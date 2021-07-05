Задержанные выступали за «изгнание из России» мигрантов и создание «белого» государства.

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В Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре силовики пресекли деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской организации «Молодёжная организация Русь». Об этом сообщили на сайте ФСБ.

Задержанные — поклонники Максима «Тесака» Марцинкевича и считают себя «продолжателями его дела», отметили в службе. Они выступали за «изгнание из России» мигрантов из Северокавказского и Центрально-Азиатского регионов, создание «белого» государства и установление в России «нацистского строя», а также планировали создание «всероссийской радикальной политической структуры».

«Задержанные печатали и распространяли листовки с высказываниями экстремистского характера, наносили граффити с призывами к насильственным действиям в отношении лиц по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве добавили, что «для привлечения внимания к своей деятельности» задержанные готовили нападение на лиц неславянской внешности и ЛГБТ-активистов. Для этого они сформировали «боевое крыло» организации.

Во время обысков у задержанных изъяли травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическую атрибутику.

В Следственном комитете сообщили, что в Брянской области арестовали 17-летнего последователя Тесака, уроженца Пермского края. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

По версии СК, юноша, находясь в Пермском крае, создал и возглавил экстремистское сообщество, а затем с помощью соцсетей вербовал в него людей, чтобы в дальнейшем совершать нападения против групп лиц по национальному признаку. Позже он уехал в Брянскую область, где продолжил заниматься экстремистской деятельностью. СК также возбудил уголовные дела против двух соратников задержанного.

Также СК сообщил о задержании 18-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. По данным следствия, он создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом «Молодежная организация Русь (М.О.Р.)». В состав группы вошли ещё как минимум четыре человека, в том числе несовершеннолетние. Весной 2021 года члены группы избили минимум трёх человек. Они снимали побои на камеру, а ролики выкладывали в интернет.

В сентябре 2020 года стало известно, что основателя движения «Реструкт» и «Оккупай-педофиляй» Максима «Тесака» Марцинкевича нашли мёртвым в челябинском СИЗО. 17 сентября в СК заявили, что он покончил с собой, можно говорить «с большой уверенностью».