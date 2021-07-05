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Новости
Саша Кириллова

В Тбилиси отменили гей-парад из-за акций противников ЛГБТ — они жгли радужные флаги и нападали на журналистов Статьи редакции

Пострадали не менее 10 человек, полиция возбудила два уголовных дела.

80 80 комментариев
733 просмотров
Фото RFE/RL
  • пользователь TJ описал события в Грузии в этом посте, редакция суммирует информацию о случившемся;
  • об отмене акции «Марш достоинства», который планировалось провести вечером 5 июля на проспекте Руставели, объявили организаторы — Tbilisi Pride. Они отметили, что власти и полиция не смогли обеспечить безопасность участников парада;
  • организаторы подчеркнули, что не ожидают от МВД адекватного выполнения обязанностей и не могут рисковать безопасностью участников, которые выйдут «на улицу, полную насилия, поддержанного правительством, патриархатом и пророссийскими силами»;
  • за несколько часов до начала мероприятия на место акции и к офису Tbilisi Pride на улице Ахвледиани пришли противники проведения ЛГБТ-марша. Они напали на журналистов, прибывших освещать шествие: их закидывали бутылками и камнями;
  • несколько человек залезли на балкон офиса Tbilisi Pride, сорвали с него радужные флаги, а после сожгли их, передаёт 1tv. «Эхо Кавказа» сообщает, чтомитингующие сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, разогнали палатки оппозиции, а также выбили входную дверь организации «Сирцхвилия» («Позор»);
Ruben Brekelmans @rubenbrekelmans
Alarming images from #Georgia! Extremist hooligans threaten today’s #LGBT #pride in Tblisi. @vvd calls on the authorities to protect participants and journalists! European leaders need to put pressure on Georgia to immediately safeguard freedom and equal rights. @TbilisiPride🏳‍🌈 https://t.co/lqKbGPKn9F
  • представитель противников прайда Варлам Голетиани заявил, что он и его сторонники вышли на митинг по призыву грузинской патриархии. «Мы против идеи „Прайда“ и пропаганды определенного образа жизни», — сказал он;
  • в патриархии Грузии призвали противников марша протестовать мирно и не применять насилие. «Мы отмежевываемся от любого насилия, призываем всех воздерживаться от агрессивных действий», — заявил протоиерей Андрия Джагмаидзе;
  • по данным «Эха Кавказа», на акции пострадали более десяти журналистов. Руководитель неотложной помощи «Нью Хоспиталс» Михаил Бериашвили заявил, что один человек получил травму головы и перелом костей носа: ему потребовалось хирургическое вмешательство;
  • ЕС и ООН призвали власти Грузии обеспечить защиту участников марша и их право на свободу собраний, а посольство Великобритании распространило заявление, где отметило, что насилие, угрозы в адрес сообщества ЛГБТК+ наносят ущерб репутации страны;
  • утром полиция Грузии призвала организаторов парада отказаться от его проведения «из-за масштабов акции, запланированных на проспекте Руставели группами противников», а премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что проведение марша «нецелесообразно» и для большинства граждан «неприемлемо»;
  • председатель парламента Каза Кучава осудил применение насилия в отношении журналистов, а народный защитник Грузии Нино Ломджария выразила поддержку журналистам и призвала МВД немедленно начать поиск напавших на их лиц. МВД возбудило два уголовных дела — о нападении на журналистов и насилии.
Giorgi Gogia @Giorgi_Gogia
It’s a sad day for #Georgia’s 🇬🇪 democratic development. Violent far-right crowds supported by Church & emboldened by incredibly irresponsible statement of PM @GharibashviliGe gathered in Tbilisi center to prevent Pride March, attacking journalists & breaking into Pride office https://t.co/UdsZ4AA3lM
Thomas van Linge @ThomasVLinge
A sad and embarassing day for #Georgia 🇬🇪. Far-right protesters went on a rampage during #Tbilisi Pride today, breaking into the @TbilisiPride office to tear down the 🏳‍🌈 flag as police stood by and watched.

TbilisiPride was forced to cancel their event https://t.co/jpJFkOaApx
РБК @ru_rbc
Так сейчас выглядит центр Тбилиси — люди танцуют, поют и веселятся. Это не национальный праздник, просто противники гей-парада в центре столицы Грузии празднуют его отмену.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60e2e0a59a7947288baf9d06 https://t.co/hGwP4YzO5p

#новости #лгбт #грузия

80 80 комментариев
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80 комментариев
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Smaug The Terrible

21

Вместо парада геев состоялся парад дегенератов.

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Марк Рязанцев

Smaug
5

Вместо парада геев состоялся парад пидоров

Ответить

Миша Копейкин

Марк
0

Штраф за заезженную шутку

Ответить

Марк Рязанцев

Миша
2

это не шутка ведь

Ответить

Евгений Ягуаров

Марк
0

если что, гомосексуалисты против, чтобы "пидор" использовали как оскорбление

Ответить

Andrey Dolg

Smaug
0

lol

Ответить

Умственный Денис

11

обезьяна лезет за большим попитом

Ответить

Умственный Денис

Умственный
3

на, братан. не обессудь

Ответить

MEGAtraXXXer666

3

Мне кажется, все мужики, которые так рьяно ненавидят геев, раз-два в жизни да отсасывали.

