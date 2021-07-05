Даже если после моих переводов их могут не признать иноагентами, то под поправку о лицах, аффилированных с иностранными агентами, они попадают 100%. В связи с этим они будут вынуждены отмечать в ходе своей агитации, что они аффилированы с иностранным агентом, то есть со мной, что они получали финансирование от меня. Эта информация должна занимать не менее 15% на их билбордах.