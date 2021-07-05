{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

«Коммерсантъ»: темпы вакцинации от коронавируса в крупных промышленных компаниях опередили общероссийские Статьи редакции

В большинстве случаев промышленников не коснулись требования властей о вакцинации 60% сотрудников.

22 22 комментария
643 просмотров

«Коммерсантъ» опросил крупные промышленные предприятия о вакцинации сотрудников: темпы оказались выше, чем в среднем по стране. Издание заявило, что «ни в одной из крупных компаний прямо не говорят, что будут увольнять сотрудников за отказ от вакцинации».

Источник «Ъ» уточнил, что предприятия, ведущие оптовую торговлю, попали под требования об обязательной вакцинации. Но на большинство компаний они не распространяются.

  • «Газпром» 52% привитых;
  • РЖД — 50% привитых;
  • «Норникель» — 20% привитых;
  • «Ростех» — 15% привитых;
  • «Газпром нефть» — у более 80% сотрудников сформировались антитела к Covid-19;
  • «Росэнергоатом» — вакцинированы 46%, на атомных станциях — более 60%, критически важный персонал — на 100%, коллективный иммунитет на АЭС составляет более 85%;
  • «Фосагро» — иммунитет сформирован у более чем 72% сотрудников, вакцинированы 52%;
  • «КамАЗе» — первую дозу дозу вакцины сделали 36% сотрудников, вторую — 24%.

«Коммерсантъ» рассказал, что некоторые компании поощряют за прививку: «АвтоВАЗ» выплачивает по 1,5 тысячи рублей, MAN, аэропорт Симферополь, РЭА, «РусГидро», «Т Плюс», «Норникель» и НЛМК выдают выходной после каждого укола, «Фосагро» выдаёт сотрудникам с антителами приоритет при распределении путёвок в корпоративные оздоровительные учреждения.

В РФ нет официальной статистики по вакцинации. 23 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона жителей России, из них 16,7 миллиона уже получили вторую дозу. Исходят из данных Росстата, это примерно 14% населения старше 18 лет.

#новости #covid19

22 22 комментария
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 22, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 406047, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Jul 2021 10:10:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Р О Б А Т

6

Нам начальство в шутку предложило оплатить похороны...

Ответить

мЕдь

Р
1

Это ты где работаешь с такими шутниками?

Ответить

Устойчивый блик

мЕдь
5

в огромном блядь цеху. он же робот )

Ответить

мЕдь

Устойчи…
2

*робат

Ответить

Устойчивый блик

мЕдь
4

извиняюсь , робат , не хотел оскорбить его нейроны

Ответить

Р О Б А Т

Устойчи…
3

мои сервоприводы возмущены

Ответить

Р О Б А Т

Устойчи…
1

ага, на складе ток

Ответить

Р О Б А Т

мЕдь
1

намекну - там еще Том Хэнкс работал как-то

Ответить

мЕдь

Р
3

Почта?

Ответить

Р О Б А Т

мЕдь
1

ну типа

Ответить

Устойчивый блик

Р
2

а вы такие "ну давай"...

Ответить

Р О Б А Т

Устойчивый
1

а шутка ли это...

Ответить

Вася Пражкин

Р
1

А начальство как, вакцинировалось или "Давай холопов проколем, не помрут - подумаем"?

Ответить

Р О Б А Т

Вася
1

кто-т переболел, про остальных хз, но ничему не удивлюсь

Ответить

Andrew Muralov

Р
0

Не ведитесь. Не оплатит же, опять наебет. 

Ответить

Andrew Muralov

4

Короче Путин устроил корешам олигархам конкурс. . И теперь у них соц соревнование. Кто выиграет, тому какой нибудь актив по дешовке скинут. 

Ответить

Устойчивый блик

Andrew
2

тот президентом будет?

Ответить

Andrew Muralov

Устойчивый
2

Хорошая страна и конкурсы интересные. 

Ответить

мЕдь

2

темпы вакцинации от коронавируса в крупных промышленных компаниях опередили общероссийские

Пятилетка в четыре года.

Ответить

Устойчивый блик

2

 в одном банке знаю стимулирующие 10к , кто до 10 июля привьется.

Ответить

N/a

2

«Ростех» — 15 привитых;

Кто эти 15 счастливчиков

Ответить

мЕдь

1

«Газпром нефть» — у более 80% сотрудников сформировались антитела к Covid-19

Это ещё не значит, что они вакцинированы.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
Обсуждаемое
Интернет
Симоньян рассказала о новой программе на RT, которую будет вести Шетнер. Он ответил, что «не знает эту женщину»
Актёр известен по роли капитана Кирка в сериале «Звёздный путь» (Star Trek).
102
Новости
Полиция Теннесси отобрала у женщины «оскорбительный» номерной знак. Он состоял из года высадки на Луну и термина «pwn»
В игровом мире это означает безоговорочную победу над противником.
104
Новости
Антропологи подсчитали более 300 сюжетов слухов о Covid-19. Из них 83 оказались про вакцинацию
Они были популярны в последние полтора года — ещё до вхождения прививок в оборот.
168
Популярное за три дня
Животные
9
Животные
1
Новости
«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой. Статью удалили с сайта компании
«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков».
717
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null