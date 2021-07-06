У свыше 100 россиян Covid-19 не подтвердился, с них сняли режим самоизоляции. Они в видеообращении рассказывали об отрицательных ПЦР-тестах в России.

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Генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что повторное тестирование выявило коронавирус у 52 россиян, изолированных на кубинских курортах. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мгеладзе, консульству удалось добиться, чтобы туристов не расселяли из гостиниц.

Это очень большое число. Нана Мгеладзе генеральный консул РФ в Гаване

На 6 июля запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором РФ и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой «ожидаются какие-то конкретные решения».

В начале июля более 150 российских туристов, прилетевших на кубинский курорт Варадеро с 30 июня по 2 июля, рассказали, что их поместили на карантин в отелях из-за положительных тестов на коронавирус.

По данным консульства, у туристов есть документы, подтверждающие проведение ПЦР-тестирования в России, которое показало отрицательный результат.