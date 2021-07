{"items":[{"comment_id":5872373,"subsite_id":245416,"user_id":167339,"type":"comment_add","id":5872373,"hash":"ac5b0613b495cc9769d64d33616258f4","date":1625568667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki?comment=5872373","text":"\u042f \u0432\u043e\u0442 \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0441\u044f, \u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0432 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u044f \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0436\u0438\u0432\u0443, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u0435\u043b\u044c\u043a\u0430\u044e\u0442. \u041d\u0430\u0434\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0433\u0443\u0433\u043b\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441 \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0433\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":167339,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/167339-aleksey-akulov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b526fdd-51b4-57c9-8d45-05209618852d\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0410\u043a\u0443\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":406629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki","title":"\u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u043a\u0438\u043d\u0434 \u0432\u00a011\u00a0\u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0431\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430\u0432\u0440\u0430 \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872374,"subsite_id":232504,"user_id":273399,"type":"comment_add","id":5872374,"hash":"b0c757c416a1607acfc545676e230e47","date":1625568667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406605?comment=5872374","text":"\u0410 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":273399,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/273399-shalom-slavyane","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad3f80c4-f07a-2022-e6cf-e64655dea13d\/","name":"\u0448\u0430\u043b\u043e\u043c \u0441\u043b\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":406605,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406605","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872375,"subsite_id":245416,"user_id":8735,"type":"comment_add","id":5872375,"hash":"1dec5cad9421fee36d314ea332ab01ba","date":1625568670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki?comment=5872375","text":"\u0422\u0430\u043a \u043e\u043d \u0432 16 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u043e\u043c, \u0432\u043e\u0442 \u0438 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8735,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8735-ilya-geraskin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/01196b01-ba2c-0d15-e83b-687808e483ec\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0413\u0435\u0440\u0430\u0441\u044c\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":406629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki","title":"\u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u043a\u0438\u043d\u0434 \u0432\u00a011\u00a0\u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0431\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430\u0432\u0440\u0430 \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872376,"subsite_id":232504,"user_id":341707,"type":"comment_add","id":5872376,"hash":"5a808aa917c724e894ca51b396c11db4","date":1625568687,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406639?comment=5872376","text":"\u0414\u041c\u0411 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0435\u0440 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":341707,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/341707-mike-efremov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9d846f45-4edc-5d98-a5a6-ce9716de2674\/","name":"Mike Efremov","isVerified":false},"content":{"id":406639,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406639","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872377,"subsite_id":246497,"user_id":159747,"type":"comment_add","id":5872377,"hash":"062518eda450fdf542e0e34563c9c6af","date":1625568703,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/406647-a-govorili-chto-2021-budet-luchshe?comment=5872377","text":"\u0412 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u043c. \u041c\u0430\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a\u0430 \u044d\u0442\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0430, \u0445\u0443\u0439\u043d\u044f \u043f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f. \u0415\u0435 \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441 \u041c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u043c \u0432\u0430\u043c \u043d\u0430\u0432\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b \u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0438. \u0412\u043e\u0442 \u0443 \u0434\u0440\u0435\u0432\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043e\u0432 \u0431\u044b\u043b \u0441\u0447\u0451\u0442, \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0430!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":159747,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/159747-aleksandr-dolgikh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9ffe28a7-bb40-8b16-f2eb-dc4381bb3794\/","name":"Aleksandr Dolgikh","isVerified":false},"content":{"id":406647,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/406647-a-govorili-chto-2021-budet-luchshe","title":"\u0410 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e 2021 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872381,"subsite_id":247728,"user_id":252627,"type":"comment_add","id":5872381,"hash":"24ae593fabb75ad1db02bb34d729edeb","date":1625568718,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/406657-polskie-pogranichniki-zaderzhali-na-granice-s-belarusyu-40-migrantov-iz-afganistana?comment=5872381","text":"\u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0442\u043e\u043b\u0441\u0442\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":252627,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/252627-michael-shultz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0083755e-f4e9-cd97-5dcb-f922693ebde5\/","name":"Michael Shultz","isVerified":false},"content":{"id":406657,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/406657-polskie-pogranichniki-zaderzhali-na-granice-s-belarusyu-40-migrantov-iz-afganistana","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c\u044e 40 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437 \u0410\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872382,"subsite_id":232504,"user_id":359384,"type":"comment_add","id":5872382,"hash":"50cee72925830905e75e7cd7dcf19363","date":1625568721,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406605?comment=5872382","text":"\u0412\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e 