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Новости
Артём Мазанов

Умер Владимир Меньшов Статьи редакции

Режиссёру и актёру был 81 год.

207 207 комментариев
8665 просмотров

На 82-м году жизни из-за коронавируса умер Владимир Меньшов — советский и российский актёр и кинорежиссёр. Об этом сообщает Мосфильм.

Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году.

Мосфильм

Меньшов заболел Covid-19 в конце июня.

Среди самых известных фильмов Меньшова «Ширли-мырли» (1995), «Любовь и голуби» (1984) и «Москва слезам не верит» (1979), за которую он в 1981 году получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Меньшов также известен как актёр, он сыграл более 100 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Диверсант», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Легенда №17».

19 апреля 2007 года Меньшов на церемонии вручении наград «MTV-2007» отказался вручить приз фильму «Сволочи». «Я не буду вручать эту премию фильму, который позорит мою страну. Пускай этот приз вручает Памела Андерсен», — заявил он.

#новости #происшествия

207 207 комментариев
70
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207 комментариев
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Жених приехал

–7

Земля стекловатой.

Ответить

Устойчивый блик

Жених
54

совсем со своим крымом поехали

Ответить

Правильный якорь

Устойчивый
58

с чьим?

Ответить

Устойчивый блик

Правиль…
–6

вообще абсолютно мегариторически поебать , если люди не способны различать политику и жизни обычных людей.

Ответить

Живой будильник

Устойчи…
64

по такой же логику похуй на политику, Путин душевный мужик

похуй на силовиков, пиздящих людей и поддерживающих режим, они же наверняка классные ребята по жизни

Ответить

Устойчивый блик

Живой
7

и че мне теперь всех ненавидеть с кем путин здороватеся или зарплату платит ?

Ответить

Живой будильник

Устойчи…
20

кто так или иначе поддерживает военную агрессию - хуевый человек

Ответить

Устойчивый

Живой
2

ну тогда я тоже хуевый человек, я офицер запаса. можешь не общаться

Ответить

Живой

Устойчи…
14

причем здесь ты вообще

человек поддерживал военную агрессию - нападение на чужую землю и отжимание территорий - это не говорит о нем, как о плохом человеке?

быть офицером в рандомной стране это пока еще ничего не значит

Ответить

Нижний

Живой
4

Бля да он же дед, легко промыли мозги, учитывая как в пиковые моменты пропаганда хуярила.
Мне кажется легко было впасть в крымнаш, особенно советскому человеку

Ответить

Романелло

Нижний
7

 На избирательном участке Владимир Меньшов сообщил, что готов поддержать Владимира Путина, если в случае внесения поправок по итогам голосования президент РФ будет баллотироваться на новый срок. Актер заметил, что действия президента России во время пандемии коронавируса были эффективными, и Меньшов не сомневается в работоспособности Путина. Актер и кинорежиссер Меньшов назвал действия оппозиции предательским поведением.

«Главный побудительный мотив голосовать сегодня — это даже не важность поправок, а позиция так называемой нашей оппозиции, которая все время рассказывала, что это не то, не так, не туда, не те поправки, народу придёт мало, голосовать будут против и так далее. Мне кажется, что это уже на уровне предательского поведения, если не просто предательское поведение», – заметил Меньшов.

https://spbdnevnik.ru/news/2020-06-29/vladimir-menshov-i-vera-alentova-progolosovali-po-popravkam-v-konstitutsiyu-rf

Ответить

Нижний

Романел…
3

Да похуй вообще что дед на старости лет нёс, легко отрываю его творчество от его старческих высказываний

Ответить

alexferman

Нижний
4

Вот так вот отнимать субъектность у человека - тоже не дело

Ответить

Нижний

alexfer…
0

Согласен, но отнимаю

Ответить

Криминальн

Нижний
2

Особенно человеку который из неё никогда не выпадал

Ответить

Нижний

Кримина…
–1

Тем более, имеют право так сказать

Ответить

Живой

Нижний
0

Путин тоже дед))))

