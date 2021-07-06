На борту находились 28 человек.

Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Обломки нашли вблизи скалы у посёлка Палана. Об этом рассказал глава авиакомпании.

Росавиация уточнила , что обломки обнаружили в 4-5 километрах от взлётно-посадочной полосы, работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

В Санавиации сообщили , что все пассажиры и члены экипажа погибли. По данным главы авиакомпании, возможной причиной крушения мог стать сильный боковой ветер.

Губернатор региона заявил РИА «Новости», что Ан-26, предположительно, разбился при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость.

Ан-26 перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. По данным властей, на борту самолёта находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Росавиация заявила о сложных погодных условиях в районе происшествия. СК возбудил дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).