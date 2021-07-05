Bloomberg назвал ОАЭ лидером по вакцинации от Covid-19: 15,5 миллионов прививок, достаточных для защиты 72,3% населения Статьи редакции
По данным агентства, в России от коронавируса защитили 12,9% жителей.
В объединённых арабских эмиратах (ОАЭ) сделали 15,5 миллионов прививок от Covid-19 при населении в 10 миллионов человек. Этого должно быть достаточно для защиты 72,3% жителей страны от инфекции. Это следует из данных Vaccine Tracker агентства Bloomberg.
По данным издания, 47,3% жителей ОАЭ сделали одну и более прививку. Полностью вакцинированы 35,7% населения.
На втором месте в рейтинге — Сейшельские острова: там сделали почти 138 тысяч прививок от коронавируса, которых достаточно для вакцинации 71,7% населения. Одну и более прививку сделали 73,6% жителей, полностью вакцинацию прошли 69,8% населения.
В Королевстве Бахрейн сделали 2,07 миллиона прививок, этого должно быть достаточно для защиты 69,7% жителей.
Bloomberg заявил, что в России сделали 38 миллионов прививок, этого должно хватить для защиты 12,9% населения: одну и более прививку поставили 15,7% человек, полностью прошли вакцинацию 10,2%.
одну и более прививку поставили 15,7% человек, полностью прошли вакцинацию 10,2%.
Не понял, 1 и более = 2, т.е. полностью *завис*