«Яндекс» представил самую дешёвую колонку — «Станцию Лайт» за 3990 рублей и с разным поведением «Алисы» Статьи редакции
Шесть разных цветов: бирюзовая колонка «для романтиков», красная — для тех, «кто не боится сложных вызовов», а розовая — «для мечтателей».
«Яндекс» расширил линейку умных устройств с «Алисой» и представил новую колонку «Станцию Лайт» в шести цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, жёлтый, бежевый и розовый. Об этом компания рассказала TJ.
Каждому цвету соответствует определённое поведение «Алисы» и её «музыкальный вкус» — голосовой помощник в том числе будет включать разные песни по запросу «включи свою любимую музыку».
Стоимость «Станции Лайт» — 3990 рублей. У ритейлеров уже можно купить колонки фиолетового и бирюзового цвета. Предзаказ на остальные цвета — жёлтый, красный, розовый и бежевый — откроется 22 июля.
В «Станции Лайт» доступны все основные функции «Алисы». Колонку также можно объединить в мультирум с другими устройствами. Мощность звука — 5 Вт (в выпущенной в 2019 году «Станции Мини» — 3 Вт), она работает от сети, есть четыре микрофона и Bluetooth, блок питания подключается через Type-C.
«Яндекс» выпустил первую «умную» колонку с «Алисой» в 2018 году. Спустя год компания представила компактную «Станцию Мини», а в 2020 году показала «Станцию Макс» с LED-экраном и улучшенным звуком.
Бирюзовая колонка «для романтиков», красная — для тех, «кто не боится сложных вызовов», а розовая — «для мечтателей».
Ох уж эти маркетологи, вечно какую то дичь напишут.
Кстати, что такое «сложные вызовы»?
«сложные вызовы»?
Дозвонится в техподдержку
Сначала ещё более сложный квест - просто найти форму обратной связи Яндекса, продираясь через лабиринты вопросов и ссылок на справку, которые ни разу не отвечают на твой вопрос. А когда всё-таки дойдёшь до формы - вот тогда ждёшь месяцами ответа
пиши гневные коменты, мне тут отвечали на ТЖ, не шутка
Уже пришли сюда маркетологи Яндекса. Нахваливают одинаковыми комментами.
Красивый корабль
Справедливости ради буквально вчера писал в чат их Мессенджера насчет умершего БП от Я.Станции Макс (умер, кстати, нисхуя вообще). К счастью был живой от обычной, чел попросил снять видеопруф, в итоге сегодня уже выслали новый.
Производственный
Это форма обратной связи конкретно для Яндекс-форм
Ну например по вебмастеру я блуждал в справке довольно долго, пока удалось выйти на форму.
Ещё где-то, уже не припомню.
Возможно, на новых сервисах, где ещё важна обратная связь, там проще с этим. А вот поиск, веб-мастер, и другие, там жесть полная
Возможно что-то поменялось с тех времён, когда я ломал мозг в поисках этой формы
Колонка для тех кто считает, что в совке было лучше.
А где черный цвет? Да да, та что для реалистов
Известный фонарь
Онанистов
для ру блм в честь пушкина
хихи - пишет маковод 🦊
По сравнению с мини тут мощность как минимум увеличена, так что это не просто покрас. Тем не менее все равно хуй поймешь, зачем нужна еще одна колонка в том же ценовом диапазоне.
Производственный завод
Тем более ломающееся глючное говно.
Была у меня она. Через пару месяцев я ей отрубил питание, так достала своими глюками и своими ночными криками «повторите, я вас не поняла»
Даже не знаю, я дарил сестре мини на новый год - она не жаловалась, хотя тут скорее дело в редком обращении.
Друг один тоже Алису гоняет больше года - все норм.
В любом случае, как по мне, подобные устройства пока что не особо полезны, я просто не могу им найти практического применения. Почти все, что предлагает Алиса, я могу узнать либо сделать самостоятельно быстрее.
Производственный
Я ее связал с моим умным домом и было удобно, дочка говорит «Алиса, спокойной ночи», и в комнате выключается свет, включается ночник, она тебе отвечает «закрывай глазки и спи».
Либо с утра просыпаешься в хорошем настроении, говоришь «включи мой плейлист» и кайфуешь. Но вот ее бесячие глюки вынесли мне мозг
норм утп - там же разный ии
а зелёный банчок точно засунет распылитель для аромы в новую
https://казань.победа-63.рф/catalog/audiotehnika/kolonki/kolonka-alisa-mini-2074000686951/
забирайте кому надо. вроде доставка есть по регионам в нужный город)
Домен выглядит очень надежно)
Как ты узнаешь, может она по подписке залочена? Если так, то это кирпич
https://победа-63.рф/catalog/search/?k=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81&q=20&s=new&c=&cg=0&a=0
приходи, смотри. или звони и заебывай продаванов. просто я вчера смотрел что есть по колонкам, видел яндекс-хуйню за 1900, вспомнил, решил поделиться. все
А никто не знает, в чем отличие от мини? 👀
В мини помимо пластика есть еще ткань (на динамике) + мощность меньше, чем у "лайт"-версии.
