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Новости
Дамир Камалетдинов

В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на трёх тысячах работающих жителей — продуктивность не снизилась Статьи редакции

Люди стали счастливее, работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.

27 27 комментариев
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В Исландии подвели итоги четырёхлетнего исследования четырёхдневной рабочей недели. В эксперименте приняли участие три тысячи человек или 1% всей рабочей силы страны — результаты признали положительными, говорится в совместном отчёте Ассоциации за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британского центра Autonomy.

Эксперимент проходил с 2015 по 2019 годы и стал крупнейшим испытанием укороченной рабочей недели. В нём приняли участие госслужащие страны из разных сфер — от учителей до врачей в больницах.

Испытания проходили в два этапа: в первом приняли участие 2,5 тысячи человек, а во втором — 440. Работников временно перевели с 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую без снижения заработной платы. При этом не все участники работали по традиционному графику с 9 утра до 5 вечера, а некоторые работали в ночные смены.

Несмотря на все переменные результатом стала либо такая же производительность, либо повышение эффективности труда. Кроме того, все испытуемые отметили снижение стресса и выгорания, улучшение самочувствия, а также налаживание баланса работы и отдыха. И менеджеры, и рядовой персонал признали испытания «большим успехом».

На разных рабочих местах по-разному адаптировались к снижению рабочих часов. В некоторых случаях сотрудники начинали делегировать и приоритезировать задачи более эффективно, переходили на более короткие и сфокусированные встречи, а вместо некоторых собраний обсуждали всё по электронной почте.

Успех эксперимента позволил исландским профсоюзам добиться постоянного сокращения рабочих часов для работников с 2019 года — это затронуло десятки тысяч их участников. По состоянию на момент выхода результатов исследования 86% рабочей силы страны либо уже работают меньше часов, либо имеют право на их сокращение.

Исследователи предлагают использовать данные в качестве образца для всех будущих испытаний четырёхдневной рабочей недели по всему миру. Как отметили в центре Autonomy, результаты доказали «ошеломительный успех» концепции и означают, что госсектор созрел для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. В Alda пояснили, что эксперимент доказал не только возможность четырёхдневного графика, но и прогрессивность подхода.

Исландия не первой проверила четырёхдневную рабочую неделю, но её испытания стали самыми масштабными. До этого Microsoft переводила на четырёхдневный график свой японским офис в 2019 году и добилась 40%-го повышения производительности. Новозеландская фирма Perpetual Guardian перешла на сокращённую неделю ещё в 2018 году и заметила повышение производительности на 20%.

По данным Международной организации труда более короткие рабочие часы делают сотрудников счастливее и продуктивнее. В Исландии не собираются останавливаться на достигнутом: теперь в Парламенте страны хотят проверить, как отразится на работниках сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю.

#новости #работа #европа

27 27 комментариев
2
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Нижний Слава

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3 тысячи исландцев понимали тяжесть ответственности и специально въебывали на максимум, чтоб в скором времени вся страна кайфовала

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Alexander Sh

Нижний
0

Скорее это показатель, что в люди на работе обычно ебланят.  

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Ann Partovi

Alexander
2

Показатель того, что система ебанутая на всей планете 

Ответить

Нижний Слава

Ann
0

Ну неправда, в Швеции в 4-5 ты уже свободен и идешь кайфовать с друзьями/коллегами, где ж тут ебанутая система. 
А вот в Бангладеше да, чутка сломано)) 

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мЕдь

6

А у нас забылось, эх.

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мЕдь

мЕдь
3

Хорошо, что я программизд и нихуя не работаю.

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Дамир Камалетдинов

мЕдь
3

Надо же делать вид, что поднимаем страну с колен, а то никто не поверит

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Иван Иванович

мЕдь
0

Железный Димон когда-нибудь ещё вернётся...

Ответить

Владимир Горячев

4

Скоро..

Ответить

Нижний Слава

3

Какие чудеса бывают когда у власти компетентные, а не лояльные

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Людмилочка

–4

Ой боже, изголяются как могут!!!!! Сразу видно, ненормальные там в своей Европе сидят! Там в этой Исландии вообще есть работа кроме ловли рыбы??

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FOX

Людмилочка
6

Все пытаются Россиюшку развалить

Ответить

Людмилочка

FOX
0

Что вы несёте???? При чём здесь Россия?????

Ответить

Ann Partovi

Людмило…
0

Тихо

Ответить

Ann Partovi

Людмилочка
0

Стиль слишком бросается в глаза. Измени, мне так хочется, я так сказала.

Ответить

Madegghead

Ann
2

ты нейросеть?

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Ann Partovi

Madeggh…
0

Нет, я это ты

Ответить

Владимир Филатов

2

4 дня по 4 часа - это был бы хороший прорыв

Ответить

Ann Partovi

Владимир
0

Роботы разве всю работу могут делать? Это ж гос рабочие

Ответить

Владимир Филатов

Ann
0

Я не говорю про госов, а в принципе.

Ответить

Ann Partovi

Владимир
0

В эксперименте офисные служащие. Кто им будет мусор выносить каждый день, кто будет заполнять полки магазинов, кто будет охранять от преступников и так далее

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ss zz

1

3 тысячи исландцев из эксперимента 

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Популярный бас

1

я бы охуел

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Алексей Иванов

1

Все эти 5-4-3-2-1-0-дневные рабочие недели - ну такое себе
Как по мне, гораздо лучше будет, если люди будут работать каждый день, но всего по 3-4 часа

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Marselin

0

Какая в них там зарплата средняя? 6000 долларов?

Ответить

Иван Иванович

0

Но ведь зп все равно скорее всего сократят

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Порядочный пришелец

0

если взять все каникулы рюзке (новогодние, майские, путинские), и размазать на год, то в принципе и получится 4-х дневня рабочая неделя, поэтому можете сильно не завидовать Исландии

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