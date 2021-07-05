«Коммерсантъ»: темпы вакцинации от коронавируса в крупных промышленных компаниях опередили общероссийские Статьи редакции
В большинстве случаев промышленников не коснулись требования властей о вакцинации 60% сотрудников.
«Коммерсантъ» опросил крупные промышленные предприятия о вакцинации сотрудников: темпы оказались выше, чем в среднем по стране. Издание заявило, что «ни в одной из крупных компаний прямо не говорят, что будут увольнять сотрудников за отказ от вакцинации».
Источник «Ъ» уточнил, что предприятия, ведущие оптовую торговлю, попали под требования об обязательной вакцинации. Но на большинство компаний они не распространяются.
- «Газпром» 52% привитых;
- РЖД — 50% привитых;
- «Норникель» — 20% привитых;
- «Ростех» — 15% привитых;
- «Газпром нефть» — у более 80% сотрудников сформировались антитела к Covid-19;
- «Росэнергоатом» — вакцинированы 46%, на атомных станциях — более 60%, критически важный персонал — на 100%, коллективный иммунитет на АЭС составляет более 85%;
- «Фосагро» — иммунитет сформирован у более чем 72% сотрудников, вакцинированы 52%;
- «КамАЗе» — первую дозу дозу вакцины сделали 36% сотрудников, вторую — 24%.
«Коммерсантъ» рассказал, что некоторые компании поощряют за прививку: «АвтоВАЗ» выплачивает по 1,5 тысячи рублей, MAN, аэропорт Симферополь, РЭА, «РусГидро», «Т Плюс», «Норникель» и НЛМК выдают выходной после каждого укола, «Фосагро» выдаёт сотрудникам с антителами приоритет при распределении путёвок в корпоративные оздоровительные учреждения.
В РФ нет официальной статистики по вакцинации. 23 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона жителей России, из них 16,7 миллиона уже получили вторую дозу. Исходят из данных Росстата, это примерно 14% населения старше 18 лет.
Нам начальство в шутку предложило оплатить похороны...
в огромном блядь цеху. он же робот )
Устойчивый блик
а вы такие "ну давай"...
А начальство как, вакцинировалось или "Давай холопов проколем, не помрут - подумаем"?
Короче Путин устроил корешам олигархам конкурс. . И теперь у них соц соревнование. Кто выиграет, тому какой нибудь актив по дешовке скинут.
Устойчивый блик
тот президентом будет?
темпы вакцинации от коронавируса в крупных промышленных компаниях опередили общероссийские
Пятилетка в четыре года.
«Газпром нефть» — у более 80% сотрудников сформировались антитела к Covid-19
Это ещё не значит, что они вакцинированы.