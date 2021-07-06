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Новости
yannlll

«СПИД-центр» пожаловался Минздраву на отказы вакцинировать россиян с ВИЧ Статьи редакции

Фонд направил письмо министру здравоохранения.

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«СПИД-центр» обратился к Михаилу Мурашко с жалобой, что россиянам с ВИЧ-инфекцией в больницах отказываются делать прививки от коронавируса. При этом наличие вируса иммунодефицита не является противопоказанием к вакцинации, сообщает РБК.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «Спид.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации.

Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь — интересам пациентов.

из письма фонда

По словам директора фонда Сергея Абдурахманова, из 700 пациентов, которых в июне принял один из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек сказали, что им отказали в вакцинации из-за ВИЧ. Абдурахманов отмечает, что эти обращения — лишь «маленький пласт» проблемы, поскольку не все получившие медицинский отвод сообщают об этом.

В письме фонда к министру здравоохранения также говорится, что некоторые медицинские учреждения пишут на своих сайтах, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. «Спид.Центр» просит Минздрав направить в больницы, поликлиники и пункты вакцинации разъяснение о недопустимости отказа в прививке ВИЧ-положительным людям.

Мы просим Минздрав дополнительно уведомить медиков о том, какие могут быть поводы для медицинского отвода и что ВИЧ-инфекция не является одним из них.

Сергей Абдурахманов
директор фонда «Спид.Центр»

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что письмо фонда в ведомство пока не поступало.

Активистка движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина также говорит, что случаи отказа в вакцинации из-за ВИЧ есть: «Был случай, когда человеку не стали делать прививку, а попросили принести разрешение от врача-инфекциониста. Пациенту пришлось уйти, нужно ехать к инфекционисту, а это потеря времени».

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус подтверждает, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации. Более того, людям с вирусом иммунодефицита вакцинация показана.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский считает, что отказ в вакцинации на основании ВИЧ-инфекции можно объяснить лишь неграмотностью врачей.

Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 31 декабря 2020 года в России с подтверждённым диагнозом «ВИЧ-инфекция» живёт почти 1,5 миллиона человек. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний показатель заболеваемости ВИЧ в стране составляет 40,77 на 100 тысяч населения. Больше всего заражённых среди россиян в возрасте от 30 до 44 лет.

#новости #вакцинация #вич

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12
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Линейный Артем

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в России с подтверждённым диагнозом «ВИЧ-инфекция» живёт почти 1,5 миллиона

ЕБАТЬ

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Моральный химик

Линейный
4

ключевое слово живёт

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Судебный томагавк_два

Моральный
36

Ключевое слово с подтвержденным (зарегистрированным).

Ответить

Моральный химик

Судебный
3

конечно, это не очень ужасно что такое число. но куда ужаснее мракобесие врачей , которые вич больных считают за прокаженных, которые вообще то дают какую то там клятву гиппократа и не должны чураться ничего в спасении жизней. но мы ведь о разных врачах говорим , мы при слове врач представляем специалиста с обширной практикой , а здесь как правило это кабинетные поликлинические тетки терапевты , которые на написание бумажек тратят больше времени чем на пациента

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Doktor

Моральн…
–1

считают за прокаженных

Случаи, все же, единичные
дают какую то там клятву гиппократа

Клятву уже давно никто не дает
а здесь как правило это кабинетные поликлинические тетки терапевты

Где - здесь? И у терапевта по умолчанию не бывает обширной практики, или что?
которые на написание бумажек

Проблема системы, а не теток

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Моральный химик

Doktor
2

Случаи, все же, единичные

ну это конкренто про ковид случаи единичные. а сколько вич больных не могут , к примеру, вылечить зубы , потому что стоматологи боятся и не берутся ?
Клятву уже давно никто не дает

перефразирую про клятву в "относиться к своему делу с энтузиазмом и не жить в потемках и неведии в своем деле", ну так нормально ?
Проблема системы, а не теток

система им говорит отказывать ?

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Doktor

Моральн…
0

а сколько вич больных не могут

Сколько? Можешь привести примеры?
относиться к своему делу с энтузиазмом

С такими зарплатами там только энтузиасты и остались
система им говорит отказывать

Ты в кучу смешал теток-терапевтов и тех, кто отказывает.

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Моральный

Doktor
1

обильное множество случаев, не подчиненное ведению статистики. сколько случаев для тебя будет достаточно ? 30 ? или 300 ? илии 3000 ? допустим 3000. а 2999 всё еще недостаточно ? к чему эти выяснения циферок ?
а кто им отказывает ? процедура вроде проста - записался , пришел , показал свою медкарту , поставили укол. вич в противопоказаниях нет . значит кто то из исполнителей нарушает ?
с зарплатами всё они умеют придумывать. три дня в обычной, три дня в платной .

