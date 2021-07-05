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Новости
Ольга Щербинина

В школах Южной Кореи начали внедрять занятия по кей-попу — детей учат музыке, танцам и написанию песен Статьи редакции

Не все они станут айдолами, но смогут получить другую работу в этой индустрии.

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Фото ABC News

Растущая популярность кей-попа подтолкнула школы к созданию тематических классов для своих учеников, пишет ABC News.

Например, средняя школа Квангчон в небольшом городе провинции Чунгнам реструктурировала свою учебную программу, чтобы специализироваться на кей-попе. Она даже переименовалась в Высшую школу корейской поп-музыки и исполнительского искусства.

Здесь подростки посещают занятия по игре на музыкальных инструментах, практикую живые выступления, изучают второй язык, написание песен и танцы. Преподаватели стремятся раскрыть сильные стороны учеников — не все они станут айдолами, но смогут занять свою нишу в многомиллионной индустрии в других качествах.

Местные власти инвестировали в школу более 10 миллионов долларов. Сейчас там 124 ученика, они платят только за дорогу до школы и проживание в городе, все занятия бесплатны.

Подобные занятия для учеников разных возрастов начали внедрять и в других школах; Более десятка колледжей в Южной Корее, которые раньше преподавали классическую музыку и танцы, также включили занятия

В танцевальной студии Shine Dance Academy рассказали, что после успеха группы BTS на мировом рынке больше детей проявили интерес к их программе. По словам одного из инструкторов, занятия стоят недёшево, поэтому и от детей, и от их родителей требуется определённое упорство.

«Думаю, что если бы мой сын решил стать айдолом, я бы хотела это увидеть. Но ему решать», — сказала мать одного из учеников. Другой родитель отметил, что он видит большой потенциал в кей-поп индустрии и хочет, чтобы у его ребёнка были «все возможности».

Летом 2020 года бойз-бэнд BTS возглавил чарт Billboard Hot 100 со своим первым английским синглом Dynamite. Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи подсчитало, что только эта композиция принесла стране до 1,5 миллиарда долларов.

В декабре 2020 года в Южной Корее приняли закон, который позволяет звёздам кей-поп-групп получать отсрочку от армии.

#новости #южнаякорея #образование #музыка

52 52 комментария
15
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Виктор Шуваев

12

В школах РФ начнут внедрять занятия по кальянному репу

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Людмилочка

Виктор
–1

Что вы несёте, молодой человек!!!!!!!!!!!! Какой, прости ГОСПОДИ, реп???????????? У нас в России никогда не будет подобной мерзости, где педиковатые, извиняюсь, юноши трясут костлявыми ягодицами и что-то бормочут себе под нос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Виктор Шуваев

Людмилочка
0

Я несу бревно

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Людмилочка

Виктор
0

Какое ещё БРЕВНО???? Почему вы считаете себя вправе подшучивать надо мной??????

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Дуд Волро

3

хочу себе миленькую кореяночку к-попершу 🥴🥴🥴

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Владимир Филатов

Дуд
21

а получишь кривозубую китаяночку п-лоскожопочку

Ответить

van der Pusch

Владимир
7

и миску риса?

Ответить

мЕдь

van
19

И миску риса. 

Ответить

Владимир Филатов

мЕдь
3

украл мой коммент!

Ответить

мЕдь

Владимир
2

Нет времени говорить, всё пока.

Ответить

Владимир Филатов

мЕдь
2

:(

Ответить

Владимир Филатов

van
4
Ответить

Дуд Волро

Владимир
0

китаянки тоже миленькими бывают, а зубы можно поправить)0

Ответить

Владимир Филатов

Дуд
2

с тонной косметики - да, без неё многие страшные

Ответить

van der Pusch

Дуд
2

зачем платить стоматологу когда есть старый дедовский пакет

Ответить

Дуд Волро

Дуд
3

@Сладкийполуденныйсонныйпаралич ты тоже сойдешь

Ответить

Genesi5 ­

Дуд
0
Ответить

мЕдь

6

В декабре 2020 года в Южной Корее приняли закон, который позволяет звёздам кей-поп-групп получать отсрочку от армии.

Я бы лучше кейпопером стал, чем служить пошёл. Пора внедрять в России. 

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Artem 88

мЕдь
1

Стань шансонье

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мЕдь

Artem
5

Сперва отсидеть надо, я пока не готов. 

Ответить

Artem 88

мЕдь
1

Зато в армию не пойдёшь)

Ответить

мЕдь

Artem
2

Лучше в к-поп. Тоже петухом, но ощущения разные!

Ответить

Злобный Капитан

мЕдь
0

Но ведь Круг не сидел

Ответить

AttentiveMilk

Artem
0

Как Эдит Пиаф??

Ответить

Artem 88

Attenti…
0

Как саша скул

Ответить

Genesi5 ­

мЕдь
0

В обоих случаях будешь с дырявой жопой

Ответить

Живой будильник

5

В России открыли уроки по вебкаму 🤣

Ответить

гачик

5

Охуенно! а в моей школе были только уроки музыки под баян блядь. Щас бы уже как чонгук ноты вытягивал!

Ответить

Картошка Фри

0

BTS - говно

Ответить

Пётр Дерябин

Картошка
3
Ответить

мЕдь

Картошка
2

Но они подарили нам столько мемов про чонгука. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

И про вот они все. 

Ответить

Genesi5 ­

мЕдь
0

Сделаем вид, что я этого не слышал

Ответить

van der Pusch

Картошка
0

а че так скромно
к-поп в целом

Ответить

Р О Б А Т

2

пей таблетки, а то получишь по кей-попе

Ответить

Genesi5 ­

2

Хм, найс. Фабрика по производству контента, лишённого культурной ценности и направленной исключительно на зарабатывание денег. Видимо, они не знают что их ждёт, а именно - каббальские контракты и почти что рабство у продюсеров под угрозой выпиздывания

Ответить

alexferman

0

После таких новостей поневоле склоняешься к мысли, что кей-поп - реально часть госпропаганды ЮК, как недавно вещал Кимченын

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Славой Жижек

alexferman
0

мягкая сила

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alexferman

Славой
1

Причём в совершенно омерзительной форме, от которой наоборот хочется в КНДР.

Ответить

Genesi5 ­

alexfer…
0

Чтобы потом свалить на юг опять

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Kir Kirsky

alexferman
0

клоняешься к мысли, что кей-поп - реально часть госпропаганды ЮК

с добрым утром

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Брежнев

0

Дожили

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Андрей Охапкин

Брежнев
1

При Сталине такого не было

Ответить

AttentiveMilk

Андрей
0

При Сталине много чего не было 💪💪

Ответить

alexferman

Attenti…
2

Еды, например

Ответить

AttentiveMilk

alexfer…
0

Например еды.

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
0

Не у Сталина, конечно, но всё же

Ответить

Любимый чувак

0

Интересно, какими уроками они пожертвовали ради кей-попа

Ответить

Genesi5 ­

Любимый
0

Обществознание и экономика

Ответить

БЕ3HOГNM

0
Ответить

Миша Копейкин

0

 Не все они станут айдолами

Но многие из них смогут стать айпадами

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Kir Kirsky

0

Кей-поп индустрия такая же выматывающая и выжимающая всё из человека, как балет. Ужас какой.

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