Ответить

Нижний

Живой
0

Только путин задает движение вот этому всему

Ответить

Живой

Нижний
0

может им дома жена руководила)0

Ответить

Нижний

Живой
1

Так он же развелся хуй знает когда, выбрал себе в жёны россию (её забыл спросить) 

Ответить

Живой

Нижний
0

это метафора))

на старого деда кто угодно может оказывать влияние

Ответить

Нижний

Живой
1

В первую очередь такие же мужики из спецслужб с достаточно кривым углом восприятия мира, где всё вокруг враги и шпионы, а СССР развалили кляты америкосы. Сами себе создают картину мира, сами в неё верят

Ответить

Живой

Нижний
0

и это снимает с них ответственность за хуевые поступки?

Ответить

Нижний

Живой
–1

С них нет, они точки принятия решений, в отличие от Меньшова, который просто рядом стоял

Ответить

Живой

Нижний
2

ничего не делать, а тем более словесно поддержать - это тоже преступление

найс такие аргументы следователю приводить, когда в дело об изнасиловании попадешь))) да я старый был, просто смотрел, у меня не стоял даже

Ответить

Нижний

Живой
–1

Сук, ну ты передергиваешь же, в том же великом и ужасном Нюрнберге не судили тех кто просто одобрял действия рейха, а судили челов которые ответственны за за принятие решений

Ответить

Живой

Нижний
1

да мы тут пока что только словами осуждаем) я и не говорю, что дед должен был не своей смертью помереть) но то, что он плохой человек / глупый - это факт.

Ответить

Нижний

Живой
0

21 век на дворе, давно уже произошла смерть автора, смотрим произведение искусства в отрыве от автора и кайфуем

Ответить

Устойчивый

Живой
3

так у украинцев же позиция как у мархала , раз молчат значит поддерживают все. где эта грань ?

Ответить

Живой

Устойчи…
1

если бы просто молчал, вопрос бы не было

Ответить

Владимир

Живой
0

человек поддерживал военную агрессию - нападение на чужую землю и отжимание территорий - это не говорит о нем, как о плохом человеке?

Нет, не говорит.
Просто потому что мы не знаем всех деталей и обстоятельств поддержки. Он мог быть жертвой обстоятельств или просто неправильно осведомлен, человеку все таки за 80 лет.

Ответить

Живой

Владимир
2

"Он мог быть жертвой обстоятельств или просто неправильно осведомлен"

его проблемы
так можно оправдать и людей, которые убивают других на границе, ответственность должен нести каждый

Ответить

Владимир

Живой
–3

так можно оправдать и людей, которые убивают других на границе, ответственность должен нести каждый

У тебя демагогия.
Я не знаю, для чего ты гребешь все в одну кучу и пытаешься зачесать всех под одну гребёнку.
Это несколько наивно и незрело.
Ну пусть будет по твоему, тебя не переубедить.

Ответить

Романелло

Владимир
0

2018 год.
— Владимир Валентинович, что ещё для России может сделать Владимир Путин?

 — Надо делать революционные вещи, которые он ещё не делал. И я не уверен, что ему хочется их делать. Всё время задаётся движение в сторону правоты и силы либерального движения. А мне кажется, что оно потерпело сокрушительное поражение в России и надо выбирать более жёсткое направление для дальнейшего движения. И, соответственно, людей другого направления набирать во власть. 

<...>
 — Он совершенно очевидно не хочет возвращения к мобилизационной модели развития, которая была присуща Ленину, Сталину. Особенно, скажем, Сталину была присуща и дала такие фантастические результаты, что мы за 30 лет мало того что выиграли войну, но ещё и атомную бомбу сделали.

https://sevastopol.su/news/nado-delat-revolyucionnye-veshchi-vladimir-menshov

Ответить

Sam Lowry

Устойчи…
1

Серьёзно не различаешь «передал Х бабла» и «офицер запаса»?

Ответить

Устойчивый

Sam
0

налоги заплатил - это еще не передал бабла ( мне мархал предъявлял за налоги тут ) ?

Ответить

Sam Lowry

Устойчи…
1

Мдя, похоже, чукча не читатель — чукча писатель.

