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Новости
Артём Мазанов

На Кубе у 52 изолированных россиян подтвердился коронавирус Статьи редакции

У свыше 100 россиян Covid-19 не подтвердился, с них сняли режим самоизоляции. Они в видеообращении рассказывали об отрицательных ПЦР-тестах в России.

38 38 комментариев
3839 просмотров

Генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что повторное тестирование выявило коронавирус у 52 россиян, изолированных на кубинских курортах. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мгеладзе, консульству удалось добиться, чтобы туристов не расселяли из гостиниц.

Это очень большое число.

Нана Мгеладзе
генеральный консул РФ в Гаване

На 6 июля запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором РФ и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой «ожидаются какие-то конкретные решения».

В начале июля более 150 российских туристов, прилетевших на кубинский курорт Варадеро с 30 июня по 2 июля, рассказали, что их поместили на карантин в отелях из-за положительных тестов на коронавирус.

По данным консульства, у туристов есть документы, подтверждающие проведение ПЦР-тестирования в России, которое показало отрицательный результат.

На Кубе изолировали 150 российских туристов: у…
Россияне записали видеообращение с просьбой о помощи.
tjournal.ru

Консульство пока не знает, сколько точно россиян попали на карантин.

#новости

38 38 комментариев
15
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38 комментариев
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Andrew Muralov

35

Не прокатили купленные справочки.

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Андрей Рядькин

Andrew
7

Достаточно не соблюдать правила сдачи ПЦР

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Andrew Muralov

Андрей
0

И это тоже. Пцр можно вообще дома сдать, а потом курьеру отдать пробирку.

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Ваша Закладко

Andrew
0

штамм кастро

Ответить

Грустная Псина

20

Пример правильного соблюдения социального дистанцирования при отдыхе на кубе. 

Ответить

Вася Пражкин

Грустная
2

Этот орел не на отдыхе, а высматривает добычу.

Ответить

супрематизм 2.0

17

При этом они плотненько тусовались в отеле, в самолете т.е. контакты 1го уровня. Но это другое, понимать надо.

Но у Кубы явно избыток туристов сейчас, можно и повыебываться.

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Вася Пражкин

12

Консульство пока не знает, сколько точно россиян попали на карантин.

Я так понимаю, за неделю так и не нашли того, кто больше 150-ти считать умеет?

Ответить

Грустная Псина

Вася
7

"По словам Мгеладзе, консульству удалось добиться, чтобы туристов не расстреляли"

Ответить

Ra

Вася
0
Ответить

Ramen Warrior

7

А вы хотите, чтобы Европа открылась. 30%  зараженных в самолете и скорее всего остальные тоже переносчики, так как тусовались вместе в аэропорту, самолете и в отеле.

Ответить

Финский единорожек88

Ramen
10

Шанс что зараженный с рисованым тестом будет на борту - крайне велик. И лететь с ним надо 10 часов, он просто может по ряду до туалета пройти.
Лететь на Кубу в такое время было очень сомнительным решением.

Ответить

Р О Б А Т

6

Кубановирус

Ответить

Моральный химик

Р
5

это в Кубани

Ответить

Р О Б А Т

Моральный
4

Как справедливо заметили ниже, там кубаноидовирус

Ответить

Andrew Muralov

Р
5

Это мутация кубаноидовируса. 

Ответить

Закомплексованная Душа

5

Лайфхаки не сработали

Ответить

Моральный химик

0

а давно на Кубу интернет провели что у них видеоконференции есть ?

Ответить

супрематизм 2.0

Моральный
8

Давно. С нюансами, но давно.

Ответить

Моральный химик

супрематизм
5

хм, буду знать . у меня был стереотип что его там нет или он что он там "изолированый" , кубунет такой

Ответить

супрематизм 2.0

Моральн…
5
Ответить

Моральный химик

супрема…
2

кое кто смотрит и думает вот бы блять так же сделать

Ответить

супрематизм 2.0

Моральн…
3

Не подсказывай

Ответить

Nazar Shemenkov

супрема…
0

Уже не актуально 
На кубе на данный момент по всему острову есть 4g и даже занимает 90-место по скорости мобильного интернета https://www.speedtest.net/global-index

Ответить

Максим Чистов

0

ну да, всего то 50 зараженных из 150, вообще нормуль, можно расслабиться

Ответить

Andrew Muralov

Максим
7
Ответить

Самостоятельный клуб

2

Сами виноваты

Ответить

Bobby HaveFun

1

Ууууу куба. Лодку раскачивает. 

Ответить

Виктор Огай

0

Довыделываются до того, что только вакцинированных будут пускать. Подделывайте справки и дальше, молодцы.

Ответить

Максим Чистов

Виктор
2

так вакцинации тоже подделывают, будут пускать дорогих расеян только с обязательным двухнедельным карантином)

Ответить

Andrew Muralov

Максим
1

Теперь при вакцинации будут вводить чип как животным. И про посадке сканировать радиометку. Хотя и здесь русские на процедуре будут просить ввести только чип, а вакцину вылить в раковину. 

Ответить

Виктор Огай

Максим
0

И то правда. Но не думаю, что такая херня только в дорогой России творится. Хитрож..ых везде хватает.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

0

Насчет Кубы есть мнение, что часть тестов ложноположительные.
А больницы Кубы настроены получать от страховых возмещения.

Ответить

Грустная Псина

Doktor
0

Часть коронные, а часть похоронные ⚰ 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Грустная
1

Ну, кроме охуительных шуток "ТЕСТЫ ПОДДЕЛЬНЫЕ НУ ТУПЫЕ КУДА-ТО ЛЕТАТЬ", в таком числе прилетевших-положительных отмечается почему-то только Куба.

Ответить

Грустная Псина

Doktor
2

Не везде по прилёту делают пцр тесты. 

Ответить

Doktor

Грустная
0

А где не делают, по туристическим направлениям?

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Федя Прозоров

0

Но они собрались вместе, чтобы снять видеообращение, и теперь заболели все

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