На Камчатке пропал самолёт Ан-26 с 22 пассажирами на борту Статьи редакции
В авиакомпании заявили, что крушение самолёта «не подтверждено».
Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, не вышел вовремя на связь. Об этом сообщило МЧС.
Район маршрута самолёта исследуют два вертолёта и спецсамолёт.
После пропажи самолёта СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Началось в колхозе утро
Самостоятельный клуб
И причем тут колхоз, до каких пор тупые бессмысленные русофобские комментарии будут цениться на ТЖ? Хотя о чем это я. Большего от тж большинству пользователей и не надо. Мерзко.
Скажите, а эти русофобы сейчас с вами в одной комнате?
Что именно здесь русофобского?
Моральный химик
бля красивые пейзажи , но как же там одиноко и уныло мне как жителю мегаполиса кажется
Моральный химик
еще суровее их сайт
Что сурового в одном и другом?
сайт сделан на одном чистом фреймворке , так давно не видел чтобы делали . ну а название такое, настоящее советское
Нормальное название, куда лучше всяких "Залупино Эйрлайнз". Разве что слово "предприятие" громоздкое для названия.
Залупино Эйрлайнз
сразу вспомнил нашу Aviacompany Sibir S7 Airlines и очень хуевый акцент бабы из аэропорта Толмачево
Партийный блик
То что на чистом фреймворке ладно, не очень вырвиглазно, а вот что нет HTTPS меня напрягает.
У людей фреймворки и https похоже не инструменты, а цель. Карго культ какой-то
Партийный блик
Хотя бы чтобы не было подмены контента MITM (например подставить левый номер телефона или объявление о выигрыше кругосветного путешествия)
6 членов экипажа
Ох уж эти старые самолёты, где на такую кроху толпа персонала нужна. Два пилота, радист, бортинженер и так далее.
Сейчас столько же нужно на Боинг-737 при вместимости до 215 кресел.
Где это на 737 бортинженер и радист сидят, подскажите?
Причем тут старые?
Боинг 737, первый полет 1967 год
Ан-26, первый полет 1969 год
Просто проектировали его совсем под другие задачи, это изначально военно-транспортный самолет.
Боинг 737, первый полет 1967 год
А ничего, что 737 до сих пор производят и у них куча поколений?
Ан-26, первый полет 1969 год
Последний произведенный в 86ом, АИ 24 Мотор Сич производит (емнип они в РФ движки не продают уже, только по всяким черным/серым схемам можно купить, а ресурс не наебешь)
В данном контексте - абсолютно ничего.
Речь про количество человек в экипаже самолета, якобы в АН-26 нужна толпа, потому что он старый.
Ох уж эти старые самолёты, где на такую кроху толпа персонала нужна.
А я пишу, что это вообще не связанно в данном случае, так как Боинг 737 - изначально просто пассажирский самолет, и его сразу делали под экипаж из 2-х человек.
А АН-26 - военно-транспортный самолет, и там совсем другой экипаж под другие задачи, поэтому и 6 человек.
В передней кабине размещаются: командир экипажа, помощник КЭ, бортовой техник (между лётчиками сзади), штурман (за командиром), бортрадист (за ПКЭ). В грузовой кабине оборудовано место техника по авиадесантному оборудованию.
Так что в вопросе количества экипажа возраст этих самолетов не имеет никакого значения, дело в задачах этих самолетов.
А вот насчет безопасности полетов возраст и тех.обслуживание важны, но отвечал я на совсем другой коммент.
Так что в вопросе количества экипажа возраст этих самолетов не имеет никакого значения, дело в задачах этих самолетов.
Вот тебе транспортник с 3 членами экипажа.
А вы этим что пытаетесь сказать?
1. Речь была про конкретные 2 самолета.
2. Если вы просто сравниваете количество людей, не учитывая целей и задач самолета, приводя в пример зарубежный военно-транспортный самолет 1991, где экипаж 3 человека (мол он поновее и меньше людей экипаж), тогда вот вам в догонку 2 примера:
* Советский военно-транспортный самолет Ще-2, первый полет 1942 год, экипаж 2 человека
* Советский военно-транспортный самолет ЯК-6, первый полет 1942 год, экипаж 2 человека
Так что непонятно вообще, что вы тут пытаетесь объяснить.
Преступный
ты пытаешься что то объяснить ебучему примату который приперся в коменты что бы посрать, он же щас накинет тебе еще
Последний произведенный в 86ом, АИ 24 Мотор Сич производит
Кстати, у самого Мотора шикарный парк. Всякие авиафанаты типа Ноэля Филипса приезжают покататься
Тут из Москвы стремно лететь АК типа Ютейр и им подобным, т.к. друг работает инженером по безопасности гражданских полетов и столько страшных вещей рассказал) Представляю в каком состоянии флот в Петропавловске-Камчатском.
Напиши статью. Я бы почитал.
А то летать боюсь пизда, так хоть буду знать, чего ожидать))
Бумажный браслет
У меня самолет сегодня в 8 вечера + сон приснился что я разобьюсь.. Зачем.
Главное, что интересует людей утром после увиденного яркого сюжета, это то, сбудется ли сон? А если да, то когда? Принято считать, что увиденный с понедельника на вторник сон сбудется в пятницу.
Сны с понедельника на вторник проходят под знаком Марса - бога войны , так что это нормально.
Поездом конечно безопаснее, но в целом можно расслабиться)
по статистике, шансы погибнуть в результате несчастного случая на борту самолета равны 1 к 11 миллионам. Для сравнения: шансы пострадать от удара молнии при прогулке в грозу выше в 16 раз!
Он улетел