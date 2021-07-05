Минцифры запланировало разрешить получать госуслуги через коммерческие приложения Статьи редакции
Например, через банковские сервисы.
Из проекта постановления правительства следует, что государственные услуги в электронной форме можно будет получить через информационные системы, интегрированные с порталом госуслуг при соблюдении защиты персональных данных. Там же можно будет записаться на приём в МФЦ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В Минцифры уточнили, что сторонние сервисы планируется подключать к сайту госуслуг по инициативе компаний. Набор услуг и критерии отбора приложений пока ещё прорабатываются.
Источник «Ъ» в крупном банке считает проект труднореализуемым в ближайшие годы. «МФЦ не имеют единого программного обеспечения, соответственно, банки не смогут подключиться быстро», — добавил второй источник.
Tele2 считает инициативу интересной, но реализовывать её пока не планируют. Собеседник издания в одной из компаний сомневается, что операторам будет выгодно интегрировать «Госуслуги» в свои приложения: «Ресурсы потребуются заметные, а широко востребован сервис не будет».
при соблюдении защиты персональных данных.
Хорошая шутка
ниче не понял из новости
зачем стороннему приложению получать доступ в ГУ ?
какую услугу они таким образом могут реализовать ?
призываю пояснительную бригаду
В РК в банковские приложения прикрутили регистрацию ИП и переоформлении авто, что довольно упростило жизнь многим.
Жилой огонь
Например, банку интересно взглянуть выписку из ПФР для одобрения кредита. Сейчас тебе надо её идти заказывать на госуслуги, а можно было бы заказать и посмотреть в банковском приложении.
А как они только разрешили, если уже год назад росбанк при запросе на ипотеку подтягивал какие-то данные из гос-услуг через подачу заявления внутри госуслуг?
Жилой огонь
Ну так тебе отдельно приходилось заходить на госуслуги, так? А сейчас видимо можно быдет всё это делать прямо в приложении банка, один раз привязав профиль на госуслугах.
Ну технически это имеет смысл. Во многих странах через банк можно много чего сделать. Проблема только в липовых акках банковских, с другой стороны госуслуги тоже воруют (была новость накануне выборов)