Ответить

Устойчивый

Sam
0

на мой вопрос ответ будет?

Ответить

Sam Lowry

Устойчи…
0

Это не передал бабла. Налог — дело подневольное. Налог совершенно любой стране ты платишь, даже не зная этого. Ни один нормальный и даже ненормальный человек не будет платить налог, если будет выбор, платить или не платить его.

Ответить

Устойчивый

Sam
1

спасибо за ответ .
теперь по твоим предъявам. я об этом из его биографии узнал только сегодня , не настолько сильно интересовался его биографией. за донат даунбасятам и поддержку осуждаю. но честно говоря, всё это одноразовая акция походу была, больше он вроде не вылазил с темой донбассе нигде
но в отрыве от всего этого , фильмы у него нормальные

Ответить

Sam Lowry

Устойчи…
0

Окей, Митя.

Ответить

Sam Lowry

Устойчи…
0

Но к чему ты это ведёшь, если ты просто в упор факты прямой поддержки сравниваешь с офицерством? Ты просто набрасываешь, чёрная дискуссия/демагогия.

Ответить

Устойчивый

Sam
0

ответил выше

Ответить

Andy

Устойчи…
–1

На топзашквар проследуйте, офицер запаса.

Ответить

Устойчивый

Andy
2

после вас

Ответить

Andy

Устойчи…
–2

Ну я же не подпынявое говно которое в 30 лет пенсионером становится

Ответить

Rond

Устойчи…
0

Это объясняет некоторые вещи

Ответить

Pa Chu

Живой
0

а кто не поддерживает - автоматически праведник и золотце? Это в обе стороны работает - подскажите, плз?

Ответить

Живой

Pa
2

а кто не убивал людей - автоматически праведник и золотце?

о чем мы вообще говорим?

Ответить

Pa Chu

Живой
0

ну, видишь, довольно легко запутаться, когда рассуждаешь так примитивно и плоско

Ответить

Максим

Живой
0

А пиндосов за здрасье подднрживать, их фильмы про бравых снайперов в ираке. Чет я не представляю как клинта иствуда хуесосят в сша, ватник еще тот

Ответить

Stanley H

Устойчи…
1

Да

Ответить

Устойчивый

Stanley
0

некогда

Ответить

alexferman

Живой
2

Путин делает конкретные действия, которые приводят к реальным последствиям, и за это его можно ненавидеть.

Ответить

Живой будильник

alexfer…
3

а он эти действия публично одобряет

Ответить

alexferman

Живой
2

И что? Вы теперь на каждого согласного и одобрившего с пеной у рта бросаться будете? Либерфашизм какой-то, лол.

Ответить

Живой

alexfer…
3

если человек за убийства невинных людей и посягание на целостность территорий - да

ты будешь на каждого вора в своей квартире бросаться?

Ответить

Pa Chu

Живой
4

Господь Всемогущий, вся история этого вида - сплошные убийства и насильственный передел сфер влияния и кормовой базы, по сути. Представляю, какое дикое отвращение у тебя вызывает любой текст, так или иначе описывающий прошлое.

Ответить

alexferman

Живой
0

В Крыму никого не убили так-то.

Ответить

Живой

alexfer…
1

зато это стало стартом для войны

Ответить

alexferman

Живой
3

Или не стало.

Ответить

Живой

alexfer…
3

ну охуеть теперь

логика: мы ограбили женщину, но она не сопротивлялась в первый раз, драки не было - все норм, мы хорошие ребята, даже пенсионер с лавочки ставит класс, ура! он крутой!

Ответить

alexferman

Живой
3

Что за хуйню я читаю

Ответить

Живой

alexfer…
1

@вот именно 

Ответить

Павел

alexfer…
1

Сергей Кокурин, Решат Аметов и ещё от 20 до 50 противников аннексии, пропавших без вести

Ответить

inlitro

Павел
0

После не значит вследствие.

Ответить

Павел

inlitro
0

Ты долбоеб? Хотя бы каплю изучи вопрос хотя бы, перед тем как высрать здесь свой тупой комментарий. Люди уже тысячами погибли из-за вашей инфантильности

Ответить

inlitro

Павел
0

Я с рождения живу в Крыму и вопрос достаточно изучен.

