Обломки пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26 нашли вблизи скалы. Все пассажиры и члены экипажа погибли Статьи редакции
На борту находились 28 человек.
Спасатели обнаружили место падения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Обломки нашли вблизи скалы у посёлка Палана. Об этом рассказал глава авиакомпании.
Росавиация уточнила, что обломки обнаружили в 4-5 километрах от взлётно-посадочной полосы, работы затруднены из-за особенностей ландшафта.
В Санавиации сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. По данным главы авиакомпании, возможной причиной крушения мог стать сильный боковой ветер.
Губернатор региона заявил РИА «Новости», что Ан-26, предположительно, разбился при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость.
Ан-26 перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. По данным властей, на борту самолёта находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа.
Росавиация заявила о сложных погодных условиях в районе происшествия. СК возбудил дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).
Упавший Ан-26 построили в 1982 году, сертификат лётной годности истекает 30 августа 2021 года. Самолёт эксплуатировало «Камчатское авиационное предприятие».
30 августа 2021 года
Эх, почти уложились
Мой день рождения 👍
Ты родился в будущем?
построили в 1982 году
Ну, это нормально.У нас АН-24 1973 года каждый день летает. А в компании и более старые машины есть.
Сука, надо полетать, пока на гвозди не пустили
Сердечный алмаз
ну или сэсэсэр
Преступный велосипед
ты талантлив) приплел херовую рашку через советский самолет сделанный в усср через комент к новости на мемном ресурсе
че ты так боишься самолетов? это самый безопасный вид транспорта
Почитайте на досуге "генерализация частных случаев" много на что в жизни глаза откроются