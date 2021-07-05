В Китае чиновник избил двух учёных аэрокосмической госкомпании за отказ рекомендовать его в члены академии астронавтики Статьи редакции
85-летней женщине он сломал позвоночник, 55-летнему мужчине — несколько рёбер.
Инцидент произошёл ещё в начале июня, но его скрывали от общественности. О случившемся сообщил журнал China News Weekly со ссылкой на источники в государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).
Представитель коммунистической партии в инвестиционном подразделении CASC Чжан Тао напал на двух учёных, потому что они отклонили просьбу рекомендовать его в члены Международной академии астронавтики.
85-летней У Мэйронг диагностировали перелом позвоночника, 55-летнему Ван Цзиньнянь — переломы нескольких рёбер и повреждения мягких тканей. Оба провели месяц в больнице, в то время как Чжан «работал как обычно», говорится в публикации China News Weekly.
В китайской социальной сети Weibo пользователи заполнили официальный аккаунт CASC гневными комментариями с требованиями разъяснить ситуацию. Соответствующий хэштег набрал более 130 миллионов просмотров.
После скандала CASC опубликовала заявление, в котором признала, что Чжан Тао напал на двух учёных. В компании сообщили, что он сделал это в состоянии алкогольного опьянения, и уже подал в отставку. CASC пообещала «разобраться с Чжаном на основе результатов внутреннего расследования».
17 июня Китай успешно отправил трёх тайконавтов в космос для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС). Всего в экспедиции они проведут три месяца. Миссия приурочена к 100-летию основания Коммунистической партии Китая.
4 июля китайские тайконавты вышли в открытый космос впервые с 2008 года. Лю Бомин и Тан Хунбо провели в открытом космосе около семи часов.
CASC пообещала «разобраться с Чжаном на основе результатов внутреннего расследования».
To the gulag it goes.
Вы плохо знаете, как работает тоталитарная система. Не он в гулаг поедет, а учёные
Просто ох*енно. Вот доживаешь до 80/50 лет, делаешь свою работу, отказал чиновнику в рекомендации. А он потом напивается и бьет тебя об стены. А потом ещё и сидит месяц и в ус не дует. Вот это прозрачность работы 👏🏻
Но ведь в Китае коммунистическая партия у власти, она заботится о людях и стоит на страже справедливости! Нам что, врали??
Мне кстати интересно, каким боком она сейчас коммунистическая? В Китае вроде рыночная экономика.
Названием она коммунистическая. Ну и на этом всё.
рыночная пока партии это нужно. В противном случаи появляется китайский регулятор (SAMR) и нагибает Алиэкспресс, диди, канзух, фулл трак альянс и любого, кто против
Что есть при лидер Xi и нет россия президент!
1. Пенопласт делать молоко пузыря кормление ребенка
2. Сила тянуть более слабый 80%, заход бега небоскрёба
3. Человек жизнь середина 150-190 годы болезнь не быть кроме геморрой.
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Ну все, приглашается местная китайская лахта минус 15 социальный рейтинг большая и отважная страна - это Китайский лидерство. Порядок. Почтение и созидательность.
Если он такой крутой, что его целый месяц от такой хрени отмазывали, то почему его просто сразу не сделали членом академии?
он должен был доказать свою заинтересованность не только на словах
Не гоните на чиновника, у него всего лишь очки запотели, разве мог бы он иначе 85 летнюю бабку отпиздить?
Если россияне проглотили и забыли, то почему китайцам нельзя?
В китайской социальной сети Weibo пользователи заполнили официальный аккаунт CASC гневными комментариями с требованиями разъяснить ситуацию. Соответствующий хэштег набрал более 130 миллионов просмотров.
В компании сообщили, что он сделал это в состоянии алкогольного опьянения, и уже подал в отставку.
Опять потенциально невиновного закэнселили. Пока его вина не доказана в суде - человек не виноват!
PS Обычно комментарии с осуждением кэнселинга и подобных форм бойкота набирают много лайков. Надеюсь и мой наберёт. Или это другое?
чел, иди выспись, серьезно
Ах как прекрасно повеяло от этой тоталитарной помойки))
Но конечно учённых жаль по-человеческий, но работа на подобные режимы штука опасная.(
русский и китаец - братья навек?
Удар!
В китайской социальной сети Weibo пользователи заполнили официальный аккаунт CASC гневными комментариями с требованиями разъяснить ситуацию.
Теперь у этих пользователей снижен социальный рейтинг - они не смогут ездить в трамвае и покупать пиво.