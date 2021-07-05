{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
yannlll

Джефф Безос официально ушёл с поста гендиректора Amazon Статьи редакции

Его должность занял бывший глава Amazon Web Services Энди Ясси.

12 12 комментариев
926 просмотров
Фото Alex Wong/Getty Images

Основатель интернет-ретейлера покинул должность генерального директора в 27-ю годовщину со дня основания компании. Об этом говорится на сайте Amazon, в разделе информации для инвесторов.

Новым гендиректором указан Энди Ясси — ранее он возглавлял подразделение Amazon Web Services. Ясси начал работать в компании в 1997 году, через три года после её основания.

Согласно финансовому отчёту, выручка AWS в четвёртом квартале выросла на 28%. По состоянию на октябрь 2020 года около 52% операционной прибыли Amazon приходилось на это подразделение.

Безос теперь занимает пост исполнительного председателя совета директоров компании. Он продолжит владеть более 10% акций Amazon.

Джефф Безос был гендиректором Amazon ровно 27 лет — со дня основания компании 5 июля 1994 года. В мае он заявил, что покинет должность 5 июля — в этот день в 1994 году был основан Amazon.

По словам Безоса, он решил сосредоточиться на других проектах, например, развитии аэрокосмической компании Blue Origin. 20 июля бизнесмен полетит в космос на первом пилотируемом корабле этой компании. Вместе с ним полетят его брат Марк, 82-летняя американка Уэлли Фанк и пока не объявленный победитель аукциона.

По подсчётам Forbes, Безос — богатейший человек в мире. Издание оценило его состояние в 196,2 миллиарда долларов.

#новости #amazon

12 12 комментариев
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 12, "likes": 8, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 406258, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Jul 2021 17:50:17 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виктор Шуваев

5

прощай, ихтиандр хуев

Ответить

Иван Иванович

Виктор
3

Домой летит

Ответить

Мразь

Иван
0

К Брэнсону. Ебать его мать, пока тот в космосе

Ответить

ss zz

5

Ушла эпоха

Ответить

имя мне легион

3

Так и не понял, когда там компанию то основали?

Ответить

Dima Mult

имя
0

В ноябре вроде🤷🏻‍♂️

Ответить

Rudolf Cunningham

имя
0
Ответить

Andrew Muralov

2

Ушёл в открытый космос. 

Ответить

Живой будильник

1

Ушёл делать вакцины?

Ответить

Мразь

1

Когда не уверен, что вернёшься из космоса

Ответить

Популярный бас

1

лети нахуй капиталист проклятый

Ответить

Р О Б А Т

0

Энди Нессы

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Moet Hennessy возобновит поставки в Россию. Шампанское будет называться игристым вином
В компании пообещали сделать это «как можно скорее».
213
Новости
В Москве задержали шесть противников обязательной вакцинации. Они хотели провести митинг
Задержанные также собирались подписать письмо.
133
Интернет
Резонанс: Извинение «ВкусВилла» за рекламу с ЛГБТ-парой
В соцсетях разочарованы реакцией компании: пользователи считают, что руководство извинилось за существование ЛГБТ, и сочувствуют лесбийской паре, которой поступают угрозы.
424
Популярное за три дня
Интернет
В Зимбабве учитель без образования организовал курсы подготовки к экзаменам, используя лишь дешёвый смартфон и WhatsApp
Максвелл Чимедза не смог оплатить своё обучение, хотя успешно сдал 14 экзаменов — и решил готовить к ним других учеников со всей страны.
77
Twitter
33
Интернет
Симоньян рассказала о новой программе на RT, которую будет вести Шетнер. Он ответил, что «не знает эту женщину»
Актёр известен по роли капитана Кирка в сериале «Звёздный путь» (Star Trek).
103
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null