На Кубе у 52 изолированных россиян подтвердился коронавирус Статьи редакции
У свыше 100 россиян Covid-19 не подтвердился, с них сняли режим самоизоляции. Они в видеообращении рассказывали об отрицательных ПЦР-тестах в России.
Генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что повторное тестирование выявило коронавирус у 52 россиян, изолированных на кубинских курортах. Об этом пишет ТАСС.
По словам Мгеладзе, консульству удалось добиться, чтобы туристов не расселяли из гостиниц.
На 6 июля запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором РФ и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой «ожидаются какие-то конкретные решения».
В начале июля более 150 российских туристов, прилетевших на кубинский курорт Варадеро с 30 июня по 2 июля, рассказали, что их поместили на карантин в отелях из-за положительных тестов на коронавирус.
По данным консульства, у туристов есть документы, подтверждающие проведение ПЦР-тестирования в России, которое показало отрицательный результат.
Консульство пока не знает, сколько точно россиян попали на карантин.
Не прокатили купленные справочки.
Достаточно не соблюдать правила сдачи ПЦР
И это тоже. Пцр можно вообще дома сдать, а потом курьеру отдать пробирку.
Пример правильного соблюдения социального дистанцирования при отдыхе на кубе.
При этом они плотненько тусовались в отеле, в самолете т.е. контакты 1го уровня. Но это другое, понимать надо.
Но у Кубы явно избыток туристов сейчас, можно и повыебываться.
Консульство пока не знает, сколько точно россиян попали на карантин.
Я так понимаю, за неделю так и не нашли того, кто больше 150-ти считать умеет?
"По словам Мгеладзе, консульству удалось добиться, чтобы туристов не расстреляли"
А вы хотите, чтобы Европа открылась. 30% зараженных в самолете и скорее всего остальные тоже переносчики, так как тусовались вместе в аэропорту, самолете и в отеле.
Финский единорожек88
Шанс что зараженный с рисованым тестом будет на борту - крайне велик. И лететь с ним надо 10 часов, он просто может по ряду до туалета пройти.
Лететь на Кубу в такое время было очень сомнительным решением.
Кубановирус
Моральный химик
это в Кубани
Давно. С нюансами, но давно.
Моральный химик
хм, буду знать . у меня был стереотип что его там нет или он что он там "изолированый" , кубунет такой
Моральный химик
кое кто смотрит и думает вот бы блять так же сделать
Уже не актуально
На кубе на данный момент по всему острову есть 4g и даже занимает 90-место по скорости мобильного интернета https://www.speedtest.net/global-index
ну да, всего то 50 зараженных из 150, вообще нормуль, можно расслабиться
Довыделываются до того, что только вакцинированных будут пускать. Подделывайте справки и дальше, молодцы.
так вакцинации тоже подделывают, будут пускать дорогих расеян только с обязательным двухнедельным карантином)
Теперь при вакцинации будут вводить чип как животным. И про посадке сканировать радиометку. Хотя и здесь русские на процедуре будут просить ввести только чип, а вакцину вылить в раковину.
И то правда. Но не думаю, что такая херня только в дорогой России творится. Хитрож..ых везде хватает.
Насчет Кубы есть мнение, что часть тестов ложноположительные.
А больницы Кубы настроены получать от страховых возмещения.
Часть коронные, а часть похоронные ⚰
Ну, кроме охуительных шуток "ТЕСТЫ ПОДДЕЛЬНЫЕ НУ ТУПЫЕ КУДА-ТО ЛЕТАТЬ", в таком числе прилетевших-положительных отмечается почему-то только Куба.
Не везде по прилёту делают пцр тесты.