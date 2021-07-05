Генпрокуратура Белоруссии потребовала от России выдать певицу Анжелику Агурбаш, обвиняемую в оскорблении Лукашенко Статьи редакции
Агурбаш рассказывала, что у неё есть российское гражданство.
Ведомство рассказало, что в мае против Агурбаш возбудили дела о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК РБ) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК РБ).
По версии Генпрокуратуры, с августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, «направленные на возбуждение социальной вражды» против силовиков, чиновников и «представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».
Ведомство также сообщило, что певица «в группе с неустановленными лицами» оскорбляла в интернете президента Белорусии и обвиняла его в совершении особо тяжких преступлений.
Певицу заочно арестовали, ведомство направило в российскую генпрокуратуру требование выдать Агурбаш. О возбуждении дел ранее сообщала и сама певица.
Агурбаш поддерживает протестующих в Беларуси с августа 2020 года. Она считает, что Лукашенко «захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого». В Москве Агурбаш участвовала в акциях солидарности с протестующими у белорусского посольства.
3 июня певица сообщила, что у неё есть российское гражданство: «Я как гражданка Российской Федерации чувствую себя в безопасности. Другое дело, я не знаю, что можно ожидать от режима и от Лукашенко, потому что мы видели, что людей похищают и самолеты умудряются посадить и забрать людей».
Я как гражданка Российской Федерации чувствую себя в безопасности
ахаха
Найдётся такой закон в рамках Союзного государства, жаль
Не найдется, не переживай!
Конституции Российской Федерации
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
ого. наверное многие белорусские комики-стендаперы, которые сейчас живут в России, насторожились)
президента Белорусии
протестующих в Беларуси
ТЖ на двух стульях
Всё правильно написали. То, что связано с текущей "властью" - это Белоруссия. То, что связано с протестами и гражданским обществом - Беларусь.
Я заметил в недавнем выступлении на камеру белорусов, что они все говорят Беларусь
Это может показаться странным, но только засланцы и адепты "русского мира" говорят "Белоруссия".
В свою очередь белорусы оставляют за собой право говорить "рашка", "раися" и т.п.
Текущий вентилятор
Ещё так говорят обычные русские за тридцать, которые не в курсе этой языковой драмы
Здешний глобус
Почему тогда белОрусы?
да, есть такое, если писать беларусы, то возникает подчёркивание, буду это игнорировать
Текущий
Потому что Беларусь — название страны по-белорусски, а с т.з. зрения русского языка это слово не может существовать, корректно было бы «БелОрусь»
Нижний Слава
Так это название, на него такие правила не распространяются
Текущий
Ну вот а на производные — название нации или прилагательное от названия страны — распространяются. Вот и получается, что «Беларусь», но «белорусский» и «белорус» (ср. «беларускі» и «беларус» па-беларуску — всё соответствует)
Ничего такого страшного, но из-за этого несоответствия обычному носителю русского языка сложно перестраиваться. Хотя «Белоруссия» в любом случае уебищно выглядит, тут без вариантов
Здешний глобус
Мне объяснять не надо. Товарищ в предосудительном тоне отзывается о тех кто говорит «Белоруссия», но сам называет граждан белОрусами. Говорил бы в обоих случаях только А или только О. А то что за полумеры?
Нижний Слава
Да в Беларуси старое поколение так же спокойно говорит Белоруссия, не преувеличивай
да ладно? сам заметил, или подсказал кто?
Сам все записи просмотри и скажи
довольно сложно встретить в интернете белоруса и не узнать, что есть только один правильный вариант
ну это насколько тупым надо быть чтобы сидя в рф публично гнать на лукашенку и думать, что за это не может прилететь 🤡🤡🤡
В контексте вечной полемики, кого и как правильно называть, бесконечно удивляет тот факт, что представители многих стран вообще не парятся на этот счет. Один из многочисленных и самых ярких примеров: немцев почему-то не оскорбляет, когда их страну называют не расово-верным "Deutschland", а англосакским "Germany", или вообще вычурным "Allemagne".