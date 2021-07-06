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Новости
Артём Мазанов

Минпросвещения включило воспитание патриотизма в образовательный стандарт Статьи редакции

Внедрять стандарты планируют начать с 1 сентября.

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Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Минпросвещения РФ об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования (1-9 классы). Их опубликовали на официальном портале правовой информации.

ФГОС — обязательные требования для школ, колледжей и вузов, на основе которых разрабатываются учебные программы и учебники.

В приказах говорится, что ФГОС обеспечивает:

  • Личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание;
  • Условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностной социальной значимости;
  • Применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и психического развития учащихся, сохранение и укрепление их здоровья, формирование навыков оказания первой помощи, развитие личностных качеств, которые необходимы для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире, а также формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
  • Формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности;
  • Формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, её исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, а также вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в будущее.

«Российская газета» отмечает, что сейчас в документах прописаны только общие, очень размытые формулировки, а в новом приказе «всё очень подробно: какой минимум знаний и умений должен освоить ученик».

В ноябре 2019 года Российская академия образования (РАО) по запросу Минпросвещения провела независимую экспертизу проектов ФГОС: совет отметил более 500 существенных замечаний к проектам.

Недостатками образовательных проектов эксперты РАО посчитали, к примеру, «ориентированность на контроль учащихся», отсутствие предложений о способах «социализации агрессивного, суицидального поведения школьников», формальный подход к изложению здорового образа жизни учащихся.

#новости #образование

61 61 комментарий
11
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Моральный химик

27

ну теперь осталось ответить что такое патриотизм. и родина.
сразу контрольный вопрос - жители рублевки это тоже родина ? дворцы в геленджике это патриотично или патриот не должен жить такими думами ?
нет более размытого термина чем патриотизм, особенно если он дутый и безосновательный. люби россию пидр

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Партийный блик

Моральный
8

Патриот должен любить своё государство, а не искать изъяны.

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alexferman

Партийный
3

Патриотизм это любовь к стране, а не государству

Ответить

Партийный блик

alexfer…
12
Ответить

Моральный химик

alexfer…
4

быть гражданином чей то страны это не умение и не заслуга человека. это генетическая случайность и рандом. ты мог быть с той же вероятностью сомалийцем

Ответить

alexferman

Моральн…
0

К чему ты это сказал?

Ответить

Моральный химик

alexfer…
0

Патриотизм это любовь к стране

к какой то ведь только одной стране ?

Ответить

alexferman

Моральн…
2

Можешь много стран любить, это не запрещено. Только это странно и бессмысленно.

Ответить

Моральный

alexfer…
1

фух, спасибо

Ответить

Моральный химик

Партийный
2

ну вот когда будет у меня своё государство , тогда и буду )

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Рыжий

Моральный
4

 дворцы в геленджике

Патриот знает, что это не дворей, а апарт-отель

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Моральный химик

Рыжий
3

истинный патриот знает что это выдумки госдепа и ничего там нет

Ответить

Clear

Моральный
–4

Это ведь ты расист и офицер запаса 👮‍♂️ ? Ну тебе наверно лучше знать 

Ответить

Моральный химик

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0

привет

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Моральный химик

Моральн…
2

сразу про расизм объяснительную пиши

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Clear

Моральн…
–1

За щекой у себя проверь 

Ответить

Моральный химик

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3

грозный як жук навозный

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Рыжий

Clear
0

 расист

Не западло , так что норм

Ответить

AshleyNightingale

25

И всё это будут делать нищие гоблины-учителя, попутно вбрасывая на выборах

Ответить

Рыжий

AshleyNightinga…
0

Они заслуживают

Ответить

Tellst

Рыжий
3

А дети нет….

Ответить

Немыслимый Илья

12

все это хуета. ребята, которые с чистым сердцем сдавали экзамены по научному коммунизму, решили добавить очередную хуйню в нормативку, которую никто исполнять не будет.

Ответить

alexferman

10

Добьются обратного эффекта наверняка

Ответить

Рыжий

6

 Формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности;

Звучит неплохо. А потом вспоминаешь про "закон о Просвещении"...

Ответить

AshleyNightingale

5

Не забываем советовать детям слать нахуй этот Гитлерюгенд

Ответить

Дмитрий Петров

AshleyNightinga…
0

Ды поздняк

Ответить

Моральный химик

Дмитрий
0

знают ли они как выглядит сквозное ранение в спину ? думаю что нет , ведь в современных фильмах про войну всё приторное и слащавое , война это ведь такой флешмоб кто серьезнее в кадре. а вот кишков , говна и грязи им не покажут потому что ...хуй знает почему

Ответить

alexferman

Моральн…
0

Почему именно в спину? В живот поэффектнее будет, кмк

Ответить

Моральный химик

alexfer…
4

в спину потому что так раненый боец перед смертью сможет увидеть свои вылетевшие внутренности перед собой

Ответить

alexferman

Моральн…
1

Неплохо

Ответить

Рыжий

Моральн…
1

Узнают. Будет где-то очередная войнушка - полетят и узнают

Ответить

Джон Кроули

5

Минпросвещения включило воспитание патриотизма в образовательный стандарт.
Лучше бы дрочить детей научили, больше пользы было бы. А если они хотят помочь по настоящему будущему поколению россиян то кроме маструбации пусть их учат как правильно заполнять документы для пмж в ЕС ил  США. 

