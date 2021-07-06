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Артём Мазанов

На Камчатке пропал самолёт Ан-26 с 22 пассажирами на борту Статьи редакции

В авиакомпании заявили, что крушение самолёта «не подтверждено».

Самолёт Ан-26

Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, не вышел вовремя на связь. Об этом сообщило МЧС.

Район маршрута самолёта исследуют два вертолёта и спецсамолёт.

По предварительным данным, на борту самолёта находятся 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и 6 членов экипажа.

МЧС

После пропажи самолёта СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.

#новости #происшествия

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56 56 комментариев
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56 комментариев
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Р О Б А Т

10

Началось в колхозе утро

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Самостоятельный клуб

Р
4

И причем тут колхоз, до каких пор тупые бессмысленные русофобские комментарии будут цениться на ТЖ? Хотя о чем это я. Большего от тж большинству пользователей и не надо. Мерзко.

Ответить

Артём Намеднев

Самостоятельный
14

Скажите, а эти русофобы сейчас с вами в одной комнате?

Ответить

Самостоятельный

Артём
2

в одном медиакораблике

Ответить

Самостоятельный

Самосто…
0

медиокаюте

Ответить

Самостоятельный

Самосто…
1

унитаз вилкой читстят

Ответить

Михаил Углов

Самостоятельный
0

Что именно здесь русофобского? 

Ответить

Самостоятельный

Михаил
0

факты где?

Ответить

Моральный химик

Самосто…
0

аргументы и факты выпуск 187 параграф о колхозах

Ответить

Партийный блик

10

Я видел кино, которое начинается так же

Ответить

Имя Фамилия

Партийный
1

Опять пересматривать

Ответить

Моральный химик

6

Авиакомпания называется "Камчатское авиапредприятие". Сурово

Ответить

AZP

Моральный
8

Это одна из тех, полёты которых частично  субсидируются государством, потому что во многих местах России кроме самолёта или вертолёта больше нечем добраться.

Ответить

AZP

AZP
6

Вот примеры

Ответить

Моральный химик

AZP
2

бля красивые пейзажи , но как же там одиноко и уныло мне как жителю мегаполиса кажется

Ответить

Stanley H

Моральн…
8

Красивые для посмотреть разок и уехать

Ответить

Жабка

Моральн…
6

Каждому свое, может им там наоборот кажется в Москве уныло, где все в человейниках сидят друг у друга на головах целыми днями.

Ответить

супрематизм 2.0

Моральн…
1

Не кажется

Ответить

Моральный химик

Моральный
2

еще суровее их сайт

http://www.aokap.ru/
http://www.aokap.ru/
www.aokap.ru
Ответить

alexferman

Моральный
0

Что сурового в одном и другом?

Ответить

Моральный химик

alexfer…
2

сайт сделан на одном чистом фреймворке , так давно не видел чтобы делали . ну а название такое, настоящее советское

Ответить

alexferman

Моральн…
7

Нормальное название, куда лучше всяких "Залупино Эйрлайнз". Разве что слово "предприятие" громоздкое для названия.

Ответить

Моральный химик

alexfer…
4

Залупино Эйрлайнз

сразу вспомнил нашу Aviacompany Sibir S7 Airlines и очень хуевый акцент бабы из аэропорта Толмачево

Ответить

Партийный блик

Моральн…
1

То что на чистом фреймворке ладно, не очень вырвиглазно, а вот что нет HTTPS меня напрягает.

Ответить

Vlad I

Партийн…
3

ну вот а чисто обьективно, для чего там https, если нет обмена никакими приватными данными между юзером и этим сайтом? я там даже личного кабинета не нашел никакого.

Ответить

Mitya 🍀🔰⚡

Vlad
4

 для чего там https

Для того что мы живём в стране где существуют Билайн и Мегафон, которые видя что вы открываете http-страничку не побрезгуют напихать в неё от себя всякого рекламного мусора

Ответить

Слава Инженеров

Vlad
3

У людей фреймворки и https похоже не инструменты, а цель. Карго культ какой-то

Ответить

Рыжий

Слава
3

HTTPS не только про отправку форм. А вот фреймворки да, на карго-культ и правда похоже

Ответить

Партийный блик

Vlad
2

Хотя бы чтобы не было подмены контента MITM (например подставить левый номер телефона или объявление о выигрыше кругосветного путешествия)

Ответить

Моральный химик

Моральн…
1

это всё мое субъективное если че

Ответить

AZP

5

6 членов экипажа

Ох уж эти старые самолёты, где на такую кроху толпа персонала нужна. Два пилота, радист, бортинженер и так далее.
Сейчас столько же нужно на Боинг-737 при вместимости до 215 кресел.

Ответить

Sergey Solomatin

AZP
0

Где это на 737 бортинженер и радист сидят, подскажите?

Ответить

Алиса Барышман

Sergey
10

В бизнес классе же

Ответить

AZP

Sergey
0

На электронику  и пилотов это возложено, ящетаю.

Ответить

Антон Шпади

AZP
1

Причем тут старые?
Боинг 737, первый полет 1967 год
Ан-26, первый полет 1969 год
Просто проектировали его совсем под другие задачи, это изначально военно-транспортный самолет.

