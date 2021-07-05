Агурбаш рассказывала, что у неё есть российское гражданство.

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Анжелика Агурбаш, фото из её инстаграма

Ведомство рассказало, что в мае против Агурбаш возбудили дела о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК РБ) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК РБ).

По версии Генпрокуратуры, с августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, «направленные на возбуждение социальной вражды» против силовиков, чиновников и «представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».

Ведомство также сообщило, что певица «в группе с неустановленными лицами» оскорбляла в интернете президента Белорусии и обвиняла его в совершении особо тяжких преступлений.

Певицу заочно арестовали, ведомство направило в российскую генпрокуратуру требование выдать Агурбаш. О возбуждении дел ранее сообщала и сама певица.

Агурбаш поддерживает протестующих в Беларуси с августа 2020 года. Она считает, что Лукашенко «захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого». В Москве Агурбаш участвовала в акциях солидарности с протестующими у белорусского посольства.