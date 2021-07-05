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Новости
yannlll

В Китае чиновник избил двух учёных аэрокосмической госкомпании за отказ рекомендовать его в члены академии астронавтики Статьи редакции

85-летней женщине он сломал позвоночник, 55-летнему мужчине — несколько рёбер.

38 38 комментариев
4480 просмотров
Запись с камеры видеонаблюдения 

Инцидент произошёл ещё в начале июня, но его скрывали от общественности. О случившемся сообщил журнал China News Weekly со ссылкой на источники в государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Представитель коммунистической партии в инвестиционном подразделении CASC Чжан Тао напал на двух учёных, потому что они отклонили просьбу рекомендовать его в члены Международной академии астронавтики.

85-летней У Мэйронг диагностировали перелом позвоночника, 55-летнему Ван Цзиньнянь — переломы нескольких рёбер и повреждения мягких тканей. Оба провели месяц в больнице, в то время как Чжан «работал как обычно», говорится в публикации China News Weekly.

Запись с камеры видеонаблюдения

В китайской социальной сети Weibo пользователи заполнили официальный аккаунт CASC гневными комментариями с требованиями разъяснить ситуацию. Соответствующий хэштег набрал более 130 миллионов просмотров.

Инцидент в Чжан Тао выявил факт: верховенство закона гораздо труднее достичь, чем отправить космический корабль в небо.

комментарий пользователя Weibo

После скандала CASC опубликовала заявление, в котором признала, что Чжан Тао напал на двух учёных. В компании сообщили, что он сделал это в состоянии алкогольного опьянения, и уже подал в отставку. CASC пообещала «разобраться с Чжаном на основе результатов внутреннего расследования».

17 июня Китай успешно отправил трёх тайконавтов в космос для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС). Всего в экспедиции они проведут три месяца. Миссия приурочена к 100-летию основания Коммунистической партии Китая.

4 июля китайские тайконавты вышли в открытый космос впервые с 2008 года. Лю Бомин и Тан Хунбо провели в открытом космосе около семи часов.

#новости #китай #происшествия

38 38 комментариев
38
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38 комментариев
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Llaren Hlaalo

17

CASC пообещала «разобраться с Чжаном на основе результатов внутреннего расследования».

To the gulag it goes.

Ответить

Андрей Фурцев

Llaren
22

Вы плохо знаете, как работает тоталитарная система. Не он в гулаг поедет, а учёные 

Ответить

Bich

Андрей
7

Первым будет журналист, который опубликовал инфу об этом

Ответить

Лим Кирсанов

Bich
1

ученых не тронут, а вот журналисту рили пизда

Ответить

Сергей Сергеич

Llaren
1

good luck

Ответить

Бывший Абдужаббор

20

Сдал экзамен на единороса

Ответить

Елизавета Михайлова

13

Просто ох*енно. Вот доживаешь до 80/50 лет, делаешь свою работу, отказал чиновнику в рекомендации. А он потом напивается и бьет тебя об стены. А потом ещё и сидит месяц и в ус не дует. Вот это прозрачность работы 👏🏻

Ответить

alexferman

Елизавета
14

Но ведь в Китае коммунистическая партия у власти, она заботится о людях и стоит на страже справедливости! Нам что, врали??

Ответить

Елизавета Михайлова

alexferman
2

Мне кстати интересно, каким боком она сейчас коммунистическая? В Китае вроде рыночная экономика.

Ответить

Синь Мохлеев

Елизаве…
6

Названием она коммунистическая. Ну и на этом всё.

Ответить

alexferman

Синь
3

И диктатурой тоже

Ответить

Андрей Рядькин

Елизаве…
2

рыночная пока партии это нужно. В противном случаи появляется китайский регулятор (SAMR) и нагибает Алиэкспресс, диди, канзух, фулл трак альянс и любого, кто против 

Ответить

Ринат Мещеров

Елизаве…
0

Партия это не экономика. 

Ответить

Николай Николаевич

14

 подал в отставку

какое страшное наказание.

Ответить

Madegghead

13

скрепами повеяло

Ответить

Eugard

10

Что есть при лидер Xi и нет россия президент!

1. Пенопласт делать молоко пузыря кормление ребенка

2. Сила тянуть более слабый 80%, заход бега небоскрёба

3. Человек жизнь середина 150-190 годы болезнь не быть кроме геморрой.

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Ответить

Eugard

8

Ну все, приглашается местная китайская лахта минус 15 социальный рейтинг большая и отважная страна - это Китайский лидерство. Порядок. Почтение и созидательность.

Ответить

Действующий кубок

6

Ох, хочу читать комментарии к этой новости на дтф

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Действующий
2

в чём особенность сорта?

Ответить

мЕдь

5

Если он такой крутой, что его целый месяц от такой хрени отмазывали, то почему его просто сразу не сделали членом академии? 

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

мЕдь
4

он должен был доказать свою заинтересованность не только на словах

Ответить

Пкшаашер

5

Вот за что на самом деле выдают кошкожену и две миски риса.

Ответить

Victor Ganin

4

Не гоните на чиновника, у него всего лишь очки запотели, разве мог бы он иначе 85 летнюю бабку отпиздить?
Если россияне проглотили и забыли, то почему китайцам нельзя?

Ответить

Миша Копейкин

–12

 В китайской социальной сети Weibo пользователи заполнили официальный аккаунт CASC гневными комментариями с требованиями разъяснить ситуацию. Соответствующий хэштег набрал более 130 миллионов просмотров.

 В компании сообщили, что он сделал это в состоянии алкогольного опьянения, и уже подал в отставку.

Опять потенциально невиновного закэнселили. Пока его вина не доказана в суде - человек не виноват!

PS Обычно комментарии с осуждением кэнселинга и подобных форм бойкота набирают много лайков. Надеюсь и мой наберёт. Или это другое?

Ответить

Илья Максименко

Миша
7

чел, иди выспись, серьезно

Ответить

Ann Partovi

Илья
1

Сначала подрочить, потом попить чаю с булкой

Ответить

Andrey Dolg

3

Ах как прекрасно повеяло от этой тоталитарной помойки))
Но конечно учённых жаль по-человеческий, но работа на подобные режимы штука опасная.(

Ответить

norm

2

Братский народ

Ответить

Р О Б А Т

2

русский и китаец - братья навек?

Ответить

Eugene

Р
0

Один народ, одна анальная пробка 

Ответить

Любимый чувак

1

Интересно че ж его в тайконавты не взяли )

Ответить

Кобзон Хиггса

1

Удар!

Ответить

Eugard

Кобзон
0

Удар подходит для нити.

Ответить

Алекс Навальный

1

Ну и мразотная же вся эта левацкая чушня

Ответить

Geletey Ivan

0

Что говорит Партия? 

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

0

всё правильно. дорогу молодым! банзай!

Ответить

Ann Partovi

0

{ Завтра придумаю, что тут написать } 

Ответить

AZP

0

В китайской социальной сети Weibo пользователи заполнили официальный аккаунт CASC гневными комментариями с требованиями разъяснить ситуацию.

Теперь у этих пользователей снижен социальный рейтинг - они не смогут ездить в трамвае и покупать пиво.

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