В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков: после уколов их поместят на три дня в изолированные боксы Статьи редакции
Клинические испытания продлятся год.
Исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет стартовало в Москве на базе двух детских больниц. В первой фазе примут участие 100 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В исследовании примут участие подростки, которые не болели коронавирусом и не имеют противопоказаний к препарату.
Подросткам будут вводить «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.
Всегда было интересно как выглядят родители этих детей. Где поставить подпись, чтобы моего ребёнка использовали как подопытную мышь?
1. Родители прошли вакцинацию, проблем не было, решили иммунизировать ребенка как можно раньше, считая,что польза перевешивает риск.
2. Родители - энтузиасты от медицины, верят в родную науку, им не страшно за детей.
3. Родители - сотрудники госструктур, которых добровольно-принудительно привлекают к данному исследованию за плюшки либо угрозами проблем на работе.
Действующий кубок
Привет
Действующий кубок
Я бы своего сдал
Моего брата хотели туда послать, просто позвонили из поликлиники предложили вакцинироваться
А помните в сериле «Пацаны» компания Vought поставляла в больницы препарат V под видом вакцин и производила супер-детей?
Отлично, минус 100 школьников, лишите их интернета ради качественного эксперимента
Прицепился гляди, они все выживут, и будут рассказывать в интернетах о себе любимых, радость то какая
Вот интересно насколько этичны такие исследования на подростках сейчас? Нет ли претензий к этичности предыдущих испытаний Спутника на военных и сейчас в рамках "гражданской массовой вакцинации"?
Здешний глобус
ваша вакцина не испытана, не буду колоть!
*Проводят испытания*
прекращайте, это неэтично!
А как ты предлагаешь тестировать лекарства для подростков? На поросятах?
Какие у тебя дети, анимечник?
Действующий кубок
Два дэ
Опыты на детях..., а они знают толк в ...
И действительно. Никогда такого не было и вот опять!
14 мая 1796 года Дженнер привил ею восьмилетнего фермерского сына Джеймса Фиппса, впоследствии дожившего до старости, а спустя два года выпустил знаменитую брошюру "Исследование причин и действие коровьей оспы" - за собственный счет, поскольку Королевское научное общество отнеслось к методу Дженнера с недоверием.