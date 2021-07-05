В школах Южной Кореи начали внедрять занятия по кей-попу — детей учат музыке, танцам и написанию песен Статьи редакции
Не все они станут айдолами, но смогут получить другую работу в этой индустрии.
Растущая популярность кей-попа подтолкнула школы к созданию тематических классов для своих учеников, пишет ABC News.
Например, средняя школа Квангчон в небольшом городе провинции Чунгнам реструктурировала свою учебную программу, чтобы специализироваться на кей-попе. Она даже переименовалась в Высшую школу корейской поп-музыки и исполнительского искусства.
Здесь подростки посещают занятия по игре на музыкальных инструментах, практикую живые выступления, изучают второй язык, написание песен и танцы. Преподаватели стремятся раскрыть сильные стороны учеников — не все они станут айдолами, но смогут занять свою нишу в многомиллионной индустрии в других качествах.
Местные власти инвестировали в школу более 10 миллионов долларов. Сейчас там 124 ученика, они платят только за дорогу до школы и проживание в городе, все занятия бесплатны.
Подобные занятия для учеников разных возрастов начали внедрять и в других школах; Более десятка колледжей в Южной Корее, которые раньше преподавали классическую музыку и танцы, также включили занятия
В танцевальной студии Shine Dance Academy рассказали, что после успеха группы BTS на мировом рынке больше детей проявили интерес к их программе. По словам одного из инструкторов, занятия стоят недёшево, поэтому и от детей, и от их родителей требуется определённое упорство.
«Думаю, что если бы мой сын решил стать айдолом, я бы хотела это увидеть. Но ему решать», — сказала мать одного из учеников. Другой родитель отметил, что он видит большой потенциал в кей-поп индустрии и хочет, чтобы у его ребёнка были «все возможности».
Летом 2020 года бойз-бэнд BTS возглавил чарт Billboard Hot 100 со своим первым английским синглом Dynamite. Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи подсчитало, что только эта композиция принесла стране до 1,5 миллиарда долларов.
В декабре 2020 года в Южной Корее приняли закон, который позволяет звёздам кей-поп-групп получать отсрочку от армии.
В школах РФ начнут внедрять занятия по кальянному репу
Что вы несёте, молодой человек!!!!!!!!!!!! Какой, прости ГОСПОДИ, реп???????????? У нас в России никогда не будет подобной мерзости, где педиковатые, извиняюсь, юноши трясут костлявыми ягодицами и что-то бормочут себе под нос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я несу бревно
Какое ещё БРЕВНО???? Почему вы считаете себя вправе подшучивать надо мной??????
хочу себе миленькую кореяночку к-попершу 🥴🥴🥴
а получишь кривозубую китаяночку п-лоскожопочку
и миску риса?
украл мой коммент!
В декабре 2020 года в Южной Корее приняли закон, который позволяет звёздам кей-поп-групп получать отсрочку от армии.
Я бы лучше кейпопером стал, чем служить пошёл. Пора внедрять в России.
Как Эдит Пиаф??
Охуенно! а в моей школе были только уроки музыки под баян блядь. Щас бы уже как чонгук ноты вытягивал!
BTS - говно
Хм, найс. Фабрика по производству контента, лишённого культурной ценности и направленной исключительно на зарабатывание денег. Видимо, они не знают что их ждёт, а именно - каббальские контракты и почти что рабство у продюсеров под угрозой выпиздывания
После таких новостей поневоле склоняешься к мысли, что кей-поп - реально часть госпропаганды ЮК, как недавно вещал Кимченын
мягкая сила
Причём в совершенно омерзительной форме, от которой наоборот хочется в КНДР.
клоняешься к мысли, что кей-поп - реально часть госпропаганды ЮК
с добрым утром
Дожили
При Сталине такого не было
При Сталине много чего не было 💪💪
Еды, например
Кей-поп индустрия такая же выматывающая и выжимающая всё из человека, как балет. Ужас какой.