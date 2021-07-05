Журналист-«иноагент» хотел показать недостатки закона и перевёл 100 рублей единороссам. И его вызвали в МВД Статьи редакции
На Дениса Камалягина написали заявление о даче взятки должностному лицу.
Управление экономической безопасности УМВД по Псковской области вызвало главного редактора «Псковской губернии» из-за перевода денег членам «Единой России». Его проверяют по статье о даче взятки должностному лицу. Об этом Денис Камалягин рассказал «Север.Реалиям».
В декабре журналиста внесли в реестр «СМИ, выполняющих функции иностранного агента». После этого Камалягин перевёл 100 рублей губернатору области Михаилу Ведерникову, 99 рублей — депутату от Псковской области Александру Козловскому, 60 рублей — мэру Пскова Ивану Цецерскому. Потом в отчёте для Минюста он указал, что эти чиновники получили финансирование от «иностранного агента».
Денис Камалягин так хотел показать недостатки закона, по которому чиновники во время предвыборной агитации обязаны указывать на связь с «иноагентом», если он перевёл им деньги.
Следователь рассказал Камалягину по телефону, что заявление о даче взятки на него написал житель Москвы Игорь Коклач. На вопросы «Север.Реалий» он не ответил и закрыл страницу во «ВКонтакте». Камалягин предполагает, что написавший заявление — «просто штатный жалобщик».
Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина признали «иностранным агентом» за гонорары от издания «Север.Реалии» — подразделения «Радио Свободы», которое внесли в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.
напиши в двух словах что она сделала, не хочу лезть во всю грязь интернета
Пришли к тому, что закон - не закон, а на усмотрение товарища майора. О каком будущем тут вообще говорить?
О светлом.
Салатовом, кислотном таком от нефтяных заводов, которым дали волю снизить затраты на экологию, чтобы бороться с иностранными агентами
Салатовом, кислотном таком от нефтяных заводов, которым дали волю снизить затраты на экологию, чтобы бороться с иностранными агентами. Причем сделали это с таким запасом терпимости, что государству на эту общественную услугу пришлось потратить государственные деньги. Вернее, поскольку речь идет о русском водочном бизнесе, сказано именно о государственных деньгах, которые туда же ушли. Вот вам альтернатива. Что выберем: державу, чьи законы уже на гране разрушения, или страну, которая строит для себя альтернативный мировой порядок?
Сейчас иностранный агент сядет в отечественную тюрьму.
Мерзость
Если его будут судить за дачу взятки, то их будут судить за взятие взятки? Деньги на счета ведь поступили. Или кафкианство в России не так реализуется?
Старая же новость
Старая новость про переводы, а новая, что у чинуш включилась смекалочка и они придумали как наказать дерзкого холопа
Хуета, значит не по правилам оформил, там надо писать в назначении пожертвование хуемое на что от кого фио адрес телефон паспорт и все ок будет, врядли возможно под взятку подтянуть будет уже
Бля, чел, камон. Ты посмотри на список политически репрессированных и то, за что они сидят. Думаешь так сложно какого-то там журналюгу набутылить?
"Денис Камалягин так хотел показать недостатки закона"
ну штош, показал.
Яре-яре СИЗО.
Это ж лайфхак - все добровольцы, жители иностранных государств переводят копеечки на счета всех единоросов и иже с ними, включая Пу и Пескова, с пометкой "для спонсирования от иностранных агентов" и вуаля - всех сносим законной косой!
... жаль, что это заранее не сработает(
Эй, где бот со скринами комментов, я что, за интернет плачу, чтобы сам тред скринить?
Если они решили в законы поиграть, и если взятка, то должен же быть какой-то умысел, выгода для него, с какой целью дают взятку короче.
Вот тут указано, что этот Коклач раньше был председателем УИК №1604 https://www.izbirkom.online/?p=comission®ion=77&uik=1604
А ещё он автор презентации по информатике (?!) http://www.myshared.ru/slide/337554/ и мастер по монтажу систем видеонаблюдения https://www.remontnik.ru/catalog/master/125613/
Кроме того, у него отец-приколист https://www.kommersant.ru/doc/38196
Пранк вышел из под контроля. С другой стороны каждый иностранный агент должен под шконкой отсидеть пару лет. А потом может в Медузу корреспондентом на пол ставки. Теперь на Колыму чтобы понять Север.Реалии)
Ну чё там с деньгами, Андрей?
Уже твоей матери отдал. Сервис топчик.
Я про деньги спрашиваю, у тебя тяга к старикам? Моей матери 86 лет, я не осуждаю, она вдова, может, ты ей чем-то приглянулся. Секс в нормальных странах это нормально. Но хочу узнать - у тебя геронтофилия? Странно это все, нездорово, Андрей. Я отправил этот комментарий, который противоречит нашей методичке. Завтра, Андрей, жду тебя у Сергея Палыча, будешь палку глотать
Ты не можешь ничего спрашивать, ты можешь только просить прощения) Деньги ей полагались как опекуну, тяжёлый труд уход за дауном)
Андрей, ты уже вышел за рамки методички. Наша структура не позволяла тебе такой самодеятельности. Придется глотать не только палку Сергея Палыча
Нельзя. Молчать значит быть соучастником.