Ответить

Действующий кубок

MEGAtraXXXer666
7

И что?

Ответить

Грустная Псина

Действующий
3

Могут повторить.

Ответить

AttentiveMilk

Действующий
0

Внатуре

Ответить

мЕдь

Действующий
0

Ты рьяно ненавидишь геев?

Ответить

AZP

Действующий
0

И им понравилось

Ответить

Рыжий

MEGAtraXXXer666
4

Странно, логичнее было бы заподозрить в отсосе тех мужиков, которые геев любят

Ответить

AttentiveMilk

Рыжий
0

Это обычные натуральны. Их то почему?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Рыжий
0

Ну этим видимо не понравилось, или они рассчитывали, а им не отсосали в ответ. Вот и вся агрессия.

Ответить

Владимир Филатов

5

Пидоры против геев

Ответить

Евгений Ягуаров

Владимир
1

если что, гомосексуалисты против, чтобы "пидор" использовали как оскорбление

Ответить

Владислав Микк

4

-Я тебя выебу!
-А ты за или против геев?

Ответить

AttentiveMilk

Владислав
0

Эээ, слиш

Ответить

Николай Божен

4

Какой-то вкусвильный фест

Ответить

Екатерина Кузнецова

3

мда 

Ответить

Bibba La Bibba

Екатерина
3

мдма

Ответить

Миша Копейкин

–3

Сами виноваты. Вечно на своих парадах требуют равных прав. Никто же не против геев, просто не говори никому, что ты гей. Лол, просто притворяйся гетеросексуалом, что сложного?

Ответить

Metalcoreman

Миша
3

какое узколобое мнение - просто не говори никому, что тебя ущемляют. 
еще так детки делают когда играют в прятки - закрывают глаза и думают, что их не видно

Ответить

Невысокий Никита

Metalcoreman
2

Мне кажется это была попытка в сарказм :)

Ответить

Metalcoreman

Невысок…
0

все минусы на его комменте - тоже сарказм. вот те крест!

Ответить

Eugene

Миша
2

- Просто притворяйся и ничего не будет! А если случайно узнаем - отпиздим всем районом. И нам похуй на психологические давление. 

Ответить

Устойчивый блик

Миша
1

Моргни если ты шутил

Ответить

Криминальный торшер

Миша
0

Миша, сколько тебе лет? 

Ответить

Миша Копейкин

Криминальный
0

А почему вы спрашиваете?

Ответить

Криминальный

Миша
0

Хочу понять, это мнение в будущее или из прошлого 

Ответить

Миша Копейкин

Кримина…
0

Мои года моё богатство

Ответить

stikerman

Миша
0

Почему люди должны ради кого-то притворяться и быть удобными? Жизнь то у них только одна.

Ответить

Артур Мудрик

3

ветеран радужных войн, взятие цитадели, 2к21 в цвете 

Ответить

Устойчивый блик

2

Я так понимаю , основная претензия в том что нельзя ебаться

Ответить

AZP

Устойчивый
1

*шутка про овечек*

Ответить

Дуд Волро

2

А что еще ожидать от радикальных националистов? Такие порванки, так легко рвутся из за лгбтшного флага)0

Ответить

Грустная Псина

2

Заходит грузин во вкусвилл, а там за кассой психологиня.

Ответить

Sergiy Sev

2

Самое смешное, что ни одного представителя LGBT не пострадало, их там даже не было. Просто тупое стадо православных националистов пошло громить все что попало под руку, а бесхребетные власти даже не смогли защитить город.
Из пострадавших пока что одни турист из Польши, которому засунули перо под ребро за сережку в ухе...

Ответить

Metalcoreman

1

Вот почему прайд называется прайдом

Ответить

AttentiveMilk

Metalcoreman
3

Видел такие наклейки на приорах

Ответить

Alex Blake

Metalcoreman
0

Учитывая что прайд - это львиное семейство, где как правило один самец и много самок. Максимально несовместимое сравнение с гомосексуализмом

Ответить

Metalcoreman

Alex
0

ты прав. но у них и радуга не радуга, а идиоты суют нашу советскую радуга под любым постом про геев тем самым меняя её восприятие у людей

Ответить

Умственный Денис

0

моя теория такова. каждый рьяный гомофоб уверен, что лгбт-пропаганда может сделать из гетеро гея, потому что этот рьяный гомофоб всю жизнь является латентным гомосексуалистом(или би) и, будучи задавленным обществом, он осознанно подавляет свою натуру, осознанно заставляет себя быть "нормальным". отсюда у них искажение в восприятии, они уверены, что все люди ведут такую же борьбу со своим желанием, могут сами "выбирать" свою ориентацию, а стоит чуть попропагандировать и все станут геями, не в силах больше сдерживать себя.
о чем эта мысль: гомофобы - пидарасы во всех смыслах

Ответить

Рыжий

Умственный
1

 осознанно заставляет себя быть "нормальным"

Т.е ты таким образом хочешь сказать, что гомосексуализм это болезнь, которую можно подавить самому? Ну типа вируса герписа, да?

