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Артём Мазанов

В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков: после уколов их поместят на три дня в изолированные боксы Статьи редакции

Клинические испытания продлятся год.

Исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет стартовало в Москве на базе двух детских больниц. В первой фазе примут участие 100 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В исследовании примут участие подростки, которые не болели коронавирусом и не имеют противопоказаний к препарату.

Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их ещё раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием.

Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Подросткам будут вводить «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

#новости #вакцинаотcovid19

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19

Всегда было интересно как выглядят родители этих детей. Где поставить подпись, чтобы моего ребёнка использовали как подопытную мышь?

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Рыжий

Имя
27

 Всегда было интересно как выглядят родители этих детей

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мЕдь

Рыжий
1

Ребёнок, видимо, в коробке.

Ответить

Р О Б А Т

мЕдь
2
Ответить

Маринеску

Имя
11

1. Родители прошли вакцинацию, проблем не было, решили иммунизировать ребенка как можно раньше, считая,что польза перевешивает риск.
2. Родители - энтузиасты от медицины, верят в родную науку, им не страшно за детей.
3. Родители - сотрудники госструктур, которых добровольно-принудительно привлекают к данному исследованию за плюшки либо угрозами проблем на работе.

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Устойчивый блик

Маринеску
2

Ну да.

Ответить

Виктор Ганелес

Маринеску
0

Я вполне прохожу по первой категории

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Andrew Muralov

Маринеску
0

4. Проверим на малых сначала, если что новых нарожаем. 

Ответить

Действующий кубок

Имя
1

Привет

Ответить

Имя Фамилия

Действующий
3

Намастэ

Ответить

Действующий кубок

Действующий
0

Я бы своего сдал

Ответить

Устойчивый блик

Действу…
8

Да и не своего бы ты тоже сдал

Ответить

Имя Фамилия

Действу…
1

Неплохо

Ответить

Andrew Muralov

Имя
0

Под сертификатом на 5000 рублей, мыло и гречку. 

Ответить

Daniil Minashkin

Имя
0

Моего брата хотели туда послать, просто позвонили из поликлиники предложили вакцинироваться

Ответить

Mr Robot

13

А помните в сериле «Пацаны» компания Vought поставляла в больницы препарат V под видом вакцин и производила супер-детей?

Ответить

Миша Копейкин

Mr
2

Нет, не помню. Сериал давненько смотрел и не особо внимательно

Ответить

Smaug The Terrible

Mr
0

Препарат V.... Спутник V....
О магад!

Ответить

Р О Б А Т

4

В изолированные тиктоки

Ответить

мЕдь

Р
10

Тикток хаусы.

Ответить

Roman Sapon

–3

Отлично, минус 100 школьников, лишите их интернета ради качественного эксперимента

Ответить

мЕдь

Roman
18

минус 100 школьников

Что-то на антиваксерском.

Ответить

Roman Sapon

мЕдь
–1

Прицепился гляди, они все выживут, и будут рассказывать в интернетах о себе любимых, радость то какая

Ответить

Петр Прокопенко

–4

Вот интересно насколько этичны такие исследования на подростках сейчас? Нет ли претензий к этичности предыдущих испытаний Спутника на военных и сейчас в рамках "гражданской массовой вакцинации"?

Ответить

Здешний глобус

Петр
19

ваша вакцина не испытана, не буду колоть!

*Проводят испытания*
прекращайте, это неэтично!

Ответить

Слава Инженеров

Петр
8

А как ты предлагаешь тестировать лекарства для подростков? На поросятах?

Ответить

Alexander Sh

Петр
1

А насколько этичны такие исследования на подростках потом?

Ответить

Romula Daraa

Петр
1

спутник распыляли с самолетов над Украиной, те попа не вымерли 

Ответить

Sanek Igoshev

3

Самое время 

Ответить

Действующий кубок

0

У меня вопрос, я как родитель могу за ребёнка принять решение о его участии в исследованиях? Его мнение вообще важно?

Ответить

мЕдь

Действующий
8

Какие у тебя дети, анимечник?

Ответить

Действующий кубок

мЕдь
1

Два дэ

Ответить

мЕдь

Действу…
1

ДВА ДЭ НЕ ТРОЖЬ

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
0

Это же мефедрон в шприце. 

Ответить

Alexander Sh

Действующий
2

Если ты похитил ребенка, ты по-прежнему еще не его родитель 

Ответить

Еврейский ящик

2

Если в боксах не будут доступны фортнайт и тикток, то эксперимент обречен на провал.

Ответить

Игорь Рачук

1

*спустя 10 лет* 

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Действующий кубок

0

И отправят в космос?

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Устойчивый блик

0

Опыты на детях или исследование и клинические испытания

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Проектный блик

0
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Наш Мир

0

Опыты на детях..., а они знают толк в ...

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Ivan Pogoreloff

Наш
0

И действительно. Никогда такого не было и вот опять!

14 мая 1796 года Дженнер привил ею восьмилетнего фермерского сына Джеймса Фиппса, впоследствии дожившего до старости, а спустя два года выпустил знаменитую брошюру "Исследование причин и действие коровьей оспы" - за собственный счет, поскольку Королевское научное общество отнеслось к методу Дженнера с недоверием.

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Жених приехал

Ivan
0

Негров линчуют, караул!

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Сергей Сергеич

0
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Anton Antonov

0

Обидно если после этого еще и в ваенкомат оправят

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Andrew Muralov

0

"детей нахуй, стариков в пизду, остальных в изоляторы"

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