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Новости
yannlll

Журналист-«иноагент» хотел показать недостатки закона и перевёл 100 рублей губернатору. И его вызвали в МВД Статьи редакции

На Дениса Камалягина написали заявление о даче взятки должностному лицу.

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11 699 просмотров

Управление экономической безопасности УМВД по Псковской области вызвало главного редактора «Псковской губернии» из-за перевода денег членам «Единой России». Его проверяют по статье о даче взятки должностному лицу. Об этом Денис Камалягин рассказал «Север.Реалиям».

В декабре журналиста внесли в реестр «СМИ, выполняющих функции иностранного агента». После этого Камалягин перевёл 100 рублей губернатору области Михаилу Ведерникову, 99 рублей — депутату от Псковской области Александру Козловскому, 60 рублей — мэру Пскова Ивану Цецерскому. Потом в отчёте для Минюста он указал, что эти чиновники получили финансирование от «иностранного агента».

Денис Камалягин так хотел показать недостатки закона, по которому чиновники во время предвыборной агитации обязаны указывать на связь с «иноагентом», если он перевёл им деньги.

Даже если после моих переводов их могут не признать иноагентами, то под поправку о лицах, аффилированных с иностранными агентами, они попадают 100%. В связи с этим они будут вынуждены отмечать в ходе своей агитации, что они аффилированы с иностранным агентом, то есть со мной, что они получали финансирование от меня. Эта информация должна занимать не менее 15% на их билбордах.

Денис Камалягин

Следователь рассказал Камалягину по телефону, что заявление о даче взятки на него написал житель Москвы Игорь Коклач. На вопросы «Север.Реалий» он не ответил и закрыл страницу во «ВКонтакте». Камалягин предполагает, что написавший заявление — «просто штатный жалобщик».

Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина признали «иностранным агентом» за гонорары от издания «Север.Реалии» — подразделения «Радио Свободы», которое внесли в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.

#новости #иноагенты

88 88 комментариев
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129
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88 комментариев
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Миша Копейкин

183
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кир шумов

Миша
52

Какая крутая была Канделаки в этой программе, пока я не узнал какой она человек.

Ответить

Сергей Семёнов

кир
6

напиши в двух словах что она сделала, не хочу лезть во всю грязь интернета

Ответить

Пластмассовый

Сергей
13

Продажная шкура

Ответить

Alex P

Сергей
3

Латентная пропагандистка

Ответить

Криминальный

Сергей
0

плохо сосала Керимову, обидно  

Ответить

Alexander the Nth

70

Пришли к тому, что закон - не закон, а на усмотрение товарища майора. О каком будущем тут вообще говорить?

Ответить

Andrew Muralov

Alexander
3

О светлом. 

Ответить

Ann Partovi

Andrew
1

Салатовом, кислотном таком от нефтяных заводов, которым дали волю снизить затраты на экологию, чтобы бороться с иностранными агентами

Ответить

Порфирьевич

Ann
2

Салатовом, кислотном таком от нефтяных заводов, которым дали волю снизить затраты на экологию, чтобы бороться с иностранными агентами. Причем сделали это с таким запасом терпимости, что государству на эту общественную услугу пришлось потратить государственные деньги. Вернее, поскольку речь идет о русском водочном бизнесе, сказано именно о государственных деньгах, которые туда же ушли. Вот вам альтернатива. Что выберем: державу, чьи законы уже на гране разрушения, или страну, которая строит для себя альтернативный мировой порядок?

Ответить

Bkmz Иванов

Порфирь…
4

Тебе в думу надо. От партии ботов. 
И главное что никто не поймет ч о ты ненастоящий

Ответить

Andrew Muralov

Ann
0

@Порфирьевич 

Ответить

Ann Partovi

Andrew
1

Это к ATL надо ссылаться, а не боту кривому

Ответить

Andrew Muralov

Ann
0

Вроде ничо так получилось. 

Ответить

Ann Partovi

Andrew
0

Люди решат ©

Ответить

Султан Таишев

Andrew
0

Нефильтрованном?

Ответить

#realfiddy

Alexander
0

Кто говорит о будущем? 

Ответить

Alexander the Nth

#realfiddy
0

Это такой общий вопрос, типа как россиянин-обыватель представляет себе своё будущее в таком контексте.

Ответить

Сергей Панфилов

Alexander
–1

Всегда так и было 

Ответить

Р О Б А Т

26

Кафка

Ответить

Р О Б А Т

Р
43

грефневая

Ответить

Tape Arsonist

Р
1

С мафлицем

Ответить

Vladislav Nadolinski

Р
0

Ты сейчас большой или небольшой? Или средний?

