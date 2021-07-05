Адвокат истца утверждает, что это первый подобный случай в истории.

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Владелец хьюстонского магазина комиксов «Третья планета» Ти-Джей Джонсон требует от отеля Crown Plaza компенсировать ущерб, причинённый его гостями — они выкидывали из окон тяжёлые предметы, повредили крышу магазина, из-за чего дождь намочил комиксы — некоторые из изданий стоят тысячи долларов. Об этом пишет Law.com.

Истец обвиняет хозяев отеля в халатности: руководство не пресекло буйное поведение постояльцев, которые «бросали окурки, стаканы, кружки, огнетушители и столовые приборы». Владельцы Crown Plaza же утверждают, что хулиганили неизвестные лица, за чьи действия они не несут ответственность.

Ти-Джей Джонсон подал иск в виде комикса: на 13-страницах четыре специально нанятых художника изобразили все неудобства, причинённые «Третьей планете» за несколько лет. Например, в один из дней гости отеля сбросили на крышу магазина 14 огнетушителей.

Ти-Джей Джонсон требует выплатить ему 250 тысяч долларов компенсации и закрыть отель на год.