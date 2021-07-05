Умер Владимир Меньшов Статьи редакции
Режиссёру и актёру был 81 год.
На 82-м году жизни из-за коронавируса умер Владимир Меньшов — советский и российский актёр и кинорежиссёр. Об этом сообщает Мосфильм.
Меньшов заболел Covid-19 в конце июня.
Среди самых известных фильмов Меньшова «Ширли-мырли» (1995), «Любовь и голуби» (1984) и «Москва слезам не верит» (1979), за которую он в 1981 году получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Меньшов также известен как актёр, он сыграл более 100 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Диверсант», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Легенда №17».
19 апреля 2007 года Меньшов на церемонии вручении наград «MTV-2007» отказался вручить приз фильму «Сволочи». «Я не буду вручать эту премию фильму, который позорит мою страну. Пускай этот приз вручает Памела Андерсен», — заявил он.
Земля стекловатой.
Устойчивый блик
совсем со своим крымом поехали
Правильный якорь
с чьим?
Устойчивый блик
вообще абсолютно мегариторически поебать , если люди не способны различать политику и жизни обычных людей.
по такой же логику похуй на политику, Путин душевный мужик
похуй на силовиков, пиздящих людей и поддерживающих режим, они же наверняка классные ребята по жизни
Устойчивый блик
и че мне теперь всех ненавидеть с кем путин здороватеся или зарплату платит ?
кто так или иначе поддерживает военную агрессию - хуевый человек
ну тогда я тоже хуевый человек, я офицер запаса. можешь не общаться
причем здесь ты вообще
человек поддерживал военную агрессию - нападение на чужую землю и отжимание территорий - это не говорит о нем, как о плохом человеке?
быть офицером в рандомной стране это пока еще ничего не значит
Бля да он же дед, легко промыли мозги, учитывая как в пиковые моменты пропаганда хуярила.
Мне кажется легко было впасть в крымнаш, особенно советскому человеку
На избирательном участке Владимир Меньшов сообщил, что готов поддержать Владимира Путина, если в случае внесения поправок по итогам голосования президент РФ будет баллотироваться на новый срок. Актер заметил, что действия президента России во время пандемии коронавируса были эффективными, и Меньшов не сомневается в работоспособности Путина. Актер и кинорежиссер Меньшов назвал действия оппозиции предательским поведением.
«Главный побудительный мотив голосовать сегодня — это даже не важность поправок, а позиция так называемой нашей оппозиции, которая все время рассказывала, что это не то, не так, не туда, не те поправки, народу придёт мало, голосовать будут против и так далее. Мне кажется, что это уже на уровне предательского поведения, если не просто предательское поведение», – заметил Меньшов.
https://spbdnevnik.ru/news/2020-06-29/vladimir-menshov-i-vera-alentova-progolosovali-po-popravkam-v-konstitutsiyu-rf
Нижний
Да похуй вообще что дед на старости лет нёс, легко отрываю его творчество от его старческих высказываний
Вот так вот отнимать субъектность у человека - тоже не дело
Криминальн
Особенно человеку который из неё никогда не выпадал
Путин тоже дед))))
Только путин задает движение вот этому всему
может им дома жена руководила)0
Так он же развелся хуй знает когда, выбрал себе в жёны россию (её забыл спросить)
это метафора))
на старого деда кто угодно может оказывать влияние
В первую очередь такие же мужики из спецслужб с достаточно кривым углом восприятия мира, где всё вокруг враги и шпионы, а СССР развалили кляты америкосы. Сами себе создают картину мира, сами в неё верят
и это снимает с них ответственность за хуевые поступки?
С них нет, они точки принятия решений, в отличие от Меньшова, который просто рядом стоял
ничего не делать, а тем более словесно поддержать - это тоже преступление
найс такие аргументы следователю приводить, когда в дело об изнасиловании попадешь))) да я старый был, просто смотрел, у меня не стоял даже
Сук, ну ты передергиваешь же, в том же великом и ужасном Нюрнберге не судили тех кто просто одобрял действия рейха, а судили челов которые ответственны за за принятие решений
да мы тут пока что только словами осуждаем) я и не говорю, что дед должен был не своей смертью помереть) но то, что он плохой человек / глупый - это факт.
21 век на дворе, давно уже произошла смерть автора, смотрим произведение искусства в отрыве от автора и кайфуем
так у украинцев же позиция как у мархала , раз молчат значит поддерживают все. где эта грань ?
человек поддерживал военную агрессию - нападение на чужую землю и отжимание территорий - это не говорит о нем, как о плохом человеке?
Нет, не говорит.