Ответить

John Brain

Vladisl…
0

Динамический.

Ответить

Рыжий

30

Если его будут судить за дачу взятки, то их будут судить за взятие взятки? Деньги на счета ведь поступили. Или кафкианство в России не так реализуется?

Ответить

Александр Подколзин

Рыжий
23
Госдума одобрила законопроект о «нечаянной…
Если антикоррупционные нормы были нарушены в результате внешних, не зависящих от человека…
www.google.com
Ответить

Рыжий

Александр
19

Солому подстелили со всех сторон

Ответить

Владислав

Рыжий
1

Солому за границу отправляют. в долларах

Ответить

Эмоциональный Слава

Рыжий
0

А если я отправлю перевод с украинского или американского счёта и напишу благодарность от Зеленского/Байдена за поддержку в проникновении "террорисов-сбушников/црушников" для переворота в стране, ему что-то будет?
Даже интересно стало. 

Ответить

AZP

32

Сейчас иностранный агент сядет в отечественную тюрьму.

Ответить

Моральный каякер

AZP
4

вот так каламбур

Ответить

Ренат

AZP
0

Прикол)))
Но по факту ему вообще ничего не будет за это

Ответить

Marhal_New _Arleana

14
Ответить

KSA

Marhal_New
1

Мерзость

Ответить

Marhal_New _Arleana

KSA
3
Ответить

Andrew Muralov

KSA
0

Да. 

Ответить

stikerman

0

Старая же новость

Ответить

Трансгендолёт

stikerman
31

Старая новость про переводы, а новая, что у чинуш включилась смекалочка и они придумали как наказать дерзкого холопа

Ответить

Иван Вундермахер

Трансгендолёт
–10

Хуета, значит не по правилам оформил, там надо писать в назначении пожертвование хуемое на что от кого фио адрес телефон паспорт и все ок будет, врядли возможно под взятку подтянуть будет уже

Ответить

Упоротый Голубь

Иван
24

Бля, чел, камон. Ты посмотри на список политически репрессированных и то, за что они сидят. Думаешь так сложно какого-то там журналюгу набутылить? 

Ответить

Иван Вундермахер

Упоротый
1

Да это все понятно, надежда умирает последней как говорится

Ответить

stikerman

Трансгендолёт
2

Упс

Ответить

Flow Glow

7

Это ж лайфхак - все добровольцы, жители иностранных государств переводят копеечки на счета всех единоросов и иже с ними, включая Пу и Пескова, с пометкой "для спонсирования от иностранных агентов" и вуаля - всех сносим законной косой!

... жаль, что это заранее не сработает(

Ответить

Ann Partovi

Flow
0

Такой надёжный план

Ответить

Парламентский шар

Ann
0

Как швейцарские часы?

Ответить

Александр Бунцис

Парламе…
1
Ответить

Владимир Филатов

5

Своим всё, врагам - закон

Ответить

Bkmz Иванов

5

Если они решили в законы поиграть, и если взятка, то должен же быть какой-то умысел, выгода для него, с какой целью дают взятку короче.

Ответить

Llaren Hlaalo

4

"Денис Камалягин так хотел показать недостатки закона"

ну штош, показал.
Яре-яре СИЗО.

Ответить

JulSt

3

Невозможно уже читать эти новости

Ответить

Miguel

2

Вот тут указано, что этот Коклач раньше был председателем УИК №1604 https://www.izbirkom.online/?p=comission&region=77&uik=1604
А ещё он автор презентации по информатике (?!) http://www.myshared.ru/slide/337554/ и мастер по монтажу систем видеонаблюдения https://www.remontnik.ru/catalog/master/125613/
Кроме того, у него отец-приколист https://www.kommersant.ru/doc/38196

Ответить

Андрей Иванов

–46

Пранк вышел из под контроля. С другой стороны каждый иностранный агент должен под шконкой отсидеть пару лет. А потом может в Медузу корреспондентом на пол ставки. Теперь на Колыму чтобы понять Север.Реалии)

Ответить

Ann Partovi

Андрей
6

Ну чё там с деньгами, Андрей?

Ответить

Андрей Иванов

Ann
–35

Уже твоей матери отдал. Сервис топчик. 