Ответить

Doktor

Моральн…
0

обильное множество случаев

Ты бы хоть один привел.
с зарплатами всё они умеют придумывать

Итого шесть рабочих дней?)

Ответить

Моральный

Doktor
1

а ты что не знал что у некоторых людей вообще не бывает выходных ?) шестидневная рабочая неделя есть даже в ТК

Ответить

Doktor

Моральн…
0

У кого?)
Вот ты порвался-то - все заминусил.

Ответить

Степан Анейчик

Doktor
0

 Случаи, все же, единичные

давай лучше в процентах сколько таких на твой взгляд

Ответить

Doktor

Степан
1

Не знаю. А на твой?

Ответить

Степан

Doktor
0

вот ты говоришь единичные случаи. ты в этом уверен или просто предположил?

Ответить

Doktor

Степан
1

Те случаи, что встречал в прессе, были единичными.
Но если у тебя есть доказательства, что случаев все же много, хотя бы процентов 10 - я готов почитать.

Ответить

Степан

Doktor
0

лол. так говоришь будто в прессе по умолчанию все случаи освещают

Ответить

Alexander Sh

Моральн…
0

Ну в данном конкретном случае может быть и обоснованно. Увы и ах. Наши вакцины такие вакцины, что ссыкотно вич-инфицированных колоть. 

Ответить

Doktor

Alexand…
0

Такие вакцины - это какие?

Ответить

Alexander Sh

Doktor
0

О, доктор. Такие вакцины, в которых аденовирус с присутствующими генами AdV E1, к примеру. Будешь пускать на свое кладбище? 

Ответить

Doktor

Alexand…
1

Ты как-то пояснишь, чем это опасно, или что?

Ответить

Alexander

Doktor
0

Повышаются шансы репликации вируса, что в случае с вич-инфицированными может вызвать ряд осложнений. 

Ответить

Alexander

Alexand…
1

Да что мне быть голословным, я тебе авторитетного вирусолога в тред притащу. Тебе https://www.vido.org/ кажется авторитетом? 
https://twitter.com/angie_rasmussen/status/1387397186372005893

Dr. Angela Rasmussen @angie_rasmussen
Они обалдели!

The Sputnik V vaccine Ad5 vector is evidently replication competent. The makers apparently neglected to delete E1, so getting this vaccine means being infected with live adenovirus 5.

Hence Brazil’s regulator correctly rejected it.

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/brazil-health-regulator-rejects-russia-s-sputnik-vaccine-1.5403539
Ответить

Alexander

Alexand…
0

Ну и чтобы не было паники: скорее всего, это косяк производства, а не разработки. Не доглядели, похоже, на каком-то из этапов.

Ответить

Andrew

Alexand…
1

Так даже лучше)
Это как живое пиво. 

Ответить

Владимир Филатов

Линейный
2

а многие этого даже не знают

Ответить

Alexander Sh

Линейный
2

А уж с неподтвержденным... с добрым утром, короче. У нас в стране давно тихая эпидемия ВИЧ. 

Ответить

Диванный Аналитик

Линейный
0

В отдельных регионах вообще пиздец.

Ответить

Дмитрий Орлов

3

Вадим Покровский считает, что отказ в вакцинации на основании ВИЧ-инфекции можно объяснить лишь неграмотностью врачей.

В России хоть у одного врача есть не купленный диплом?

Ответить

AZP

Дмитрий
7

Те, у кого не купленный, немецкий выучили и на паровоз сели.

Ответить

Суходрищев

AZP
1

в пределах континента принято на тракторе

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Дмитрий
1

У большинства врачей не купленный диплом.

Ответить

Jakub Marona

Doktor
1

откуда данные??????

Ответить

Smaug The

Jakub
8

От продавцов дипломов

Ответить

Doktor

Jakub
1

Оттуда))))))0

Ответить

Rond

Doktor
0

Ссылку на исследования

Ответить

Andrew Muralov

Doktor
0

Но купленные сертификаты сплошь и рядом. 

Ответить

Doktor

Andrew
0

Например?

Ответить

Andrew Muralov

Doktor
0

Я про такие и им подобные. Заплатил пару тыс - получил сертификат. 

Ответить

Партийный блик

Дмитрий
1

Есть.

Ответить

AZP

4

СПИД-центр

Возможно, полезная организация и всё такое, но вот пидор (в плохом смысле) Красовский у них - это, конечно, беда.

Ответить

пиу-пиу

AZP
0

Самое сложное это то, что возможно из-за того, что он пидор (в плане морали и этики) СПИД-центр до сих пор и существует без особого давления. Он тут уже гомофобные высказывания начал делать, которые даже от других рупоров власти не ожидалось ... но как бы не хотелось бы чтобы СПИД-центр пострадал.

Ответить

Владимир Филатов

4

Обязательная вакцинация) Говоришь, что у тебя ВИЧ и можно не вакцинироваться.

