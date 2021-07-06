Фонд направил письмо министру здравоохранения.

1870 просмотров

«СПИД-центр» обратился к Михаилу Мурашко с жалобой, что россиянам с ВИЧ-инфекцией в больницах отказываются делать прививки от коронавируса. При этом наличие вируса иммунодефицита не является противопоказанием к вакцинации, сообщает РБК.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «Спид.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации.



Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь — интересам пациентов.

из письма фонда

По словам директора фонда Сергея Абдурахманова, из 700 пациентов, которых в июне принял один из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек сказали, что им отказали в вакцинации из-за ВИЧ. Абдурахманов отмечает, что эти обращения — лишь «маленький пласт» проблемы, поскольку не все получившие медицинский отвод сообщают об этом.

В письме фонда к министру здравоохранения также говорится, что некоторые медицинские учреждения пишут на своих сайтах, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. «Спид.Центр» просит Минздрав направить в больницы, поликлиники и пункты вакцинации разъяснение о недопустимости отказа в прививке ВИЧ-положительным людям.

Мы просим Минздрав дополнительно уведомить медиков о том, какие могут быть поводы для медицинского отвода и что ВИЧ-инфекция не является одним из них. Сергей Абдурахманов директор фонда «Спид.Центр»

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что письмо фонда в ведомство пока не поступало.

Активистка движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина также говорит, что случаи отказа в вакцинации из-за ВИЧ есть: «Был случай, когда человеку не стали делать прививку, а попросили принести разрешение от врача-инфекциониста. Пациенту пришлось уйти, нужно ехать к инфекционисту, а это потеря времени».

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус подтверждает, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации. Более того, людям с вирусом иммунодефицита вакцинация показана.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский считает, что отказ в вакцинации на основании ВИЧ-инфекции можно объяснить лишь неграмотностью врачей.