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Новости
Артём Мазанов

Bloomberg назвал ОАЭ лидером по вакцинации от Covid-19: 15,5 миллионов прививок, достаточных для защиты 72,3% населения Статьи редакции

По данным агентства, в России от коронавируса защитили 12,9% жителей.

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В объединённых арабских эмиратах (ОАЭ) сделали 15,5 миллионов прививок от Covid-19 при населении в 10 миллионов человек. Этого должно быть достаточно для защиты 72,3% жителей страны от инфекции. Это следует из данных Vaccine Tracker агентства Bloomberg.

По данным издания, 47,3% жителей ОАЭ сделали одну и более прививку. Полностью вакцинированы 35,7% населения.

На втором месте в рейтинге — Сейшельские острова: там сделали почти 138 тысяч прививок от коронавируса, которых достаточно для вакцинации 71,7% населения. Одну и более прививку сделали 73,6% жителей, полностью вакцинацию прошли 69,8% населения.

В Королевстве Бахрейн сделали 2,07 миллиона прививок, этого должно быть достаточно для защиты 69,7% жителей.

Bloomberg заявил, что в России сделали 38 миллионов прививок, этого должно хватить для защиты 12,9% населения: одну и более прививку поставили 15,7% человек, полностью прошли вакцинацию 10,2%.

#новости #covid19

6 6 комментариев
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Заработный яд

3

В Москве живет больше людей, чем во всем оаэ

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Р О Б А Т

0

одну и более прививку поставили 15,7% человек, полностью прошли вакцинацию 10,2%.

Не понял, 1 и более = 2, т.е. полностью *завис*

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Артём Мазанов

Р
2

Нет, 1 и более = 2 и 3, в некоторых странах ставят и 3 укол. А полностью прошли, когда с момента последней дозы прошло достаточное кол-во дней. Если ты поставил 2 укол, то ты еще не скоро станешь полностью вакцинированным.

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Саратовский парфюмер

Артём
2

бля, т.е. это не шутка?

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Р О Б А Т

Артём
0

вот оно чё...

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Устойчивый блик

0

страна меньше любой области РФ , половина территории- пустыня , может себе позволить купить ваще все вакцины и спокойно вакцинировать всех желающих .
но сверхдержаве не под силу даже своей байдой хотя бы 1/5 населения привить. позорище

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