Ответить

Алиса Барышман

Антон
2

Боинг 737, первый полет 1967 год

А ничего, что 737 до сих пор производят и у них куча поколений?

Ан-26, первый полет 1969 год

Последний произведенный в 86ом, АИ 24 Мотор Сич производит (емнип они в РФ движки не продают уже, только по всяким черным/серым схемам можно купить, а ресурс не наебешь)

Ответить

Антон Шпади

Алиса
1

В данном контексте - абсолютно ничего.
Речь про количество человек в экипаже самолета, якобы в АН-26 нужна толпа, потому что он старый.
Ох уж эти старые самолёты, где на такую кроху толпа персонала нужна.

А я пишу, что это вообще не связанно в данном случае, так как Боинг 737 - изначально просто пассажирский самолет, и его сразу делали под экипаж из 2-х человек.
А АН-26 - военно-транспортный самолет, и там совсем другой экипаж под другие задачи, поэтому и 6 человек.
В передней кабине размещаются: командир экипажа, помощник КЭ, бортовой техник (между лётчиками сзади), штурман (за командиром), бортрадист (за ПКЭ). В грузовой кабине оборудовано место техника по авиадесантному оборудованию.

Так что в вопросе количества экипажа возраст этих самолетов не имеет никакого значения, дело в задачах этих самолетов.
А вот насчет безопасности полетов возраст и тех.обслуживание важны, но отвечал я на совсем другой коммент.

Ответить

Алиса Барышман

Антон
1

Так что в вопросе количества экипажа возраст этих самолетов не имеет никакого значения, дело в задачах этих самолетов.

Вот тебе транспортник с 3 членами экипажа.

Boeing C-17 Globemaster III
Boeing C-17 Globemaster III (Боинг C-17 «Глоубмастер» III) — американский военно-транспортный…
ru.wikipedia.org
Ответить

Антон Шпади

Алиса
0

А вы этим что пытаетесь сказать?
1. Речь была про конкретные 2 самолета.
2. Если вы просто сравниваете количество людей, не учитывая целей и задач самолета, приводя в пример зарубежный военно-транспортный самолет 1991, где экипаж 3 человека (мол он поновее и меньше людей экипаж), тогда вот вам в догонку 2 примера:
* Советский военно-транспортный самолет Ще-2, первый полет 1942 год, экипаж 2 человека
* Советский военно-транспортный самолет ЯК-6, первый полет 1942 год, экипаж 2 человека
Так что непонятно вообще, что вы тут пытаетесь объяснить.

Ответить

Преступный

Антон
–1

ты пытаешься что то объяснить ебучему примату который приперся в коменты что бы посрать, он же щас накинет тебе еще

Ответить

Токсичный бот

Преступ…
1

Этот коммент токсичен с вероятностью 84%

Ответить

AZP

Преступ…
0

Сообщение удалено

Ответить

AZP

Алиса
0

Последний произведенный в 86ом, АИ 24 Мотор Сич производит

Кстати, у самого Мотора шикарный парк. Всякие авиафанаты типа Ноэля Филипса приезжают покататься

Мотор Січ | Флот
Мотор Січ | Флот
flymotorsich.com
Ответить

Немыслимый Илья

3

шепчешь мне: мы встретимся опять, я точно знаю. океанский бриз мне моет волосы

Ответить

TJ Raccoon

2

Тут из Москвы стремно лететь АК типа Ютейр и им подобным, т.к. друг работает инженером по безопасности гражданских полетов и столько страшных вещей рассказал) Представляю в каком состоянии флот в Петропавловске-Камчатском.

Ответить

Артем Гарбарт

TJ
0

Напиши статью. Я бы почитал.
А то летать боюсь пизда, так хоть буду знать, чего ожидать))

Ответить

Саша

Артем
3

Теперь бойся ещё больше.
Военные лётчики говорят , что порядок кончается там , где начинается гражданская авиация.

Ответить

Бумажный браслет

Саша
0

У меня самолет сегодня в 8 вечера + сон приснился что я разобьюсь.. Зачем.

Ответить

Саша

Бумажный
3

 Главное, что интересует людей утром после увиденного яркого сюжета, это то, сбудется ли сон? А если да, то когда? Принято считать, что увиденный с понедельника на вторник сон сбудется в пятницу.

Сны с понедельника на вторник проходят под знаком Марса - бога войны , так что это нормально. 

Ответить

Саша

Саша
1

Приятного полёта.

Ответить

Антон Шпади

Бумажный
1

Поездом конечно безопаснее, но в целом можно расслабиться)
по статистике, шансы погибнуть в результате несчастного случая на борту самолета равны 1 к 11 миллионам. Для сравнения: шансы пострадать от удара молнии при прогулке в грозу выше в 16 раз!

Ответить

AZP

1

крушение самолёта «не подтверждено».

Пилот за пивом залетел по пути

Ответить

PROHLADNY

1

Он улетел

Ответить

AZP

PROHLADNY
1

В Японию

Ответить

Р О Б А Т

AZP
1

я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
С Годзиллой самолёт искали, нихуя не поняли

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Пиздёжь!

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