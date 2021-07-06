Минпросвещения включило воспитание патриотизма в образовательный стандарт Статьи редакции
Внедрять стандарты планируют начать с 1 сентября.
Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Минпросвещения РФ об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования (1-9 классы). Их опубликовали на официальном портале правовой информации.
В приказах говорится, что ФГОС обеспечивает:
- Личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание;
- Условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностной социальной значимости;
- Применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического развития учащихся, сохранение и укрепление их здоровья, формирование навыков оказания первой помощи, развитие личностных качеств, которые необходимы для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире, а также формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- Формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности;
- Формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, её исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, а также вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в будущее.
«Российская газета» отмечает, что сейчас в документах прописаны только общие, очень размытые формулировки, а в новом приказе «всё очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик».
В ноябре 2019 года Российская академия образования (РАО) по запросу Минпросвещения провела независимую экспертизу проектов ФГОС: совет отметил более 500 существенных замечаний к проектам.
Недостатками образовательных проектов эксперты РАО посчитали, к примеру, «ориентированность на контроль учащихся», отсутствие предложений о способах «социализации агрессивного, суицидального поведения школьников», формальный подход к изложению здорового образа жизни учащихся.
ну теперь осталось ответить что такое патриотизм. и родина.
сразу контрольный вопрос - жители рублевки это тоже родина ? дворцы в геленджике это патриотично или патриот не должен жить такими думами ?
нет более размытого термина чем патриотизм, особенно если он дутый и безосновательный. люби россию пидр
Партийный блик
Патриот должен любить своё государство, а не искать изъяны.
Патриотизм это любовь к стране, а не государству
быть гражданином чей то страны это не умение и не заслуга человека. это генетическая случайность и рандом. ты мог быть с той же вероятностью сомалийцем
К чему ты это сказал?
Патриотизм это любовь к стране
к какой то ведь только одной стране ?
Можешь много стран любить, это не запрещено. Только это странно и бессмысленно.
И всё это будут делать нищие гоблины-учителя, попутно вбрасывая на выборах
Формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности;
Звучит неплохо. А потом вспоминаешь про "закон о Просвещении"...
Не забываем советовать детям слать нахуй этот Гитлерюгенд
Ды поздняк
Моральный химик
знают ли они как выглядит сквозное ранение в спину ? думаю что нет , ведь в современных фильмах про войну всё приторное и слащавое , война это ведь такой флешмоб кто серьезнее в кадре. а вот кишков , говна и грязи им не покажут потому что ...хуй знает почему
Почему именно в спину? В живот поэффектнее будет, кмк
в спину потому что так раненый боец перед смертью сможет увидеть свои вылетевшие внутренности перед собой
Минпросвещения включило воспитание патриотизма в образовательный стандарт.
Лучше бы дрочить детей научили, больше пользы было бы. А если они хотят помочь по настоящему будущему поколению россиян то кроме маструбации пусть их учат как правильно заполнять документы для пмж в ЕС ил США.
Ждём детский лагерь с патриотическим уклоном - ГУЛАГ
Это несомненно хорошая новость.
Теперь наши власти будут делать так, чтобы все граждане могли искренне гордиться своей страной за высокий уровень доступного образования, медицины и уровень жизни граждан!
Oh wait...
а вот этот патриотизм, наследие, место в в современном мире это на чем базируется? Вот реально какие достижения за последние десятки лет если не присасываться к совку
Чую будет жуткая антипатия «патриотизма», когда в интернете можно найти массу очерняющих материалов про власть в целом. Особенно пора разобраться, чем понятие Родина отличается от понятия Государство. Верхушка элит думает, что народ по-прежнему дремучие глупцы, как бы после такого воспитания не прихуеть им знатно.
Верхушка элит думает, что народ по-прежнему дремучие глупцы
А это не так что-ли? Они умеют воспитывать верных режиму. Например, на зимних митингах большинство омоновцев были ребята 1998 г.р (примерно, если судить по внешнему виду и поведению). Зайди в какой-нибудь Подслушано в вк, большинство молодежи за ЕР и Путина
у меня коллега в офисе , служил в росгвардии срочку, работает фронтендером , после митингов заебал меня вопросами чтобы я ему показал чек где мне заплатили пиндосы. зато уже третьего юнита штампанул
Православие и патриотизм
Стоит объеденить с историй православной культуры в один предмет.
Партийный блик
Нет, лучше поставить вместо физики
Вместе с физикой и опк.
Православие, самодержавие, сильное взаимодействие!
В приказах говорится, что ФГОС обеспечивает:
Личностное развитие учащихся
Дальше можно не читать
Обучение финансовой грамотности будет? Как копить деньги, условия кредитов, инвестирование и прочее. Или нафиг оно надо?
В приказах говорится, что ФГОС обеспечивает:
...экологическое воспитание;
И в чём они не правы?
Пускай на биологии пропагандируют эко воспитание.
Так уже пропагандируют на биологии, но судя по результатам не особо работает.
Значит надо переработать образовательный стандарт по биологии. Ну и каждого 10 учителя биологии сослать в Сибирь, разлитый мазут собирать в мерзлоте.
У меня во ФГОСе информационной безопасности в университете с этого года прививание патриотизма, ничего нового. Пишут хуйню неизвестно для чего.
Все эти формулировки и в предыдущих стандартах были. По факту они абсолютно ничего не значат