85-летней женщине он сломал позвоночник, 55-летнему мужчине — несколько рёбер.

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Запись с камеры видеонаблюдения

Инцидент произошёл ещё в начале июня, но его скрывали от общественности. О случившемся сообщил журнал China News Weekly со ссылкой на источники в государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Представитель коммунистической партии в инвестиционном подразделении CASC Чжан Тао напал на двух учёных, потому что они отклонили просьбу рекомендовать его в члены Международной академии астронавтики.

85-летней У Мэйронг диагностировали перелом позвоночника, 55-летнему Ван Цзиньнянь — переломы нескольких рёбер и повреждения мягких тканей. Оба провели месяц в больнице, в то время как Чжан «работал как обычно», говорится в публикации China News Weekly.

Запись с камеры видеонаблюдения

В китайской социальной сети Weibo пользователи заполнили официальный аккаунт CASC гневными комментариями с требованиями разъяснить ситуацию. Соответствующий хэштег набрал более 130 миллионов просмотров.

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После скандала CASC опубликовала заявление, в котором признала, что Чжан Тао напал на двух учёных. В компании сообщили, что он сделал это в состоянии алкогольного опьянения, и уже подал в отставку. CASC пообещала «разобраться с Чжаном на основе результатов внутреннего расследования».

17 июня Китай успешно отправил трёх тайконавтов в космос для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС). Всего в экспедиции они проведут три месяца. Миссия приурочена к 100-летию основания Коммунистической партии Китая.