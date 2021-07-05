Не все они станут айдолами, но смогут получить другую работу в этой индустрии.

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Фото ABC News

Растущая популярность кей-попа подтолкнула школы к созданию тематических классов для своих учеников, пишет ABC News.

Например, средняя школа Квангчон в небольшом городе провинции Чунгнам реструктурировала свою учебную программу, чтобы специализироваться на кей-попе. Она даже переименовалась в Высшую школу корейской поп-музыки и исполнительского искусства.

Здесь подростки посещают занятия по игре на музыкальных инструментах, практикую живые выступления, изучают второй язык, написание песен и танцы. Преподаватели стремятся раскрыть сильные стороны учеников — не все они станут айдолами, но смогут занять свою нишу в многомиллионной индустрии в других качествах.

Местные власти инвестировали в школу более 10 миллионов долларов. Сейчас там 124 ученика, они платят только за дорогу до школы и проживание в городе, все занятия бесплатны.

Подобные занятия для учеников разных возрастов начали внедрять и в других школах; Более десятка колледжей в Южной Корее, которые раньше преподавали классическую музыку и танцы, также включили занятия

В танцевальной студии Shine Dance Academy рассказали, что после успеха группы BTS на мировом рынке больше детей проявили интерес к их программе. По словам одного из инструкторов, занятия стоят недёшево, поэтому и от детей, и от их родителей требуется определённое упорство.

«Думаю, что если бы мой сын решил стать айдолом, я бы хотела это увидеть. Но ему решать», — сказала мать одного из учеников. Другой родитель отметил, что он видит большой потенциал в кей-поп индустрии и хочет, чтобы у его ребёнка были «все возможности».

Летом 2020 года бойз-бэнд BTS возглавил чарт Billboard Hot 100 со своим первым английским синглом Dynamite. Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи подсчитало, что только эта композиция принесла стране до 1,5 миллиарда долларов.