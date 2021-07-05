Его должность занял бывший глава Amazon Web Services Энди Ясси.

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Фото Alex Wong/Getty Images

Основатель интернет-ретейлера покинул должность генерального директора в 27-ю годовщину со дня основания компании. Об этом говорится на сайте Amazon, в разделе информации для инвесторов.

Новым гендиректором указан Энди Ясси — ранее он возглавлял подразделение Amazon Web Services. Ясси начал работать в компании в 1997 году, через три года после её основания.

Согласно финансовому отчёту, выручка AWS в четвёртом квартале выросла на 28%. По состоянию на октябрь 2020 года около 52% операционной прибыли Amazon приходилось на это подразделение.

Безос теперь занимает пост исполнительного председателя совета директоров компании. Он продолжит владеть более 10% акций Amazon.

Джефф Безос был гендиректором Amazon ровно 27 лет — со дня основания компании 5 июля 1994 года. В мае он заявил, что покинет должность 5 июля — в этот день в 1994 году был основан Amazon.

По словам Безоса, он решил сосредоточиться на других проектах, например, развитии аэрокосмической компании Blue Origin. 20 июля бизнесмен полетит в космос на первом пилотируемом корабле этой компании. Вместе с ним полетят его брат Марк, 82-летняя американка Уэлли Фанк и пока не объявленный победитель аукциона.