Просто потому что мы не знаем всех деталей и обстоятельств поддержки. Он мог быть жертвой обстоятельств или просто неправильно осведомлен, человеку все таки за 80 лет.
Живой
"Он мог быть жертвой обстоятельств или просто неправильно осведомлен"
его проблемы
так можно оправдать и людей, которые убивают других на границе, ответственность должен нести каждый
так можно оправдать и людей, которые убивают других на границе, ответственность должен нести каждый
У тебя демагогия.
Я не знаю, для чего ты гребешь все в одну кучу и пытаешься зачесать всех под одну гребёнку.
Это несколько наивно и незрело.
Ну пусть будет по твоему, тебя не переубедить.
2018 год.
— Владимир Валентинович, что ещё для России может сделать Владимир Путин?
— Надо делать революционные вещи, которые он ещё не делал. И я не уверен, что ему хочется их делать. Всё время задаётся движение в сторону правоты и силы либерального движения. А мне кажется, что оно потерпело сокрушительное поражение в России и надо выбирать более жёсткое направление для дальнейшего движения. И, соответственно, людей другого направления набирать во власть.
<...>
— Он совершенно очевидно не хочет возвращения к мобилизационной модели развития, которая была присуща Ленину, Сталину. Особенно, скажем, Сталину была присуща и дала такие фантастические результаты, что мы за 30 лет мало того что выиграли войну, но ещё и атомную бомбу сделали.
https://sevastopol.su/news/nado-delat-revolyucionnye-veshchi-vladimir-menshov
налоги заплатил - это еще не передал бабла ( мне мархал предъявлял за налоги тут ) ?
на мой вопрос ответ будет?
спасибо за ответ .
теперь по твоим предъявам. я об этом из его биографии узнал только сегодня , не настолько сильно интересовался его биографией. за донат даунбасятам и поддержку осуждаю. но честно говоря, всё это одноразовая акция походу была, больше он вроде не вылазил с темой донбассе нигде
но в отрыве от всего этого , фильмы у него нормальные
Путин делает конкретные действия, которые приводят к реальным последствиям, и за это его можно ненавидеть.
Живой будильник
а он эти действия публично одобряет
И что? Вы теперь на каждого согласного и одобрившего с пеной у рта бросаться будете? Либерфашизм какой-то, лол.
если человек за убийства невинных людей и посягание на целостность территорий - да
ты будешь на каждого вора в своей квартире бросаться?
В Крыму никого не убили так-то.
зато это стало стартом для войны
Или не стало.
ну охуеть теперь
логика: мы ограбили женщину, но она не сопротивлялась в первый раз, драки не было - все норм, мы хорошие ребята, даже пенсионер с лавочки ставит класс, ура! он крутой!
Агрессия не бывает ни справедливой, ни несправедливой. Агрессия - она и в Африке агрессия, и объект этой агрессии, как правило, страдает от нее в любом случае.
Она может быть целесообразной, или не быть таковой. Не нужно наделять решения об агрессивных актах каким-то иным, кроме извлечения выгоды, смыслом. Даже если сильно смахивает на то, что генеральные мотивы иные, они в действительности почти всегда про выгоду.
Вот Новиков на эту тему хорошо сказал "не стесняться ненависти"
https://www.youtube.com/watch?v=q6hR3nLCLL4&t=2425s
Ну что ты, ведь они просто выполняют приказы
Расскажи как мне разделить политику и личную жизнь, если из-за войны на Донбассе мне пришлось покинуть родной город
Устойчивый блик
а нам пришлось помогать беженцам здесь делиться рабочими местами и квартирами. кто то в очереди стоял , но для украинцев сделали поблажку.
Это отлично доказывает твой тезис, что политика не влияет на жизнь простых людей
Устойчивый
равно как и доказывает что никто не стал гнать на украинцев а брали и помогали .
Когда Путин умрет, напишешь «F»?
Гитлер обычный человек? Стоит ли грустить что он умер, а Сталин?
Он умер, Митя, подведём итоги тут, прокомментируем. Никто не отрицает его достижения, но и не нужно отрицать его спонсорство терроризма. Пусть Бог рассудит
Устойчивый блик
понимаешь , каждый видит то что видит. вот вы первым делом полезли смотреть а не поддерживал ли он крым. а я в нашем инфополе этого вообще не помню , хотя у нас тогда еще дома телевизор стоял и вести показывал, я не помню постоянного беганья меньшова и криками крымнаш. поэтому для меня меньшов больше талантливый режиссер , чем что то там про политику. у нас всё сводится к политике последнее время
Да я это понимаю! Будь ты мэром, поставил бы ты ему памятник?
