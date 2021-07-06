Минпросвещения включило воспитание патриотизма в образовательный стандарт.

Внедрять стандарты планируют начать с 1 сентября.

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Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Минпросвещения РФ об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования (1-9 классы). Их опубликовали на официальном портале правовой информации.

ФГОС — обязательные требования для школ, колледжей и вузов, на основе которых разрабатываются учебные программы и учебники.

В приказах говорится, что ФГОС обеспечивает:

Личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание;

Условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностной социальной значимости;

Применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического развития учащихся, сохранение и укрепление их здоровья, формирование навыков оказания первой помощи, развитие личностных качеств, которые необходимы для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире, а также формирование российской гражданской идентичности обучающихся;



Формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности;



Формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, её исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, а также вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в будущее.



«Российская газета» отмечает, что сейчас в документах прописаны только общие, очень размытые формулировки, а в новом приказе «всё очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик».

В ноябре 2019 года Российская академия образования (РАО) по запросу Минпросвещения провела независимую экспертизу проектов ФГОС: совет отметил более 500 существенных замечаний к проектам.