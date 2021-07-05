Режиссёру и актёру был 81 год.

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На 82-м году жизни из-за коронавируса умер Владимир Меньшов — советский и российский актёр и кинорежиссёр. Об этом сообщает Мосфильм.

Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году. Мосфильм

Меньшов заболел Covid-19 в конце июня.

Среди самых известных фильмов Меньшова «Ширли-мырли» (1995), «Любовь и голуби» (1984) и «Москва слезам не верит» (1979), за которую он в 1981 году получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Меньшов также известен как актёр, он сыграл более 100 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Диверсант», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Легенда №17».