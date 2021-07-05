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Новости
Артём Мазанов

Генпрокуратура Белоруссии потребовала от России выдать певицу Анжелику Агурбаш, обвиняемую в оскорблении Лукашенко Статьи редакции

Агурбаш рассказывала, что у неё есть российское гражданство.

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Анжелика Агурбаш, фото из её инстаграма 

Ведомство рассказало, что в мае против Агурбаш возбудили дела о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК РБ) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК РБ).

По версии Генпрокуратуры, с августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, «направленные на возбуждение социальной вражды» против силовиков, чиновников и «представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».

Ведомство также сообщило, что певица «в группе с неустановленными лицами» оскорбляла в интернете президента Белорусии и обвиняла его в совершении особо тяжких преступлений.

Певицу заочно арестовали, ведомство направило в российскую генпрокуратуру требование выдать Агурбаш. О возбуждении дел ранее сообщала и сама певица.

Агурбаш поддерживает протестующих в Беларуси с августа 2020 года. Она считает, что Лукашенко «захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого». В Москве Агурбаш участвовала в акциях солидарности с протестующими у белорусского посольства.

3 июня певица сообщила, что у неё есть российское гражданство: «Я как гражданка Российской Федерации чувствую себя в безопасности. Другое дело, я не знаю, что можно ожидать от режима и от Лукашенко, потому что мы видели, что людей похищают и самолеты умудряются посадить и забрать людей».

#новости #право

41 41 комментарий
36
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Roman Trifonov

120

Я как гражданка Российской Федерации чувствую себя в безопасности

ахаха

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Предвыборный Данила

Roman
41
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Грустная Псина

Roman
19
Ответить

Roman Sapon

Roman
2

Найдётся такой закон в рамках Союзного государства, жаль

Ответить

Plan 🇧&🇨

Roman
5

и закон не нужен. РФ уже выдавала своих граждан, например, Туркменистану

Ответить

Тимур Габдуллин

Roman
0

Не найдется, не переживай!
Конституции Российской Федерации
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.

Ответить

AZP

Roman
0

Ей врач нужен.

Ответить

Zakhar Zakharov

16

ого. наверное многие белорусские комики-стендаперы, которые сейчас живут в России, насторожились)

Ответить

Максим Шпилёв

13

президента Белорусии

протестующих в Беларуси

ТЖ на двух стульях

Ответить

Alexey Volk

Максим
4

Всё правильно написали. То, что связано с текущей "властью" - это Белоруссия. То, что связано с протестами и гражданским обществом - Беларусь.

Ответить

Иван Иванович

Максим
1

это диалектика

Ответить

Популярный бас

Максим
0

случайно просочилось, фашист не углядел

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мЕдь

12

оскорбляла в интернете

За это вообще расстреливать надо. Чего удумала!

Ответить

Устойчивый блик

12

лукашенко вздумал весь рунет посадить ?

Ответить

Р О Б А Т

4

Ох, и преступница! 

Ответить

мЕдь

Р
8

Ох и баловница!

Ответить

Roman Sapon

1

Я заметил в недавнем выступлении на камеру белорусов, что они все говорят Беларусь

Ответить

Иван Грозный

Roman
4

Это может показаться странным, но только засланцы и адепты "русского мира" говорят "Белоруссия". 
В свою очередь белорусы оставляют за собой право говорить "рашка", "раися" и т.п.

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Текущий вентилятор

Иван
3

Ещё так говорят обычные русские за тридцать, которые не в курсе этой языковой драмы

Ответить

Здешний глобус

Иван
1

Почему тогда белОрусы?

Ответить

Иван Дмитриев

Здешний
1

Потому что беларус это трактор

Ответить

Популярный бас

Здешний
0

потому никого не волнуют соединительные гласные

Ответить

Roman Sapon

Здешний
0

да, есть такое, если писать беларусы, то возникает подчёркивание, буду это игнорировать

Ответить

Текущий

Здешний
0

Потому что Беларусь — название страны по-белорусски, а с т.з. зрения русского языка это слово не может существовать, корректно было бы «БелОрусь»

Ответить

Нижний Слава

Текущий
0

Так это название, на него такие правила не распространяются 

Ответить

Текущий

Нижний
0

Ну вот а на производные — название нации или прилагательное от названия страны — распространяются. Вот и получается, что «Беларусь», но «белорусский» и «белорус» (ср. «беларускі» и «беларус» па-беларуску — всё соответствует)

Ничего такого страшного, но из-за этого несоответствия обычному носителю русского языка сложно перестраиваться. Хотя «Белоруссия» в любом случае уебищно выглядит, тут без вариантов

Ответить

Картошка Фри

Текущий
0

А Кот-д'Ивуар с т.з. русского языка как тебе?)

Ответить

Здешний глобус

Текущий
0

Мне объяснять не надо. Товарищ в предосудительном тоне отзывается о тех кто говорит «Белоруссия», но сам называет граждан белОрусами. Говорил бы в обоих случаях только А или только О. А то что за полумеры?

Ответить

Нижний Слава

Иван
1

Да в Беларуси старое поколение так же спокойно говорит Белоруссия, не преувеличивай

Ответить

Популярный бас

Roman
0

да ладно? сам заметил, или подсказал кто?

Ответить

Roman Sapon

Популярный
0

Сам все записи просмотри и скажи

Ответить

Популярный бас

Roman
0

довольно сложно встретить в интернете белоруса и не узнать, что есть только один правильный вариант

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Smaug The

Популяр…
0

Я, наверное, в каком-то перпендикулярном интернете обитаю, что видел только ватников, с пеной у рта доказывающих, что надо писать "Белоруссия" или "на Украине". Белорусы или украинцы, которых я знаю, как-то не обращают внимания на такие ошибки

Ответить

Plan 🇧&🇨

Smaug
1

люди, которые пишут про соединительные гласные и делают ошибки типа "вобщем", — это одни и те же люди

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Иван Сидоров

2

 ну это насколько тупым надо быть чтобы сидя в рф публично гнать на лукашенку и думать, что за это не может прилететь 🤡🤡🤡

Ответить

Frederick Barbarossa

2

В контексте вечной полемики, кого и как правильно называть, бесконечно удивляет тот факт, что представители многих стран вообще не парятся на этот счет. Один из многочисленных и самых ярких примеров: немцев почему-то не оскорбляет, когда их страну называют не расово-верным "Deutschland", а англосакским "Germany", или вообще вычурным "Allemagne".

Ответить

Нижний Слава

Frederick
0

Можешь Беларусь называть "Belarus" если так хочется

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Смешанный кот

1

Если что, когда-то было вот так:
Путин о Сноудене: "Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека".
Не исключено, что сейчас ответ может быть в стиле   

Ответить

Нормальный диод

0

Хованского за так отдали

Ответить

Популярный бас

0

тж поддерживает путина, поддерживающего лукашенко

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Spid3r

0

певицу Анжелику Агурбаш

@Кто это

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