Ответить

Павел

inlitro
0

А, тогда понятно. Вопрос снимается, медицина тут бессильна

Ответить

Михаил

alexfer…
0

Не стоит стесняться естественной справедливой агрессии кмк

Ответить

Pa Chu

Михаил
1

Агрессия не бывает ни справедливой, ни несправедливой. Агрессия - она и в Африке агрессия, и объект этой агрессии, как правило, страдает от нее в любом случае.

Она может быть целесообразной, или не быть таковой. Не нужно наделять решения об агрессивных актах каким-то иным, кроме извлечения выгоды, смыслом. Даже если сильно смахивает на то, что генеральные мотивы иные, они в действительности почти всегда про выгоду.

Ответить

Михаил

alexfer…
0

Вот Новиков на эту тему хорошо сказал "не стесняться ненависти"
https://www.youtube.com/watch?v=q6hR3nLCLL4&t=2425s

Ответить

Stanley

Живой
0

И делать хотел

Ответить

Роман Новиков

Живой
1

Ну что ты, ведь они просто выполняют приказы 

Ответить

Живой будильник

Роман
1

значит они не личности, а значит на них похуй

Ответить

Павел Мамонов

Устойчи…
11

Расскажи как мне разделить политику и личную жизнь, если из-за войны на Донбассе мне пришлось покинуть родной город

Ответить

Устойчивый блик

Павел
1

а нам пришлось помогать беженцам здесь делиться рабочими местами и квартирами. кто то в очереди стоял , но для украинцев сделали поблажку.

Ответить

Павел Мамонов

Устойчи…
1

Это отлично доказывает твой тезис, что политика не влияет на жизнь простых людей

Ответить

Устойчивый

Павел
0

равно как и доказывает что никто не стал гнать на украинцев а брали и помогали .

Ответить

Бурный мангал

Устойчи…
2

Когда Путин умрет, напишешь «F»?

Ответить

Устойчивый блик

Бурный
8

возьму отпуск за свой счет и буду месяц бухать

Ответить

Бурный мангал

Устойчи…
2

Не полезно это :(

Ответить

Бурный мангал

Устойчи…
0

Гитлер обычный человек? Стоит ли грустить что он умер, а Сталин?

Ответить

Устойчивый блик

Бурный
6

еще хуйни набрось , давай

Ответить

Бурный мангал

Устойчи…
0

набросил тебе за щеку

Ответить

Roman Sapon

Устойчи…
1

Он умер, Митя, подведём итоги тут, прокомментируем. Никто не отрицает его достижения, но и не нужно отрицать его спонсорство терроризма. Пусть Бог рассудит

Ответить

Устойчивый блик

Roman
5

понимаешь , каждый видит то что видит. вот вы первым делом полезли смотреть а не поддерживал ли он крым. а я в нашем инфополе этого вообще не помню , хотя у нас тогда еще дома телевизор стоял и вести показывал, я не помню постоянного беганья меньшова и криками крымнаш. поэтому для меня меньшов больше талантливый режиссер , чем что то там про политику. у нас всё сводится к политике последнее время

Ответить

Roman Sapon

Устойчи…
0

Да я это понимаю! Будь ты мэром, поставил бы ты ему памятник?

Ответить

Устойчивый

Roman
1

будь я мэром я бы все совковые памятники снес для начала и занялся проблемами города, нечего культы городить

Ответить

Marhal_New

Устойчи…
2

Финансирование терроризма это не шутка

Ответить

Правильный якорь

Устойчи…
1

Вот и я к тому же

Ответить

Dmitrii Guliaev

Правиль…
2

со своим

Ответить

Действующий кубок

Устойчивый
1

@Росгвардия Ставрополь @Управление Росгвардии по Республике Башкортостан @Росгвардия Калининград здесь нарушение территориальной целостности, срочно работать

Ответить

Элементарный

Действу…
3

А прикинь они однажды залогиняться под этими акками снова, а там куча меншонов.....