Ответить

Умственный Денис

Рыжий
0

нет, зачем натягивать то, что я не собирался говорить

Ответить

Рыжий

Умствен…
1

Так а смысл такие формулировки писать, если ты это не имеешь ввиду? 

Ответить

Умственный Денис

Рыжий
0

ты что не смотрел красоту по-американски!??!!?

Ответить

Рыжий

Умствен…
0

Не. Какой-то старый фильм вроде?

Ответить

Умственный Денис

Рыжий
0

ну да. культовым считался раньше

Ответить

Евгений Ягуаров

Умственный
1

А еще все расисты - уроды с гнилыми зубами, а сексисты - жалкие алкоголики и бомжи. 
Только такие и есть. И всегда так в истории и было. 

Ответить

Рыжий

Евгений
0

Пиздишь, у меня зубы не гнилые

Ответить

Евгений Ягуаров

Рыжий
0

Мой косяк. В клипе Тейлор Свифт гнилые зубы были у толпы гомофобов, а не расистов. Хотя они могли быть и расистами тоже. 

Ответить

Умственный Денис

Евгений
–2

а еще - хуевые аналогии как метод в аргументации - охуенный метод вести диалоги в интернете

Ответить

Евгений Ягуаров

Умствен…
0

Это не аналогия, это факт. 

Ответить

Андрей Галицкий

1

Встречаются два грузина, один говорит:
— Гиви, ты где вчера был?
— С Гоги в шахматы играли.
— И кто кого?
— Ни кто ни кого, я же говорю — в шахматы играли! — Отвечает Гиви.

Ответить

мЕдь

1

Варлам Голетиани заявил, что он и его сторонники вышли на митинг по призыву грузинской патриархии

Везде эти ребята. 

Ответить

Евгений Ягуаров

0

Но Варламов только что написал, что Грузия - супер-безопасная страна. 

Что это было? Срыв прайда - провокация пригожинских?

Ответить

Деревенский инструмент

Евгений
2

Что это было?

Кучка ультраправых националистов

Ответить

Евгений Ягуаров

Деревенский
0

Не путай с Россией, брат

Ответить

Деревенский

Евгений
1

Я на Руставели был час назад)

Ответить

Евгений Ягуаров

Деревен…
0

Праваки и нацики в основном в России все. 
Грузия уже давно движется по прогрессивному пути развития, там таких не осталось давно. Демократичная страна. 

Поэтому и подумываю на пригожинских. 

Ответить

Криминальный

Евгений
1

Грузия уже давно движется по прогрессивному пути развития, там таких не осталось давно. Демократичная страна.

в демократических странах как раз нормально когда есть кучки разных фриков. Обычно, чистое поле только у авторитарных режимов правления, ведь там не должно быть никакой альтернативы. 

Да и вообще, такой протест норма, потому что ничего не может даваться просто так. В Грузии, сегодня, люди борются за свои права быть геями, не получилось сегодня, получится завтра. Тем ценнее будет свобода. Короче блять, все у геев грузин получится, сегодня не они себя показали пидарасами и общество это запомнит. 

Ответить

Евгений Ягуаров

Кримина…
0

Я согласен. Сегодня скорее Россия показала себя со своей худшей стороны в этой ситуации. 

А у Грузии все получится. 

Ответить

Криминальн

Евгений
0

А что сегодня было в России? 

Ответить

Евгений

Кримина…
0

Позорный срыв прайда в Грузии. 

Ответить

Криминальн

Евгений
0

Так а Россия тут причем? 

Ответить

Евгений

Кримина…
0

А кто прайд срывал? Чей сценарий?

Ответить

Деревенский

Евгений
0

Ты ошибаешься, в России их тоже хватает, но и тут они есть

Ответить

Нижний Слава

Деревен…
1

Видно же что набрасывает)) 

Ответить

Деревенски

Нижний
0

Теряю хватку)

Ответить

Эпапа

–7

Надеюсь братья-украинцы возьмут пример с братьев-грузинов.
Братья-Азовцы, не подведите!

Ответить

Устойчивый блик

Эпапа
2

Хрю пук

Ответить

Кхалиси Бот

Эпапа
1

Нядиюсь бьятья-юкьяинци возьмют пьимер с бьятьив-гьюзинов.
Бьятья-Азёвцы, не пёдведити!

Ответить

AZP

Эпапа
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

dead

0

А куда пропал Климов (Дыркин)?

Ответить

AttentiveMilk

dead
0

Сегодня был

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Роман Новиков

0

Пидоры против геев

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