Устойчивый
будь я мэром я бы все совковые памятники снес для начала и занялся проблемами города, нечего культы городить
Действующий кубок
@Росгвардия Ставрополь @Управление Росгвардии по Республике Башкортостан @Росгвардия Калининград здесь нарушение территориальной целостности, срочно работать
А прикинь они однажды залогиняться под этими акками снова, а там куча меншонов.....
Я думаю, что актера и режиссера надо помнить за фильмы, а не за позицию по Крыму
Михалкова тоже?
Мб я неточен, но Меньшов только кино и театром занимался, а Михалков ещё и телеведущий/блогер, это и отличает его от Меньшова.
Я думаю, что актера, режиссера и ПОЛИТИКА надо помнить В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА ВСЕ ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ, ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ
я думаю актерам и режиссерам не стоит лезть в политику.
я думаю тебе не стоит писать комментарии
А почему нельзя помнить и как актера, и как режиссера, и как человека? Вот, например, Штарк был определенно великий физик, Нобелевку получил, свое имя в науку вписал. Но при этом был нацистом, одним из идеологов "арийской физики" и активно продвигал преследование евреев-ученых и им симпатизирующих, например Эйштейна и Гейзенберга. И что теперь, про это помнить не надо что ли, раз человек талантливый?
Кому не похуй на укроболи
Комми не палится.
Его политические взгляды это его дело.
Когда чел кандидат в депутаты государственной думы, то его политические взгляды далеко уже не только его дело
Мм, дефолтный совковый деятель культуры - шлюха, которая ложится под любую власть, когда ей это выгодно.
Местные пользователи за ЛГБТ, но и за фашизм. В голове такое не укладывается. На ВкуссВилл гонят за их обосрамс, а тут такому человеку почести делают..... Ужасно.....
Помнится, один главный оппозиционный политик метал зиги до 2012 года, а в 2014 высказался по крыму вот так: https://navalny.livejournal.com/914090.html
Так что в итоге, своя рубашка ближе к телу? Или таки заслуженное небо в клеточку?
А чего только зиги? Я помню, как он лично пиздил ветеранов ВОВ палками
Я всего лишь описал стандартное поведение лицемерных овощей. Да, даже если бы навальный бил кого-то, вы бы нашли 100 аргументов за него)
Ты лишь напиздел вместо того, чтобы хотя бы привести реальные примеры непотребств алексея анатольевича
Ну таким как ты можно и напиздеть, а то начнешь аргументировать и будешь с ватой вместо мозгов, как ты) Тема-то очень заразная)
В 2007 году Навальный пришёл в детдом и съел нескольких детей кавказской наружности
Он сидит за зиги?
Финансирование терраристов... Не самая приятная страница в его жизни.
Что в этом было смелого? По мне так просто некрасиво. Если ты знаешь, что "Сволочи" могут получить главный приз, то просто заранее отказываешься вручать премию.
Устойчивый блик
фильм откровенное говно и выдуманная хуета
Хм... А я думал потому, что создатели фильма звездели про историческую достоверность.
Впрочем, они продолжают звездеть про это и ныне.
я не буду утверждать , но кажется 2007 был немного годом легкости и распиздяйства , его просто попросили как уважаемого человека вручить награду , но кому именно и правда не знали, а у деда бомануло
Меньшов говорил, что не знал, кому будет вручать награду. Даже список номинантов, по его словам, ему отказались сообщать, а про "Сволочей" как-то не подумал.
Но вот почему-то Вера Алентова утверждала обратное:
"Я совершенно солидарна с мужем, что кинокартина "Сволочи" не достойна награды, - сказал Алентова изданию "Твой день". - Но, наверное, Владимиру не стоило вообще принимать участие в церемонии награждения, если была вероятность, что победит фильм "Сволочи", ведь то, что эта лента вышла в финал, было известно заранее".
https://www.newsru.com/cinema/23apr2007/menshov.html
ну так я помню эту премию, список номинантов на сайте и по смс был тогда ) тем более это приз зрительских симпатий
Есть мнение, что как человек Михалков всегда был жлобом (хоть и немного не к месту тут). А Меньшову светлая память.
Опять оскорбились какой-то неточностью про вторую мировую. Лол. Его не оскорбляет что головорезам красным памятники по всей стране стоят до сих пор
Опять оскорбились какой-то неточностью про вторую мировую.
Угум-с. Покажи французам картину, про то, как французские сопротивленцы насилуют и убивают обычных французов, заявив на серьезных щах, что так и было. Интересно, кто из французских деятелей-патриотов вручит тебе награду? Ах, да. Это же какая-то неточность.
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жаль