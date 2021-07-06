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Новости
Артём Мазанов

Обломки пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26 нашли вблизи скалы. Все пассажиры и члены экипажа погибли Статьи редакции

На борту находились 28 человек.

23 23 комментария
3477 просмотров

Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Обломки нашли вблизи скалы у посёлка Палана. Об этом рассказал глава авиакомпании.

Росавиация уточнила, что обломки обнаружили в 4-5 километрах от взлётно-посадочной полосы, работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

В Санавиации сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. По данным главы авиакомпании, возможной причиной крушения мог стать сильный боковой ветер.

Губернатор региона заявил РИА «Новости», что Ан-26, предположительно, разбился при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость.

Ан-26 перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. По данным властей, на борту самолёта находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Росавиация заявила о сложных погодных условиях в районе происшествия. СК возбудил дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

Упавший Ан-26 построили в 1982 году, сертификат лётной годности истекает 30 августа 2021 года. Самолёт эксплуатировало «Камчатское авиационное предприятие».

#новости #происшествия

23 23 комментария
13
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23 комментария
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Закомплексованная Душа

13

30 августа 2021 года

Эх, почти уложились

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Роман Новиков

Закомплексованн…
5

Да вполне себе уложились

Ответить

Перспективный клуб

Закомплексованн…
1

Не дотянул старичок до юбилея. Жаль.

Ответить

Don Maestro

Закомплексованн…
0

Мой день рождения 👍

Ответить

Закомплексованная Душа

Don
0

Ты родился в будущем?

Ответить

Don Maestro

Закомпл…
0

Ну типа.. 

Ответить

Александр Борродач

Don
0

Лугабе, ты?

Ответить

AZP

5

построили в 1982 году

Ну, это нормально.У нас АН-24 1973 года каждый день летает. А в компании и более старые машины есть.

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Ответить

AZP

AZP
3

Сука, надо полетать, пока на гвозди не пустили

Ïîëåò íà ëàìïîâîì Àí-24: îáçîð ñåðâèñà Ìîòîð Ñè…
Ïîëåò íà ëàìïîâîì Àí-24: îáçîð ñåðâèñà Ìîòîð Ñè÷ íà âíóòðåííèõ ðåéñàõ
www.avianews.com
Ответить

Олег Дударев

4

Уж лучше бы была таковой, лол

Ответить

Независимый рубин

1

 Ан-26

ура в телевизоре можно приплетать украину

Ответить

Сердечный алмаз

Независимый
0

ну или сэсэсэр

Ответить

Независимый рубин

Сердечный
3

ну разумеется сэсэсэр

Ответить

Преступный велосипед

Независимый
1

ты талантлив) приплел херовую рашку через советский самолет сделанный в усср через комент к новости на мемном ресурсе

Ответить

Самостоятельный клуб

0

Где дежурные шутки?

Ответить

Роскошный бокал

Самостоятельный
4

Зато до дома долетели

Ответить

Пыльный химик

0

Интересно на сколько сильно должен быть боковой ветер..

Ответить

Пыльный историк

Пыльный
2

насколько мокрая вода

Ответить

Психологический утюг

–1

"Чё вы так боитесь самолётов, это самый безопасный вид транспорта"

Ответить

Виктор Шуваев

Психологический
1

че ты так боишься самолетов? это самый безопасный вид транспорта

Ответить

Ахмед Шахидов

Психологический
1

а разве нет?

Ответить

Андрей

Психологический
0

Почитайте на досуге "генерализация частных случаев" много на что в жизни глаза откроются

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Р О Б А Т

0

И это ещё не август 

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