Ответить

Действующий

Элемент…
0

Да там наемные работники, все всё понимают

Ответить

Элементарный

Действу…
3

Перееду в Башкортостан, устроюсь в росгвардию и попрошу рабочий аккаунт
Вот тогда и посмеёмся

Ответить

Контрольный

Действу…
2

@267310 забыл еще

Ответить

Действующий

Контрол…
1

Не забыл, я сам из этого управления

Ответить

Andy

Устойчивый
0

Причём тут крым? Очередной подпынявый обмяк.

Ответить

&#013; &#013;

Жених
13

Я думаю, что актера и режиссера надо помнить за фильмы, а не за позицию по Крыму

Ответить

Жених приехал

&#013;
29

Михалкова тоже?

Ответить

Владимир Климов

Жених
5

Это другое.

Ответить

&#013; &#013;

Жених
2

Мб я неточен, но Меньшов только кино и театром занимался, а Михалков ещё и телеведущий/блогер, это и отличает его от Меньшова. 

Ответить

Жених приехал

&#013;
1

Не, не только.

Ответить

Алый фонарь

&#013;
16

Терешкову за космос

Ответить

Михаил Артамонов

&#013;
15

Надо все помнить

Ответить

Ананасовый Экспресс

&#013;
9

Сталина за победу

Ответить

MEGAtraXXXer666

&#013;
4

Я думаю, что актера, режиссера и ПОЛИТИКА надо помнить В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА ВСЕ ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ, ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ

Ответить

Николай Николаевич

&#013;
0

я думаю актерам и режиссерам не стоит лезть в политику.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Николай
1

я думаю тебе не стоит писать комментарии

Ответить

Николай

MEGAtra…
0

ты думаешь? не похоже.

Ответить

Anton Golovanov

&#013;
0

А почему нельзя помнить и как актера, и как режиссера, и как человека? Вот, например, Штарк был определенно великий физик, Нобелевку получил, свое имя в науку вписал. Но при этом был нацистом, одним из идеологов "арийской физики" и активно продвигал преследование евреев-ученых и им симпатизирующих, например Эйштейна и Гейзенберга. И что теперь, про это помнить не надо что ли, раз человек талантливый?

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Жених
10

старый дурак че с него взять

Ответить

alexferman

Жених
2

Кому не похуй на укроболи

Ответить

Жених приехал

alexferman
6

Комми не палится.

Ответить

alexferman

Жених
–5

Его политические взгляды это его дело.

Ответить

MEGAtraXXXer666

alexfer…
14

Когда чел кандидат в депутаты государственной думы, то его политические взгляды далеко уже не только его дело

Ответить

rustyrazor

Жених
3

Мм, дефолтный совковый деятель культуры - шлюха, которая ложится под любую власть, когда ей это выгодно.

Ответить

Виктор Мичурин

Жених
2

.

Ответить

Умбарский Пират

Жених
2

Местные пользователи за ЛГБТ, но и за фашизм. В голове такое не укладывается. На ВкуссВилл гонят за их обосрамс, а тут такому человеку почести делают..... Ужасно.....

Ответить

Антон Аникин

Умбарский
2

(это разные люди...)

Ответить

Иван Дмитриев

Жених
–5

Помнится, один главный оппозиционный политик метал зиги до 2012 года, а в 2014 высказался по крыму вот так: https://navalny.livejournal.com/914090.html
Так что в итоге, своя рубашка ближе к телу? Или таки заслуженное небо в клеточку?

Ответить

Coren Iberlim

Иван
2

А чего только зиги? Я помню, как он лично пиздил ветеранов ВОВ палками

Ответить

Иван Дмитриев

Coren
–1

Я всего лишь описал стандартное поведение лицемерных овощей. Да, даже если бы навальный бил кого-то, вы бы нашли 100 аргументов за него)

Ответить

Coren Iberlim

Иван
0

Ты лишь напиздел вместо того, чтобы хотя бы привести реальные примеры непотребств алексея анатольевича

Ответить

Иван Дмитриев

Coren
–3

Ну таким как ты можно и напиздеть, а то начнешь аргументировать и будешь с ватой вместо мозгов, как ты) Тема-то очень заразная)

Ответить

Coren Iberlim

Иван
0

🤡

Ответить

Иван

Coren
–2

Хуевый из тебя клоун)

Ответить

Coren Iberlim

Coren
0

В 2007 году Навальный пришёл в детдом и съел нескольких детей кавказской наружности

Ответить

Жених приехал

Иван
0

Он сидит за зиги?

