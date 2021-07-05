В Тбилиси отменили гей-парад из-за акций противников ЛГБТ — они жгли радужные флаги и нападали на журналистов Статьи редакции
Пострадали не менее 10 человек, полиция возбудила два уголовных дела.
- пользователь TJ описал события в Грузии в этом посте, редакция суммирует информацию о случившемся;
- об отмене акции «Марш достоинства», который планировалось провести вечером 5 июля на проспекте Руставели, объявили организаторы — Tbilisi Pride. Они отметили, что власти и полиция не смогли обеспечить безопасность участников парада;
- организаторы подчеркнули, что не ожидают от МВД адекватного выполнения обязанностей и не могут рисковать безопасностью участников, которые выйдут «на улицу, полную насилия, поддержанного правительством, патриархатом и пророссийскими силами»;
- за несколько часов до начала мероприятия на место акции и к офису Tbilisi Pride на улице Ахвледиани пришли противники проведения ЛГБТ-марша. Они напали на журналистов, прибывших освещать шествие: их закидывали бутылками и камнями;
- несколько человек залезли на балкон офиса Tbilisi Pride, сорвали с него радужные флаги, а после сожгли их, передаёт 1tv. «Эхо Кавказа» сообщает, чтомитингующие сняли флаг Евросоюза у здания парламента Грузии, разогнали палатки оппозиции, а также выбили входную дверь организации «Сирцхвилия» («Позор»);
- представитель противников прайда Варлам Голетиани заявил, что он и его сторонники вышли на митинг по призыву грузинской патриархии. «Мы против идеи „Прайда“ и пропаганды определенного образа жизни», — сказал он;
- в патриархии Грузии призвали противников марша протестовать мирно и не применять насилие. «Мы отмежевываемся от любого насилия, призываем всех воздерживаться от агрессивных действий», — заявил протоиерей Андрия Джагмаидзе;
- по данным «Эха Кавказа», на акции пострадали более десяти журналистов. Руководитель неотложной помощи «Нью Хоспиталс» Михаил Бериашвили заявил, что один человек получил травму головы и перелом костей носа: ему потребовалось хирургическое вмешательство;
- ЕС и ООН призвали власти Грузии обеспечить защиту участников марша и их право на свободу собраний, а посольство Великобритании распространило заявление, где отметило, что насилие, угрозы в адрес сообщества ЛГБТК+ наносят ущерб репутации страны;
- утром полиция Грузии призвала организаторов парада отказаться от его проведения «из-за масштабов акции, запланированных на проспекте Руставели группами противников», а премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что проведение марша «нецелесообразно» и для большинства граждан «неприемлемо»;
- председатель парламента Каза Кучава осудил применение насилия в отношении журналистов, а народный защитник Грузии Нино Ломджария выразила поддержку журналистам и призвала МВД немедленно начать поиск напавших на их лиц. МВД возбудило два уголовных дела — о нападении на журналистов и насилии.
Вместо парада геев состоялся парад дегенератов.
Вместо парада геев состоялся парад пидоров
Штраф за заезженную шутку
это не шутка ведь
если что, гомосексуалисты против, чтобы "пидор" использовали как оскорбление
Мне кажется, все мужики, которые так рьяно ненавидят геев, раз-два в жизни да отсасывали.
Действующий кубок
И что?
Странно, логичнее было бы заподозрить в отсосе тех мужиков, которые геев любят
Ну этим видимо не понравилось, или они рассчитывали, а им не отсосали в ответ. Вот и вся агрессия.
Пидоры против геев
если что, гомосексуалисты против, чтобы "пидор" использовали как оскорбление
-Я тебя выебу!
-А ты за или против геев?
мда
Сами виноваты. Вечно на своих парадах требуют равных прав. Никто же не против геев, просто не говори никому, что ты гей. Лол, просто притворяйся гетеросексуалом, что сложного?
какое узколобое мнение - просто не говори никому, что тебя ущемляют.
еще так детки делают когда играют в прятки - закрывают глаза и думают, что их не видно
Невысокий Никита
Мне кажется это была попытка в сарказм :)
Криминальный торшер
Миша, сколько тебе лет?