Ответить

Руденко Сергей

4

Ждём детский лагерь с патриотическим уклоном - ГУЛАГ

Ответить

Р О Б А Т

Руденко
1

ПуЛаг

Ответить

Вася Пражкин

Р
0

А мы что, не в ПуЛаге сейчас?

Ответить

Groosha

Руденко
0

Главный Учебный Лагерь для Амбициозных Граждан

Ответить

Кухня

4

Это несомненно хорошая новость.
Теперь наши власти будут делать так, чтобы все граждане могли искренне гордиться своей страной за высокий уровень доступного образования, медицины и уровень жизни граждан!
Oh wait...

Ответить

Андрей Рядькин

3

а вот этот патриотизм, наследие, место в в современном мире это на чем базируется? Вот реально какие достижения за последние десятки лет если не присасываться к совку 

Ответить

Р О Б А Т

Андрей
3

Стали более лучше одеваться, мыш кродеться и рож колоситься

Ответить

Вася Пражкин

Андрей
0

Чет ты с козырей зашел сразу.

Ответить

кир шумов

2

Чую будет жуткая антипатия «патриотизма», когда в интернете можно найти массу очерняющих материалов про власть в целом. Особенно пора разобраться, чем понятие Родина отличается от понятия Государство. Верхушка элит думает, что народ по-прежнему дремучие глупцы, как бы после такого воспитания не прихуеть им знатно.

Ответить

Рыжий

кир
2

 Верхушка элит думает, что народ по-прежнему дремучие глупцы

А это не так что-ли? Они умеют воспитывать верных режиму. Например, на зимних митингах большинство омоновцев были ребята 1998 г.р (примерно, если судить по внешнему виду и поведению). Зайди в какой-нибудь Подслушано в вк, большинство молодежи за ЕР и Путина

Ответить

Моральный химик

Рыжий
1

у меня коллега в офисе , служил в росгвардии срочку, работает фронтендером , после митингов заебал меня вопросами чтобы я ему показал чек где мне заплатили пиндосы. зато уже третьего юнита штампанул

Ответить

Р О Б А Т

2

Православие и патриотизм 

Ответить

Максим Ростокин

Р
0

ПГМ

Ответить

Andrew Muralov

1

Стоит объеденить с историй православной культуры в один предмет. 

Ответить

Партийный блик

Andrew
1

Нет, лучше поставить вместо физики

Ответить

Andrew Muralov

Партийный
1

Вместе с физикой и опк. 
Православие, самодержавие, сильное взаимодействие! 

Ответить

Р О Б А Т

Andrew
3

Эбонитовый стержень

Ответить

Партийный блик

1

с целью адекватной ориентации

Ответить

Рпош Ашршщ

1

В приказах говорится, что ФГОС обеспечивает:

Личностное развитие учащихся

Дальше можно не читать

Ответить

Ярослав Невский

1

Обучение финансовой грамотности будет? Как копить деньги, условия кредитов, инвестирование и прочее. Или нафиг оно надо?

Ответить

alexferman

Ярослав
0

Как копить деньги

Никак

Ответить

Миша Копейкин

0

В приказах говорится, что ФГОС обеспечивает:

...экологическое воспитание;

И в чём они не правы?

Ответить

Andrew Muralov

Миша
1

Пускай на биологии пропагандируют эко воспитание. 

Ответить

Миша Копейкин

Andrew
2

Так уже пропагандируют на биологии, но судя по результатам не особо работает.

Ответить

Andrew Muralov

Миша
1

Значит надо переработать образовательный стандарт по биологии. Ну и каждого 10 учителя биологии сослать в Сибирь, разлитый мазут собирать в мерзлоте.

Ответить

Самостоятельный клуб

0

Ну наконец-то

Ответить

Имя И Фамилия

0

У меня во ФГОСе информационной безопасности в университете с этого года прививание патриотизма, ничего нового. Пишут хуйню неизвестно для чего.

Ответить

Максим Погорелов

0

Все эти формулировки и в предыдущих стандартах были. По факту они абсолютно ничего не значат

Ответить

Крутой нос

0

Почему нужно вообще все передирать у ненавистного пендостана? Что дальше, флаг на каждой лужайке?

Ответить
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