Ответить

Иван Дмитриев

Жених
–2

И Меньшов вроде умер не за Донбасс, так?)

Ответить

Иван Дмитриев

Иван
–2

О жених-то, оказывается многоженец, лол

Ответить

Marhal_New _Arleana

Жених
1

Финансирование терраристов... Не самая приятная страница в его жизни.

Ответить

Устойчивый блик

23

Фильмы у него хорошие , и не испортился со временем, как Михалков. помню как на церемонии MTV RMA отказался вручать "сволочам" премию, это было тогда смело. хороший дядька , F , один из талантов.

Ответить

Романелло Кивогенс

Устойчивый
4

Что в этом было смелого? По мне так просто некрасиво. Если ты знаешь, что "Сволочи" могут получить главный приз, то просто заранее отказываешься вручать премию.

Ответить

Устойчивый блик

Романелло
2

фильм откровенное говно и выдуманная хуета

Ответить

Rond

Устойчи…
4

Он отказался вручать, не потому что филь говно, а за осквернение светлой памяти сталинизьма

Ответить

Евгений Глебов

Rond
1

Хм... А я думал потому, что создатели фильма звездели про историческую достоверность.
Впрочем, они продолжают звездеть про это и ныне.

Ответить

Романелло

Устойчи…
1

Именно это ты говоришь организаторам церемонии ПЕРЕД тем как выходишь на сцену. Далее они понимающее кивают и находят тебе замену. А выйти и оплевать затем ребят, отлично зная, что тебе за это ничего не будет - чем тут предлагаете восхищаться?

Ответить

Устойчивый блик

Романел…
0

я не буду утверждать , но кажется 2007 был немного годом легкости и распиздяйства , его просто попросили как уважаемого человека вручить награду , но кому именно и правда не знали, а у деда бомануло

Ответить

Романелло

Устойчи…
1

Меньшов говорил, что не знал, кому будет вручать награду. Даже список номинантов, по его словам, ему отказались сообщать, а про "Сволочей" как-то не подумал.

Но вот почему-то Вера Алентова утверждала обратное:
"Я совершенно солидарна с мужем, что кинокартина "Сволочи" не достойна награды, - сказал Алентова изданию "Твой день". - Но, наверное, Владимиру не стоило вообще принимать участие в церемонии награждения, если была вероятность, что победит фильм "Сволочи", ведь то, что эта лента вышла в финал, было известно заранее".

https://www.newsru.com/cinema/23apr2007/menshov.html

Ответить

Устойчивый блик

Романел…
0

ну так я помню эту премию, список номинантов на сайте и по смс был тогда ) тем более это приз зрительских симпатий

Ответить

Виктор Огай

Устойчивый
3

Есть мнение, что как человек Михалков всегда был жлобом (хоть и немного не к месту тут). А Меньшову светлая память.

Ответить

К X

Устойчивый
2

Опять оскорбились какой-то неточностью про вторую мировую. Лол. Его не оскорбляет что головорезам красным памятники по всей стране стоят до сих пор

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

К
0

Опять оскорбились какой-то неточностью про вторую мировую.

Угум-с. Покажи французам картину, про то, как французские сопротивленцы насилуют и убивают обычных французов, заявив на серьезных щах, что так и было. Интересно, кто из французских деятелей-патриотов вручит тебе награду? Ах, да. Это же какая-то неточность.

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К X

Евгений
0

Сталинисты убивали русских

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Закомплексованная Душа

Устойчивый
0

Не в курсе ситуации, можешь скинуть ссылку

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Устойчивый блик

Закомплексованн…
4
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Sergiy Sev

18

Ушел в сумрак

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Дмитрий Грибоедов

9

жаль

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Бурный мангал

Дмитрий