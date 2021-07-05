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Артём Мазанов

Минцифры запланировало разрешить получать госуслуги через коммерческие приложения Статьи редакции

Например, через банковские сервисы.

Из проекта постановления правительства следует, что государственные услуги в электронной форме можно будет получить через информационные системы, интегрированные с порталом госуслуг при соблюдении защиты персональных данных. Там же можно будет записаться на приём в МФЦ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В Минцифры уточнили, что сторонние сервисы планируется подключать к сайту госуслуг по инициативе компаний. Набор услуг и критерии отбора приложений пока ещё прорабатываются.

Источник «Ъ» в крупном банке считает проект труднореализуемым в ближайшие годы. «МФЦ не имеют единого программного обеспечения, соответственно, банки не смогут подключиться быстро», — добавил второй источник.

Tele2 считает инициативу интересной, но реализовывать её пока не планируют. Собеседник издания в одной из компаний сомневается, что операторам будет выгодно интегрировать «Госуслуги» в свои приложения: «Ресурсы потребуются заметные, а широко востребован сервис не будет».

#новости

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Устойчивый блик

10

утечка ваших персональных банковских данных с привязкой к госуслугам через 3 2 1

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Р О Б А Т

Устойчивый
7

Госутечки

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Редкий супер_стар

Устойчивый
1

Жаль

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Р О Б А Т

6

при соблюдении защиты персональных данных.

Хорошая шутка

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Устойчивый блик

Р
1

Да не , сложно

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Maus Colt

2

ниче не понял из новости
зачем стороннему приложению получать доступ в ГУ ?
какую услугу они таким образом могут реализовать ?
призываю пояснительную бригаду

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Дархан Камальханы

Maus
3

В РК в банковские приложения прикрутили регистрацию ИП и переоформлении авто, что довольно упростило жизнь многим.

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Жилой огонь

Maus
0

Например, банку интересно взглянуть выписку из ПФР для одобрения кредита. Сейчас тебе надо её идти заказывать на госуслуги, а можно было бы заказать и посмотреть в банковском приложении.

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Al

0

На хую вертели все ваши данные. 

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Илья Гераськин

0

А как они только разрешили, если уже год назад росбанк при запросе на ипотеку подтягивал какие-то данные из гос-услуг через подачу заявления внутри госуслуг?

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Жилой огонь

Илья
0

Ну так тебе отдельно приходилось заходить на госуслуги, так? А сейчас видимо можно быдет всё это делать прямо в приложении банка, один раз привязав профиль на госуслугах.

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Илья Гераськин

Жилой
0

Ну технически это имеет смысл. Во многих странах через банк можно много чего сделать. Проблема только в липовых акках банковских, с другой стороны госуслуги тоже воруют (была новость накануне выборов)

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Иван Дмитриев

0

Реализовать трудно, но данными мы уже поделились

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