив на них стадо озверевших уебанов, а потом даже не просто слились, а ещё и униженно извинились за то, что запостили у себя "унтерменшей", существование которых "больно задело" всякую отбитую фашню. И бонусом к этому ещё и выложили поименно список своих сотрудников, на которых перевели стрелки.
Мде, ребятки, это такой ебаный позор, что я даже не особо представляю, как можно было ещё больше обосраться.
ну вот видите ,общественное давление работает
Жаль, что только для продвигания гомофобной повестки
не вижу ничего гомофобного в том ,чтобы отказываться смотреть на лесбух
Да, эти лесбухи мерзкие, но это не повод удалять материал только из-за того, что это лесбухи
только причина не в этом ,а в том ,что покупателям не нравится смотреть такую рекламу
Мало ли что кому не нравится. Мне не нравится вкусвил как магазин
а мне очень нравится вкусвилл как магазин ,поэтому я ,как покупатель был весьма раздосадован такой рекламой
Мне вот не нравится смотреть на твои комментарии на этом сайте. @Шахтёр забаньте молодого человека пожалуйста
Многий Денис
Господи, ну куда делся старый добрый принцип «вы ебитесь как хотите»?
ну физически они не пострадали ,значит всё ок
Жаль. Испугались каких-то чмошников из реплаев.
Придут в магазин, возьмут с полки экологически чистые яйца категории С1 и забросают всю кассу
Ахаха. Признали ошибкой? Врубили заднюю так, что отдавили тем, кто толкал машину сзади, ноги. Ну, слов нет.
Эх, "оскорбили" хуй пойми кого
Горячий каякер
Оскорбили лично каждого россиянина
Конкретный чайник
По логике да, но они так извинение свое написали, даже не указав, что именно сделали не так ) Как будто пытаются избежать острой темы, но не вышло - в комментариях под извинениями уже тоже много задетых. В итоге задели и тех, и других, гуру пиара.
Кэнсел культура здорового человека
снимок гетеросексуальной семьи с тремя детьми
Надо было сразу несколько семей размещать. Какой смысл бросаться с обрыва в карьер?
Справедливость к гетеро семьям восторжествовало. Но удалить не достаточно , детский Омбудсмен должен забрать ребёнка и направить на лечение
Жаль. Если не готовы были защищать свою позицию, то лучше бы и не публиковали. Только семью подставили под ненависть орков.