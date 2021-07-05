ФСБ рассказала о задержании последователей Тесака в трёх городах Статьи редакции
Задержанные выступали за «изгнание из России» мигрантов и создание «белого» государства.
В Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре силовики пресекли деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодёжная организация Русь». Об этом сообщили на сайте ФСБ.
Задержанные — поклонники Максима «Тесака» Марцинкевича и считают себя «продолжателями его дела», отметили в службе. Они выступали за «изгнание из России» мигрантов из Северокавказского и Центрально-Азиатского регионов, создание «белого» государства и установление в России «нацистского строя», а также планировали создание «всероссийской радикальной политической структуры».
«Задержанные печатали и распространяли листовки с высказываниями экстремистского характера, наносили граффити с призывами к насильственным действиям в отношении лиц по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении ФСБ.
В ведомстве добавили, что «для привлечения внимания к своей деятельности» задержанные готовили нападение на лиц неславянской внешности и ЛГБТ-активистов. Для этого они сформировали «боевое крыло» организации.
Во время обысков у задержанных изъяли травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическую атрибутику.
В Следственном комитете сообщили, что в Брянской области арестовали 17-летнего последователя Тесака, уроженца Пермского края. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).
По версии СК, юноша, находясь в Пермском крае, создал и возглавил экстремистское сообщество, а затем с помощью соцсетей вербовал в него людей, чтобы в дальнейшем совершать нападения против групп лиц по национальному признаку. Позже он уехал в Брянскую область, где продолжил заниматься экстремистской деятельностью. СК также возбудил уголовные дела против двух соратников задержанного.
Также СК сообщил о задержании 18-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. По данным следствия, он создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом «Молодежная организация Русь (М.О.Р.)». В состав группы вошли ещё как минимум четыре человека, в том числе несовершеннолетние. Весной 2021 года члены группы избили минимум трёх человек. Они снимали побои на камеру, а ролики выкладывали в интернет.
В сентябре 2020 года стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. 17 сентября в СК заявили, что он покончил с собой, можно говорить «с большой уверенностью».
По словам представителя ведомства, Марцинкевич перед смертью заявил, что с 19 лет начал убивать приезжих в Москве. «Тесак» должен был выйти на свободу через пару лет, но после этого обстоятельства его выхода на свободу «изменились». Baza опубликовала письмо «Тесака», в котором он признаётся, что совершал «идеологически обоснованные убийства».
сфабриковали дело типа "Нового величия", но за этих школьников никто уже впрягаться не будет (во-первых некому, во-вторых это ж нацики)
Какие же конченные у тесака подражатели и тем более фанаты
Умственный Денис
особенно когда выдуманы следаком от фсб
Да я даже не об этой новости, сколько в целом о людях, которые ему симпатизируют. Достаточно взглянуть на комментарии под любым постом с его именем. А про ложь ФСБ не мне судить, я об этом ничего не знаю
Страховой дым
Оружие и литература тоже выдуманы? Или, дай угадаю, подкинуты?
в Беларуси тоже оружие "находили", оказывалось страйкбольное
Страховой дым
То есть, менты просто перепутали травмат со страйкбольным? Ты знаешь вообще чем они отличаются?)
фсб рассказала
А гранат там из барсеток не выпадало?
Только визитки Тесака
А их то за что?
Пока либералы только открывают для себя чудный мир репрессий -националисты и левые ощутили их давным давно
Стезя ахахах
Когда там Льва Против закроют?
«Задержанные печатали и распространяли листовки с высказываниями экстремистского характера, наносили граффити с призывами к насильственным действиям в отношении лиц по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении ФСБ.
Уж больно меня смущают последние два пункта обвинения. Надеюсь, задержанные вскоре не запоют дружно о том, что их вдохновлял на это берлинский пациент и его команда? А то многие до сих пор теряются в догадках, а что там было такого экстремистского, что надо было запрещать саму организацию, и не допускать к выборам тех, кто с ней связан (даже отдалённо). И тут как нельзя кстати объявляются классические экстремисты.
малолетних дебилов-нациков не жаль
Ты ведь понимаешь, что так можно сказать про малолетних последователей любого политического течения?