@Дамир Камалетдинов Когда обзор? Поддержка Яндекса не может вразумительно ответить на вопрос об отличиях от мини и пишет только о цветах и звуке
Производственный завод
Здравствуйте! Станция Лайт — это самый доступный продукт в линейке умных колонок Яндекса. Колонка отличается ярким дизайном. Она впервые представлена сразу в 6 цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, песочный, розовый. Станцию Лайт можно взять в дополнение к другим колонкам с Алисой, чтобы объединить их в мультирум и наслаждаться музыкой по всему дому. Внутри живет Алиса, которая сохранила все свои лучшие умения — включит музыку или радио, прочитает детям сказку, расскажет о погоде, поставит таймер или будильник, поможет управлять умным домом, ответит на вопросы.
Здравствуйте! Ваш комментарий — это самый доступный продукт в линейке умных комментариев TJ. Комментарий отличается ярким дизайном. Он впервые представлен сразу в 6 цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, песочный, розовый. Ваш комментарий можно взять в дополнение к другим комментариям с Димочкой, чтобы объединить их в мультисрум и наслаждаться набросами по всему дому. Внутри живет Димочка, который сохранил все свои лучшие умения — включит музыку или радио, прочитает детям сказку, расскажет о погоде, поставит таймер или будильник, поможет управлять умным домом, ответит на вопросы.
Мы не стали брать не обзор, потому что оно ничем не отличается от Мини, кроме цены и наличия разных цветов корпуса
Значит, лайт - это мини для ревакцинации?
Отличие есть- новая защищает ваш дом от коронавируса.
Это чё, СПУТНИК лайт?
Производственный завод
Это лгбтк версия.
но без плюса, мы же в России
С Вкусвиллиссой.
Здравствуйте! Станция Лайт — это самый доступный продукт в линейке умных колонок Яндекса. Колонка отличается ярким дизайном. Она впервые представлена сразу в 6 цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, песочный, розовый. Мощность звука в Станции Лайт — 5 Вт, для сравнения в Станции Мини — 3 Вт. Станцию Лайт можно взять в дополнение к другим колонкам с Алисой, чтобы объединить их в мультирум и наслаждаться музыкой по всему дому. Внутри живет Алиса, которая сохранила все свои лучшие умения — включит музыку или радио, прочитает детям сказку, расскажет о погоде, поставит таймер или будильник, поможет управлять умным домом, ответит на вопросы.
Почему нельзя было разукрасить мини и назвать их "мини", а не "лайт"? Нейминг, будто это ещё более урезанная версия станции. Хотя, может так и есть, раз ничего не говорят о "терменвоксе" в "лайт"-версии
Производственный
Вот как раз этот терменвокс у меня и заглючил в первую очередь. Посреди ночи начал пиликать вверх-вниз, я чуть не обосрался
Подскажите, а в чем разница с обычной Мини помимо отличий в мощности и цены? В чем подвох?
Нет AUX
Здравствуйте! Станция Лайт — это самый доступный продукт в линейке умных колонок Яндекса. Колонка отличается ярким дизайном. Она впервые представлена сразу в 6 цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, песочный, розовый. Станцию Лайт можно взять в дополнение к другим колонкам с Алисой, чтобы объединить их в мультирум и наслаждаться музыкой по всему дому. Внутри живет Алиса, которая сохранила все свои лучшие умения — включит музыку или радио, прочитает детям сказку, расскажет о погоде, поставит таймер или будильник, поможет управлять умным домом, ответит на вопросы.
Окей, добавлю от себя: помимо отсутствия AUX, убрали датчик, по которому ты регулирует громкость. Теперь четыре кнопки на лицевой части: + и - громкость, пауза/стоп и отключение микрофона
Имхо, по этому поводу не стоит печалиться. Функция на оригинальной Мини забавная, но не более.
чем отличается от мини?
как я понимаю, идею подсмотрели у сбер-помощника (или как его там), который меняет образ общения в зависимости от выбранного характера.
Производственный завод
У сбера просто обязан присутствовать один персонаж - урка с зоны
Чтобы слушать музыку - нужна подписка. Платишь подписку, говоришь "Алиса, включи Мистер Кредо - Медляк", ....а нет такой песни, и вообще Кредо нету, потому что он не разрешил .....Юрия Антонова тоже нет .....Ну вот зачем такая колонка, если даже Юрия Антонова нет)))
Производственный завод
Хуже. Там даже моей группы нет. Вообще уже
Даже нету песни СТУДЕНТ группы Руки Вверх ....ну и КРОШКИ МОЕЙ тоже нет (((
От mail хочешь?
Известный фонарь
только если со встроенным впн для Украины
Алиса говорит на мове?
Вот нет, чтобы автономную без электросети сделать как у JBL - так они просто краски меняют😅
есть же автономные.
Это какая модель работает на аккумуляторе?)
начиная от ирбис, заканчивая JBL
А зачем она вообще нужна-то?