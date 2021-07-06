«СПИД-центр» пожаловался Минздраву на отказы вакцинировать россиян с ВИЧ Статьи редакции
Фонд направил письмо министру здравоохранения.
«СПИД-центр» обратился к Михаилу Мурашко с жалобой, что россиянам с ВИЧ-инфекцией в больницах отказываются делать прививки от коронавируса. При этом наличие вируса иммунодефицита не является противопоказанием к вакцинации, сообщает РБК.
По словам директора фонда Сергея Абдурахманова, из 700 пациентов, которых в июне принял один из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек сказали, что им отказали в вакцинации из-за ВИЧ. Абдурахманов отмечает, что эти обращения — лишь «маленький пласт» проблемы, поскольку не все получившие медицинский отвод сообщают об этом.
В письме фонда к министру здравоохранения также говорится, что некоторые медицинские учреждения пишут на своих сайтах, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. «Спид.Центр» просит Минздрав направить в больницы, поликлиники и пункты вакцинации разъяснение о недопустимости отказа в прививке ВИЧ-положительным людям.
В пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что письмо фонда в ведомство пока не поступало.
Активистка движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина также говорит, что случаи отказа в вакцинации из-за ВИЧ есть: «Был случай, когда человеку не стали делать прививку, а попросили принести разрешение от врача-инфекциониста. Пациенту пришлось уйти, нужно ехать к инфекционисту, а это потеря времени».
Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус подтверждает, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации. Более того, людям с вирусом иммунодефицита вакцинация показана.
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский считает, что отказ в вакцинации на основании ВИЧ-инфекции можно объяснить лишь неграмотностью врачей.
Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 31 декабря 2020 года в России с подтверждённым диагнозом «ВИЧ-инфекция» живёт почти 1,5 миллиона человек. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что средний показатель заболеваемости ВИЧ в стране составляет 40,77 на 100 тысяч населения. Больше всего заражённых среди россиян в возрасте от 30 до 44 лет.
Моральный химик
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Моральный химик
конечно, это не очень ужасно что такое число. но куда ужаснее мракобесие врачей , которые вич больных считают за прокаженных, которые вообще то дают какую то там клятву гиппократа и не должны чураться ничего в спасении жизней. но мы ведь о разных врачах говорим , мы при слове врач представляем специалиста с обширной практикой , а здесь как правило это кабинетные поликлинические тетки терапевты , которые на написание бумажек тратят больше времени чем на пациента
считают за прокаженных
Случаи, все же, единичные
дают какую то там клятву гиппократа
Клятву уже давно никто не дает
а здесь как правило это кабинетные поликлинические тетки терапевты
Где - здесь? И у терапевта по умолчанию не бывает обширной практики, или что?
которые на написание бумажек
Проблема системы, а не теток
Случаи, все же, единичные
ну это конкренто про ковид случаи единичные. а сколько вич больных не могут , к примеру, вылечить зубы , потому что стоматологи боятся и не берутся ?
Клятву уже давно никто не дает
перефразирую про клятву в "относиться к своему делу с энтузиазмом и не жить в потемках и неведии в своем деле", ну так нормально ?
Проблема системы, а не теток
система им говорит отказывать ?
обильное множество случаев, не подчиненное ведению статистики. сколько случаев для тебя будет достаточно ? 30 ? или 300 ? илии 3000 ? допустим 3000. а 2999 всё еще недостаточно ? к чему эти выяснения циферок ?
а кто им отказывает ? процедура вроде проста - записался , пришел , показал свою медкарту , поставили укол. вич в противопоказаниях нет . значит кто то из исполнителей нарушает ?
с зарплатами всё они умеют придумывать. три дня в обычной, три дня в платной .
Случаи, все же, единичные
давай лучше в процентах сколько таких на твой взгляд
Ну в данном конкретном случае может быть и обоснованно. Увы и ах. Наши вакцины такие вакцины, что ссыкотно вич-инфицированных колоть.
О, доктор. Такие вакцины, в которых аденовирус с присутствующими генами AdV E1, к примеру. Будешь пускать на свое кладбище?
Да что мне быть голословным, я тебе авторитетного вирусолога в тред притащу. Тебе https://www.vido.org/ кажется авторитетом?
https://twitter.com/angie_rasmussen/status/1387397186372005893
The Sputnik V vaccine Ad5 vector is evidently replication competent. The makers apparently neglected to delete E1, so getting this vaccine means being infected with live adenovirus 5.
Hence Brazil’s regulator correctly rejected it.
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/brazil-health-regulator-rejects-russia-s-sputnik-vaccine-1.5403539
А уж с неподтвержденным... с добрым утром, короче. У нас в стране давно тихая эпидемия ВИЧ.
Вадим Покровский считает, что отказ в вакцинации на основании ВИЧ-инфекции можно объяснить лишь неграмотностью врачей.
В России хоть у одного врача есть не купленный диплом?
У большинства врачей не купленный диплом.
откуда данные??????
Но купленные сертификаты сплошь и рядом.
СПИД-центр
Возможно, полезная организация и всё такое, но вот пидор (в плохом смысле) Красовский у них - это, конечно, беда.
Самое сложное это то, что возможно из-за того, что он пидор (в плане морали и этики) СПИД-центр до сих пор и существует без особого давления. Он тут уже гомофобные высказывания начал делать, которые даже от других рупоров власти не ожидалось ... но как бы не хотелось бы чтобы СПИД-центр пострадал.
Обязательная вакцинация) Говоришь, что у тебя ВИЧ и можно не вакцинироваться.
Медицина в РФ в жопе, конечно, если у нас треть врачей антипрививочники, а остальные не знают толком про ВИЧ тот же.
Смелые заявления.
треть врачей антипрививочники
Где-то были такие исследования?
остальные не знают толком про ВИЧ тот же
Остальные - это 2/3? И никто не знает про ВИЧ? Что такое - толком?
Исследования проводились в местной поликлинике
ты сегодня решил поиграть в Гранта из трассы "60" ?) берем каждое утверждение и ищем в чем пиздеж
врачи лечат система заебись ваще самая лучшая
то есть вообще не надо критиковать и говорить. класс.
Кривой торшер
Под тем же предлогом, почему ещё совсем недавно отказывали беременным, а до этого пенсионерам
Так и есть: на олдскульных лекарствах, которым лечат ВИЧ в России шансов прожить хотя бы 10 лет немного.
Современную тройную терапию (ВААРТ) в одной таблетке принимают немногие счастливчики, и то в основном за свой счёт покупают таблы.
А когда приходишь на прививку, разве пробивают по базам?
Типа, база тех, кто с ВИЧ, гепатитом и так далее.
Перед вакцинацией ты заполнишь анкету, где в том числе есть и вопрос о наличии вич. Затем, по-идее, врач при осмотре ознакамливается с твоей анкетой
раздевайтесь!
Есть СПИД а есть ВИЧ. Если принимать лекарства, ВИЧ-то у вас в крови будет, но СПИДа не будет. Именно поэтому они и не умирают от обычного ОРВИ.
До СПИДа на современных лекарствах может никогда не дойти, люди так и живут до старости с вичом.