Ответить

Ann Partovi

Андрей
10

Я про деньги спрашиваю, у тебя тяга к старикам? Моей матери 86 лет, я не осуждаю, она вдова, может, ты ей чем-то приглянулся. Секс в нормальных странах это нормально. Но хочу узнать - у тебя геронтофилия? Странно это все, нездорово, Андрей. Я отправил этот комментарий, который противоречит нашей методичке. Завтра, Андрей, жду тебя у Сергея Палыча, будешь палку глотать 

Ответить

Андрей Иванов

Ann
–18

Ты не можешь ничего спрашивать, ты можешь только просить прощения) Деньги ей полагались как опекуну, тяжёлый труд уход за дауном) 

Ответить

Ann Partovi

Андрей
5

Андрей, ты уже вышел за рамки методички. Наша структура не позволяла тебе такой самодеятельности. Придется глотать не только палку Сергея Палыча

Ответить

Андрей Иванов

Ann
–14

Ты не проходишь в структуры по состоянию здоровья и тестам по арифметике уровня пятого класса. Так что целебная бутылка, и извинения на камеру) 

Ответить

Ann

Андрей
0
Ответить

Алекс Навальный

Андрей
0

@Вахтёр 
Тут товарищь просит бутылку

Ответить

Bkmz Иванов

Андрей
0

А если человек помимо российского имеет другое гражданство, страны НАТО, и работает в гос.структуре России, он иностранный агент?

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

И должен ли он отсидеть, по твоему мнению?

Ответить

Андрей Иванов

Bkmz
–1

Гражданин страны из блока НАТО должен работать в пентагоне. Там выше довольствие, и платят в валюте. 

Ответить

Bkmz Иванов

Андрей
0

Должен, но работает и занимает должность зама в нашей гос.струкутре. По твоему это справедливо? И будешь ли ты также требовать наказания для него, или это другое?

Ответить

Bkmz Иванов

Андрей
0

Я про Сергея Брилёва, так называемый "журналист", имеет гражданство Великобритании, и там вроде при принятие гражданства надо давать клятву на верность, если это так, то он вдвойне враг), и занимает должность зама директора гос.канала "Россия" по кому-то там вопросу. 
Но сидеть должен этот, настоящий журналист, ты как законопослушный гражданин по этому поводу больше бы распылялся. А не ерунду, по моему мнению, здесь писал бы

Ответить

Рыжий

Андрей
–1

Либераха, ты откуда вылез. Залезь-ка обратно

Ответить

Андрей Иванов

Рыжий
–7

Нельзя. Молчать значит быть соучастником. 

Ответить

Рыжий

Андрей
–1

У такого либерахи как ты есть только варик молча голосовать

Ответить

Андрей Иванов

Рыжий
–1

Прозрачные контейнеры, и электронное голосование обеспечивает прозрачность избирательной системы) 

Ответить

Рыжий

Андрей
0
Ответить

Андрей Иванов

Рыжий
–1

Технологии развиваются, боты способны поддерживать диалог. 

Ответить

Импортный

Андрей
1

Подержи лучше мое пиво

Ответить

Щячло Попячтса

Андрей
0

Полную прозрачность обеспечит только полный отказ от тайного голосования. Электронное голосование на корню убивает всё доверие к системе.

Ответить

Андрей Иванов

Щячло
0

Тут согласен. Как и идентификация в сети по паспорту) 

Ответить

Bkmz

Андрей
0

Зачем?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

0

Дошутились

Признанный иноагентом журналист рассказал о…
По закону теперь им придётся указывать связь с иноагентом, если они вновь решат пойти на выборы.
tjournal.ru
Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Ilya.A—Petya.A's
1

Эй, где бот со скринами комментов, я что, за интернет плачу, чтобы сам тред скринить?

Ответить

Импортный Петя

Ilya.A—Petya.A's
0

Ссылку текстом надо, видимо

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Импортн…
0

Ну-ка https://tjournal.ru/news/377773-priznannyy-inoagentom-zhurnalist-rasskazal-o-perechislenii-deneg-chinovnikam-i-politikam-iz-pskova?comment=5483471

Ответить

CommentBot

Ilya.A…
0
Ответить

Wonabeez Doratie

–1

Меня заебало писать смешные коменты, суки ебанные, просто поставьте мне лайк

Ответить

Вася Пражкин

Wonabeez
0

лови диз

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Где там та секс-работница с номерами телефонов всех власть имущих?

Ответить

Владимир Ш.

0
Ответить

Андрей Беликов

0

Журналист-«иноагент» хотел показать недостатки закона

А недостатков оказалось больше чем планировалось

Ответить

Уголовный жар

0

Красавчик

Ответить

Grigory Gustov

0

Что не день, то поебен*

Ответить

DaiBi

0

Он явно чо то не понял в принципе "своим всё остальным закон".

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