99","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":359384,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/359384-denis-fadeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1199918a-eaa7-5ba3-9673-66a848c19532\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0424\u0430\u0434\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":406605,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406605","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872384,"subsite_id":232504,"user_id":359384,"type":"comment_add","id":5872384,"hash":"abad0b4d8a9a9cf86fa494339d91bdda","date":1625568767,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406605?comment=5872384","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0438\u043c \u043d\u0435\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":359384,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/359384-denis-fadeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1199918a-eaa7-5ba3-9673-66a848c19532\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0424\u0430\u0434\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":406605,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406605","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872387,"subsite_id":246497,"user_id":359384,"type":"comment_add","id":5872387,"hash":"dbfdd907cbd6e32fda126c322b70e8b4","date":1625568822,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/406647-a-govorili-chto-2021-budet-luchshe?comment=5872387","text":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430, \u0442\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0438 \u0431\u044b\u043b\u043e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":359384,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/359384-denis-fadeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1199918a-eaa7-5ba3-9673-66a848c19532\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0424\u0430\u0434\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":406647,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/406647-a-govorili-chto-2021-budet-luchshe","title":"\u0410 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e 2021 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872388,"subsite_id":245416,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":5872388,"hash":"2424dbd1fa32d5de2a53e6a8a4d0bc56","date":1625568830,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406549-oblomki-propavshego-na-kamchatke-samoleta-an-26-nashli-vblizi-skaly-vse-passazhiry-i-chleny-ekipazha-pogibli?comment=5872388","text":"\u0418 \u044d\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-r-o-b-a-t","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f38a18f2-e5fe-52f2-8568-9ce7cf012c2e\/","name":"\u0420 \u041e \u0411 \u0410 \u0422","isVerified":false},"content":{"id":406549,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406549-oblomki-propavshego-na-kamchatke-samoleta-an-26-nashli-vblizi-skaly-vse-passazhiry-i-chleny-ekipazha-pogibli","title":"\u041e\u0431\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430 \u041a\u0430\u043c\u0447\u0430\u0442\u043a\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u0430 \u0410\u043d-26 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0432\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438 \u0441\u043a\u0430\u043b\u044b. \u0412\u0441\u0435 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u044b \u0438 \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u044d\u043a\u0438\u043f\u0430\u0436\u0430 \u043f\u043e\u0433\u0438\u0431\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872389,"subsite_id":245416,"user_id":407979,"type":"comment_add","id":5872389,"hash":"6976b95a6968c4a0c4f79cd9eec68fde","date":1625568838,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki?comment=5872389","text":"\u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043a\u0440\u0443\u0442\u044b\u0435 \u0447\u0443\u0432\u0430\u043a\u0438 \u043c\u0435\u043b\u044c\u043a\u0430\u044e\u0442 \u0432\u0435\u0437\u0434\u0435 \u0432 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430, \u0433\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0436\u0438\u0432\u0443\u0442 \u043a\u0430\u043a \u041f\u0435\u0440\u0435\u043b\u044c\u043c\u0430\u043d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":407979,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/407979-andrey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b9a92d02-1dff-538e-b40b-1b967125d1cf\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439","isVerified":false},"content":{"id":406629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki","title":"\u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u043a\u0438\u043d\u0434 \u0432\u00a011\u00a0\u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0431\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430\u0432\u0440\u0430 \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872390,"subsite_id":246497,"user_id":324888,"type":"comment_add","id":5872390,"hash":"4a4a21070ce328b05ace8ab012aa9da8","date":1625568842,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/406647-a-govorili-chto-2021-budet-luchshe?comment=5872390","text":"F","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324888,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/324888-med","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9191670c-c545-80aa-3b11-4e82fa1a45f0\/","name":"\u043c\u0415\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":406647,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/406647-a-govorili-chto-2021-budet-luchshe","title":"\u0410 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e 2021 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872391,"subsite_id":245416,"user_id":2014,"type":"comment_add","id":5872391,"hash":"1ab2848e882fd5964ded8b9dd1fbcf50","date":1625568845,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki?comment=5872391","text":"\u041d\u0443, \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u0434\u0430\u0440\u0451\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439, \u043a\u043b\u0443\u0431\u044b \u0442\u0430\u043c \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0435, \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0434\u0430\u043b\u0435\u0435. \u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043c \u0432\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u043a\u0438\u043d\u0434\u044b, \u043d\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0443\u043c\u043d\u0435\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0440\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0436\u0435, \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u043c\u043d\u0435\u0435.



