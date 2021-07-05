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Новости
yannlll

В США магазин комиксов подал к соседнему отелю cудебный иск в виде комикса Статьи редакции

Адвокат истца утверждает, что это первый подобный случай в истории.

10 10 комментариев
3567 просмотров

Владелец хьюстонского магазина комиксов «Третья планета» Ти-Джей Джонсон требует от отеля Crown Plaza компенсировать ущерб, причинённый его гостями — они выкидывали из окон тяжёлые предметы, повредили крышу магазина, из-за чего дождь намочил комиксы — некоторые из изданий стоят тысячи долларов. Об этом пишет Law.com.

Истец обвиняет хозяев отеля в халатности: руководство не пресекло буйное поведение постояльцев, которые «бросали окурки, стаканы, кружки, огнетушители и столовые приборы». Владельцы Crown Plaza же утверждают, что хулиганили неизвестные лица, за чьи действия они не несут ответственность.

Ти-Джей Джонсон подал иск в виде комикса: на 13-страницах четыре специально нанятых художника изобразили все неудобства, причинённые «Третьей планете» за несколько лет. Например, в один из дней гости отеля сбросили на крышу магазина 14 огнетушителей.

Ти-Джей Джонсон требует выплатить ему 250 тысяч долларов компенсации и закрыть отель на год.

Адвокат Джонсона Крис Фельдман утверждает, что это первый случай в истории, когда иск подали в виде комикса. Он также подчёркивает, что в законах нет указаний на то, что так делать нельзя.

#сша #право #комиксы #новости

10 10 комментариев
38
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10 комментариев
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Коровка говорит мууу

19

Ти-Джей требует выплатить ему 250 тысяч долларов компенсации

Комитет безжалостен

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TJ Raccoon

4

Кто понял, тот поймёт)

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Mr Sandman

TJ
6

Кринж. 

Ответить

TJ Raccoon

Mr
0

❤ Ты самое главное выздоравливай!

Ответить

Закомплексованная Душа

5

Это.Просто.Охуенно

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Р О Б А Т

2
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Любимый чувак

1

...и не обязательно быть миллиардером, чтобы делать странные вещи

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Павел Злоба

0

Отель в виде комикса?

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Посторонний

0
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Some Dude

0

у нас бы только за попытку такого закрыли бы нахуй за разжигаение межнациональной розни, за неповиновение полиции и пропаганду гомосексуализма, педофилии и наркотиков

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