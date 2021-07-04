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Новости
Sasha Shambilova

«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой. Статью удалили с сайта компании Статьи редакции

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков».

47 47 комментариев
1562 просмотров
Фото «ВкусВилл»

По ссылке, где раньше был материал, теперь текст с извинениями компании, а вместо фото с ЛГБТ-семьёй — снимок гетеросексуальной семьи с тремя детьми. «ВкусВилл» назвал первоначальную публикацию «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».

Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти.

Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнёрам и поставщикам.

«ВкусВилл»

Пост в инстаграме с фотографиями также удалили.

1 июля сеть магазинов «ВкусВилл» пообщалась со своими покупателями и выпустила материал «Рецепты семейного счастья». Внимание пользователей соцсетей привлекла семья, которая состоит из «матриарха» Юмы, сестёр Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши. Материалу присвоили рейтинг 18+.

«Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием», — отметили в компании.

#новости #маркетинг

Спасибо за наводку Иван Прохоров
47 47 комментариев
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47 комментариев
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Отличный франт

19

Ну то есть они сначала подставили эту семью, натравив на них стадо озверевших уебанов, а потом даже не просто слились, а ещё и униженно извинились за то, что запостили у себя "унтерменшей", существование которых "больно задело" всякую отбитую фашню. И бонусом к этому ещё и выложили поименно список своих сотрудников, на которых перевели стрелки.

Мде, ребятки, это такой ебаный позор, что я даже не особо представляю, как можно было ещё больше обосраться. 

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Alexander Sh

Отличный
0

Не, там список директората.

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Сергей Ахрем

5

ну вот видите ,общественное давление работает

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Федя Прозоров

Сергей
19

Жаль, что только для продвигания гомофобной повестки

Ответить

Сергей Ахрем

Федя
–7

не вижу ничего гомофобного в том ,чтобы отказываться смотреть на лесбух

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
3

Да, эти лесбухи мерзкие, но это не повод удалять материал только из-за того, что это лесбухи

Ответить

Сергей Ахрем

Федя
–2

только причина не в этом ,а в том ,что покупателям не нравится смотреть такую рекламу

Ответить

Пётр Дерябин

Сергей
7

Так не смотри блять, в чем твоя проблема

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
1

Мало ли что кому не нравится. Мне не нравится вкусвил как магазин

Ответить

Сергей Ахрем

Федя
–9

а мне очень нравится вкусвилл как магазин ,поэтому я ,как покупатель был весьма раздосадован такой рекламой

Ответить

Федя

Сергей
9

Жаль тебя и магазин

Ответить

Пётр Дерябин

Сергей
0

Мне вот не нравится смотреть на твои комментарии на этом сайте. @Шахтёр забаньте молодого человека пожалуйста

Ответить

Иван Прохоров

Сергей
3

Это не совсем общественное давление

Ответить

Федя Прозоров

Иван
4

Опять латентные геи устроили охоту на ведьм

Ответить

Многий Денис

Иван
3

Господи, ну куда делся старый добрый принцип «вы ебитесь как хотите»?

Ответить

Федя Прозоров

Многий
4

Инцелам тёлочек не хватает

Ответить

Сергей Ахрем

Иван
–5

ну физически они не пострадали ,значит всё ок

Ответить

Андрей Бондарюк

Сергей
0

Ты идиот.
Физически не пострадал?
Ок :)

Ответить

AZP

7

Жаль. Испугались каких-то чмошников из реплаев.

Ответить

Федя Прозоров

AZP
2

Придут в магазин, возьмут с полки экологически чистые яйца категории С1 и забросают всю кассу

Ответить

Alexander Sh

7

Ахаха. Признали ошибкой? Врубили заднюю так, что отдавили тем, кто толкал машину сзади, ноги. Ну, слов нет. 

Ответить

KSA

Alexander
0

Пристроился сзади - будь готов к последствиям!

Ответить

Многий Денис

4

Ну что за мир такой поломатый?
Я писал, что в совке было душно, но и тут как-то воняет…

Ответить

Рыжий

Многий
3

Сейчас все норм. В совке бы в тюрьме все причастные сгнили. А сейчас всего-лишь удаление статьи, даже не убили никого и не посадили 

Ответить

Горячий каякер

Многий
1

v2.0 

Ответить

Андрей Бондарюк

5

Вперёд к вершинам мракобесия и скреп! :)

Ответить

Paavo Ulmanis

4

Свобода длилась недолго. 

Ответить

Мясной кавалер

3

Лохи

Ответить

Сознательный Артем

3

задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков

Ой, блять, да всем похуй. Как же жалко выглядят эти потуги высрать инфоповод.

Ответить

Бумажный микрофон

3

Не ужели кто-то рассчитывал на что-то другое? 

Ответить

Федя Прозоров

2

Эх, "оскорбили" хуй пойми кого

Ответить

Горячий каякер

Федя
3

Оскорбили лично каждого россиянина 

Ответить

Федя Прозоров

Горячий
0

что у них российский паспорт

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Жаль

Ответить

Сергей Гольцов

2

Мда, были гусиные, а стали перепелиными яйца. Жалко

Ответить

Конкретный чайник

0

За что извинились-то, из их текста так и не понятно

Ответить

Иван Прохоров

Конкретный
5

задела чувства большого числа наших покупателей

гомофобы порвались

Ответить

Конкретный чайник

Иван
0

По логике да, но они так извинение свое написали, даже не указав, что именно сделали не так ) Как будто пытаются избежать острой темы, но не вышло - в комментариях под извинениями уже тоже много задетых. В итоге задели и тех, и других, гуру пиара.

Ответить

Р О Б А Т

1

Слабаки

Ответить

Марк Варламов

–4

Кэнсел культура здорового человека

Ответить

AZP

Марк
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Смешной велосипед

0

и теперь их поддержат рублем

Ответить

Иван Прохоров

0

@Sasha Shambilova укажи, что им угрозы физической расправы поступали, я ссылку на мбх же прикреплял, так не совсем понятно

Ответить

мЕдь

0

снимок гетеросексуальной семьи с тремя детьми

Надо было сразу несколько семей размещать. Какой смысл бросаться с обрыва в карьер? 

Ответить

ОСА

0

Обновленная стратегия национальной безопасности работает

Ответить

Алексей Штейн

0

Справедливость к гетеро семьям восторжествовало. Но удалить не достаточно , детский Омбудсмен должен забрать ребёнка и направить на лечение 

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Игорь Павлов

0

Жаль. Если не готовы были защищать свою позицию, то лучше бы и не публиковали. Только семью подставили под ненависть орков.

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