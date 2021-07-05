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Новости
Ольга Щербинина

В правилах пользования звукового редактора Audacity прописали передачу данных силовикам и офису в России Статьи редакции

Разработчики также ввели ограничение на использование приложения детям моложе 13 лет.

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Программа для обработки звука Audacity обновила пользовательское соглашение 2 июня. Внимание на это обратили пользователи приложения.

Он заметили в нём новые пункты, которые позволяют собирать IP-адреса, версию операционной системы и модель процессора. Аудиоредактор также упоминает сбор данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей». Какие именно это данные, не уточняется.

В соглашении говорится, что хеш IP-адреса будет храниться в течение года, а затем удаляться. При помощи другой информации нельзя идентифицировать пользователя, отметили в компании.

Вся информация будет храниться на серверах в Европейской экономической зоне. «Однако иногда от нас требуется передавать ваши персональные данные нашему главному офису в России и нашему внешнему юрисконсульту в США», — отметили в соглашении. В компании отметили, что внедрили меры безопасности, которые гарантируют защиту данных, если их передадут за пределы ЕЭЗ.

Ввод возрастного ограничения может быть связан с требованиями европейского законодательства GDPR. Согласно ему, разрешение на сбор персональных данных может дать гражданин не моложе 13 лет.

В мае Audacity купила компания Muse Group, которая заявила о планах дорабатывать и поддерживать редактор.

#новости

2 2 комментария
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Устойчивый блик

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Ну и пошел нахуй этот редактор, все равно до профессиональных ему как раком до Китая .

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Николай Николаевич

Устойчивый
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ну в целом профессиональные тоже передают все. просто наверное у них там в Data Policy написано так явно "siloviki".

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