В США магазин комиксов подал судебный иск к соседнему отелю в виде комикса Статьи редакции
Адвокат истца утверждает, что это первый подобный случай в истории.
Владелец хьюстонского магазина комиксов «Третья планета» Ти-Джей Джонсон требует от отеля Crown Plaza компенсировать ущерб, причинённый его гостями — они выкидывали из окон тяжёлые предметы, повредили крышу магазина, из-за чего дождь намочил комиксы — некоторые из изданий стоят тысячи долларов. Об этом пишет Law.com.
Истец обвиняет хозяев отеля в халатности: руководство не пресекло буйное поведение постояльцев, которые «бросали окурки, стаканы, кружки, огнетушители и столовые приборы». Владельцы Crown Plaza же утверждают, что хулиганили неизвестные лица, за чьи действия они не несут ответственность.
Ти-Джей Джонсон подал иск в виде комикса: на 13-страницах четыре специально нанятых художника изобразили все неудобства, причинённые «Третьей планете» за несколько лет. Например, в один из дней гости отеля сбросили на крышу магазина 14 огнетушителей.
Ти-Джей Джонсон требует выплатить ему 250 тысяч долларов компенсации и закрыть отель на год.
Адвокат Джонсона Крис Фельдман утверждает, что это первый случай в истории, когда иск подали в виде комикса. Он также подчёркивает, что в законах нет указаний на то, что так делать нельзя.
Ти-Джей требует выплатить ему 250 тысяч долларов компенсации
Комитет безжалостен
Кто понял, тот поймёт)