\u041e\u043f\u044f\u0442\u044c \u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0443\u043c\u043d\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u043d \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d \u0442\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u0435\u0449\u0451 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u043c\u043d\u044b\u043c, \u0430 \u043d\u0435 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445. \u041d\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0443 \u043f\u0430\u0440\u043d\u044f \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u043d\u0435\u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c\u044b\u0435.



\u0418 \u043a\u0430\u043a \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c\u0443 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0441\u043a\u0443\u0447\u043d\u043e \u0441 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435, \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0441\u044f \u0441\u043e \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0438 \u0445\u043e\u0442\u044f, \u043e\u0433\u043b\u044f\u0434\u044b\u0432\u0430\u044f\u0441\u044c \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434, \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043a\u043e \u043c\u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435, \u0441\u043d\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c, \u043d\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0441\u043e \u043c\u043d\u043e\u0439, \u0432\u0441\u0451 \u0436\u0435, \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438, \u0430 \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0430\u0445\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0438 \u043c\u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2014,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/2014-kristobal-feyra","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/94\/4e\/2a\/2f3d57dbee7509.jpg","name":"\u041a\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c \u0424\u0435\u0439\u0440\u0430","isVerified":false},"content":{"id":406629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki","title":"\u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u043a\u0438\u043d\u0434 \u0432\u00a011\u00a0\u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0431\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430\u0432\u0440\u0430 \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872392,"subsite_id":245416,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":5872392,"hash":"7b63bcdfa145ce161eecc37e57e62286","date":1625568876,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki?comment=5872392","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/29f921a0-54b8-5bbe-b901-e99ef844f8fd\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-r-o-b-a-t","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f38a18f2-e5fe-52f2-8568-9ce7cf012c2e\/","name":"\u0420 \u041e \u0411 \u0410 \u0422","isVerified":false},"content":{"id":406629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki","title":"\u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u043a\u0438\u043d\u0434 \u0432\u00a011\u00a0\u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0431\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430\u0432\u0440\u0430 \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872393,"subsite_id":245416,"user_id":8735,"type":"comment_add","id":5872393,"hash":"1091cfc7f2733f5862408aa7eddeb10d","date":1625568876,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki?comment=5872393","text":"\u041a\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a, \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u0448\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0435\u0440\u043d \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u044d\u043a\u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044b \u0441\u0434\u0430\u0451\u0448\u044c. \u041d\u0443 \u0438 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043b\u0430\u0431\u044b, \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u043a\u043e\u043f\u043e\u043c \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u0434\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8735,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8735-ilya-geraskin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/01196b01-ba2c-0d15-e83b-687808e483ec\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0413\u0435\u0440\u0430\u0441\u044c\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":406629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406629-belgiyskiy-vunderkind-v-11-let-poluchil-stepen-bakalavra-fiziki","title":"\u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u043a\u0438\u043d\u0434 \u0432\u00a011\u00a0\u043b\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0431\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430\u0432\u0440\u0430 \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872395,"subsite_id":245416,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":5872395,"hash":"fa1d3c812d23ff681ff8ea5ebf69e2b1","date":1625568897,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406533-na-kube-u-52-izolirovannyh-rossiyan-podtverdilsya-koronavirus?comment=5872395","text":"\u041d\u0435 \u0434\u0430\u0439 \u0431\u043e\u0445","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-r-o-b-a-t","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f38a18f2-e5fe-52f2-8568-9ce7cf012c2e\/","name":"\u0420 \u041e \u0411 \u0410 \u0422","isVerified":false},"content":{"id":406533,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406533-na-kube-u-52-izolirovannyh-rossiyan-podtverdilsya-koronavirus","title":"\u041d\u0430 \u041a\u0443\u0431\u0435 \u0443 52 \u0438\u0437\u043e\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5872399,"subsite_id":246497,"user_id":363500,"type":"comment_add","id":5872399,"hash":"32ed206e8a806f86750f7380484e2755","date":1625568935,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/406647-a-govorili-chto-2021-budet-luchshe?comment=5872399","text":"\u041a\u0442\u043e \u043d\u0438\u0442\u044c \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u0445\u0438\u043f \u0445\u043e\u043f\u0430 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0433\u043e\u0434\u044b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":363500,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/363500-daffy-duck","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9c4c5e20-20d9-5310-99a4-5524bde51b8c\/","name":"Daffy Duck","isVerified":false},"content":{"id":406647,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/406647-a-govorili-chto-2021-budet-luchshe","title":"\u0410 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e 2021 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435"},"isAnonymous":false}]}