А почему вы спрашиваете?
Криминальный
Хочу понять, это мнение в будущее или из прошлого
А что еще ожидать от радикальных националистов? Такие порванки, так легко рвутся из за лгбтшного флага)0
Самое смешное, что ни одного представителя LGBT не пострадало, их там даже не было. Просто тупое стадо православных националистов пошло громить все что попало под руку, а бесхребетные власти даже не смогли защитить город.
Из пострадавших пока что одни турист из Польши, которому засунули перо под ребро за сережку в ухе...
Вот почему прайд называется прайдом
Учитывая что прайд - это львиное семейство, где как правило один самец и много самок. Максимально несовместимое сравнение с гомосексуализмом
ты прав. но у них и радуга не радуга, а идиоты суют нашу советскую радуга под любым постом про геев тем самым меняя её восприятие у людей
моя теория такова. каждый рьяный гомофоб уверен, что лгбт-пропаганда может сделать из гетеро гея, потому что этот рьяный гомофоб всю жизнь является латентным гомосексуалистом(или би) и, будучи задавленным обществом, он осознанно подавляет свою натуру, осознанно заставляет себя быть "нормальным". отсюда у них искажение в восприятии, они уверены, что все люди ведут такую же борьбу со своим желанием, могут сами "выбирать" свою ориентацию, а стоит чуть попропагандировать и все станут геями, не в силах больше сдерживать себя.
о чем эта мысль: гомофобы - пидарасы во всех смыслах
осознанно заставляет себя быть "нормальным"
Т.е ты таким образом хочешь сказать, что гомосексуализм это болезнь, которую можно подавить самому? Ну типа вируса герписа, да?
нет, зачем натягивать то, что я не собирался говорить
А еще все расисты - уроды с гнилыми зубами, а сексисты - жалкие алкоголики и бомжи.
Только такие и есть. И всегда так в истории и было.
Мой косяк. В клипе Тейлор Свифт гнилые зубы были у толпы гомофобов, а не расистов. Хотя они могли быть и расистами тоже.
Умственный Денис
а еще - хуевые аналогии как метод в аргументации - охуенный метод вести диалоги в интернете
Встречаются два грузина, один говорит:
— Гиви, ты где вчера был?
— С Гоги в шахматы играли.
— И кто кого?
— Ни кто ни кого, я же говорю — в шахматы играли! — Отвечает Гиви.
Варлам Голетиани заявил, что он и его сторонники вышли на митинг по призыву грузинской патриархии
Везде эти ребята.
Но Варламов только что написал, что Грузия - супер-безопасная страна.
Что это было? Срыв прайда - провокация пригожинских?
Деревенский инструмент
Что это было?
Кучка ультраправых националистов
Не путай с Россией, брат
Я на Руставели был час назад)
Праваки и нацики в основном в России все.
Грузия уже давно движется по прогрессивному пути развития, там таких не осталось давно. Демократичная страна.
Поэтому и подумываю на пригожинских.
Криминальный
Грузия уже давно движется по прогрессивному пути развития, там таких не осталось давно. Демократичная страна.
в демократических странах как раз нормально когда есть кучки разных фриков. Обычно, чистое поле только у авторитарных режимов правления, ведь там не должно быть никакой альтернативы.
Да и вообще, такой протест норма, потому что ничего не может даваться просто так. В Грузии, сегодня, люди борются за свои права быть геями, не получилось сегодня, получится завтра. Тем ценнее будет свобода. Короче блять, все у геев грузин получится, сегодня не они себя показали пидарасами и общество это запомнит.
Я согласен. Сегодня скорее Россия показала себя со своей худшей стороны в этой ситуации.
А у Грузии все получится.
Надеюсь братья-украинцы возьмут пример с братьев-грузинов.
Братья-Азовцы, не подведите!
Нядиюсь бьятья-юкьяинци возьмют пьимер с бьятьив-гьюзинов.
Бьятья-Азёвцы, не пёдведити!
А куда пропал Климов (Дыркин)?