Ответить

Алексей Егоров

2

Медицина в РФ в жопе, конечно, если у нас треть врачей антипрививочники, а остальные не знают толком про ВИЧ тот же.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Алексей
1

Смелые заявления.
треть врачей антипрививочники

Где-то были такие исследования?
остальные не знают толком про ВИЧ тот же

Остальные - это 2/3? И никто не знает про ВИЧ? Что такое - толком?

Ответить

Smaug The Terrible

Doktor
5

Исследования проводились в местной поликлинике

Ответить

Doktor

Smaug
–2

Ты всех врачей опросил?
Вот вообще всех?

Ответить

Smaug The

Doktor
4

Ты не заметил этот тонкий, с палец толщиной, налет иронии на моем комменте?

Ответить

Doktor

Smaug
–1

Бля, сорри.
Тут люди так на врачей рвутся, что у меня у самого жопа гореть начинает.

Ответить

Моральный химик

Doktor
1

ты сегодня решил поиграть в Гранта из трассы "60" ?) берем каждое утверждение и ищем в чем пиздеж

Ответить

Doktor

Моральн…
2

Мне просто не нравится, когда люди говорят "БЛЯ ВСЕ ПЛОХА ВРАЧИ НЕ ЛЕЧАТ СИСТЕМА ПРОГНИЛА".
Это относится к любому делу.
Но таков ТЖ - мы ни в чем не разбираемся, но любим спиздануть от души, как в стране все плохо

Ответить

Smaug The

Doktor
2

Если бы на дворе был 2011, то я бы тебя поддержал. Но после 10 лет наблюдения  за скатыванием всего в пизду....

Ответить

Моральный химик

Doktor
1

врачи лечат система заебись ваще самая лучшая

Ответить

Doktor

Моральн…
0

Такое утверждение также ложно.
Говорю же, речи типичного тжшника.

Ответить

Моральный химик

Doktor
0

то есть вообще не надо критиковать и говорить. класс.

Ответить

Doktor

Моральн…
0

Также ложное утверждение.
Но критику свою лучше чем-то подтверждать.
Тут так не принято, понимаю.

Ответить

Doktor

Моральн…
0

Еще и забанил. Не рвись, прошу)

Ответить

Smaug The

Моральн…
0

Сейчас главное - не бухтеть. Скоро победим короновирус и жизнь наладится. Там уже есть план.

Ответить

Doktor

Smaug
0

Это да.
Но кроме пасты, было бы круто подтверждать свои слова, я всего лишь об этом.
А Митенька порвался и заблочил.

Ответить

Партийный блик

3

Отказывают под предлогом "Вам всё равно не долго жить осталось"?

Ответить

Кривой торшер

Партийный
1

Под тем же предлогом, почему ещё совсем недавно отказывали беременным, а до этого пенсионерам

Ответить

AZP

Партийный
1

"Кстати, вот вам визитка. Потрясающий крематорий, уже десяток человек там сжёг".

Ответить

Andrew Muralov

Партийный
0

Так и есть: на олдскульных лекарствах, которым лечат ВИЧ в России шансов прожить хотя бы 10 лет немного.
Современную тройную терапию (ВААРТ) в одной таблетке принимают немногие счастливчики, и то в основном за свой счёт покупают таблы. 

Ответить

Р О Б А Т

2

Пришли колоться спутником... Со своим спутником 

Ответить

AZP

0

А когда приходишь на прививку, разве пробивают по базам?
Типа, база тех, кто с ВИЧ, гепатитом и так далее.

Ответить

Thalassa _

AZP
4

Перед вакцинацией ты заполнишь анкету, где в том числе есть и вопрос о наличии вич. Затем, по-идее, врач при осмотре ознакамливается с твоей анкетой

Ответить

Владислав Недзвецкий

Thalassa
1

раздевайтесь!

Ответить

Thalassa _

Владисл…
0

После вас!

Ответить

Владислав

Thalassa
1

А я уже!

Ответить

AZP

Thalassa
0

А если наврать?

Ответить

Кирилл

AZP
2

Врать плохо

Ответить

Thalassa _

AZP
0

В твоих же интересах этого не делать ))

Ответить

Преступный велосипед

0

учитывая мощные побочки, люди со спидом могут просто помереть. Достаточно просто про спид почитать, там обычное орви может убить

Ответить

ggg123

Преступный
1

Есть СПИД а есть ВИЧ. Если принимать лекарства, ВИЧ-то у вас в крови будет, но СПИДа не будет. Именно поэтому они и не умирают от обычного ОРВИ.

Ответить

Andrew Muralov

Преступный
0

До СПИДа на современных лекарствах может никогда не дойти, люди так и живут до старости с вичом. 

Ответить

Преступный велосипед

Andrew
0

это понятно. тут дело наверное в том что огромный риск именно людям со спидом делать прививку

Ответить

Андрей

Преступ…
0

ну не девочка со шприцом же должна решать ставит или нет?

Ответить
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